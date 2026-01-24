گرین لینڈ پر ٹرمپ کے دعوے بھارت کے لیے کیا معنیٰ رکھتے ہیں، کیا یہ باعث تشویش ہے؟
گرین لینڈ پر ٹرمپ کے دعوے آرکٹک گورننس کے قوانین کو چیلنج کرتے ہیں، جو بھارت کے سائنسی، اسٹریٹجک اور سفارتی مفادات کی بنیاد ہے۔
Published : January 24, 2026 at 10:56 AM IST
نئی دہلی: گرین لینڈ کا مسئلہ امریکہ اور یورپ کے بیچ بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کا مرکز ہے۔ بدھ کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ گرین لینڈ کو امریکی کنٹرول میں لایا جانا چاہیے۔ بھلے یہ بات یوروپ کے لیے ہو لیکن اس کے اسٹریٹجک اثرات نئی دہلی تک پہنچ رہے ہیں۔
بھارت کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور آرکٹک جزیرے پر ٹرمپ کے نئے دعوے کا مطلب ٹرانس اٹلانٹک سیاست سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تیزی سے بدلتے آرکٹک خطے میں نئی دہلی کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک، سائنسی اور انتظامی مفادات کو بھی چھوتا ہے۔
ٹرمپ نے ڈیووس میں کہا کہ "ہم دنیا کی سکیورٹی کے لیے برف کا ایک ٹکڑا چاہتے ہیں، اور وہ (ڈنمارک) اسے نہیں دیں گے... آپ ہاں کہہ سکتے ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہوں گے... یا آپ نہ کہہ سکتے ہیں، اور ہم اسے یاد رکھیں گے۔" ٹرمپ نے ڈیووس میں کہا۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر نے ڈنمارک پر زور دیا کہ وہ گرین لینڈ کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات کرے۔
گرین لینڈ یورپی ملک ڈنمارک کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے۔ ٹرمپ کی پہلے کی تجویز کہ امریکہ گرین لینڈ کو "خرید" سکتا ہے، اور ڈنمارک کے کنٹرول پر سوال اٹھانے والے ان کے حالیہ بیانات ایک پریشان کن ذہنیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ علاقے کے انتظام و انصرام پر قانون اور رضامندی کے بجائے طاقت اور دباؤ کے ذریعے دوبارہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔
یہ نظیر بھارت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ یکطرفہ علاقائی دعوؤں کی مخالفت کی ہے، چاہے یوکرین ہو، بحیرہ جنوبی چین، یا چین کے ساتھ اس کا اپنا سرحدی تنازع ہو۔ اگر امریکہ جیسی بڑی طاقت اس سوچ کو مان لیتی ہے کہ سٹریٹجک علاقے کو اس کی "اسٹریٹجک قدر" کی وجہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے یا زبردستی چھینا جا سکتا ہے، تو یہ ان اصولوں کو کمزور کرتا ہے جن پر بھارت اپنی خودمختاری کے تحفظ کے لیے منحصر ہے۔
گرین لینڈ آرکٹک کے بیچ میں ہے۔ یہ آب و ہوا کی تبدیلی، جہاز رانی کے نئے راستوں اور ضروری معدنیات تک رسائی کی وجہ سے ابھرتا ہوا جغرافیائی سیاسی خطہ ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ بھارت کے لیے بھی معنی رکھتا ہے کیونکہ یہ خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کے تقدس کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ نازک گلوبل کامن میں بڑی طاقتوں کے بیچ دشمنی کو بھی بڑھاتا ہے اور ایسی مثالیں قائم کرتا ہے جو بھارت کی دوسری جگہوں پر دباؤ کی مخالفت کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔ ٹرمپ کے دعوے خام پاور پولیٹکس کے حق میں کثیرالجہتی دنیا کو کمزور کرتے ہیں۔
ہندوستان کے لیے اصل تشویش یہ نہیں ہے کہ امریکہ گرین لینڈ کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر طاقتور ممالک اپنی مرضی سے نقشے دوبارہ بنانے کا حق محسوس کرنے لگیں تو کیسی دنیا بنے گی۔ اس دنیا میں، بھارت کی سٹریٹجک خود مختاری، علاقائی قیادت اور طویل مدتی سلامتی کا تحفظ کرنا مشکل ہوگا۔
نئی دہلی میں قائم امیج انڈیا تھنک ٹینک کے صدر رابندر سچدیو کے مطابق گرین لینڈ پر ٹرمپ کے دعوے بھارت کے لیے اہم ہیں۔ سچدیو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایک ہے ورلڈ آرڈر۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی طاقت کسی بھی علاقے میں جا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ ہماری شکسگام وادی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چین بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ چھوٹی طاقتوں کے خلاف بڑی طاقت کے شکاری رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔"
اسٹریٹجک امور کے جانکار اور نئی دہلی میں قائم سوسائٹی فار پالیسی اسٹڈیز کے تھنک ٹینک کے ڈائریکٹر سی ادے بھاسکر کا خیال ہے کہ ایک بڑی طاقت کے طور پر بھارت کا آرکٹک گورننس میں اہم کردار ہے۔
بھاسکر نے کہا کہ ڈیووس میں ٹرمپ کے موجودہ دعوے اور دھمکیوں کا بھارت کے طویل مدتی بنیادی اسٹریٹجک مفادات پر سیدھا اور بڑا اثر پڑے گا۔ مزید برآں، بھارت آج آرکٹک کو دور دراز جگہ کے طور پر نہیں دیکھتا ہے، بلکہ عالمی نظام کے ایک اہم حصے کے طور پر دیکھتا ہے جو اس کی آب و ہوا، معیشت، توانائی کی حفاظت اور خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ روس آرکٹک کے نصف حصے پر قابض ہے۔ بقیہ 50 فیصد گرین لینڈ، ناروے، فن لینڈ اور سویڈن کے پاس ہے- دوسرے لفظوں میں، نیٹو کا کنٹرول ہے۔ سچدیو نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ بھارت کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔
سال 2022 میں بھارت نے اپنی پہلی جامع آرکٹک پالیسی جاری کی، جس کا عنوان تھا "انڈیا اور آرکٹک: پائیدار ترقی کے لیے شراکت داری کی تعمیر"۔ یہ پالیسی چھ ستونوں کی نشاندہی کرتی ہے جن میں سائنس اور تحقیق، آب و ہوا اور ماحولیاتی تحفظ، اقتصادی اور انسانی ترقی، کنیکٹوٹی اور ٹرانسپورٹ، گورننس اور بین الاقوامی تعاون، اور قومی صلاحیت کی تعمیر شامل ہے۔
اس سے پہلے بھارت سال 2013 میں آرکٹک کونسل میں مبصر بنا تھا، جس نے آرکٹک ممالک کی خودمختاری کا احترام کرتے ہوئے خطے کی عالمی اہمیت کو تسلیم کیا تھا۔ آرکٹک میں دنیا کے تقریباً 13 فیصد تیل اور 30 فیصد غیر دریافت شدہ قدرتی گیس کے ذخائر کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ جیسے اہم معدنیات موجود ہیں۔
بھارت کے لیے اپنے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانا ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ آرکٹک وسائل طویل مدتی اختیارات پیش کر سکتے ہیں۔ علاقے دعوے نہیں بلکہ شراکت داری بھارت کا ترجیحی راستہ ہے۔ بھارت پہلے ہی آرکٹک توانائی کے منصوبوں پر روس کے ساتھ جڑ چکا ہے اور انہیں جغرافیائی سیاسی مسابقت کے بجائے تجارتی تعاون کے نظریے سے دیکھ رہا ہے۔
دریں اثنا، برف پگھلنے سے نئی سمندری گزرگاہیں بھی کھل رہی ہیں، خاص طور پر شمالی سمندری راستہ (NSR)، جو ایشیا اور یورپ کے درمیان شپنگ کے اوقات کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ بھارت کے لیے یہ راستے نقل و حمل کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، تجارتی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور عالمی سپلائی چینز کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔
سچدیو نے کہا کہ ایک بار شمالی سمندری راستہ کھلنے کے بعد، بھارت سے سامان شمالی یورپ اور اس سے آگے یہاں تک کہ امریکہ تک، انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور (INSTC) کے ذریعے پہنچایا جا سکے گا۔
اس موضوع پر بھاسکر نے مزید کہا کہ بھارت پر آرکٹک خطے اور اس کے وسیع تر عالمی رابطوں کا اثر پڑتا ہے، جو سمندری رابطے اور عالمی تجارتی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں موسمیاتی تبدیلی اور مون سون کے نمونے، اور قدرتی وسائل جیسے ریئر ارتھ کے امکانات شامل ہیں۔
سچدیو کے مطابق اگر امریکہ گرین لینڈ کی ملکیت حاصل کر لیتا ہے تو اس سے واشنگٹن اور یورپ کے درمیان دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یورپ بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے کی طرف مائل ہوگا۔
مجموعی طور پر، گرین لینڈ بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو سکتا ہے، لیکن جو اصول داؤ پر لگے ہیں وہ بھارت کے بہت قریب ہیں۔ ہندوستان کے لیے اصل تشویش یہ نہیں ہوگی کہ امریکہ گرین لینڈ کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر طاقتور ممالک اپنی مرضی سے نقشے دوبارہ بنانے کا حق محسوس کرتے ہیں تو دنیا کیسی بنے گی۔ گرین لینڈ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ امریکہ کا آرکٹک داؤ کل کا ہند-بحرالکاہل کا بحران بن سکتا ہے۔
مزید پڑھیں:
ٹرمپ کا یو ٹرن، نیٹو اتحادی ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی واپس لے لی
ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش! کشیدگی کے بیچ امریکہ کا طیارے بھیجنے کا اعلان
کیا ڈنمارک گرین لینڈ کا دفاع کر سکتا ہے؟ امریکہ اور ڈنمارک کی فوجی طاقت ایک نظر میں
ٹرمپ کے گرین لینڈ منصوبے نے یوروپ میں ہلچل مچا دی، امریکہ کی علاقائی توسیع پر ایک نظر