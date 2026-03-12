ایران میں فتح کے دعووں کے باوجود ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا واضح راستہ بتانے میں ناکام
ایران پر بمباری کا حکم دینے کے بعد سے ٹرمپ جنگ کے لیے اپنی ٹائم لائنز اور اہداف کو مسلسل تبدیل کر رہے ہیں۔
Published : March 12, 2026 at 10:15 AM IST
واشنگٹن: ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کے بعد سے عالمی منڈیوں اور گھٹتی ہوئی مقبولیت کا سامنا کر رہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب تک ان حملوں کے لیے "غیر مشروط خودسپردگی" سے لے کر ''اقتدار کی تبدیلی'' تک مختلف مقاصد بیان کر چکے ہیں۔
ریپبلکن امریکی صدر اور ان کے اعلیٰ معاونین کے بدلتے ہوئے تبصرے 12 دن پرانے تنازعے کی نزاکت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے تقریباً ہر کونے پر اثرانداز ہو رہا ہے اور پوری دنیا کی معیشت میں اتھل پتھل مچا رکھا ہے۔ یہ جنگ اب ایک غیر متوقع راستے پر چل رہی ہے اور اس خونی کھیل کا کوئی قابل اعتبار حل اور اختتام واضح نہیں ہے۔
'ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں'
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے منگل کو کہا کہ جنگ کا "آغاز، درمیان یا اختتام" ٹرمپ پر منحصر ہے۔ وہیں ٹرمپ نے پیر کے روز ہاؤس میں ریپبلکن کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جنگ کو "مختصر مدت کی سیر" قرار دینے سے یہ بھی کہا کہ ابھی "ہماری جیت (حصولیابیاں) کافی نہیں ہے"۔
ٹرمپ نے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "ہم نے انہیں اب تک کی تاریخ میں عملی طور پر کسی بھی ملک سے زیادہ مارا ہے، اور ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔"
ان کے ان بیانات نے ایسے لوگوں کی تنقید کو ہوا دی جن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے پاس واضح مقصد کا فقدان ہے۔ سینیٹر مارک کیلی نے ٹرمپ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ ''ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے پاس (جنگ سے) باہر نکلنے کی کوئی حکمت عملی بھی نہیں ہے۔"
مسلسل بدلتی ٹائم لائن
ایران پر بمباری کا حکم دینے کے بعد سے ٹرمپ جنگ کے لیے اپنی ٹائم لائنز اور اہداف کو مسلسل تبدیل کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران، ٹرمپ نے ایران کے رہنماؤں سے "غیر مشروط خودسپردگی" کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کی فوج کو ختم کرنے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں۔
وہیں ٹرمپ کی ٹیم نے پریشان امریکیوں کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ جنگ طویل نہیں ہوگی اور جلد ختم ہوگی۔ اسی بیچ امریکی صدر نے اصرار کرتے نظر آئے کہ انہوں نے زمینی فوج کے استعمال کے آپشن کو مسترد نہیں کیا ہے۔
امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی بحریہ کو مؤثر طریقے سے تباہ کر دیا ہے اور ایران کی اپنے پڑوسیوں پر میزائل اور ڈرون داغنے کی صلاحیت کو کم کرنے میں بڑی پیش رفت کی ہے۔ اس کے باوجود آبنائے ہرمز، جس سے یومیہ دنیا کا تقریباً 20 فیصد تیل گزرتا ہے، بنیادی طور پر کاروبار کے لیے بند ہے، اور ایرانی رہنما جھکنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔
ایران کی دھمکی
پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایران اس وقت تک اس آبی گزرگاہ سے "ایک لیٹر تیل" نہیں جانے دے گا جب تک کہ امریکہ اپنی بمباری کی بند نہیں کر دیتا۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کے اہلکار علی لاریجانی نے منگل کے روز ایک دھمکی آمیز پیغام اس وقت جاری کیا جب ٹرمپ نے وارننگ دی کہ اگر تہران نے آبنائے سے تیل کا بہاؤ روکا تو وہ ایران پر "بیس گنا سخت" حملہ کریں گے۔
لاریجانی نے کہا کہ "ایران کی قربانی دینے والی قوم آپ کی خالی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔" لاریجانی نے ایکس پر لکھا کہ "آپ سے طاقتور لوگ بھی ایران کو ختم نہیں کر سکے۔ ہوشیار رہیں کہ آپ خود نہ ختم ہو جائیں۔"
وہیں اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے ٹرمپ کے اتحادی نیوٹ گنگرچ، جو ریپبلکن ہاؤس کے سابق اسپیکر ہیں، نے کہا کہ انتظامیہ کو تنازع کے پہلے دن آبنائے کو محفوظ بنانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔
"اگر وہ اسے کھلا نہیں رکھ سکتے، تو یہ جنگ درحقیقت پیشگی طور پر امریکہ کی شکست ہوگی، کیونکہ اگر آبنائے کافی دیر تک بند رہا تو پوری دنیا بشمول امریکی عوام تیل کی قیمتوں پر ردعمل ظاہر کرے گی۔" گنگرچ نے فاکس بزنس پر ایک بیان میں یہ بات کہی۔
امریکیوں کے سامنے وضاحت کی کوشش
ٹرمپ نے امریکیوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے کافی جدوجہد کی کہ ایران کے خلاف جنگ کی پہل کیوں ضروری تھی۔ انہوں نے اسے امریکہ کو پچھلی دو دہائیوں سے جاری "ہمیشہ کی جنگوں" سے دور رکھنے کے اپنے عزم کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ یران کی جانب سے جوابی کارروائیوں میں اب تک سات امریکی فوجی ہلاک اور تقریباً 140 زخمی ہو چکے ہیں۔
جنگ شروع کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے ٹرمپ نے مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ انہیں یہ "لگا" کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے والا ہے۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے اس موقف میں قدرے ترمیم کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ صدر کو "ایک احساس" تھا جو "حقیقت پر مبنی" تھا۔
لیکن امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے کانگریس کو نجی بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ کے پاس ایسی انٹیلی جنس نہیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔
'امریکیوں کا ٹرمپ پر بھوسہ ختم'
حالیہ پولنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے قومی پرچم تلے متحد ہونے کا تاثر نہیں پیدا کیا جو عام طور پر حالیہ امریکی جنگوں کے آغاز کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔
کوئنیپیاک (Quinnipiac) اور فاکس نیوز کی ایک رائے شماری میں تقریباً نصف لوگوں نے کہا کہ ایران میں امریکی فوجی کارروائی امریکہ کو "کم محفوظ" بناتی ہے، جب کہ ہر رائے شماری میں 10 میں سے صرف 3 نے کہا کہ اس نے ملک کو محفوظ ہوا ہے۔ سی این این کے سروے میں تقریباً نصف امریکی بالغوں کا خیال تھا کہ فوجی کارروائی ایران کو امریکہ کے لیے "زیادہ خطرہ" بنا دے گی، جب کہ 10 میں سے صرف 3 کا خیال تھا کہ اس سے خطرہ کم ہو جائے گا۔
سی این این کے اس سروے میں، 10 میں سے 6 امریکی بالغوں نے کہا کہ وہ ایران میں امریکی طاقت کے استعمال کے بارے میں درست فیصلے کرنے کے لیے ٹرمپ پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے یا بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔
