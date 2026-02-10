موگا سلک کے لیے ایک نیا باب: مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں کامیاب تجربات کے بعد اب جنوبی بھارت کی باری
موگا ریشم کی کاشتکاری ان لوگوں کیلئے آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جن کی زمین محدود ہے مگر محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔
دھاروتھ سیاچرن
موگا ریشم، جو اپنی قدرتی سنہری چمک اور غیر معمولی طاقت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، بھارت کے سب سے قیمتی قدرتی ریشوں میں سے ایک ہے۔ روایتی طور پر موگا ریشم کی پیداوار کو آسام اور شمال مشرقی بھارت کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی تجربات اور کامیاب فیلڈ تجربات بتاتے ہیں کہ موگا کی کاشت کو کسی ایک جغرافیائی علاقے تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنوبی بھارت موگا ریشم کی پیداوار کے لیے ایک نئے اور امید افزا خطے کے طور پر ابھر سکتا ہے۔
قدرتی ریشم کی دنیا میں موگا ریشم کی معاشی چمک بے مثال ہے۔ آف سیزن کے دوران، ایک موگا کوکون کی قیمت 15-20 روپے تک پہنچ سکتی ہے، جب کہ اعلیٰ قسم کا کچا موگا ریشم مارکیٹ میں 45،000 سے 50،000 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہوتا ہے۔
اقتصادی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سوم یا سولو (موگا کے پودے) کے ایک ایکڑ باغ سے ایک بار میں تقریباً 35,000 سے 40,000 کوکون پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے چھ روپے فی کوکون کی مقرر کردہ قیمت کو فرض کر لیں، ایک ایکڑ کی ایک فصل سے 2.1 سے 2.4 لاکھ روپے کی مجموعی آمدنی ہو سکتی ہے۔ ریشم کے بیج اور پالنے کے اخراجات کے بعد بھی موگا کاشتکاری ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ہے۔
اتنی اچھی قیمت اور کم لاگت کی وجہ سے موگا سیریکلچر چھوٹے کسانوں، قبائلی خاندانوں اور دیہی برادریوں کے لیے آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جن کے پاس زمین محدود ہے لیکن محنتی ہاتھوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔
موگا کی کاشت کے لیے کوئی جغرافیائی حد نہیں
اگرچہ موگا ریشم کا کیڑا (Antheraea assamensis) بنیادی طور پر شمال مشرق میں پایا جاتا ہے، لیکن حالیہ پیش رفت نے اس تصور کو چیلنج کر دیا ہے کہ موگا کہیں اور پروان نہیں چڑھ سکتا۔
مدھیہ پردیش کے نرمداپورم ضلع اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں موگا کی کاشت کے کامیاب تعارف نے ثابت کیا ہے کہ یہ کیڑے اپنی روایتی حد سے باہر کے ماحول میں ڈھل سکتے ہیں۔ یہ تجربات واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ موگا کی کاشت کی کوئی جغرافیائی حد نہیں ہے۔ اس کے لیے صحیح ماحول، سائنسی دیکھ بھال، اور کسانوں اور اداروں کا عزم ہی اہمیت رکھتا ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ شمال مشرق سے باہر یہ کامیابی مضبوط ادارہ جاتی تعاون سے ممکن ہوئی ہے۔ سنٹرل سلک بورڈ (CSB) کے تحت کام کرنے والی گوہاٹی کی ایک تنظیم موگا اور ایری سلک ورم سیڈ آرگنائزیشن (MESSO) نے مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کو بیماری سے پاک بیج فراہم کیے ہیں۔ میسو نے معیاری بیجوں کی دستیابی کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
ریشم کے ریاستی محکموں نے بھی بیجوں کی خریداری، ان کی تقسیم اور کسانوں کو تکنیکی مشورہ فراہم کر کے اس کوشش کی فعال حمایت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل سے موگا سیریکلچر کو نئے علاقوں تک کامیابی سے پھیلایا جا سکتا ہے۔
غذائیت والے پودے، جنگلاتی وسائل، اور طویل مدتی پائیداری
موگا ریشم کے کیڑے بنیادی طور پر سوم (Persea bombycna) اور سولو (Litsea polyantha) کے درختوں کے پتے کھاتے ہیں، جو کہ جنگلی درختوں کی انواع ہیں۔ پودے لگانے کے بعد ان درختوں کو موگا سیریکلچر کے لیے تیار ہونے میں تقریباً تین سال لگتے ہیں۔
درختوں کی یہ خصوصیت موگا سیریکلچر کو درخت لگانے کے پروگراموں، زرعی جنگلات، اور کمیونٹی جنگلات کے اقدامات کے لیے مثالی طور پر موزوں بناتی ہے۔ خاص طور پر سولو کے درخت تباہ شدہ جنگلاتی زمینوں اور کمیونٹی جنگلات میں اگائے جا سکتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی توازن میں خلل ڈالے بغیر مقامی لوگوں کے لیے ایک پائیدار اور قابل تجدید ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہیں۔
جنوبی بھارت: موگا کی کاشت کے لیے سازگار موسم
موگا ریشم کے کیڑوں کے لیے ضروری آب و ہوا کا درجہ حرارت 20 سے 30 ڈگری سیلسیس اور نمی 65 سے 85 فیصد ہے۔ یہ جنوبی بھارت کے بہت سے جنگلات اور نیم جنگلاتی علاقوں کے حالات سے بہت ملتا جلتا ہے۔ خاص طور پر مون سون اور مون سون کے بعد کے موسم کاشت کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو اور کیرالہ جیسی ریاستوں میں بڑے جنگلاتی علاقے ہیں جہاں موگا کاشتکاری کو حکمت عملی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔
کاشت کے لیے ممکنہ وقت:
تلنگانہ اور آندھرا پردیش: جولائی تا ستمبر اور اکتوبر سے دسمبر۔
کرناٹک اور کیرالہ: جون سے نومبر۔
تمل ناڈو: مانسون کے موسم کے دوران منتخب جنگلاتی علاقوں میں۔
وقت کے یہ آپشنز مختلف مراحل اور علاقے کے مطابق موگا سیریکلچر کو اپنانے کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔
قبائلی اور جنگلاتی برادریوں کے لیے تبدیلی کا ایک موقع
جنوبی ہندوستان میں موگا سیریکلچر کو فروغ دینے کی سب سے زبردست دلیل قبائلی اور جنگلاتی برادریوں کے لیے اس کی بے پناہ قدر ہے۔ موگا سیریکلچر کو اہم زرعی وسائل یا کھاد اور پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے، یہ جنگل کے وسائل کے محفوظ استعمال کے ذریعے آمدنی کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔
یہ سرگرمی مقامی لوگوں خصوصاً خواتین کے لیے روزگار کے باوقار مواقع پیدا کرتی ہے اور جنگلات کے اندھا دھند استحصال کو روکنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ موگا ریشم کی کاشت قبائلی خاندانوں کے لیے اضافی آمدنی کا ایک قابل اعتماد ذریعہ بن سکتی ہے، کام کی تلاش میں موسمی نقل مکانی کو کم کرتی ہے اور مقامی معیشت کو مضبوط کرتی ہے۔
سبز ترقی کے لیے موگا سیریکلچر بطور ایک آلہ
سوم اور سولو کے باغات کو کمیونٹی جنگلات، مشترکہ جنگلات کے انتظام کے پروگراموں، اور معاوضہ دینے والی جنگلات کی اسکیموں میں ضم کرکے، موگا سیری کلچر بیک وقت دو مقاصد حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے جنگلات میں اضافہ اور معاشی منافع پیدا کرنے کا دوہرا فائدہ ملے گا۔ موگا سلک کو پائیدار معاش، آب و ہوا کی لچک اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ سے متعلق قومی اہداف کو حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بناتا ہے۔
آگے کا راستہ
جنوبی بھارت میں موگا سیریکلچر کو پھیلانا بھارت کی ریشم کی صنعت کو نئی شکل دینے کا ایک اسٹریٹجک موقع ہے۔ مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں کامیاب تجربات نے میسو (MESSO) اور سنٹرل سلک بورڈ جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر، یہ ثابت کیا ہے کہ معیاری بیج، سائنسی رہنمائی اور ریاستی سطح کی مدد سے، موگا کی کاشت اپنے روایتی گڑھ (شمال مشرق) سے آگے بڑھ سکتی ہے۔
موگا سیریکلچر صرف ایک زرعی کاروبار نہیں ہے۔ یہ ماحولیاتی، معاشی اور ثقافتی ورثے کا ایک منفرد سنگم ہے۔ اداروں کے درمیان عزم، جذبہ اور ہم آہنگی کے ساتھ، جنوبی بھارت بھی 'سنہری ریشم' کی طرف بھارت کے سفر کا ایک اٹوٹ حصہ بن سکتا ہے۔
