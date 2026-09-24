EXPLAINER: مذہبی وجوہات کی بنا پر 'وندے ماترم' نہ گانا جرم نہیں، کیا سپریم کورٹ میں کمزور ہوئی مودی حکومت؟
'وندے ماترم' کو قانون کے دائرہ کارمیں لانے والا ترمیمی بل راجیہ سبھا نے 29 جولائی اورلوک سبھا نے 30 جولائی کو منظور کیا تھا۔
Published : September 24, 2026 at 8:01 PM IST
منگل کے روز سپریم کورٹ نے وندے ماترم کے چھ بند پڑھنے کو لازمی قرار دینے اور اس کی مخالفت کرنے پر سزا سے متعلق مرکزی حکومت کے 'قومی وقار کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) ایکٹ، 2026' پر کچھ ایسا تبصرہ کر دیا جس سے ایک بڑے طبقہ کو راحت ملی ہے۔
'وندے ماترم' گیت سے متعلق ایک مقدمے میں سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ، جو شخص مذہبی وجوہات کی بنا پر قومی گیت نہیں گاتا، اس کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں ہونی چاہیے، یعنی انکار کرنے والے شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی۔
عدالت اس بات کا جائزہ لینے پر رضامند ہو گئی کہ آیا 'وندے ماترم' گانے سے انکار کو قابلِ سزا جرم قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تاہم، عدالت نے اس بات پر فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا قومی گیت کو صرف دو بندوں تک محدود رکھا جائے یا اس میں تمام چھ بند شامل کیے جائیں۔ قانون کے تحت 'وندے ماترم' گانے سے روکنا یا اس کی ادائیگی میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنا جرم قرار دیا گیا ہے۔
گلوکار ٹی ایم کرشنا کی جانب سے ایک عرضی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے دلیل دی ہے کہ آخری چار بندوں میں ہندو دیوتاؤں سے عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ، ان بندوں کو گانا لازمی قرار دینا ملک کے سیکولر اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
'وندے ماترم' کو قانون کے دائرہ کار میں لانے والا ترمیمی بل راجیہ سبھا نے 29 جولائی اور لوک سبھا نے 30 جولائی کو منظور کیا تھا۔ صدر کی منظوری ملنے کے بعد 6 اگست کو یہ قانون بن گیا۔ اس قانون کے نفاذ کو 47 دن گزر چکے ہیں۔
'قومی وقار کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) ایکٹ، 2026' کیا کہتا ہے
اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں گلوکار ٹی ایم کرشنا کی عرضی پر ہوئی بحث پر جائیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ وندے ماترم گانے کو لازمی قرار دینے والا 'قومی وقار کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) ایکٹ، 2026' کیا کہتا ہے۔
24 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ نے 'وندے ماترم' کو قومی گیت قرار دیا تھا۔ طویل عرصے تک اس کی بے حرمتی کے حوالے سے کوئی مخصوص قانون موجود نہیں تھا۔ تاہم، مرکز کی مودی حکومت نے 'قومی وقار کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) ایکٹ، 2026' نافذ کر دیا۔
اس قانون کے تحت، کسی کو 'وندے ماترم' گانے سے جان بوجھ کر روکنا، اس میں رکاوٹ ڈالنا یا عوامی سطح پر اس کی بے حرمتی کرنا قابلِ سزا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ایسے اقدامات پر تین سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔
قانون میں اس ترمیم کی کانگریس سمیت کئی اپوزیشن جماعتوں نے مخالفت کی، لیکن جب اس ترمیمی بل پر ووٹ دینے کا وقت آیا تو واک آؤٹ کا سہارا لیا گیا۔ اس طرح مودی حکومت قانون کو منظور کرانے میں کامیاب ہوگئی۔
اس سال، 15 اگست کو یومِ آزادی کی تقریبات کے دوران، پہلی بار لال قلعے کی فصیل سے 'وندے ماترم' کے تمام چھ بند گائے گئے۔
اس سے قبل نو جولائی کو وزارتِ داخلہ نے تمام ریاستوں، مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں اور مرکزی وزارتوں کو قومی گیت 'وندے ماترم' اور قومی ترانے 'جن گن من' کو گانے اور بجانے کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کیں۔ ان ہدایات میں دونوں کے لیے درست الفاظ، تلفظ اور طے شدہ ضابطوں کی پابندی کو لازمی قرار دیا گیا۔
ہدایات کے مطابق، اگر کسی تقریب میں 'وندے ماترم' اور 'جن گن من' دونوں گائے یا بجائے جائیں، تو پہلے قومی گیت اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی ریاست یا مرکز کے زیرِ انتظام علاقے کا اپنا ریاستی گیت ہو، تو اس کی ترتیب مختلف ہوگی، پہلے ریاستی گیت، اس کے بعد 'وندے ماترم'، اور آخر میں 'جن گن من'۔
درخواست گزار کو قانون سے کیا شکایت ہے؟
گلوکار ٹی ایم کرشنا کی درخواست میں 'قومی وقار کی توہین کی روک تھام ایکٹ، 1971' (بشمول 2026 میں کی گئی ترامیم) کی دفعہ 3، نیز وزارتِ داخلہ کے 28 جنوری اور 9 جولائی 2026 کے احکامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔
ترمیم شدہ دفعہ تین کے تحت، جو بھی شخص جان بوجھ کر قومی ترانے یا قومی گیت کے گائے جانے میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کی ادائیگی میں مصروف اجتماع میں خلل پیدا کرتا ہے، وہ تین سال تک قید، جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستحق ہو سکتا ہے۔
کرشنا نے اپنی درخواست میں دلیل دی ہے کہ وندے ماترم کے آخری چار بندوں میں ہندو دیوتاؤں سے عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے اور ان بندوں کو گانا لازمی قرار دینا ملک کے سیکولر اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
سپریم کورٹ میں بحث:
اگرچہ سپریم کورٹ نے اس عرضی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کو کوئی باضابطہ نوٹس جاری نہیں کیا ہے، لیکن اس نے تسلیم کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ "وندے ماترم" قومی گیت ہے۔ بینچ نے نشاندہی کی کہ تعزیری نتائج والے پہلو کا جائزہ آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت بنیادی حقوق کے تناظر میں لیا جا سکتا ہے۔
بینچ نے اس بات کا جائزہ لینے سے انکار کر دیا کہ آیا قومی گیت دو بندوں پر مشتمل ہونا چاہیے یا چھ پر، لیکن اس بات پر غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ آیا قومی گیت نہ گانا قابلِ سزا جرم ہو سکتا ہے یا نہیں۔
سماعت کے دوران، درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ اگرچہ حکومت نے ایکٹ کی ترمیم میں "قومی گیت" کی اصطلاح شامل کی ہے، لیکن ایکٹ میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ قومی گیت سے کیا مراد ہے، یہ ایک سنگین خامی ہے جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ مرلی دھر نے کہا، "انہوں نے ایک ایسا ’آفس میمورنڈم‘ پیش کیا جو گزٹڈ نہیں ہے۔۔۔انہوں نے محض ایک دفتری مراسلہ جاری کیا۔"
جسٹس باگچی نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی مذہبی علامت آئین یا آئینی جمہوریت کی سیکولر (غیر مذہبی/سیکولر) نوعیت کو کمزور کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، "امریکی آئین سے زیادہ مضبوط یا مثبت سیکولرازم کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی؛ اس کے باوجود، امریکی قومی ترانے میں ’خدا‘ (God) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔"
ایک اور معاملے کے سلسلے میں عدالت میں موجود سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ سیکولرازم کے تصور کی اتنی محدود تشریح نہیں کی جا سکتی۔
عدالتی بنچ نے مرلی دھر سے کہا، "کسی مخصوص دیوتا یا بھگوان کی کسی شکل کے لیے عقیدت کا اظہار بلاشبہ سیکولرازم کے معاملے کو چھو سکتا ہے۔ تاہم، ضمیر کی بنیاد پر اعتراض اٹھانے والے فرد کو (تعزیری نتائج) کا سامنا کرنے سے متعلق آپ کے نکتے پر یہ عدالت 'بجوے ایمانوئل' کیس میں پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔"
سپریم کورٹ نے کہا کہ، بجوے ایمانوئل فیصلے کے مطابق، قومی ترانہ نہ گانے پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی۔
مہتا نے کہا کہ قومی گیت کو اس سنسنی خیز مقدمے میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے، اور نشاندہی کی کہ ہر عہدیدار "جے ہند" کا نعرہ لگاتا ہے، ایک ایسا جملہ جس کا آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں درخواست کی نقل اور نوٹس جاری کیا گیا تو اس سے سنسنی پھیلے گی اور بظاہر درخواست گزار کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔
عدالتی بنچ نے ریمارکس دیے، "مسٹر سالیسیٹر، ہم نوٹس جاری کرنے یا سنسنی پھیلانے کے حق میں نہیں ہیں، تاہم، ہمیں توقع ہے کہ ملک کے قانون کی پاسداری کی جائے گی جیسا کہ اس عدالت نے 'بجوے ایمانوئل کیس میں قرار دیا تھا۔۔۔ قومی گیت کی ہیئت یا ساخت کے بارے میں کوئی تنازع نہیں ہے، اور 'بجوے ایمانوئل' کیس میں قائم کی گئی قانونی پوزیشن کو آج تک چیلنج نہیں کیا گیا ہے۔"
بنچ نے وضاحت کی کہ اگرچہ قومی گیت کی ساخت کا فیصلہ کرنا، یعنی آیا اس میں چار بند ہوں یا دو، حکومت کا اختیار ہے، لیکن کسی ایسے فرد کو تعزیری کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے جو آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت اپنے حقوق کی خلاف ورزی محسوس کرتا ہو یا ضمیر کی بنیاد پر اعتراض اٹھاتا ہو۔
بجوے ایمانوئل کیس کیا ہے؟
سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ 'وندے ماترم' سے متعلق قانون کی تشریح کرتے وقت 1986 کے 'بجوے ایمانوئل' فیصلے میں طے شدہ اصولوں کا اطلاق کیا جائے گا۔
1986 کے 'بجوے ایمانوئل بمقابلہ ریاست کیرالہ' مقدمے میں، تین طلباء نے اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے قومی ترانہ گانے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ ترانہ بجنے کے دوران وہ احترام کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ ان کے خلاف کی گئی کارروائی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ انہیں صرف قومی ترانہ نہ گانے کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔
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