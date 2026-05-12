کانگریس نے پنجاب، گوا اور اتراکھنڈ میں 2027 اسمبلی انتخابات کی تیاری شروع کر دی
ووٹر تک رسائی اور کارکنوں کی رائے جمع کرنے کی مہم جلد شروع ہو جائے گی، ان ریاستوں میں کانگریس واپسی کی امید کر رہی ہے۔
Published : May 12, 2026 at 10:25 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے پنجاب، گوا اور اتراکھنڈ میں 2027 کے اسمبلی انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، جہاں پارٹی جلد ہی ووٹروں تک پہنچنے اور ممکنہ امیدواروں کی شناخت اور مقامی حکمت عملی بنانے کے لیے کارکنوں سے رائے اکٹھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
کانگریس پنجاب میں حکمراں عام آدمی پارٹی (اے اے پی AAP) گوا میں اپوزیشن بی جے پی اور اکالی دل اور اتراکھنڈ میں حکمراں بی جے پی اور اپوزیشن عام آدمی پارٹی (اے اے پی AAP) سے لڑ رہی ہے۔ کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کی اچھی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے تینوں ریاستوں میں اقتدار حاصل کرنے کے امکانات اچھے ہیں۔
پنجاب پر کانگریس پارٹی کی نظر
عام آدمی پارٹی (AAP) کے سات راجیہ سبھا ممبران کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد پنجاب پر کانگریس پارٹی کی توجہ بڑھ گئی ہے، جو حکمراں جماعت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جسے 2025 کے دہلی اسمبلی انتخابات میں زعفرانی پارٹی نے شکست دی تھی۔
عآپ کے خلاف کانگریس کا خفیہ سروے
عام آدمی پارٹی (AAP) کا مقابلہ کرنے کے لیے، پنجاب کانگریس نے زمینی صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ ماہ ایک خفیہ سروے شروع کیا تھا، لیکن اب وہ 21-19 مئی تک پورے شمالی ریاست کی تمام 117 اسمبلی سیٹوں پر ووٹروں سے جڑنے اور کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے ایک بھرپور مہم شروع کرے گی۔ کانگریس 2022 میں عام آدمی پارٹی (AAP) سے پنجاب ہار گئی اور 2027 میں واپسی کی امید کر رہی ہے۔
مہم سے عام آدمی پارٹی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کی منصوبہ بندی
اے آئی سی سی پنجاب کی انچارج سکریٹری حنا کاورے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ریاست کے تمام سینئر لیڈر اور ممبران پارلیمنٹ پنجاب بھر میں اس تین روزہ مہم میں حصہ لیں گے۔ اس سے ہمیں ووٹروں کو درپیش مسائل کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ مزید برآں، یہ کوشش اور مشق کارکنوں کی رائے اور ہمارے ممکنہ امیدواروں کے بارے میں اشارے بھی فراہم کرے گی۔"
انہوں نے کہا، "یہ مہم ان پروگراموں کے سلسلے میں پہلی ہے جو ہم نے عام آدمی پارٹی (AAP) حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ریاست بھر میں منصوبہ بندی کی ہے۔ مہم کا بنیادی فوکس امن و امان، کسانوں کے مسائل، منشیات اور بے روزگاری پر ہوگا۔"
تین متنازعہ کسان قوانین کو لے کر بی جے پی پنجاب میں بدنام
اے آئی سی سی عہدیدار نے کہا کہ بی جے پی کی پنجاب میں موجودگی بہت کم ہے، لیکن وہ اب بھی ریاست میں اقتدار حاصل کرنے کا خواب دیکھتی ہے اور اپنے پرانے حلیف اکالی دل سے بھی ہاتھ ملا سکتی ہے۔ کاورے نے کہا، "بی جے پی اور اکالی دل اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اکالی دل نے تین متنازعہ کسان قوانین کو لے کر بی جے پی سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے اور بھگوا پارٹی میں واپس آنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہر حال، ہم تمام حالات کے لیے تیار ہیں۔"
اتراکھنڈ میں کانگریس اندرونی کشمکش کا شکار
اتراکھنڈ میں ریاستی کانگریس یونٹ برسوں سے اندرونی کشمکش کا سامنا کر رہی تھی، لیکن حال ہی میں اس نے حکمران بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا ہے۔ نومبر 2025 میں، گنیش گوڈیال کو 2027 کے انتخابات کی تیاری کے لیے دوبارہ ریاستی یونٹ کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے سینئر لیڈر اور دو بار کے ایم ایل اے کرن مہارا کی جگہ لی۔
تاہم، کچھ اندرونی مسائل باقی تھے اور وہ اس وقت حل ہو گئے جب راہل گاندھی نے دہلی میں سینئر ریاستی رہنماؤں کے ساتھ حکمت عملی کی میٹنگ کی اور سب کو 2027 کی جنگ کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی۔ اس کے لیے ریاستی ٹیم متحد ہے۔
کانگریس کی مستقبل کی حکمت عملی کی ترتیب
یہ اتحاد حکومت کی پالیسیوں کے خلاف حالیہ مارچ میں ظاہر ہوا، جس میں تمام سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اے آئی سی سی انچارج کماری سیلجا نے تمام اسمبلی حلقوں کا دورہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ووٹروں سے رابطہ قائم کیا جا سکے اور پارٹی کارکنوں سے رائے حاصل کی جا سکے کہ پارٹی کو اپنی مستقبل کی حکمت عملی کیسے ترتیب دینی چاہیے۔
اے آئی سی سی اتراکھنڈ کے سکریٹری اور انچارج سریندر شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "اس مشق سے ہمیں ممکنہ امیدواروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ آنے والے دنوں میں کانگریس عوامی مسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے اٹھائے گی۔"
امیت پالیکر کے پارٹی میں شمولیت سے امیدیں
گوا میں بھی، کانگریس کو 2027 میں واپسی کی امید ہے، جس نے اپریل میں عام آدمی پارٹی (AAP) ریاستی یونٹ کے سابق سربراہ امیت پالیکر کو پارٹی میں شامل کیا تھا، جو عام آدمی پارٹی سے استعفیٰ دینے کے چار ماہ بعد عظیم پرانی پارٹی کانگریس میں شامل ہوئے تھے۔ پالیکر 2022 کے انتخابات میں گوا کے لیے عام آدمی پارٹی (AAP) کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے اور بعد میں انہیں ریاستی یونٹ کا سربراہ مقرر کیا گیا۔
ووٹرز اور کارکنوں سے موصول ہونے والی رائے کا استعمال
"سینئر عام آدمی پارٹی (AAP) لیڈروں کی شمولیت سے ریاست میں کانگریس کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم مئی میں میونسپل انتخابات کے لیے کام کر رہے تھے لیکن ایک عدالتی معاملے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ ہم 2027 کے اسمبلی انتخابات کے لیے چند مہینوں میں ریاست بھر کے ووٹروں تک پہنچنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ نئے ضلعی یونٹ کے سربراہوں کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور وہ مقامی سطح پر تنظیمیں بنا رہے ہیں۔"
اے آئی سی سی گوا کی انچارج سکریٹری انجلی نمبالکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ووٹرز اور کارکنوں سے موصول ہونے والی رائے کا استعمال مستقبل کی حکمت عملی بنانے اور ممکنہ امیدواروں کو سمجھنے کے لیے کیا جائے گا۔" 2022 کے گوا انتخابات میں معلق اسمبلی کے نتیجے میں بی جے پی، کانگریس، ترنمول کانگریس اور عام آدمی پارٹی (اے اے پی AAP) کے قریب سے مقابلہ ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔
گوا میں کانگریس ریاست کی واحد سب سے بڑی پارٹی
بی جے پی نے بالآخر اکثریت حاصل کی اور حکومت بنائی۔ 2017 کے گوا انتخابات میں، کانگریس ریاست کی واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، جس نے 17 سیٹیں جیتیں۔ تاہم، بی جے پی - جس نے 13 سیٹیں جیتی تھیں - گوا فارورڈ پارٹی اور ایم جی پی (جن دونوں نے تین تین سیٹیں جیتیں) کے ساتھ ساتھ دو آزاد امیدواروں کی حمایت سے حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ جی ایف پی (GFP) ریاستی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے اور حکمراں زعفرانی پارٹی کے خلاف اقتدار مخالف جذبات کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے متحد ہونے کی اپیل کر رہی ہے۔