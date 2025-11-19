امریکی قدامت پسند میڈیا ظہران ممدانی کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔۔۔کیا مسلمان میئر کا منتخب ہونا کھٹک رہا ہے؟
امریکی صحافی میگن کیلی کا کہنا ہیکہ، اسلام کے اصول امریکی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتے اورمسلمانوں کو میئر یا گورنر منتخب نہیں ہونا چاہیے۔
Published : November 19, 2025 at 12:28 PM IST
نیویارک شہر کے نو منتخب میئر ظہران ممدانی نے ابھی تک اپنا عہدہ بھی نہیں سنبھالا ہے، اور وہ قدامت پسند میڈیا شخصیات کے لیے برائی کا نیا اوتار بن گئے ہیں۔
قدامت میڈیا سے جڑی شخصیات ممدانی پر حملہ آور ہیں۔ ممدانی کو شخصی طور پر نشانہ بنایا جارہا ہے۔ انھیں "سیدھی طرح سے مذموم" اور "امریکہ سے مطابقت نہیں رکھنے والا " قرار دیا جا رہا ہے۔
یہی نہیں ان پر کامی، مارکسسٹ، جہادی ہمدرد اور "سیٹنگ لیفٹسٹ" جیسے لیبلز لگائے جا رہے ہیں۔
فاکس نیوز کی لورا انگراہم نے اپنے ناظرین کو خبردار کیا کہ وہ "سوویت ظالموں کی طرح حکمرانی کرنے والے مسکراتے ہوئے سوشلسٹ" کو دکھ کر بیوقوف نہ بنیں۔
انتخابات کے بعد نیویارک پوسٹ کے کور پر ممدانی کو سوویت یونین کا ہتھوڑا اور درانتی کا نشان اوپر پکڑے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ دوپہر تک نیوز اسٹینڈز پر فروخت ہو گیا اور اسے ای بے پر 75 امریکی ڈالر میں پیش کیا گیا۔
پہلے سے ہی، قدامت پسند اخبار ممدانی کو الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز، نینسی پیلوسی اور ہلیری کلنٹن کی قطار میں کھڑا کرتے آئے ہیں۔ ایسا کر کے وہ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی مدد کر سکتے ہیں۔
قدامت پسند میڈیا کی پیروی کرنے والے ایک نیوز لیٹر رائٹنگ کے ناشر ہاورڈ پولسکن نے کہا، "یہ بالکل واضح ہے کہ وہ (ممدانی) 2026 تک مستقبل قریب کے لیے دائیں بازو کے میڈیا کا نمبر 1 ہدف بننے والے ہیں۔" "وہ رنگین مزاج ہے، متنازعہ ہے اور لڑائی سے نہیں ڈرتے۔"
قدامت پسند میڈیا کے لیے بوگی مین (خیالی بھوت)
ایک آؤٹ لیٹ ڈیلی سگنل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ممدانی کو ممکنہ طور پر ایک خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ محنت کش طبقے کے امریکیوں کے لیے ان کی اپیل صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتی جلتی ہے، حالانکہ اس سے نمٹنے کے بارے میں ان کے خیالات مختلف ہیں۔
ڈیلی سگنل کے صدر اور ایگزیکٹو ایڈیٹر روب بلوئی نے کہا، برسوں پہلے نینسی پیلوسی ریپبلکنز کے لیے بوگی مین ( خیالی بھوت) تھیں اور اب ممدانی ان کا نیا ٹارگیٹ ہے۔ انھوں نے کہا کہ، یہی وجہ ہے کہ قدامت پسند میڈیا ممدانی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے۔
واشنگٹن ایگزامینر میں، ایڈیٹر انچیف ہیوگو گرڈن نے ممدانی کی انتخابی رات کی جیت کی تقریر کو اشتعال انگیز ی سے تعبیر کیا ہے۔ گورڈن نے لکھا، ممدانی نے نہ صرف اپنی کامیابی پر فخر کیا بلکہ اپنے شکست خوردہ دشمنوں کو نیچا دکھایا۔ انھوں نے مزید لکھا، ممدانی نے اپنا مسکراتے ہوئے مہم کا ماسک اتار دیا اور اپنے زہریلے نفس کو ظاہر کیا۔
دی پوسٹ نے الیکشن سے پہلے مامدانی کو دلچسپی کا ہدف تسلیم کیا۔ 27 اکتوبر اور 5 نومبر کے درمیان، وہ ٹیبلوئڈ کے سات سرورق کا موضوع تھے۔ ایک، "مم چائلڈ" کی سرخی کے ساتھ، ممدانی کو ایک چھوٹے لڑکے کے لباس میں دکھایا گیا ہے تاکہ ایک کالم انتباہ کی وضاحت کی جا سکے کہ شہر "ظہران جیسے بچے" کے حوالے کرنے کے لیے کھلونا نہیں ہے۔
سوشلسٹ یا کمیونسٹ؟
امریکہ کے ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے رکن کے طور پر ممدانی کی حیثیت اور اس کا مسلم پس منظر بہت سے قدامت پسند میڈیا حملوں کے پیچھے کارفرما ہے۔
اس موسم بہار میں این بی سی کے "میٹ دی پریس" میں جب ممدانی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کمیونسٹ تھے، ممدانی نے کہا، "نہیں، میں نہیں ہوں۔"
واضح رہے، وبسٹرس، سوشلزم کو ایک سیاسی نظریہ کے طور پر بیان کرتا ہے جہاں کمیونٹی یا حکومت سامان کی پیداوار اور تقسیم کی ملکیت کو کنٹرول کرتی ہے۔ انقلابی کارل مارکس کی طرف سے ترقی یافتہ کمیونزم میں نجی پراپرٹی اور سرمایہ داری کا کوئی وجود نہیں ہے۔
ممدانی کے بہت سے ناقدین کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ فاکس نیوز نے لکھا، "انہوں نے ایک کمیونسٹ کو منتخب کیا۔ ورلڈ نیٹ ڈیلی نے لکھا "کمیونسٹ، سوشلسٹ نہیں،" ۔۔واضح رہے ٹرمپ نے گزشتہ ماہ "60 منٹ" انٹرویو میں کہا تھا۔ "کمیونسٹ۔ سوشلسٹ سے بھی بدتر ہے۔"
کچھ یہودی گروپوں نے فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرنے والے ممدانی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کیونکہ ممدانی نے غزہ میں اسرائیل کے حملے کو نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم ممدانی نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے کی مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ سام دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کریں گے۔
امریکی خاتون صحافی میگین کیلی نے کہا کہ اسلام کے اصول امریکی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتے اور مسلمانوں کو میئر یا گورنر منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ پوڈکاسٹر مائیکل سیویج نے ممدانی کو "مارکسسٹ جہادی ہمدرد" تک کہا ہے۔ متاثر کن لورا لومر نے پیشین گوئی کی کہ ممدانی مسلمانوں کو اقتدار حاصل کرنے اور ناقدین کو خاموش کرنے کے لیے سیاسی قتل کرنے کی ترغیب دیں گے۔
(AP ان پٹ کے ساتھ)
