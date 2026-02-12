شیخ حسینہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "بنگلہ دیش میں الیکشن نہیں ہیں، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے"
بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ شیخ حسینہ نے پورے انتخابی عمل پر سوال اٹھایا ہے۔
Published : February 12, 2026 at 1:16 PM IST
بنگلہ دیش اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے۔ عام انتخابات 12 فروری کو ہوں گے۔ ای ٹی وی بھارت کے ریاستی سربراہ دیپانکر بوس نے جلاوطن سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا ای میل کے ذریعے انٹرویو کیا۔ اس خصوصی انٹرویو میں، اپنی پارٹی، عوامی لیگ پر پابندی، اور اپنے لیے ممکنہ موت کی سزا کے درمیان، حسینہ نے پورے انتخابی عمل پر سوال اٹھایا۔ انٹرویو کی جھلکیاں پڑھیں۔
سوال: بین الاقوامی برادری کو بنگلہ دیش میں فروری میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، جو محمد یونس کی سربراہی میں عبوری انتظامیہ کے تحت اور عوامی لیگ کے بغیر منعقد ہوں گے؟
جواب: بین الاقوامی برادری ان کارروائیوں کو تسلیم کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ایک احتیاط سے منعقد کی جانے والی چیریڈ ایک ناجائز حکومت کو قانونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، نہ کہ جمہوری مرضی کا حقیقی اظہار۔ اس پابندی کی حمایت کرنے والی آوازیں (عوامی لیگ پر) صرف وہی ہیں جو اس کے وجود سے مستفید ہوتی ہیں۔ عام بنگلہ دیشی شہریوں کو ان کے بنیادی جمہوری حقوق سے محروم رکھا گیا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ یونس انتظامیہ بنگلہ دیش پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے۔
VIDEO | Dhaka: Thousands gather after Friday prayer at Baitul Mukarram and stage a protest demanding justice after the death of prominent July Uprising leader Sharif Osman Hadi.— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2025
Hadi, a candidate in the scheduled February 12 general elections, died while undergoing… pic.twitter.com/qlYvbSkveb
حقائق پر غور کریں۔ ایک غیر منتخب حکومت، جس کے لیے ایک بھی بنگلہ دیشی نے ووٹ نہیں دیا، نے خود کو ایک ایسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار دیا ہے جو ہماری تاریخ میں نو بار جمہوری طور پر منتخب ہوئی ہے۔ ایسا کرکے لاکھوں لوگوں کو جان بوجھ کر ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ دریں اثنا، حقیقی آزاد امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے، اور سیاسی ظلم و ستم کی وجہ سے پارٹیاں دستبردار ہونے پر مجبور ہیں۔ پولیس ہر اس شخص کو گرفتار کر رہی ہے جو نامزدگی فارم خریدنے کی کوشش کرتا ہے، سوائے بی این پی یا جماعت اسلامی سے وابستہ گروپوں کے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ جب بنگلہ دیشی اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینے سے قاصر ہوتے ہیں تو وہ صرف انتخابات میں نہیں جاتے۔ اس عمل کے ذریعے بننے والی کسی بھی حکومت کو اقتدار کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے پاس سخت فیصلے کرنے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے، استحکام برقرار رکھنے اور قانونی حکومت کرنے کے مینڈیٹ کی کمی ہوگی۔ وہ حکومت ایسی آبادی کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی جسے جان بوجھ کر انتخابات سے باہر رکھا گیا ہو۔
ان صریح خلاف ورزیوں کے باوجود اقوام متحدہ نے مایوس کن طور پر مبصرین بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو ان بنیادی معیارات پر اصرار کرنا چاہیے جن کو برقرار رکھنے کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ انتخابات کے لیے حقیقی انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی جماعتوں پر پابندی لگانا جمہوریت کے خلاف ہے۔ میں جمہوری ممالک سے گزارش کروں گا کہ وہ ان انتخابات کو انہی معیارات سے پرکھیں جو وہ خود پر لاگو ہوتے ہیں۔
سوال: آپ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (آئی سی ٹی) کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جس میں آپ کو موت کی سزا سنائی گئی ہے؟ ٹربیونل نے آپ کو طلباء کی تحریک اور انسانیت کے خلاف جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دینے کا مجرم پایا۔
جواب: یہ فیصلہ انصاف نہیں بلکہ 'سیاسی قتل' ہے اور میں اسے مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں۔ پیش کردہ شواہد سیاق و سباق سے ہٹ کر لیے گئے ٹکڑوں پر مبنی ہیں۔ گواہ سرکاری ملازمین کے گمنام بیانات ہیں جن پر موجودہ انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور ایسی ریکارڈنگز جن کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی اور جان بوجھ کر غلط بیانی کی گئی۔
یہ ساری عدالتی کارروائی میری غیر موجودگی میں غیر معمولی رفتار کے ساتھ چلائی گئی، جبکہ میرے سیاسی مخالفین نے اپنے اتحادیوں کو عدالت میں کھڑا کیا اور مجھے اپنی پسند کی قانونی نمائندگی کے حق سے انکار کردیا۔ عوامی لیگ سے ہمدردی رکھنے والے وکلاء کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ کم سے کم قانونی تجربہ رکھنے والے سرکاری افسران کو تعینات کر دیا گیا۔ کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی، سرکاری اہلکاروں نے مجھے کھلے عام مجرم قرار دے دیا، جس سے منصفانہ ٹرائل کی کوئی امید ختم ہو گئی۔
یہ ٹربیونل خود ایک غیر منتخب حکومت کے تحت کام کرتا ہے جس کا کوئی جمہوری مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس نے صرف عوامی لیگ کے ارکان کے خلاف مقدمات چلائے ہیں، جبکہ موجودہ انتظامیہ کے اتحادیوں کے تشدد، لنچنگ، آتش زنی اور سیاسی گرفتاریوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے۔
میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی فوج یا سکیورٹی فورسز کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے تشدد اور سرکاری املاک کی تباہی، امن کی بحالی اور خونریزی اور جانی نقصان کو کم کرنے کی کوششوں کے دوران ایک ذمہ دار سربراہ مملکت کے طور پر کام کیا۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور کشیدہ ہو رہے تھے، امن و امان کی خرابی کے ساتھ۔ تاہم اسے ایک منتخب حکومت کا اپنے ہی عوام پر حملہ قرار دینا سراسر بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔
درحقیقت حکومت میں میرے آخری کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ اموات کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے اور اقوام متحدہ کو زمینی حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے مدعو کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی کہ اس المناک جانی نقصان کا ذمہ دار کون ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یونس نے اقتدار سنبھالتے ہی اس تفتیش کو بند کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں ان پر الزام عائد کیا جائے گا۔
بنگلہ دیش کی سیاست
بنگلہ دیش میں ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں کم از کم 11 ہندو اقلیتوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اب مذہبی اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ہے؟
جواب: بنگلہ دیش ایک سیکولر جمہوریہ کے طور پر بنایا گیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں تمام مذاہب کے لوگ امن کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ آج وہ بقائے باہمی ختم ہو گیا ہے۔ یونس کے اقتدار میں آنے کے بعد ابتدائی چند ہفتوں میں، ہندوؤں، بدھسٹوں، عیسائیوں اور مقامی برادریوں کو نشانہ بناتے ہوئے 2,000 سے زیادہ حملے کیے گئے۔ یہ حملے نہیں رکے ہیں۔ ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے.
دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب ایک ہندو ٹیکسٹائل ورکر کو اس کے ساتھیوں نے توہین مذہب کے الزام میں سرعام لنچ کر دیا اور اس کی لاش کو درخت سے باندھ دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کیس کے بعد مقدمہ درج کیا ہے، اور صحافی، سخت گیگ آرڈرز کے باوجود، سچ بتاتے رہتے ہیں۔ اور پھر بھی مجرموں کو سزا نہیں ملتی، یونس کی حکومت نے حوصلہ افزائی کی، جس نے ان وحشیانہ کارروائیوں کی ذمہ دار بنیاد پرست قوتوں کو آزادانہ لگام دی ہے۔
جو ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ حکومت کی اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل ناکامی کا نتیجہ ہے: تمام شہریوں کو یکساں تحفظ فراہم کرنا۔ جب کوئی حکومت انتہا پسندوں کو کابینہ کے عہدوں پر تعینات کرتی ہے، سزا یافتہ دہشت گردوں کو جیل سے رہا کرتی ہے، اور مظالم کے مرتکب افراد کو مکمل معافی دیتی ہے، تو یہ ایک واضح اشارہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنے آئین میں درج سیکولر بنیادوں کو برقرار رکھنے کے لیے جو کام کیا ہے، وہ تقسیم اور خوف سے فائدہ اٹھانے والے منظم طریقے سے ختم کر رہے ہیں۔
سوال: ہندوستان، پاکستان اور چین سبھی بنگلہ دیش کی اسٹریٹجک سوچ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا چیلنج بیرونی دباؤ سے آیا یا ملک کے اندر اقتدار کے انتظام کے طریقے سے؟ اس کے علاوہ، آپ عبوری انتظامیہ کی پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جواب: ہمارا رہنما اصول ہمیشہ "سب سے دوستی اور کسی سے دشمنی" رہا ہے۔ ہم نے بھارت کے ساتھ جغرافیہ، تاریخ اور باہمی اعتماد کی بنیاد پر گہری شراکت داری قائم کی، جس میں تجارت، رابطے اور علاقائی استحکام شامل ہے۔ ہم نے ہمیشہ چین اور پاکستان کے ساتھ معاشی ترقی کے لیے مثبت انداز میں کام کیا ہے۔
بنگلہ دیش کو اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ مستحکم تعلقات کی ضرورت ہے۔ موجودہ انتظامیہ کی پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، خاص طور پر اس کی غیر جمہوری مینڈیٹ کے بغیر خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوششوں پر۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان نے 1971 کی نسل کشی کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اس کے باوجود عبوری انتظامیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہی ہے۔ یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ "اسٹریٹجک توازن" نہیں ہے، بلکہ ایک غیر منتخب حکومت کی جلد بازی ہے۔
اس میں کہا گیا کہ نسلوں کو متاثر کرنے والے اسٹریٹجک فیصلے غیر منتخب حکومت کو نہیں کرنے چاہئیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ عناصر ملک کی سیکولر بنیادوں اور علاقائی شراکت داری کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تاریخ کے برعکس ہے۔ اس نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جب بنگلہ دیشی دوبارہ آزادانہ طور پر ووٹ ڈالیں گے تو خارجہ پالیسی قومی مفادات کی خدمت پر واپس آئے گی۔
سوال: نیشنل سٹیزن پارٹی کے رہنماؤں، جیسا کہ مطالب سکدر اور شریف عثمان ہادی کے قتل نے بنگلہ دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ جولائی 2024 میں آپ کی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں سب سے آگے تھے۔ آپ ان نوجوان بنگلہ دیشیوں کو کیا کہیں گے جو آپ کے والد کو ایک قوم ساز مانتے ہیں لیکن آپ کو ایک حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں وہ اپنے ووٹوں سے نہ تو منتخب کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہٹا سکتے ہیں؟
شریف عثمان ہادی کا قتل افسوسناک اور قابل مذمت تھا۔ یہ اس انتشار اور انتخابی تشدد کی ایک اور مثال ہے جو اس عبوری حکومت کے تحت پورے بنگلہ دیش میں پھیل چکا ہے۔ اس تشدد کو جنم دینے والے بی این پی، جماعت اور این سی پی کے امیدواروں کے درمیان رقابت کی معتبر تحقیقات کرنے کے بجائے، حکام نے ہجوم کو عوامی لیگ پر الزام لگانے، اخبارات کے دفاتر کو جلانے، اور سفارتی مشنوں پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ یہ انصاف نہیں، یہ منظم انارکی ہے۔
بنگلہ دیش کی پوری تاریخ میں عوامی لیگ نے الیکشن لڑا اور مسلسل جیتا۔ ہمیں نو بار انتخابی مینڈیٹ کے ساتھ تسلیم کیا گیا۔ جب حزب اختلاف کی جماعتوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، جیسا کہ بی این پی نے کئی مواقع پر کیا، یہ ان کا فیصلہ تھا کہ ووٹرز کو منصفانہ انتخاب کرنے سے روکا جائے، ہمارا نہیں۔ ہم نے کبھی اپنے مخالفین کو شرکت سے منع نہیں کیا۔ ہم نے کبھی بھی لاکھوں شہریوں کو ان کے سیاسی عقائد کی وجہ سے حراست میں نہیں لیا۔ ہم سے اختلاف کرنے والوں کو باہر کرنے کے لیے ہم نے کبھی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی۔
میرے والد نے ایک آزاد بنگلہ دیش کے لیے اپنی جان دی جہاں جمہوریت، سیکولرازم اور تکثیریت پروان چڑھی۔ میں نے اپنا کیریئر اس بنیاد پر استوار کرنے، سیاسی شراکت کو فروغ دینے، عام لوگوں کے لیے کام کرنے والی پالیسیاں بنانے، تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت کو فروغ دینے، لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالنے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وقف کیا ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ امن کے ساتھ مل کر رہ سکیں۔ یہ کسی ایک شخص کی کامیابی نہیں تھی۔ یہ عام بنگلہ دیشی لوگوں کی کامیابی تھی۔
بنگلہ دیش کے نوجوان، ہمارے خطے کے بہت سے لوگوں کی طرح، اقتصادی مواقع کی کمی کی وجہ سے بجا طور پر مایوس ہیں۔ وہ ایک منصفانہ اور مساوی معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جو انہیں مواقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا بنگلہ دیش وہ یوٹوپیا نہیں ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اختلاف رائے کو بے دردی سے دبایا جا رہا ہے، سیاسی وفاداری ایک جرم بن چکی ہے جس کی سزا قید ہے، جمہوری شرکت کو چند منتخب افراد کے زیر کنٹرول ہے، مذہبی اقلیتیں خوف میں زندگی گزار رہی ہیں، اور ہجومی تشدد روزمرہ کی حقیقت ہے۔ یہ وہ اقدار نہیں ہیں جن کے لیے میرے والد اور ان کی نسل نے 1971 میں جدوجہد کی تھی۔
سوال: آپ نے اکثر ساحلی علاقوں میں ماحولیاتی تحفظ پر زور دیا ہے۔ سینٹ مارٹن جزیرہ کو اکثر ماحولیاتی جواہر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا تزویراتی حلقوں میں بھی کافی چرچا ہے۔ آپ کے دور میں، آپ نے خلیج بنگال کے ابھرتے ہوئے سکیورٹی فن تعمیر میں اس کی مطابقت کا اندازہ کیسے لگایا؟
جواب: سینٹ مارٹن جزیرہ واقعی ایک ماحولیاتی خزانہ ہے۔ یہ ہمارا واحد مرجان اٹول ہے اور منفرد سمندری حیاتیاتی تنوع کا گھر ہے، جس کی حفاظت کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ ماحولیاتی نگہداشت ہماری گورننس میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے — خواہ وہ ساحلی زون کا انتظام ہو یا موسمیاتی موافقت پر ہماری قیادت۔ بہر حال، بنگلہ دیش ان ممالک میں شامل ہے جو سطح سمندر میں اضافے کا سب سے زیادہ خطرہ ہیں۔
ہم نے ہمیشہ ایک واضح اصول کے ساتھ اپنے علاقے اور سمندری علاقوں سے متعلق سوالات سے رجوع کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے سٹریٹجک اثاثوں کو ہمارے ملک اور اس کے عوام کے مفادات کی خدمت کرنی چاہیے۔
سوال: آپ نے بنگلہ دیش پر کسی دوسرے لیڈر سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں، کیا آپ کو ایک قابل اعتماد اپوزیشن کے لیے کافی سیاسی جگہ پیدا نہ کرنے پر افسوس ہے؟ اور اگر آپ مستقبل کے بنگلہ دیشی رہنماؤں کو مشورہ دیتے ہیں، تو آپ انہیں کس چیز کے خلاف سختی سے خبردار کریں گے؟
جواب: عوامی لیگ کو بنگلہ دیش کے عوام نے نو بار منتخب کیا جس نے ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے ہم پر بار بار اعتماد کیا۔ ہم نے غیر آئینی طریقے سے اقتدار پر قبضہ نہیں کیا۔ ہم نے بار بار الیکشن لڑا اور جیتا۔ اگر اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے اور اپنے حامیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ ان کا فیصلہ تھا۔ ہم نے انہیں شرکت سے نہیں روکا۔ انہوں نے باہر رہنے کا انتخاب کیا اور پھر اپنی غیر موجودگی کا الزام ہم پر لگایا۔
اپنی حکومت کے دوران، ہم نے تنقید کا خیر مقدم کیا اور ایماندارانہ بات چیت کی حوصلہ افزائی کی۔ صحافیوں نے بغیر کسی خوف کے کام کیا، اور اختلافی آوازوں کی حفاظت کی گئی، مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ اس کا موازنہ آج سے کریں، جہاں سینکڑوں صحافی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، میڈیا کے دفاتر جلا دیے گئے، ایک پوری سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی گئی، اور 152,000 سے زیادہ لوگ محض اپنے سیاسی نظریے کی وجہ سے من گھڑت الزامات میں قید ہیں۔
کوئی بھی حکومت کوتاہیوں سے پاک نہیں ہے۔ جمہوریت میں مسلسل توجہ، عاجزی اور سننے کی آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمہوری اصولوں کو یکسر مسترد کرنے والوں سے سمجھوتہ کر کے استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انتہا پسندی کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا اور اسے لبرل ازم میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے مضبوط اداروں اور آئینی اقدار کے لیے غیر متزلزل عزم کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جانا چاہیے۔
جو بھی بنگلہ دیش کی قیادت کرتا ہے اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قانونی حیثیت عوام سے آتی ہے۔ جس لمحے کوئی لیڈر یہ ماننے لگے کہ اس کا اختیار محض کسی عہدے پر فائز ہونے سے آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا زوال شروع ہوچکا ہے۔