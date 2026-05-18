ڈچ ٹیکنالوجی سیلاب کی تباہی کو روکے گی: ہندوستان اور نیدرلینڈز کی مشترکہ کوشش
Published : May 18, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 4:58 PM IST
نئی دہلی: جب ہندوستان اور نیدرلینڈز نے پانی کے شعبے میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے اور گہرا کرنے پر اتفاق کیا، تو یہ تکنیکی تعاون کے پروگرام کی ایک سادہ توسیع سے زیادہ نہیں تھا۔
نئی دہلی کے لیے، یہ شراکت سیلاب کنٹرول، ڈیلٹا مینجمنٹ، اور شہری پانی کے تحفظ میں دنیا کی جدید ترین اور جدید ترین ٹیکنالوجیز تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ دی ہیگ (نیدرلینڈز کی حکومت) کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی دہائیوں پرانی واٹر انجینئرنگ کی مہارت کو دنیا کے سب سے پیچیدہ اور بڑے دریا کے طاس اور ساحلی انتظامی مناظر، جیسے ہندوستان میں لاگو کریں۔
ہفتہ کو دی ہیگ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ہالینڈ کے وزیر اعظم راب زیٹن کے درمیان دو طرفہ سربراہی اجلاس کے بعد، "انڈیا-ہالینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فریم ورک (2026-2030)" جاری کیا گیا۔ اس کے مطابق، ہندوستان اور نیدرلینڈز نے مارچ 2022 میں دستخط شدہ آبی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بہتر بنانے کی اپنی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا، جو مارچ 2027 تک موثر ہے، اور پانی کے شعبے پر وزارتی سطح کے مشترکہ ورکنگ گروپ کے ذریعے اس کی پیشرفت کا جائزہ لے گی۔
Accompanied by PM Rob Jetten, Prime Minister @narendramodi visited the Afsluitdijk and learnt about the Netherlands' pioneering work in water resources management.— PMO India (@PMOIndia) May 17, 2026
He highlighted India's efforts to adopt modern technology for irrigation, flood control and inland waterways.
دونوں ممالک نے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے
پانی کا انتظام اور گنگا طاس: آبی وسائل کے مربوط انتظام، ساحلی زون کے انتظام، شہری پانی کے انتظام، سیلاب سے بچاؤ، ندی کے طاس کے انتظام، اور گنگا طاس میں پانی کے پائیدار معیار اور دستیابی پر تعاون کو بڑھانا۔
کلین گنگا مشن اور سٹارٹ اپس: قومی مشن برائے کلین گنگا کے ساتھ مل کر سنٹر آف ایکسی لینس آن واٹر کا فائدہ اٹھائیں تاکہ علم اور مہارت کے تبادلے، صلاحیت کی تعمیر، اور اسٹارٹ اپس کو فروغ دے کر اس کے موجودہ کام کو پورا کیا جا سکے۔
شہری دریا کی ترقی: ہندوستان میں منتخب شہروں کے لیے شہری دریا کے انتظام کے منصوبوں کی ترقی میں مدد کرنا۔ شہری دریا کے انتظام کی منصوبہ بندی اور پانی کو فائدہ اٹھانے کے نقطہ نظر کے طور پر فروغ دینا اور واٹر ایکشن ایجنڈا کے مشترکہ عزم کو پورا کرنے کے لیے منصوبوں کے ذریعے ان پر عمل درآمد کرنا۔
ڈیزاسٹر ریسیلینٹ انفراسٹرکچر: کولیشن فار ڈیزاسٹر ریسیلینٹ انفراسٹرکچر (سی ڈی آر آئی) کے ذریعے ہندوستان اور پوری دنیا میں آفات سے بچنے والے شہری پانی کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینا اور مضبوط کرنا، جو ہندوستان کی زیر قیادت ایک عالمی تنظیم ہے۔
ملاقات کے بعد جاری کردہ ایک علیحدہ مشترکہ بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے پانی کے شعبے میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت ہونے والی پیش رفت کو سراہا۔ اس شراکت داری نے ہندوستان کی پانی کی ضروریات اور ہالینڈ کی مہارت اور تجربے کے درمیان مضبوط ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
اتوار کو وزیر اعظم مودی نے ہالینڈ کے وزیر اعظم جیٹن کے ساتھ ہالینڈ کے مشہور واٹر مینجمنٹ ڈھانچہ افسلوٹڈجک کا دورہ کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک پریس ریلیز میں کہا، "یہ دورہ پانی کے انتظام کے جدید حل، موسمیاتی لچک اور پائیدار انفراسٹرکچر کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔"
اتوار کو وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ ہالینڈ کی ہائیڈرولک انجینئرنگ کی مہارت اور ہندوستان میں بڑے پیمانے پر پروجیکٹ شروع کرنے کی اس کی صلاحیت باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کے نئے مواقع پیدا کرتی ہے۔ ریلیز میں کہا گیا یہ دورہ پانی کے شعبے میں ہندوستان-ہالینڈ کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرتا ہے، جو جدید طریقوں اور پائیدار ترقی کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
نیدرلینڈ اپنے پانی کے انتظام، انجینئرنگ کی مہارت، اور سیلاب کے خطرے، سطح سمندر میں اضافے، اور ڈیلٹا سسٹم کے چیلنجوں سے نمٹنے کے تجربے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ حکومتی اداروں جیسے انفراسٹرکچر اور پانی کے انتظام کی وزارت نے تحقیقی مراکز اور انجینئرنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کر سیلاب کے خطرے میں کمی، ڈیلٹا پلاننگ، ساحلی تحفظ، شہری پانی کے نظام، پانی کے معیار کی نگرانی، اور موسمیاتی موافقت کی حکمت عملیوں جیسے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجیز تیار کی ہیں۔
دوسری طرف، ہندوستان کو اپنے وسیع اور متنوع آبی نظاموں کے ساتھ گہرا عملی تجربہ ہے، جس میں برف پگھلنے والے ہمالیائی دریا، وسیع ساحلی میدانی علاقے، اور خشک سالی کے شکار علاقے شامل ہیں۔ ہندوستان بڑے پیمانے پر دریائی طاسوں، پانی کی طلب کے انتظام اور پانی کی پائیداری کے سماجی و اقتصادی پہلوؤں کی گہری سمجھ رکھتا ہے۔
جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینٹر فار یورپی اسٹڈیز کے پروفیسر گلشن سچدیوا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ آبی وسائل کے انتظام میں نیدرلینڈ کی مہارت دنیا بھر میں مشہور ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہالینڈ کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک کو زیر آب آنے کے خطرات کا سامنا ہے۔ نیدرلینڈز کو کافی عرصے سے اس صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے وسائل کا اتنی مؤثر طریقے سے انتظام نہ کیا ہوتا تو نیدرلینڈز کے کچھ حصے درحقیقت سمندر میں ڈوب چکے ہوتے۔
پروفیسر سچدیوا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایمسٹرڈیم میں بہت سی نہریں ہیں جو نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بندرگاہیں ہیں۔ پھر روٹرڈیم کی بندرگاہ ہے، جو ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے۔ درحقیقت، یورپ کے ساتھ ہماری تجارت کا ایک اہم حصہ روٹرڈیم کی بندرگاہ کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔"
منوہر پاریکر انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ اینالائزز کے سینئر فیلو اور آبی وسائل کے انتظام کے ماہر اتم کمار سنہا نے نیدرلینڈ کو اس کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے سیلاب کنٹرول اور میٹھے پانی کے انتظام کی ایک مثال قرار دیا۔ سنہا نے کہا کہ اس ملک کا ایک بڑا حصہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ ان کے پاس پانی کے وسائل کے انتظام کے لیے مکمل طور پر انجینئرنگ پر مبنی اور انتہائی موثر انداز ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ڈچ انجینئرز واٹر ہارویسٹنگ تکنیک میں انتہائی ماہر ہیں۔ سنہا نے کہا ان کے پاس بہت زیادہ اندرون ملک آبی گزرگاہیں ہیں۔ یورپ کے ساتھ ہماری توجہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر ہے۔ سیلاب پر قابو پانے اور پانی ذخیرہ کرنے پر۔ مزید برآں ان کا آبپاشی کا نظام بھی بہت جدید ہے۔
اتوار کو وزیر اعظم مودی کے افسلوٹڈائیک پروجیکٹ کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو اس پروجیکٹ سے سیکھنے کے لیے بہت سے اچھے سبق ہیں۔
مختصراً، آبی وسائل کے انتظام پر ہندوستان اور ہالینڈ کے درمیان یہ نیا اسٹریٹجک تعاون بحران سے بچنے والے، جامع اور آب و ہوا کے لیے لچکدار پانی کے نظام کے لیے مشترکہ وژن کی عکاسی کرتا ہے۔ ہالینڈ کی تکنیکی صلاحیت کو ہندوستان کے وسیع تر ترقیاتی اہداف کے ساتھ جوڑ کر، اس شراکت داری کا مقصد نہ صرف پانی کے موجودہ چیلنجوں سے نمٹنا ہے بلکہ پانی کے انتظام میں تعاون کی ایک عالمی مثال بھی قائم کرنا ہے۔ دونوں ممالک کے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور ایک محفوظ اور زیادہ پانی سے متعلق پائیدار مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔