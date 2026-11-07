سمندری طوفانوں اور ایل نینو کی دوہری مار: زرعی نظام شدید موسمی حالات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کتنا تیار ہے؟
سائنسدان موسم کے بدلتے ہوئے انداز اور ایل نینو کے اثرات کے نتیجے میں رونما ہونے والی بار بارکی آفات کےحوالے سے شدید فکرمند ہیں۔
Published : November 7, 2026 at 5:38 PM IST
جیسے ہی سمندری طوفان ارنب کمزور پڑا، خلیج بنگال سے ایک اور طوفان 'مورس ابھر آیا۔ اس کے نتیجے میں کئی ریاستوں میں بے موسمی بارشیں اور طوفان آئے۔ سائنسدان موسم کے بدلتے ہوئے ان اندازوں اور ایسی آفات کے بار بار رونما ہونے پر شدید فکرمند ہیں، جن کا تعلق 'ایل نینو کے اثرات سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے: ہمارے کسانوں کا کیا ہو گا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ بھارت کی غذائی تحفظ کا کیا ہوگا؟
آئیے سب سے پہلے سمندری طوفان 'ارنب' پر غور کرتے ہیں، جس نے مشرقی ساحل کے کچھ حصوں میں تباہی مچا دی اور اپنے ساتھ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار والی ہوائیں لایا۔ فطری طور پر، اس طوفان نے زراعت پر تباہ کن اثر ڈالا۔ آندھرا پردیش اور اوڈیشہ سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں شامل تھے، جبکہ چھتیس گڑھ، تمل ناڈو، جھارکھنڈ اور تلنگانہ میں بھی شدید بے موسمی بارشیں اور تیز ہوائیں چلیں۔ اس کے اثرات بہار، مغربی بنگال اور مشرقی اتر پردیش میں بھی محسوس کیے گئے۔
اپنے راستے میں، سمندری طوفان 'ارناب' نے زراعت اور بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) دونوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ اطلاعات کے مطابق، آندھرا پردیش نے نقصانات کے ازالے کے لیے 4,600 کروڑ روپے سے زائد کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے، جس کا ایک بڑا حصہ بنیادی ڈھانچے اور زرعی شعبے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ دریں اثنا، اوڈیشہ میں زرعی شعبے کے ابتدائی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ 90,000 ہیکٹر سے زیادہ زرعی اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔
چھتیس گڑھ جیسی ریاستیں ابھی بھی اعداد و شمار اکٹھے کرنے اور نقصان کی وسعت کا اندازہ لگانے کے عمل میں ہیں،تاہم ابتدائی رپورٹس 50,000 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر فصلوں کے نقصان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگرچہ جھارکھنڈ نے ابھی تک سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں، لیکن اطلاعات بتاتی ہیں کہ ریاست بھر میں دھان اور راگی (ایک قسم کا اناج) کی فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ان تمام ریاستوں میں، دھان کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، جہاں بڑے پیمانے پر فصلوں کے 'گر جانے کی اطلاعات ہیں۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں تیز ہواؤں کی وجہ سے کھڑی فصلیں زمین پر لیٹ جاتی ہیں، جس سے کٹائی مشکل ہو جاتی ہے اور اناج کے معیار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔
طوفان کے آنے کے وقت نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ آندھرا پردیش اور اوڈیشہ کے کئی حصوں میں دھان کی فصل پکنے کے آخری مراحل میں تھی، اور کچھ علاقوں میں تو یہ کٹائی کے لیے تقریباً تیار تھی۔ شدید بارش کے باعث کھیتوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے پکی ہوئی فصل کے سڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور کیڑے مکوڑوں کے حملے نیز پھپھوندی سے لگنے والی بیماریوں کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
یہاں تک کہ دھان کی جو فصل کاٹی جا چکی تھی، اسے بھی نقصان پہنچا ہے کیونکہ کھلے کھیتوں میں پڑا ہوا اناج بڑی مقدار میں بارش کی نذر ہو کر تباہ ہو گیا۔ یہ نقصان صرف ساحلی علاقوں تک محدود نہیں رہا؛ بلکہ اندرونی علاقوں، مثلاً پریاگ راج سے بھی دھان کے کھیتوں کے متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مزید برآں کئی اضلاع میں درجہ حرارت اچانک 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔
حساس ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر مینگروو کے پودے لگانے کی فوری ضرورت ہے۔ مینگرووز قدرتی رکاوٹوں کے طور پر کام کرتے ہیں، سمندر کی لہروں اور طوفانوں کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ ان کے مضبوط وسیع جڑ کے نظام ساحلی مٹی کو باندھتے ہیں، کٹاؤ کو روکتے ہیں، اور آبی زندگی کے لیے ضروری رہائش گاہیں فراہم کرتے ہیں۔
موجودہ مینگروو کے جنگلات کا تحفظ اور تنزلی زدہ علاقوں کو بحال کرنا ساحلی آفات کے انتظام کا بنیادی جزو ہونا چاہیے۔ ساحلی اضلاع اور طوفانوں کا شکار ریاستوں کو بیجوں اور کھادوں کے محفوظ، حکمت عملی کے لحاظ سے واقع ذخائر قائم کرنے چاہئیں۔ یہ ذخائر فصلوں کی تباہی کی صورت میں کسانوں کو فوری زرعی معلومات فراہم کر سکتے ہیں، جس سے بروقت دوبارہ پودے لگانے میں آسانی ہو گی۔
فصلوں کی روایتی اقسام جو آب و ہوا کے لیے لچکدار اور مقامی طور پر موافقت رکھتی ہیں، ان کو فروغ دینا چاہیے۔ بیجوں کے ذخیرے میں جلد پکنے والی اور دیر سے پکنے والی دونوں اقسام کو شامل کرنا چاہیے، تاکہ کسانوں کو موسم کے بدلتے ہوئے پیٹرن کے جواب میں اپنے بوائی کے نظام الاوقات کو ایڈجسٹ کر سکیں۔
کیمیائی کھادوں اور دیگر زرعی آدانوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر، اضلاع کو نامیاتی کھاد اور ورمی کمپوسٹ پیدا کرنے کے لیے مقامی صلاحیت کو فروغ دینا چاہیے۔
گاؤں کی سطح پر کھاد بنانے کی سہولیات اور کسان کوآپریٹیو بیرونی آدانوں پر انحصار کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زمین کی زرخیزی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایسے اقدامات کو مالی مدد اور تکنیکی مدد ملنی چاہیے۔
حکومت کو چاہیے کہ وہ کسانوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے کھیتوں کی حدود میں درخت لگائیں۔ یہ درخت ونڈ بریک کا کام کر سکتے ہیں، ہوا کی رفتار کو کم کر سکتے ہیں اور فصلوں کے قیام اور مٹی کے کٹاؤ دونوں کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، لگائے گئے نسل کے لحاظ سے، یہ درخت پھل، لکڑی اور دیگر جنگلاتی مصنوعات کی پیداوار کے ذریعے کسانوں کے لیے آمدنی کا ایک اضافی ذریعہ فراہم کر سکتے ہیں۔
گاؤں کی سطح پر پانی کے انتظام کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ زیادہ خطرے کا شکار کسی بھی زرعی علاقے میں، ایک مضبوط نکاسی کا بنیادی ڈھانچہ ضروری ہے کہ بھاری بارش کے اضافی پانی کو کھیتوں سے دور اور محفوظ تالابوں، ذخائر، یا پانی کو ذخیرہ کرنے والے دیگر ڈھانچے میں موڑ دیا جائے۔
اس سے نہ صرف پانی کے طویل جماؤ کو روکنے میں مدد ملے گی بلکہ دیہاتوں کو خشک سالی کے دوران استعمال کے لیے اضافی بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے قابل بنائے گا۔
اب آئیے سب سے کمزور پہلو پر بات کرتے ہیں: ان واقعات سے جو سب سے بڑی خامی سامنے آئی ہے، وہ موسم کی پیش گوئیوں اور کسانوں تک پہنچنے والی معلومات کے درمیان پایا جانے والا خلا ہے۔
موسم کی پیشن گوئی، زرعی مشاورتی خدمات اور دیہی علاقوں میں معلومات پہنچانے والے نیٹ ورکس کو نمایاں طور پر مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ کسانوں کو بوائی، کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے تدارک، بارش کی پیش گوئیوں، اور فصل کی کٹائی کے موزوں ترین وقت کے بارے میں بروقت اور ان کے علاقے سے متعلق مخصوص معلومات ملنی چاہئیں۔
ہر زرعی و موسمیاتی خطے کے لیے وہاں کی مخصوص فصلوں کے مطابق مشاورتی ہدایات ہونی چاہئیں، جو دیہی سطح کے اداروں، جیسے کہ گرام پنچایت یا گاؤں کے سربراہ (گرام پردھان) کے ذریعے کسانوں تک پہنچائی جائیں۔ موبائل ٹیکسٹ پیغامات اور واٹس ایپ الرٹس کے ذریعے بھی ان معلومات کی رسائی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔
بہت سے کسان اس بات پر غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں کہ اپنی ’ربیع‘ (موسم سرما) کی فصلوں کی بوائی کب کریں، یا اپنے کھیتوں کو یکے بعد دیگرے آنے والے سمندری طوفانوں کے اثرات سے کیسے بچائیں۔ قابلِ اعتماد معلومات نہ ہونے کی صورت میں، بہت سے کسان اندازوں یا دوسرے کسانوں کے غیر رسمی مشوروں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
غیر یقینی کی یہ کیفیت آنے والے مہینوں میں زرعی پیداوار پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ لہٰذا، حکومت کو موسم کی زیادہ درست پیش گوئی، بہتر زرعی توسیعی خدمات اور دیہی علاقوں میں معلومات کے ایک مضبوط نظام میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔
سمندری طوفان، بے وقت بارشیں اور موسم کے بدلتے ہوئے انداز اب محض الگ تھلگ قدرتی آفات نہیں رہے؛ بلکہ یہ زراعت اور مجموعی معیشت کے لیے بڑے خطرات بنتے جا رہے ہیں۔
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یہ چیلنج خاص طور پر بھارت کے لیے سنگین ہے، جہاں لاکھوں کسان بوائی، آبپاشی، کٹائی اور اپنی پیداوار کی فروخت جیسے اہم فیصلے کرنے کے لیے موسم کے روایتی انداز پر انحصار کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم ہر سمندری طوفان کو روک نہیں سکتے یا ’ایل نینو‘جیسے موسمی مظاہر کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات ضرور کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے، ہمیں صرف آفات کے وقت امداد اور معاوضہ دینے سے آگے بڑھ کر، زراعت کو طویل مدت کے لیے محفوظ اور لچکدار بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ مینگروو (ساحلی) جنگلات کی بحالی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے بیجوں کے استعمال سے لے کر، دیہی سطح پر نکاسی آب کے نظام کے نفاذ اور موسم کی درست معلومات کی فراہمی تک ان تمام حلوں کو ہماری روزمرہ کی زرعی منصوبہ بندی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔
آخرکار غذائی تحفظ کا تعلق محض اس بات سے نہیں ہے کہ ہم کتنا غلہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ہمارا زرعی نظام بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا لچکدار اور تیار ہےخاص طور پر تب جب قدرت موسمی تقویم (سیزنل کیلنڈر) کی پیروی کرنے سے انکار کر دے۔