ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈا کے درمیان جاری تجارتی جنگ کا کیا ہے 1812 کا تاریخی کنیکشن؟
کینیڈا کےساتھ ٹرمپ کی 'جنگ' کے پیچھے 200 سال پرانی تاریخ ہے، جھیل اونٹاریو تنازعہ بھی اس کاحصہ ہے، تناؤ کی مکمل اندرونی کہانی جانیں۔
Published : September 2, 2026 at 3:46 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کے خلاف ٹیرف وار صرف ٹیکسوں کے نفاذ تک محدود نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک دلچسپ تاریخی وجہ ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے اپنے سفر کا آغاز برطانوی نوآبادیاتی حکومت کا تختہ الٹ کر کیا تھا۔ اس وقت، مشہور نعرہ "کوئی ٹیکس بغیر نمائندگی کے نہیں"، 'بوسٹن ٹی پارٹی' تحریک کی گونج بن گئی۔
اگر اس وقت کے برطانوی بادشاہ جارج سوم نے ان امریکی کالونیوں کو برطانوی پارلیمنٹ میں نشستیں دی ہوتیں تو تاریخ کا دھارا بہت مختلف ہوتا۔ تاہم، جب ان 13 کالونیوں نے بغاوت کی، ایک یونین تشکیل دی، اور بالآخر ریاست ہائے متحدہ امریکہ بننے کے لیے متحد ہو گئے، تو ان کے شمال کے علاقے جو آج کینیڈا کے نام سے مشہور ہیں، برطانوی ولی عہد کے وفادار رہے۔
ان کی اپنی افواج اتنی بڑی نہیں تھیں کہ کوئی بڑی مہم شروع کر سکیں، اور وہ بنیادی طور پر اپنے اپنے علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آزادی کے بعد، صرف ایک ہی مثال تھی جہاں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان جنگ نے کینیڈا کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا: اور وہ سال 1812 تھا۔
یہ 1812 سے 1815 تک امریکہ اور برطانیہ کے درمیان لڑا جانے والا ایک فوجی تنازع تھا۔ یہ جنگ اس لیے شروع ہوئی کہ برطانیہ نے یورپ کے ساتھ امریکی تجارت کو محدود کر دیا تھا اور زبردستی امریکی ملاحوں کو رائل نیوی میں بھرتی کر رہا تھا۔ 1812 میں، بعض امریکی سیاست دانوں میں ایک جذبہ غالب ہوا کہ کینیڈا پر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ اسے برطانوی فوج کے لیے ایک اسٹریٹجک چوکی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس وقت کے امریکی وزیر جنگ ولیم یوسٹس نے بڑی بہادری کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ، "ہم کینیڈا کے صوبوں کو فوجیوں کے بغیر لے سکتے ہیں، ہمیں صرف صوبوں میں افسر بھیجنے ہیں، اور لوگ۔۔۔ ہمارے معیار کے مطابق جمع ہوں گے۔" امریکی ایوان نمائندگان کے اس وقت کے اسپیکر ہنری کلے نے بڑے اعتماد کے ساتھ اعلان کیا کہ، "کینٹکی کی ملیشیا ہی مانٹریال اور اپر کینیڈا کو آپ کے قدموں پر کھڑا کرنے کی اہل ہے۔"
آزادی کا اعلان (Declaration of Independence) کے مصنف تھامس جیفرسن لکھتے ہیں، "اس سال کیوبیک کے آس پاس کے علاقوں تک کینیڈا پر قبضہ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا کہ ایک مارچ، اور ہمیں اگلے سال ہیلی فیکس پر حملہ کرنے اور انگلینڈ کو امریکی براعظم سے مکمل طور پر باہر نکالنے کا تجربہ فراہم کرے گا۔۔"
جنگ نے کچھ تلخ لمحات بھی دیکھے۔ امریکی افواج نے ٹورنٹو کو جو اس وقت یارک کے نام سے جانا جاتا تھا کو جلا کر راکھ کر دیا، اور جوابی کارروائی میں، برطانویوں نے وائٹ ہاؤس سمیت واشنگٹن کو آگ لگا دی۔ یہ جنگ 1814 میں گینٹ کے معاہدے پر دستخط ہونے اور 1815 میں اس کی توثیق کے بعد ختم ہوئی۔ ٹرمپ 19ویں صدی کے اوائل کے امریکی سیاستدانوں جیسی سوچ رکھتے ہیں، لیکن وہ تقریباً 200 سال یعنی بہت دیر کر چکے ہیں۔۔
مانیٹوبا کے پریمیئر واب نیو نے جدید تشبیہ کا استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کے غصے کو بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، "آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی راک بینڈ واقعی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے پرائمر سے گزر جاتا ہے، اور آپ انہیں 50 سال پہلے کا گانا کسی جوئے کے اڈے میں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے بالکل اسی مرحلے پر ہیں۔"
1812 میں برطانیہ اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف تھے۔ اس وقت امریکہ ایک ابھرتا ہوا ملک تھا جبکہ برطانیہ اس دور کی غیر متنازعہ سپر پاور تھا۔ آج برطانیہ ان معنوں میں سپر پاور نہیں رہا اور جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ بھی ایک معدوم ہوتی ہوئی طاقت ہے۔
مزید برآں، اگرچہ 1812 کی جنگ کینیڈا پر لڑی گئی تھی، لیکن یہ بنیادی طور پر امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایک تنازعہ تھا۔ آج ٹرمپ کی طرف سے شروع کی گئی ٹیرف کی جنگ — اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کی طرف سے سخت ردعمل — کسی حد تک 1812 سے تجارتی مفادات کے تاریخی تصادم کی بازگشت ہے۔
دونوں ممالک اس وقت تجارتی جنگ میں قید ہیں۔ تجارتی مذاکرات ختم ہونے کے بعد، امریکہ نے 20 بلین ڈالر مالیت کی کینیڈین اشیاء پر 50 فیصد ٹیرف لگا دیا۔ جوابی کارروائی میں، وزیراعظم مارک کارنی نے 20 بلین ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر 15، 25 اور 50 فیصد کے جوابی محصولات عائد کر دیے۔
ٹرمپ نے بارہا دھمکی دی ہے کہ وہ کینیڈا کو الحاق کر کے اسے 51 ویں امریکی ریاست بنائیں گے، حالانکہ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بہتر تجارتی مراعات حاصل کرنے کے لیے محض دباؤ کا حربہ ہے۔ بہر حال، آج امریکہ-کینیڈا کی تجارت کی حقیقت ایک مختلف کہانی سنا رہی ہے۔ مثال کے طور پر، 2025 میں، دونوں ممالک کے درمیان سامان کی تجارت 715.5 بلین ڈالر تھی۔ کینیڈا کو امریکی برآمدات 333.6 بلین ڈالر رہیں، جبکہ کینیڈا سے امریکی درآمدات کل 381.9 بلین ڈالر تھیں۔ اس کے نتیجے میں، کینیڈا کے حق میں، سامان میں 48.3 بلین ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا۔
اسی طرح، 2025 میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان خدمات کی تجارت 156.8 بلین ڈالر تھی، جس میں کینیڈا کو امریکی سروس ایکسپورٹ 92.3 بلین ڈالر اور کینیڈا سے سروس کی درآمدات 64.5 بلین ڈالر تھیں۔ اس سلسلے میں، امریکہ کے پاس خدمات کی مد میں 27.7 بلین ڈالر کا تجارتی سرپلس ہے۔
سامان اور خدمات دونوں کو ملاتے ہوئے، 2025 کے لیے کل تجارتی خسارہ صرف 20.6 بلین ڈالر پر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اعداد و شمار ہے جو 30 ٹریلین امریکی ڈالر کی مضبوط معیشت کے لیے خاص طور پر اہم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کا ٹیرف جارحانہ امریکی کاروبار یا صارفین کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ گہرائی میں، وہ کینیڈا کے ساتھ الحاق کرنے کی وہی پرانی خواہش رکھتا ہے- جو ایک بار جیفرسن اور کلے جیسے لیڈروں کی خواہش تھی۔
تاہم، جدید دور کا کینیڈا ایک الگ قومی شناخت رکھتا ہے۔ یہ برطانوی حکمرانی سے وراثت میں حاصل ہونے والے لبرل قدامت پسندی کے اصولوں کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی دور سے پہلے کے مقامی لوگوں اور شمال کے انوئٹ کے احترام پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جنوب میں جھیلیں اور سینٹ لارنس دریا کا نظام کینیڈا کو ریاستہائے متحدہ سے الگ کرنے والی قدرتی حدود بناتے ہیں۔
جب ٹرمپ نے جھیل اونٹاریو کا نام "لیک امریکہ" کرنے کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے، تو کارنی نے انہیں یاد دلایا کہ "لیک اونٹاریو" کا نام ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا دونوں کے وجود سے پہلے تھا۔
"اونٹاریو" نام کی تاریخ اروقوواس (شمالی امریکہ کے مقامی قبائل کا ایک تاریخی گروہ) مقامی لوگوں سے منسلک ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب "چمکتی جھیل" ہے۔
اس لفظ کی اصل کا ایک اور ذریعہ ہورون قبیلے کی وینڈوٹ زبان ہے، جہاں اس کا مطلب ہے "عظیم جھیل"۔ اس کا نام بدل کر "لیک امریکہ" رکھنے کے ٹرمپ کے جنون کو ان مقامی لوگوں کے نشانات مٹانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو یورپیوں کی آمد سے قبل امریکی براعظم میں آباد تھے۔
ثقافتی نقطہ نظر سے، کینیڈا یقینی طور پر ایک بہت زیادہ متحرک امریکہ کے سائے میں رہتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر کینیڈین طویل عرصے سے امریکہ سے جھیلوں کے پار بہتے ثقافتی دھاروں سے متاثر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی الگ الگ سیاسی روایات اور سماجی اصول قائم کیے ہیں۔
ٹرمپ کینیڈا پر حملہ کرنے کی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنے طور پر ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ویتنام میں ناکامیوں اور موجودہ تنازع میں ایران کے ساتھ جاری تعطل کے بعد بھی یہ وہ سبق ہے جسے امریکی سیکھنے سے انکار کررہے ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس مضمون میں بیان کردہ خیالات مصنف کے اپنے ہیں۔)
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