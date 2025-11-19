شیخ حسینہ کی سزائے موت سے بھارت بنگلہ دیش تعلقات بے مثال بحران کے شکار
بھارت میں مقیم شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائے جانے کی وجہ سے نئی دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان ایک بڑا سفارتی موڑ آگیا ہے۔
نئی دہلی: بین الاقوامی فوجداری ٹریبونل (آئی سی ٹی) کی طرف سے پیر کو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو سنائی جانے والی سزائے موت سے برصغیر دہائیوں میں سب سے زیادہ غیر مستحکم سفارتی دور میں داخل ہوگیا ہے۔
حسینہ فی الوقت بھارت میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نئی دہلی خود کو ایک ایسے بحران کے مرکز میں پاتا ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی سمت کو نئے سرے سے متعین کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف ڈھاکہ کے گھریلو سیاسی منظر نامے کو نئی شکل دیتا ہے بلکہ ڈیڑھ دہائی کے غیر معمولی تعاون پر قائم دوطرفہ تعلقات پر بھی غیر معمولی دباؤ ڈالتا ہے۔
آئی سی ٹی نے حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال کو گذشتہ سال جولائی میں ہونے والے پُرتشدد احتجاج کے دوران 'انسانیت کے خلاف جرائم' کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے موت کی سزا سنائی۔
اسی فیصلے میں سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس چودھری عبداللہ المامون کو اپنے کردار کا اعتراف کرنے اور دونوں سینئر رہنماؤں کے خلاف استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش ہونے پر پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی۔
ٹربیونل کے فیصلے میں کہا گیا کہ 78 سالہ حسینہ کو جو اس وقت بھارت میں ہیں، کو دو الگ الگ مقدمات میں سزائے موت سنائی گئی۔ پہلا کیس گذشتہ سال پانچ اگست کو ڈھاکہ کے چنکھر پل علاقے میں چھ غیر مسلح مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرنے سے متعلق ہے۔
دوسرا الزام ایک ہی دن اشولیہ میں چھ طلبہ مظاہرین کے قتل سے متعلق ہے۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ گولی لگنے کے بعد پانچ کو جلا دیا گیا تھا، جب کہ ایک مقتول کو مبینہ طور پر زندہ رہتے ہوئے جلا دیا گیا تھا۔
فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے حسینہ نے اسے "متعصبانہ اور سیاست سے متاثر" قرار دیا۔
ایک میڈیا رپورٹ میں حسینہ کے حوالے سے کہا گیا کہ "میں اپنے الزامات لگانے والوں کا ایک مناسب ٹریبونل میں سامنا کرنے سے نہیں ڈرتی، جہاں شواہد کی غیر جانبدارانہ طریقے سے جانچ کی جا سکتی ہو۔"
ٹربیونل نے اسد الزماں کے لیے دو سزائے موت کی بھی توثیق کی۔ استغاثہ نے ملزم کے خلاف کل پانچ الزامات دائر کیے تھے، جن میں قتل کو روکنے میں ناکامی بھی شامل تھی، جسے بنگلہ دیشی قانون کے تحت انسانیت کے خلاف جرم سمجھا جاتا ہے اور جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا مطالبہ کیا تھا۔
اگست سال 2024 میں حسینہ کی معزولی کے بعد بنگلہ دیش سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوگیا۔ حسینہ کی اقتدار سے برطرفی ایک طلبہ تحریک کے بعد ہوئی جو ان کی آمرانہ طرز حکمرانی کے خلاف ایک بڑی بغاوت میں بدل گئی۔ ان کی ڈیڑھ دہائی کی حکمرانی اچانک ختم ہو گئی۔ اس
حسینہ واجد کی معزولی کے فوراً بعد محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت قائم ہوئی۔ جب سے حسینہ واجد نے بھارت میں پناہ لی ہے، دونوں جنوبی ایشیائی پڑوسیوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔
حسینہ کی معزولی بنگلہ دیش کے سیاسی منظر نامے میں بنیاد پرست عناصر کے عروج کا باعث بنی۔ اس کی وجہ سے بنگلہ دیش پر مذہبی اقلیتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد کے الزامات عائد ہوئے۔ ہندوستان نے ان واقعات پر مسلسل اپنی تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے۔
پیر کو آئی سی ٹی کے فیصلے کے بعد بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کہا کہ وہ بھارت سے حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کرے گا۔
ڈھاکہ میں بنگلہ دیش سیکرٹریٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کی وزارت کے مشیر، آصف نذرول نے کہا کہ "بھارت کو ایک اور خط بھیجا جائے گا، جس میں شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے پر زور دیا جائے گا۔ اگر بھارت اسے پناہ دینے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا عمل بنگلہ دیش اور اس کے عوام کے خلاف دشمنی پر مبنی اور قابل مذمت ہے۔"
وہیں بھارت نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اس نے بین الاقوامی فوجداری ٹریبونل کے اس فیصلے پر غور کیا ہے۔
وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ "قریبی پڑوسی کے طور پر بھارت بنگلہ دیش کے عوام کے بہترین مفادات کے لیے پرعزم ہے جس میں امن، جمہوریت، جامعیت اور استحکام شامل ہے۔" "ہم اس سمت میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہمیشہ تعمیری طور پر مشغول رہیں گے۔"
دریں اثنا، ایک الگ پیش رفت میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب خلیل الرحمان کو بدھ کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والی کولمبو سیکورٹی کانفرنس (سی ایس سی) میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔
اس سے بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ بھارت زور دے رہا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں سیاسی طور پر منتخب سرکار اقتدار میں آئے گی تو ڈھاکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پھر سے شروع ہوں گے۔ حسینہ کو ہٹائے جانے کے بعد سے اب تک عبوری انتظامیہ کے کسی بھی مشیر یا سیکرٹری کو بھارت مدعو نہیں کیا گیا ہے۔
سی ایس سی بحر ہند کے علاقے میں ایک علاقائی سکیورٹی اتحاد ہے۔ بنگلہ دیش گذشتہ سال جولائی میں اس کا مکمل رکن بنا، اس سے قبل اس کا مبصر تھا۔
ڈھاکہ ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق، ’’اس پس منظر میں بھارتی این ایس اے اجیت ڈوول کی دعوت پر خلیل الرحمٰن کی شرکت نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا دہلی اپنے سفارتی موقف میں نرمی پیدا کر رہا ہے یا فوری سکیورٹی معاملات پر اعلیٰ سطحی بات چیت کا خواہاں ہے۔‘‘
بنگلہ دیش کی سیاست اور معیشت کے ایک بھارتی ماہر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حسینہ پر ٹریبونل کے فیصلے اور ڈوول کی جانب سے رحمان کو مدعو کرنے کے فیصلے کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس تناظر میں بنگلہ دیش میں اگلے سال کے اوائل میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات انتہائی اہم ہو جاتے ہیں۔ مبصر نے کہا، "ہمیں انتظار کرنا ہو گا اور دیکھنا ہو گا کہ جب اگلے سال بنگلہ دیش میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کے اقتدار میں آنے پر بھارت کیسے پیش آتا ہے۔"
شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش واپس بھیجیں! یونس حکومت نے حوالگی کے لیے بھارت کو خط لکھا