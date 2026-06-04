ایک ماہ میں 215 سے 20 تک: ممتا کی سیاسی سلطنت کا حیرت انگیز خاتمہ
مبصرین کہتے ہیں، بنرجی کواب ایک ایسے چیلنج کا سامنا ہے جس کا سامنا انہوں نےتقریباً تین دہائیوں کی عوامی زندگی میں نہیں کیا ہے۔
Published : June 4, 2026 at 2:29 PM IST
کولکاتہ: ایک سیاست دان کے لیے جس نے اپنا کیرئیر منحرف، لچک اور بنگال کی سیاسی نبض کی فطری سمجھ بوجھ پر بنایا، گزشتہ مہینہ آئے مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات کے نتائج سیاسی زلزلے سے کم نہیں تھے۔
ٹھیک ایک ماہ قبل، ممتا بنرجی ترنمول کانگریس کا غیر متنازعہ چہرہ بنی ہوئی تھیں، جو ایک مضبوط قانون ساز قوت کی کمان تھیں۔ لیکن بی جے پی کے ہاتھوں پارٹی کی زبردست انتخابی شکست نے سیاسی منظر نامے کو ڈرامائی طور پر بدل دیا۔
ممتا کے اس دھچکے کو مزید گہرا کیا بھبانی پور میں بی جے پی کے سویندو ادھیکاری سے ملی کراری شکست نے کیونکہ اس حلقہ کو ایک طویل عرصے سے ممتا کا سیاسی قلعہ سمجھا جاتا ہے۔
2021 میں جس ٹی ایم سی کے 215 ایم ایل اے تھے حالیہ انتخابی نتائج کے بعد اسمبلی میں یہ طاقت گھٹ کر 80 ایم ایل ایز تک پہنچ گئی۔
یہاں بات صرف ارکان اسمبلی کے کم ہونے کی نہیں ہے، اب بات تیزی سے اس پارٹی کے لیے ایک وجودی بحران میں تبدیل ہو گئی ہے جس کی بنیاد 1998 میں رکھی گئی تھی۔
بدھ کے روز، ممتا بنرجی کی زندگی میں زلزلہ آگیا جب ٹی ایم سی کے باغی قانون سازوں کے ایک گروپ نے 58 ایم ایل ایز کی جانب سے اسمبلی کے اسپیکر رتیندرا بوس کو حمایت کے خطوط جمع کیے، جس میں نکالے گئے لیڈر رتبرتا بنرجی کو ان کی مقننہ پارٹی کے لیڈر کے طور پر حمایت دی گئی اور قائد حزب اختلاف کے عہدے کا دعویٰ کیا گیا۔ ریتابرت نے دعویٰ کیا کہ باغی دھڑے کے پاس بیک اپ کے طور پر دو اور ایم ایل اے ہیں۔
یہ اقدام جسے اسپیکر کی منظوری حاصل ہو چکی ہے، مؤثر طریقے سے اس بات کا اشارہ دیا کہ پارٹی کے دو تہائی سے زیادہ قانون ساز بنگال اسمبلی کے اندر بنرجی کے اختیار سے باہر ہو چکے ہیں۔
علامت شاید ہی اس سے بڑھ کر ہو۔ کیونکہ ٹی ایم سی نے ریتابرت بنرجی اور ساتھی ایم ایل اے سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کے لیے نکال دیا تھا، ان پر تنظیم کو کمزور کرنے کا الزام لگایا تھا۔
بغاوت کو بجھانے کے بجائے نکالے جانے والوں نے اس میں مزید شدت پیدا کی۔
بنگال اسمبلی میں ٹی ایم سی کا سفر اس کے حالیہ زوال تک اس کے موسمی عروج کی عکاسی کرتا ہے۔
ٹی ایم سی نے 2011 میں 184 نشستیں حاصل کیں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے ایک تاریخی مخالف بائیں محاذ کی 34 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ پارٹی ممتا بنرجی کی قیادت میں 2021 میں اسمبلی کی 294 میں سے 215 سیٹیں جیت کر اپنے عروج پر پہنچی اس سے قبل اس نے 2016 میں 211 سیٹوں کے ساتھ اپنا تسلط مضبوط کیا تھا۔
سیاسی مبصرین کہتے ہیں، بنرجی کو اب ایک ایسے چیلنج کا سامنا ہے جس کا سامنا انہوں نے تقریباً تین دہائیوں کی عوامی زندگی میں نہیں کیا ہے۔
ممتا انتخابی ناکامیوں، مرکزی تحقیقات، تنظیمی بغاوتوں اور نظریاتی لڑائیوں سے بچ گئی ہیں۔ لیکن یہ موجودہ بحران ان کی اتھارٹی کے بالکل دل پر حملہ کرتا ہے جس کا پارٹی کے تمام آلات اور قانون ساز ونگ پر کنٹرول تھا۔
سیاسی تجزیہ کار، شوبھوموئے میترا نے کہا کہ، "انتخابی شکست کا سامنا کرنے کے بعد پارٹی کے ٹوٹنے میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا بنیادی مقصد -- بائیں محاذ کو ریاستی اقتدار سے ہٹانا -- ایک بار پورا ہو گیا تھا جب اس نے 2011 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔"
انہوں نے کہا کہ، "اس میں کوئی نظریاتی بنیاد نہیں تھی اور نہ ہی ریاست کے لیے ایک طویل مدتی ترقی کا وژن۔ اس (ٹی ایم سی) کے ایم ایل اے کے لیے ذاتی مفادات کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔"
دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی بظاہر کوشش میں، ٹی ایم سی نے کئی اہم تنظیمی کمیٹیوں اور فرنٹل ونگز کو تحلیل کر دیا، یہ اقدام رسمی طور پر تقسیم کو روکنے کی آخری کوشش کے طور پر وسیع پیمانے پر سمجھا جاتا ہے۔
بنرجی نے خود بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ترنمول کانگریس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے "پیسہ، گرفتاریوں اور دھمکیوں" کا استعمال کر رہی ہے۔
ایک حالیہ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے، ممتا نے الزام لگایا کہ ٹی ایم سی کو توڑنے اور بنگال میں اپوزیشن کی سیاست کو کمزور کرنے کے لیے ایک ٹھوس مہم چلائی جا رہی ہے۔
اس دوران بی جے پی کے پاس منتشر افراد کو فوری طور پر جذب کرنے کی بہت کم ترغیب ہے۔ کئی تجزیہ کار مہاراشٹر کی نظیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں ایک الگ ہونے والے دھڑے کو حکمراں پارٹی میں براہ راست ضم ہونے کے بجائے ایک الگ سیاسی قوت کے طور پر ابھرنے کی ترغیب دی گئی۔
بنگال میں "ایکناتھ شندے ماڈل" کے بڑھتے ہوئے حوالہ جات ان خدشات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ریاست کی سیاست شاید اسی طرح کی تشکیل نو کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔
میترا نے کہا کہ، "ممتا بنرجی کی حیرت انگیز عوامی زندگی کے باوجود، کوئی بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ 70 سال کی ہو چکی ہیں۔ اس عمر میں، گزشتہ چار دہائیوں کے دوران جس جوش و جذبے کے ساتھ گھومنا مشکل ہوجاتا ہے۔ جب تک کہ سیاسی طور پر کوئی ناممکن صورت حال پیدا نہ ہو جو ان کی واپسی کو اسکرپٹ کر سکتی ہے۔"
انھوں نے کہا، لیکن پھر بھی، ان حالات کو بنرجی کی سیاسی موت لکھنا قبل از وقت ہوگا۔
عصری ہندوستانی سیاست میں بہت کم رہنما اس کی سیاسی تجدید کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ 34 سالہ بائیں محاذ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے حاشیے سے اٹھیں، بار بار زوال کی پیشین گوئیوں سے بچ گئیں اور ایک علاقائی تحریک کو ہندوستان کی سب سے بااثر اپوزیشن جماعتوں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا۔
اب بھی، اختلافی کیمپ نے احتیاط سے انہیں پارٹی کی چیئرپرسن کے طور پر تسلیم کرنا جاری رکھا ہے، اور یہ تجویز کیا ہے کہ بغاوت کا رخ موجودہ قیادت کے ڈھانچے کے خلاف ہے نہ کہ خود بنرجی کے خلاف۔
ٹی ایم سی کے سینئر لیڈر سوگتا رائے نے کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ بنرجی ایک لڑاکا کے طور پر اپنے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے موجودہ بحران سے نکل جائیں گی۔
انہوں نے کہا، "اس طرح کے بحران سیاسی زندگی میں عارضی ہوتے ہیں۔ صرف ایک دہائی پہلے، بی جے پی کے پاس اسمبلی میں صرف تین سیٹیں تھیں۔ دیکھیں کہ وہ اب کہاں ہیں،" انہوں نے کہا۔
تجربہ کار لیڈر نے کہا کہ، "یہاں تک کہ یہ ہمیشہ کے لئے نہیں رہے گا۔ ممتا کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نام نہاد باغی ایم ایل اے بھی بعد میں نہیں بلکہ جلد پارٹی میں واپس آئیں گے۔"
یہ پوچھے جانے پر کہ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ارکان اسمبلی کی بغاوت کے تناظر میں، کیا ممتا بنرجی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہیں جہاں انہیں پارٹی اور اپنے بھتیجے کے درمیان انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، رائے نے اس قیاس کو "سطحی" قرار دیتے ہوئے مسترد کردیا۔
انہوں نے کہا، "اس طرح کے سیاسی مسئلے پر گھٹنے ٹیکنے کے رد عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سنبھالتی ہیں۔"
پھر بھی، مبصرین کا خیال ہے کہ مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا بنرجی ایک بار پھر مصیبت کو موقع میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اگر وہ خود کو سیاسی انجینئرنگ کے شکار کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو وہ پارٹی کے نچلی سطح کے کارکنوں میں اپنا قد برقرار رکھ سکتی ہیں۔
اگر وہ ناکام ہو جاتی ہیں، تو یہ بحران ایک سیاسی سلطنت کے سب سے زیادہ ڈرامائی حل کا آغاز ہو سکتا ہے جو بنگال میں بائیں محاذ کے زوال کے بعد سے دیکھا گیا ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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