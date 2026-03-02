ایرانی حملوں کے بعد دبئی کی محفوظ اور ٹیکس فری پناہ گاہ والی شبیہ کو زبردست دھچکا
ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملے کے جواب میں پرسکون مانے جانے والے اپنے ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا ہے۔
Published : March 2, 2026 at 10:57 AM IST
دبئی: غیر ملکیوں کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات کی پہچان ایک محفوظ، ٹیکس فری پناہ گاہ کے طور پر رہی ہے۔ تاہم یہ پرامن تصویر سنیچر کو اس وقت بکھر گئی جب دبئی پر ایرانی میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ایک فائیو اسٹار ریزورٹ ایرانی میزائل کی زد میں آگئی جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ اس حملے کے بعد دبئی میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو دوسری جانب ایرانی حملے میں دارالحکومت ابوظہبی کے ہوائی اڈے پر ایک شخص ہلاک اور سات دیگر زخمی ہوگئے۔
ایران نے امریکی اور اسرائیلی افواج کے بڑے حملے کے جواب میں مشرق وسطی اور خلیجی ممالک میں واقع امریکی بیسز پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ ان میں ایران کا ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔ ان حملوں کے بعد پرسکون مانے جانے والے دبئی میں خوف اور افراتفری پھیل گئی ہے۔ یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات میں خلیج فارس کی ماہر، سنزیا بیانکو نے ایکس پر لکھا، "یہ دبئی کا حتمی ڈراؤنا خواب ہے، کیوں کہ اس کی پہچان ایک شورش زدہ علاقے میں محفوظ نخلستان کی ہے۔"
حالانکہ حکام نے رہائشیوں اور سیاحوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شامل ہے، جو ڈرون اور میزائلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم الہاشمی نے سی این این کو بتایا، "میں جانتی ہوں کہ یہ بہت سے باشندوں کے لیے خوفناک وقت ہے۔" "ہم اس قسم کی اونچی آوازیں نہیں سنتے ہیں۔ لیکن ایک ہی وقت میں، وہ مداخلت کی آوازیں ہیں۔ اور جہاں نقصان ہوا ہے - وہ بنیادی طور پر ملبہ ہے۔"
حملوں کے نتیجے میں خلیج میں اپنے پڑوسی کے بارے میں دیرینہ شکوک و شبہات کے باوجود ایران کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کی امارات کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ہفتہ کو اپنی فضائی حدود بند کر دی، اتوار کو تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا اور حملوں کی وجہ سے اپنے سفارت کاروں کو واپس بلا لیا۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ "یہ فیصلہ کسی بھی جارحیت کے خلاف اس کے مضبوط اور غیر متزلزل موقف کی عکاسی کرتا ہے جس سے اس کی سلامتی اور خودمختاری کو خطرہ لاحق ہو"۔ متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں کو "جارحانہ اور اشتعال انگیز انداز" قرار دیا ہے جس خطے کو خطرہ ہے۔
تیل سے مالا مال فیڈریشن نے دولت مند سیاحوں، کاروباری افراد اور مستقبل کے رہائشیوں کو اپنی جانب راغب کیا ہے۔ اس نے سمندر کے کنارے صحرا میں عیش و عشرت کے ساتھ ٹیکس سے پاک زندگی گزارنے اور ایک سکون مقام کے طور پر اپنی شبیہ بنائی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یو اے ای میں 11 ملین باشندوں میں سے تقریباً 90 فیصد غیر ملکی آباد ہیں۔ رئیل اسٹیٹ فرمیں خوش آئند آب و ہوا اور کاروبار کے لیے دوستانہ پالیسیوں کو فروغ دیتے ہوئے اور یو اے ای کو دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک قرار دے کر امیر یورپیوں اور امریکیوں کو چمکتے بلند و بالا اور پر تعیش ولا فروخت کر رہی ہیں۔
ایران کی جانب سے سینکڑوں ڈرون اور میزائل حملوں نے دبئی کی شہرت کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ برطانوی ریس ہارس ٹرینر جیمی اوسبورن نے کہا، "گزشتہ رات کافی غیر حقیقی تھی، آپ پیڈاک میں کھڑے ہو کر میزائلوں کو آسمان سے گرتے دیکھ رہے ہیں۔"
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اتوار کو کہا کہ فضائی دفاع نے دو دنوں میں 165 بیلسٹک میزائلوں، دو کروز میزائلوں اور 540 سے زیادہ ایرانی ڈرونز سے نمٹا ہے۔ جب کہ حکام نے کہا کہ انہوں نے ہفتے کے روز ہونے والے تمام فضائی حملوں کو روک دیا تھا، دبئی کے کچھ مشہور مقامات پر گرے ہوئے ہتھیاروں کے ملبے نے آگ بھڑکائی ہے۔
سوشل میڈیا ویڈیوز اور تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ مشہور انسانی ساختہ پام جمیرہ جزیرے پر فیئرمونٹ ہوٹل کے باہر آگ لگ گئی، مشہور برج العرب ہوٹل کے اگلے حصے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، اور 2,723 فٹ (830 میٹر) بلند فلک بوس عمارت برج خلیفہ کے قریب آسمان میں دھواں اٹھ رہا تھا۔
دبئی میڈیا آفس کے مطابق، دبئی کے جیبل علی پورٹ، شہر کے مرکزی سمندری ٹرمینل اور ایک بڑے جہاز رانی کے مرکز میں بھی آگ لگ گئی اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا اور چار ملازمین زخمی ہوئے۔ کرسٹی ایلمر، جو نیو ہیمپشائر سے کاروباری دورے پر تھیں، نے کہا کہ وہ اپنے ہوٹل کی کھڑکیوں سے دور رہتی ہیں لیکن متعدد دھماکوں کے باوجود نسبتاً محفوظ محسوس کرتی ہیں۔
انھوں نے کہا، "آپ کو کبھی کبھار بہت سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ پریشان کن ہے۔ ہم بم یا میزائل کی آواز سننے کے عادی نہیں ہیں۔" لوئیس ہیرل، ایک امریکی سیاح جس کی دبئی سے اپنے شوہر کے ساتھ گھر جانے والی پرواز کو منسوخ کر دیا گیا تھا، نے کہا کہ یہ تیسرا موقع تھا جب اس علاقے کا دورہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پچھلے دوروں کو COVID-19 وبائی بیماری اور اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حماس کے حملے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔
امریکی سیاح لوئیس ہیرل نے کہا کہ، ان کے موجودہ ابوظہبی اور دبئی کے دورے ختم ہونے کے بعد، ان کے امارات یا خطے میں واپسی کا امکان کم ہے۔ ہیرل نے کہا، "کائنات ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔"
