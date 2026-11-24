یوپی اسمبلی انتخابات 2027: 'کانگریس-ایس پی اتحاد کی پوری توجہ جیتنے والے امیدواروں پر مرکوز'
دونوں پارٹیوں نے کہا کہ ان کی توجہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اتحاد کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے۔
Published : November 24, 2026 at 10:53 AM IST
نئی دہلی: انڈیا بلاک کے اتحادیوں، کانگریس اور سماج وادی پارٹی (ایس پی) نے پیر کے روز اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2027 کے لیے سیٹوں کی تقسیم پر باضابطہ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، جس میں وہ مل کر حکمران جماعت بی جے پی کا مقابلہ کرنے کی امید رکھتے ہیں۔
کانگریس اور سماج وادی پارٹی کے بیچ گزشتہ چند ہفتوں سے اس معاملے پر غیر رسمی بات چیت جاری تھی اور جب سب سے کانگریس نے 403 میں سے 181 اسمبلی سیٹوں کی مانگ کرتے ہوئے فہرست جمع کرائی تھی، جس سے ایس پی تھوڑی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔
ذرائع نے بتایا کہ پیر کے روز کانگریس کے وفد نے 181 سیٹوں کے ابتدائی مطالبے میں تقریباً 40 سیٹوں کی کمی کر کے اتحاد کے لیے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ مزید بتایا گیا کہ کانگریس پہلے ان 50 سے زائد سیٹوں کو حتمی شکل دینے کی خواہش مند ہے جن پر اسے جیت کا پورا یقین ہے۔ باقی سیٹوں پر آنے والے دنوں میں بات چیت کی جائے گی کیونکہ دونوں فریق کو کسی حتمی فارمولے پر اتفاق سے قبل مذاکرات کے کئی ادوار کی توقع ہے۔
ذرائع نے مزید کہا کہ سماج وادی پارٹی کا وفد بھی اتحاد بنانے کا خواہش مند ہے اور مفاہمت کے جذبے کے تحت کانگریس کی فہرست کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق، اصل مقصد اتحاد کو حتمی شکل دینا، اچھے امیدوار میدان میں اتارنا اور اسمبلی انتخابات میں حکمران جماعت بی جے پی کو شکست دینا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ باضابطہ بات چیت کے آغاز کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جہاں سماج وادی پارٹی کانگریس کے ممکنہ امیدواروں کی جیتنے کی صلاحیت کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی تفصیلات مانگ رہی ہے، وہیں یہ علاقائی بڑی جماعت شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اپنے متوقع امیدواروں کے بارے میں بھی معلومات شیئر کرنے کو تیار ہے۔
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سماج وادی پارٹی کے لوک سبھا رکن پارلیمنٹ راما شنکر ودیارتھی راج بھر نے کہا کہ ریاست میں کانگریس اور ایس پی کا اتحاد مضبوط ہے اور اسمبلی انتخابات 2027 کے لیے جلد ہی سیٹوں کی تقسیم کا فارمولا طے کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے لوک انتخابات کے لیے دونوں جماعتوں کا اتحاد آنے والے ریاستی انتخابات کے معاہدے کی بنیاد بنے گا۔
راج بھر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ریاست میں انڈیا بلاک مضبوط ہے۔ ہم نے مل کر 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو شکست دی تھی۔ سال 2027 کے اسمبلی انتخابات میں بھی یہی دہرایا جائے گا۔ دونوں جماعتوں نے سینئر رہنماؤں کی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو سیٹوں کی تقسیم کے فارمولے پر تبادلہ خیال کر رہی ہیں، جسے جلد ہی حتمی شکل دے دی جائے گی۔ یہاں سیٹوں کی تعداد بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتحاد کی پوری توجہ اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے کے لیے جیتنے والے امیدوار میدان میں اتارنے پر مرکوز ہے۔"
کانگریس کی جانب سے ابتدائی طور پر 181 سیٹوں کے مطالبے کے فوراً بعد، سماج وادی پارٹی کے رہنماؤں نے سال 2022 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور ایس پی کی کارکردگی کا حوالہ دیا۔ کانگریس نے 403 میں سے 399 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا اور صرف دو سیٹیں جیتی تھیں۔ ایس پی نے 347 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا اور 111 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں، کانگریس نے ریاست کی 80 سیٹوں میں سے جن 17 پر الیکشن لڑا ان میں سے چھ جیتیں، جب کہ ایس پی نے اپنے حصے کی 63 میں سے 37 سیٹیں جیت کر بہتر اسٹرائیک ریٹ درج کرایا۔
سال 2027 کے لیے کانگریس کا دعویٰ ان 105 سیٹوں پر مبنی ہے جو اسے 2017 کے اسمبلی انتخابات میں ایس پی کے ساتھ اتحاد میں ملی تھیں۔ تب کانگریس نے صرف سات سیٹیں جیتی تھیں۔ کانگریس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ لوک سبھا میں 98 اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ ایک قومی جماعت ہے اور انڈیا بلاک کا محور ہے۔ لہذا، وہ سال 2027 کے انتخابات میں ایک معقول حصے کا مطالبہ کرتی ہے۔
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ایس پی کے رکن پارلیمنٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگرچہ لوک سبھا اور اسمبلی میں منتخب نمائندوں کی تعداد کے لحاظ سے ریاست میں کانگریس کی مضبوط موجودگی نہیں ہے، لیکن یہ قومی اور ریاستی دونوں سطحوں پر اب بھی ایک قیمتی اتحادی ہے۔
راج بھر نے کہا کہ "بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے مل کر الیکشن لڑنا ہوگا۔ جیسے جیسے ہمارا اتحاد آگے بڑھ رہا ہے، بی جے پی گھبرا رہی ہے۔ اس لیے وہ ایسے مسائل اٹھا کر عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ووٹروں کو تقسیم کر سکیں۔ لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ عوام نے بی جے پی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "میں اس بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا کہ کانگریس کو کتنی سیٹیں ملنی چاہئیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم قومی اور ریاستی دونوں سطحوں پر اتحادی ہیں۔ پارلیمنٹ میں وہ بڑے بھائی ہیں اور ریاست میں ہم بڑے بھائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ ایم ایل ایز اور ایم پیز نہ ہوں، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر اسمبلی سیٹ کی زمینی حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ساتھ کیسے کام کرتے ہیں۔"
آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ریاستی انچارج سیکرٹری سنجیو آریہ نے کہا کہ ریاست میں کانگریس اور ایس پی کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اور دونوں اتحادی درپیش مسائل کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے اتحاد کے عزم کا اظہار کر کے پختگی کا مظاہرہ کیا ہے، جو چند ماہ قبل مقامی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی چپقلش کے مقابلے میں ایک مثبت پیش رفت ہے۔
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آریہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اتحاد پر بات چیت شروع ہو گئی ہے اور امید ہے کہ جلد مکمل ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہمیں اپنی سیٹوں کے بارے میں وضاحت مل جائے گی، ہم زمینی سطح پر کام شروع کر دیں گے۔ چونکہ یہ انتہائی اہم انتخابات ہیں، اس لیے دونوں فریق اپنے مسائل شیئر کر رہے ہیں، جنہیں آنے والے دنوں میں حل کر لیا جائے گا۔ ہماری توجہ پوری ریاست میں جیتنے والے امیدوار میدان میں اتارنے پر ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "181 سیٹوں کی ابتدائی تعداد محض ایک اشارتی خواہش کی فہرست تھی جسے بات چیت آگے بڑھنے کے ساتھ معقول بنایا جائے گا۔ نومبر میں ایک مثبت پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کوئی بھی فریق دوسرے پر تنقید نہیں کر رہا ہے، جیسا کہ چند ماہ قبل مقامی سطح پر ہوا کرتا تھا۔ دونوں اتحادی اتحاد کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔"
کانگریس اور سماج وادی پارٹی کے درمیان باضابطہ بات چیت پیر کے روز کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ پرمود تیواری کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ کانگریس کی نمائندگی یوپی کے اے آئی سی سی انچارج راجندر پال گوتم، ریاستی یونٹ کی صدر آرادھنا مشرا، سی ایل پی لیڈر وریندر چودھری اور ورکنگ صدر عمران مسعود (جو لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں) نے کی۔
سماج وادی پارٹی کے وفد کی قیادت راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے کی اور اس میں ریاستی یونٹ کے صدر شیام لال پال اور لوک سبھا اراکین پارلیمنٹ راجیو رائے اور اقرا حسن شامل تھے۔ دونوں فریق منگل کے روز دوبارہ ملاقات کریں گے۔
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