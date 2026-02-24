انڈیا اتحاد کی قیادت کے سوال کو "الیکشن کے وقت کا شور" بتا کر کانگریس نے معاملے کو ہلکے میں لیا
کانگریس نے کہاکہ انڈیا بلاک کی قیادت کا مسئلہ تمل ناڈو، پڈوچیری، مغربی بنگال، کیرالہ اور آسام کے اسمبلی انتخابات سے پہلے سامنے آیا ہے۔
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے انڈیا بلاک کی قیادت کے سوال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے خدشات محض انتخابی موسم کے بیانات ہیں۔ پارٹی نے کہا کہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف (ایل او پی) راہل گاندھی گذشتہ سیشن سے پارلیمنٹ میں بلاک کی قیادت کر رہے ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکمراں این ڈی اے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس نے 543 میں سے 99 سیٹیں جیتنے اور 2023 میں بنے انڈیا بلاک میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرنے کے بعد راہل گاندھی لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر بنے۔ تمل ناڈو، پڈوچیری، مغربی بنگال، کیرالہ اور آسام میں اسمبلی انتخابات سے چند ہفتے قبل یہ مسئلہ پھر سے اٹھ گیا ہے کہ انڈیا اتحاد کی قیادت کون کرے گا۔ مزید برآں، پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا دوسرا حصہ 9 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، جس کے دوران انڈیا بلاک مختلف مسائل پر حکمراں این ڈی اے کا سخت مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
ریاستی انتخابات کے بارے میں تمل ناڈو کے نائب وزیر اعلی ادے ندھی نے اپنی پارٹی، ڈی ایم کے کے کردار پر سوال اٹھایا، جو کہ آنے والے انتخابات کے لیے کانگریس سمیت اپنے اتحادیوں سے سیٹوں کی تقسیم پر بات چیت کر رہی ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی میں 234 سیٹیں ہیں اور سب سے پرانی پارٹی سال 2021 کے انتخابات میں لڑی گئی 25 سیٹوں سے زیادہ نشستوں کا مطالبہ کر رہی ہے، نیز ڈی ایم کے کے ساتھ پاور شیئرنگ بھی چاہتی ہے، جو اس معاملے پر کانگریس سے متفق نہیں ہے۔
ایم ڈی ایم کے نے بھی کہا کہ اگرچہ وہ اس پرانی پارٹی کے دوست ہیں، لیکن اسے امید ہے کہ سی پی آئی-ایم کی قیادت والی ایل ڈی ایف کیرالہ میں اقتدار میں بنی رہے گی، جہاں کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔
کچھ دن پہلے کانگریس کے باغی لیڈر منی شنکر ایئر نے تجویز پیش کی کہ انڈیا بلاک کے ایک دھڑے، جیسے ترنمول کانگریس، سماج وادی پارٹی، یا آر جے ڈی، کو بہتر تال میل کو یقینی بنانے کے لیے اپوزیشن گروپ کی قیادت کرنی چاہیے۔ کانگریس نے ایئر کے ریمارکس پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے رکن نہیں ہیں۔
اس سے قبل نیشنل کانفرنس کے رہنما اور جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انڈیا بلاک کے اندر تال میل کی کمی کے بارے میں بات کہی تھی، جب کہ سماج وادی پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نے تجویز پیش کی تھی کہ پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کو بلاک کی قیادت کرنی چاہیے۔
ان سب بیانات اور سوال پر رد عمل دیتے ہوئے لوک سبھا میں کانگریس کے وہپ محمد جاوید نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "یہ انتخابی وقت کا شور ہے، کچھ ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس لیے انڈیا بلاک کی قیادت کسے کرنی چاہیے اس کے بارے میں تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ راہل گاندھی گذشتہ دو برسوں سے کامیابی کے ساتھ بلاک کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اتحادیوں کے ساتھ مل کر باقاعدگی سے این ڈی اے کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سیشن میں دیکھا گیا۔"
انہوں نے کہا کہ "راجیہ سبھا کے قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے کی قیادت میں پارلیمنٹ کے اندر بلاک کوآرڈینیشن موثر بنا ہوا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں فلور مینجمنٹ روزانہ صفائی اور اتحاد کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس سے اہم قومی مسائل پر جوابدہی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ انڈیا بلاک اپنے مشترکہ قومی مقاصد کے لیے متحد اور پرعزم ہے۔"
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ انڈیا بلاک بنیادی طور پر سال 2024 کے قومی انتخابات کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں اس نے کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 232 سیٹیں جیتیں، جو حکومت بنانے کے لیے درکار 272 سیٹوں میں سے صرف 40 کم تھیں۔
کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن جگدیش ٹھاکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اگر ہم نے 20-30 سیٹیں مزید جیت لی ہوتیں تو ہم حکومت بنانے کے بہت قریب ہوتے۔" انڈیا بلاک نے لوک سبھا انتخابات کے بعد ہونے والے ریاستی انتخابات میں ملے جلے نتائج دیکھے، جن میں جموں و کشمیر اور جھارکھنڈ میں جیت بھی شامل ہے۔ کانگریس پارٹی نے بڑے پیمانے پر تلنگانہ اور اس سے قبل کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، لیکن بہار اور مہاراشٹرا میں بلاک کے نتائج منفی رہے۔
جب کہ بہار میں شکست کے پیچھے کی وجوہات میں مبینہ ووٹ چوری کے علاوہ بلاک کے اندر کانگریس اور آر جے ڈی کے بیچ تال میل کی کمی کو بھی ایک وجہ بتایا گیا۔ وہیں اتحاد نے مہاراشٹر کے انتخابی نتائج کے لیے ووٹر لسٹ میں مبینہ ہیرا پھیری کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
انہوں نے کہا کہ "تمام اتحادی جماعتوں نے 2024 کے قومی انتخابات میں بلاک کی اجتماعی کامیابی میں حصہ ڈالا۔ ریاستی انتخابات میں، اتحادوں میں فطری طور پر بات چیت، بحث اور سیٹ شیئرنگ کا انتطام شامل ہوتا ہے۔ اس طرح کی مشاورت اختلافات نہیں بلکہ جمہوری پختگی کی عکاسی کرتی ہے۔ ریاستوں میں تال میل پر مقامی سیاسی حقائق کا اثر پڑتا ہے۔"
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) اور بھارت امریکہ تجارتی معاہدے جیسے مسائل پر انڈیا بلاک نے این ڈی اے کو پریشان کر دیا، جس کی وجہ سے راہل گاندھی کو ایوان میں بولنے نہیں دیا گیا۔ ٹریژری اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں کانگریس کے سات اور سی پی آئی-ایم کے ایک رکن کو معطل کر دیا گیا، جس کے بعد اسپیکر اوم برلا کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تیاری ہے۔ یہ تحریک بجٹ اجلاس کے دوسرے نصف میں پیش کی جائے گی۔
اے آئی سی سی کے عہدیدار چندن یادو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اپوزیشن یقینی طور پر لوگوں سے متعلق مسائل اٹھائے گی۔ ایک وزیر نے اپوزیشن لیڈر کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ ایسی چیزوں کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟"
