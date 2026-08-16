امریکہ سعودی عرب جوہری معاہدہ جس کی شرائط ایک دن میں بدل گئیں
ایک معاہدہ جو کہ ایک ہی دن اپنے بارے میں دو متضاد باتیں کہتا ہے اس کا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے۔
Published : August 16, 2026 at 4:48 PM IST
22 جولائی 2026 کو امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ اور سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے سول نیوکلیئر تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 30 سالہ معاہدہ، جسے 123 معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے، اب امریکی کانگریس کی طرف سے لازمی 90 دن کے جائزے سے مشروط ہے۔ امریکی محکمہ توانائی نے اسے ایک تاریخی معاہدہ قرار دیا۔
تاہم 24 گھنٹوں کے اندر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر شرائط کو دوبارہ لکھتے ہوئے اعلان کیا کہ یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی اور یہ معاہدہ سعودی عرب کی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت پر منحصر ہے۔
وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے تصدیق کی کہ یہ شرط دستخط شدہ معاہدے کا حصہ نہیں تھی اور ٹرمپ نے اس کا اعلان کرنے سے قبل سعودی قیادت سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تاہم شام تک انتظامیہ نے اپنے موقف کو پلٹتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ شرط ہمیشہ معاہدے کا حصہ رہی ہے اور اندرونی خلفشار کی خبروں کو مسترد کر دیا۔
ایک ایسا معاہدہ جو ایک ہی دن اپنے بارے میں دو متضاد باتیں کہتا ہے، اس کا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تضاد اس معاہدے کے پیچھے اصل نیت کو بے نقاب کرتا ہے۔
اس تنازعہ کے مرکز میں ایک معیار ہے۔ جب UAE نے 2009 میں امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تو اس نے اسے قبول کیا جسے جوہری عدم پھیلاؤ میں سونے کا معیار سمجھا جاتا ہے: یورینیم کی افزودگی نہیں، خرچ شدہ ایندھن کی دوبارہ پروسیسنگ نہیں، اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا اضافی پروٹوکول، جو انسپکٹرز کو وسیع اختیارات دیتا ہے کہ ہم اس کی توثیق کریں اور ہم کو انحراف کی طرف روکیں۔
سعودی عرب نے برسوں سے اس معیار کی مخالفت کی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2018 میں کھلے عام اعلان کیا تھا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو مملکت بھی ایسا ہی کرے گی۔ ریاض نے اپنے علاقائی حریف کے ساتھ خودمختاری اور مساوات کے معاملے کے طور پر گھریلو افزودگی پر اصرار کیا ہے۔
امریکی حکام کے مطابق، دستخط شدہ دستاویز میں اضافی پروٹوکول کو ایک طرف رکھا گیا اور گھریلو افزودگی کی اقتصادی فزیبلٹی پر دو سالہ مطالعہ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کی وجہ سے سینیٹر ایڈ مارکی نے اسے جوہری پھیلاؤ کی طرف ایک قدم قرار دیا، اور عدم پھیلاؤ کی پالیسی ایجوکیشن سینٹر کے ہنری سوکولسکی نے سوال کیا کہ اب یہ متحدہ عرب امارات، ترکی اور مصر کے لیے کیا معیار طے کرے گا۔
پھر موقف میں تبدیلی آئی۔ ٹرمپ کی پوسٹ میں ان کے اپنے عہدیداروں کے بیانات کے برعکس افزودگی پر زور نہیں دیا گیا اور اسے معمول پر لانے کی شرط بھی شامل تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے چند گھنٹوں کے اندر اس معاہدے کا خیرمقدم کیا۔ متعدد رپورٹس کے مطابق ٹرمپ اس بات پر ناراض تھے کہ رائٹ نے انہیں بتائے بغیر اس معاہدے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد قدامت پسند مبصرین نے ٹرمپ کے موقف کو مزید سخت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر نہ لانے پر تنقید کی۔
سعودی حکام مبینہ طور پر حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے معاہدے پر دستخط کو سفارتی فتح سمجھا۔ ڈیل سے افزودگی کو خارج کر کے، ٹرمپ نے اس شق کو ہٹا دیا جس کو محفوظ کرنے کے لیے ریاض نے سخت محنت کی تھی۔ جوہری معاہدے کو سودے بازی کی چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکنالوجی، افزودگی کے حقوق، اور اسرائیلی شناخت کو سودے بازی کے چپس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
اس ڈی لنکنگ کی ایک تاریخ ہے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سعودی جوہری تعاون کو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے جوڑ دیا اور بہت کم پیش رفت ہوئی۔ ٹرمپ کی اپنی ٹیم نے بعد ازاں اس شرط کو ہٹا دیا، ایک رعایت جو 2025 میں ان کے خلیجی دورے سے پہلے بتائی گئی تھی، اور 22 جولائی کو دستخط کیے گئے معاہدے نے اس تعلق کو ظاہر کیا۔
لیکن ٹرمپ کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی شرط کو بحال کر دیا۔ یہ موقف ایک ہی صدارت میں تین بار تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر سرکاری بیان سے ایک چیز بالکل غائب ہے جو سعودی عرب کا اپنا موقف ہے۔
غزہ جنگ کے بعد سے، محمد بن سلمان واضح رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک قابل اعتماد اور ناقابل واپسی فلسطینی ریاست کا راستہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ حالت اور بھی سخت ہو گئی ہے۔ ریاض کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا عملی طور پر ناممکن ہے جب کہ غزہ کھنڈرات میں پڑا ہوا ہے اور مغربی کنارے کا الحاق کیا جا رہا ہے، کیوں کہ ایسا کرنے سے ملک کے اندر سعودی قانونی حیثیت، عالم اسلام میں اس کی حیثیت، اور حرمین شریفین کے متولی کی حیثیت سے اس کی ساکھ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے ٹرمپ کی اعلان کردہ شرط ہی اس معاہدے کو روک سکتی ہے۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ معیارات میں کمی کی ابتدا ریاض میں نہیں ہوئی۔ نومبر 2025 میں، امریکی صدر ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے صدر لے جے میونگ کے درمیان ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے بعد، واشنگٹن نے اعلان کیا کہ وہ سویلین یورینیم کی افزودگی کے عمل کی حمایت کرے گا اور جمہوریہ کوریا میں ایندھن کی ری سائیکلنگ پر خرچ کرے گا۔
ماہرین نے اس وقت خبردار کیا تھا کہ سیئول کے سامنے جھکنا سعودی عرب پر اپنا موقف برقرار رکھنا مزید مشکل بنا دے گا۔ آٹھ مہینے بعد، بالکل وہی ہوا ہے۔ ان کی ترتیب تنہائی میں کسی ایک کیس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح عام اصولوں کا نظام خاموشی سے کیس بہ کیس سودے بازی کے نظام سے بدل گیا ہے۔
ایشیا کی براہ راست دلچسپی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا نقطہ نظر غالب ہے۔ چین، بھارت، جاپان، اور جنوبی کوریا خلیجی خام تیل کی اکثریت خریدتے ہیں اور اپنی توانائی کی حفاظت کو ایک ایسے خطے کے استحکام کے گرد مرکوز کیا ہے جو اب نیوکلیئر فیول سائیکل پر غور کر رہے ہیں۔ وہ اپنے سویلین نیوکلیئر پروگراموں کو بھی مذاکراتی پابندیوں کے فریم ورک کے اندر چلاتے ہیں، جنہیں یہ سمجھ کر قبول کیا گیا تھا کہ یہ پابندیاں عام طور پر لاگو ہوں گی۔
اگر جوہری ایندھن سائیکل کے حقوق سفارتی اتحاد کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، تو ایسی رکاوٹوں کے تحت کام کرنے والے ہر ملک کے پاس اپنے اتحاد پر نظر ثانی کرنے کی وجہ ہے۔ اس طرح سینٹری فیوجز کی تعمیر میں نہیں، بلکہ حکومتوں کے استدلال میں ایک سلسلہ رد عمل شروع ہوتا ہے۔
22 جولائی کو طے پانے والا معاہدہ بہت کم حل ہوا۔ ایک معاہدہ جس کی دفعات کو ایک دن کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے وہ ٹرانزیکشنل ڈپلومیسی کی یادگار ہے، جس میں اعلانات ان کے فوری اثر کے لیے کیے جاتے ہیں جبکہ سخت حقائق ناقابل بیان رہتے ہیں۔ دو عوامل ہیں جو نتیجہ کا تعین کریں گے۔
ریاض فلسطین پر کسی پیش رفت کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور جو اصول کبھی جوہری تعاون پر حکمرانی کرتا تھا، اس کی جگہ مستثنیات کے ایک سلسلے سے تبدیل کیا جا رہا ہے جن کا کوئی ایک معاہدہ نہیں کر سکتا۔ واشنگٹن میں دستخط کی تقریب میں کوئی بھی سوال حل نہیں ہوا۔ اس نے محض مذاکرات کا آغاز کیا، انتہائی اہم شرائط کو بعد میں حتمی شکل دینے کے لیے چھوڑ دیا۔
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