یو پی آئی کا نیا چارج کیا ہے اور اس کا مختلف کاروباروں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہاں جانیں وہ سب کچھ جو آپ کے لیے ضروری ہے
15 اکتوبر سے، 2,000 روپے سے زائد کی یو پی آئی مرچنٹ ادائیگیوں پر 0.4 فیصد چارج لاگو ہوگا۔
By R Srinivasan
Published : September 19, 2026 at 1:16 PM IST
نئی دہلی: ملک کے مقبول ترین ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام، 'یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس' (یو پی آئی) کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ان لاکھوں صارفین اور تاجروں کے لیے ایک نئی تبدیلی آنے والی ہے جو تقریباً چھ سالوں سے مفت یو پی آئی ادائیگیوں کی سہولت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) 15 اکتوبر 2026 سے 'مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ' (ایم ڈی آر) کا نیا نظام نافذ کرنے جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ یو پی آئی پر اب تک ملنے والی مکمل "مفت سہولت" کا دور ختم ہو رہا ہے۔
تاہم، حکومت اور این پی سی آئی کا دعویٰ ہے کہ اس نئے اصول کا عام عوام یا چھوٹے دکانداروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے باوجود، اعداد و شمار اور ماہرین کا تجزیہ یہ واضح کرتا ہے کہ کاروبار کی مخصوص کیٹیگریز اس نئے فیس کے ڈھانچے سے نمایاں طور پر متاثر ہوں گی۔
آئیے پورے معاملے کو سمجھتے ہیں: نیا اصول کیا ہے، کس پر چارج لاگو ہوگا، کون مستثنیٰ ہوگا، اور اس اقدام کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔
نیا اصول کیا ہے اور چارج کتنا ہوگا؟
این پی سی آئی کے نئے سرکلر کے مطابق، 15 اکتوبر 2026 سے تاجروں کو کی جانے والی ادائیگیوں (پرسن ٹو مرچنٹ یا P2M) پر 'مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ' لاگو ہوگا۔
2,000 روپے سے زائد کے لین دین پر: اگر آپ کسی تاجر کو 2,000 روپے سے زیادہ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو 0.4 فیصد ایم ڈی آر لاگو ہوگا۔
زیادہ سے زیادہ حد: بڑے لین دین میں سہولت فراہم کرنے کے لیے، این پی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ 75,000 روپے سے زائد کی رقوم پر زیادہ سے زیادہ فیس 300 روپے فی لین دین تک محدود رکھی جائے گی۔
یہ اصول کس پر لاگو ہوتا ہے؟ تکنیکی طور پر، یہ چارج تاجر کو برداشت کرنا ہوگا، نہ کہ ادائیگی کرنے والے گاہک کو۔
Empowering your financial transactions with easy, safe & instant money transfers through UPI. Time to stay #AlwaysForward.#UPI #DigitalPayments #UPIChalega@GoI_MeitY | @_DigitalIndia | @RBI | @dilipasbe | @UPI_NPCI pic.twitter.com/xWIYPbTcM6— NPCI (@NPCI_NPCI) September 1, 2026
یہ چارج تاجروں کے لین دین کے صرف چار فیصد حصے پر ہی کیوں لاگو ہوگا؟
اس اعلان کے بعد عام صارفین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی، حکومت نے اس معاملے پر وضاحت جاری کی ہے۔ حکومت کا تخمینہ ہے کہ ملک میں ہونے والے کل یو پی آئی مرچنٹ لین دین میں سے صرف چار فیصد ہی اس چارج کے دائرہ کار میں آئیں گے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ این پی سی آئی نے اپنے 'ریٹ کارڈ' میں مختلف زمروں کو نمایاں ریلیف فراہم کیا ہے۔ اس پورے نظام کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ چھوٹے کاروبار اور روزمرہ کی ضروریات سے متعلق لین دین اس چارج سے مکمل طور پر مستثنیٰ رہیں۔
کیٹیگریز کے حساب سے سمجھیں: کسے ریلیف ملے گا اور کس پر بوجھ پڑے گا؟
1- چھوٹے دکاندار اور سڑک کنارے سامان بیچنے والے (مکمل استثنیٰ)
قواعد کے تحت، 'پرسن-مرچنٹ' (Person-Merchant) کے زمرے کو ایم ڈی آر سے مکمل طور پر مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس زمرے میں چھوٹے کاروباری مالکان، سڑک کنارے سامان بیچنے والے اور محلے کی وہ دکانیں شامل ہیں جن کا ماہانہ یو پی آئی ٹرن اوور ایک لاکھ روپے تک ہے۔ ایسے تاجروں کے کیو آر کوڈز کے ذریعے کی جانے والی لین دین (ٹرانزیکشنز) پر کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔
2- ضروری اور اہم شعبے (مقررہ پانچ روپے فیس)
ریلوے ٹکٹوں، پیٹرول/ڈیزل (ایندھن)، ٹیلی کام خدمات، انشورنس پریمیم، بجلی اور پانی کے بلوں، زرعی پیداواری لوازمات اور سرکاری ٹیکسوں سے متعلق ادائیگیوں کے لیے خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ ان شعبوں میں، دو ہزار روپے سے زائد مالیت کی ہر ٹرانزیکشن پر فیصد کے حساب سے چارجز کے بجائے صرف پانچ روپے کی مقررہ فیس لاگو ہوگی۔
3- کیپیٹل مارکیٹس اور بروکرز (0.02 فیصد چارج)
اسٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈز کے سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایک خصوصی زمرہ بنایا گیا ہے۔ میوچل فنڈز، سیکیورٹیز اور اسٹاک بروکرز کو کی جانے والی ادائیگیوں پر صرف 0.02 فیصد ایم ڈی آر لاگو ہوگا، جس کی زیادہ سے زیادہ حد 300 روپے مقرر کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ رعایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ مالیاتی منڈیوں میں عام ریٹیل سرمایہ کاروں کی شرکت متاثر نہ ہو۔
4- کریانہ اسٹورز، ریستوران اور روزمرہ کی ضروری اشیاء (کوئی اثر نہیں)
اگست 2026 کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یو پی آئی ٹرانزیکشنز کی سب سے زیادہ تعداد کریانہ اسٹورز (چار ارب ٹرانزیکشنز) اور فاسٹ فوڈ ریستورانوں (2.8 ارب ٹرانزیکشنز) میں ہوتی ہے۔ تاہم، اچھی بات یہ ہے کہ اس زمرے میں اوسط ٹرانزیکشن کی مالیت صرف 572 روپے ہے۔ چونکہ یہ رقم دو ہزار روپے کی حد سے بہت کم ہے، اس لیے اس شعبے پر کوئی عملی اثر نہیں پڑے گا۔
سب سے زیادہ اثر کس پر پڑے گا؟
اس نئے اصول کا سب سے زیادہ اثر کم مارجن اور زیادہ مالیت والے ریٹیل سیکٹر پر پڑے گا۔ الیکٹرانکس، مہنگے ملبوسات اور آن لائن پائیدار صارفی اشیاء جیسے زمروں میں، اوسط ٹرانزیکشن کی مالیت مسلسل دو ہزار روپے سے زیادہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ، قرض کی وصولی کرنے والی ایجنسیاں (جن میں اوسط ٹرانزیکشن مالیت 3,441 روپے ہے) بھی اس کے دائرہ کار میں آئیں گی۔
ان شعبوں میں تاجر پہلے ہی بہت کم مارجن پر کام کر رہے ہیں؛ نتیجتاً، 0.4 فیصد کا اضافی چارج ان کے لیے ایک بڑا دردِ سر ثابت ہو سکتا ہے۔
پسِ پردہ سیاست اور حکومتی مؤقف
اس فیصلے نے ملک بھر میں فوری سیاسی سرگرمیوں کو جنم دیا ہے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی سمیت پوری اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس اقدام کو فوری طور پر واپس لیں، کیونکہ اسے عام لوگوں پر معاشی بوجھ قرار دیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ حکومت نے یہ قدم ویزا، ماسٹر کارڈ اور امریکن ایکسپریس جیسی امریکی کمپنیوں کے دباؤ میں آ کر اٹھایا ہے، کیونکہ مفت یو پی آئی سروس کی وجہ سے ان کارڈ کمپنیوں کے مارکیٹ شیئر میں مسلسل کمی آ رہی تھی (کارڈ کمپنیاں عام طور پر 1.5 فیصد سے 4 فیصد تک ایم ڈی آر وصول کرتی ہیں)۔
دوسری جانب، مرکزی حکومت نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ حکومت کا مؤقف ہے کہ اب تک یو پی آئی کو 'ڈیجیٹل عوامی سہولت' کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اور اسے سرکاری خزانے سے سبسڈی دی جاتی رہی ہے، یعنی بنیادی ڈھانچے کے اخراجات ٹیکس دہندگان برداشت کر رہے تھے۔ اب پورے ڈیجیٹل نظام کو مالی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے یہ معمولی چارج عائد کرنا ضروری ہو گیا ہے۔
زمینی حقائق: کیا صارفین کو زیادہ ادائیگی کرنی پڑے گی؟
اگرچہ اصول یہ ہے کہ یہ چارج تاجر کو برداشت کرنا ہوگا، لیکن مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ حقیقت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لاگت کو خود برداشت کرنے کے بجائے، دو ہزار روپے سے زیادہ مالیت کی اشیاء فروخت کرنے والے دکاندار اس بوجھ کو صارفین پر منتقل کر سکتے ہیں اور اسے 'پوشیدہ فیس' کے طور پر بل میں شامل کر سکتے ہیں۔۔بالکل اسی طرح جیسے کریڈٹ کارڈز کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس چارج سے بچنے کے لیے تاجر بڑی رقوم کی ادائیگی قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں یا صارفین کو دوبارہ نقد رقم استعمال کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، این پی سی آئی نے چھوٹے تاجروں کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام سے منسلک رکھنے کے لیے ایک ترغیبی اسکیم بھی تیار کی ہے۔ جمع ہونے والی کل ایم ڈی آر رقم کا پانچ فیصد حصہ ایک مخصوص پروموشنل فنڈ کے لیے مختص کیا جائے گا، جسے چھوٹے تاجروں میں یو پی آئی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
آخر کار، اس نئے نظام کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ 15 اکتوبر کے بعد ملک کی تاجر برادری اور عام صارفین اس تبدیلی کو کس طرح اپناتے ہیں۔
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