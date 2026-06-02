کیا بھارت کو امریکہ چین اور پھر چین روس سربراہی اجلاسوں سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟
جب تک اسٹریٹجک خود مختاری برقرار رہے گی، کوئی عالمی سربراہی اجلاس ہندوستان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
Published : June 2, 2026 at 9:52 AM IST
نئی دہلی: چین، روس اور امریکہ کے درمیان حالیہ سفارتی ملاقاتوں نے طاقت کے توازن کے مستقبل پر بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ بات چیت 14-15 مئی 2026 کو بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کے بعد شدت اختیار کر گئی۔
کچھ مبصرین اس پیش رفت کو امریکہ کے خلاف ایک طاقتور چین-روسی بلاک کے ابھرنے کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ امریکی طاقت اور اتحاد بے مثال ہیں۔ سچ ان متضاد خیالات کے درمیان کہیں ہے۔ دو سربراہی اجلاس، دو مختلف مقاصد۔ ٹرمپ الیون سربراہی اجلاس سے کوئی تاریخی کامیابی حاصل کرنے کی توقع نہیں تھی۔ اس کا بنیادی مقصد تعلقات کو مستحکم کرنا اور ان کو بے قابو تنازعات کی طرف بڑھنے سے روکنا تھا۔ دونوں فریق معمولی توقعات کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوئے۔ تائیوان، تجارت، ٹیکنالوجی کی پابندیوں، اور علاقائی سلامتی پر بڑے اختلافات حل نہیں ہوئے۔
ژی پیوٹن ملاقات کا فارمیٹ مختلف تھا۔ اس کا بنیادی مقصد قائم کردہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا اور کئی تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ انہوں نے عوامی سطح پر اقتصادی، تکنیکی اور سفارتی شعبوں میں گہرے ہم آہنگی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ان نظر آنے والے نتائج کی بنیاد پر، بہت سے مبصرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چین اور روس کے تعلقات ٹرمپ الیون سربراہی اجلاس کی محدود کامیابیوں سے زیادہ مضبوط اور مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔
بہت سے تجزیے چین اور روس کو ایک متحد مغربی مخالف بلاک کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاہم، مرکزی تزویراتی اداروں جیسا کہ سینٹر فار سٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز اور چتھم ہاؤس کا کہنا ہے کہ چین اور روس شراکت دار ہیں، معاہدے کے اتحادی نہیں۔ نیٹو کے ارکان کے برعکس، کسی بھی ملک پر تنازع کے دوران دوسرے کو فوجی مدد فراہم کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تائیوان ایک مفید مثال ہے۔ اگر آبنائے تائیوان میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو روس کی چین کے ساتھ مل کر لڑنے کی کوئی رسمی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح یوکرین جنگ کے دوران ماسکو کو سیاسی اور اقتصادی مدد فراہم کرنے کے باوجود چین نے احتیاط سے براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک پابند اتحاد کے وعدوں پر اسٹریٹجک لچک کو ترجیح دیتے ہیں۔
باضابطہ اتحاد کے فقدان کے باوجود، چین اور روس کے تعلقات آج سرد جنگ کے بعد کسی بھی وقت سے زیادہ مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک امریکی عالمی اثر و رسوخ سے پریشان ہیں۔ دونوں ایک ایسے بین الاقوامی نظام کی مخالفت کرتے ہیں جسے وہ امریکہ کے زیر تسلط قرار دیتے ہیں۔ دونوں ممالک زیادہ کثیر قطبی دنیا کی وکالت کرتے ہیں، جہاں طاقت واشنگٹن میں مرکوز ہونے کے بجائے کئی بڑے ممالک میں تقسیم کی جاتی ہے۔ معاشی مفادات بھی اس رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ چین کو روسی توانائی، خام مال اور اسٹریٹجک گہرائی تک محفوظ رسائی کی ضرورت ہے۔ روس کو چینی منڈیوں، ٹیکنالوجی، مالیات اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ یہ باہمی مفادات مسلسل تعاون کی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
بہر حال، اس شراکت داری میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج بڑھتی ہوئی عدم مساوات ہے۔ چین کی معیشت اب روس کی معیشت سے کئی گنا بڑی ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد مغربی پابندیوں نے ماسکو کا بیجنگ پر انحصار بڑھا دیا ہے۔ چین روس کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور تکنیکی اور صنعتی وسائل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس تعلقات میں، جبکہ ماسکو چینی حمایت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ضرورت سے زیادہ انحصار روس کی سٹریٹجک خود مختاری کو آہستہ آہستہ کمزور کر سکتا ہے۔ یہ عدم توازن مستقبل میں تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ تاریخی طور پر، چین اور روس کے درمیان سرحدی تنازعات، نظریاتی دشمنی اور مشرقی اور وسطی ایشیا میں اثر و رسوخ کا مقابلہ رہا ہے۔ اگرچہ موجودہ قیادت میں تعلقات بہترین ہیں لیکن تاریخی بداعتمادی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ غیر فعال رہتا ہے۔
26 مئی 2026 کو دی ڈپلومیٹ میں شائع ہونے والے لنگونگ کانگ کا ایک مضمون دلیل دیتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی کچھ پالیسیوں سے نادانستہ طور پر چین اور روس کو فائدہ پہنچا ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ تجارتی تنازعات اور یورپی شراکت داروں کے ساتھ اختلافات نے مغربی اتحاد کے اندر تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ امریکہ کے بڑھتے ہوئے یکطرفہ انداز نے امریکی قیادت کی شبیہ کو کمزور کیا۔ مصنف کے مطابق، اس نے بیجنگ اور ماسکو کو خود کو استحکام، کثیرالجہتی اور ایک متوازن بین الاقوامی نظم کے حامیوں کے طور پر پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس سے عالمی سطح پر ان کی سفارتی حیثیت میں بہتری آئی ہے۔
حالیہ سفارتی پیش رفت کو امریکہ کے زوال کا ثبوت سمجھنا قبل از وقت ہوگا۔ امریکی اثر و رسوخ کے مسلسل وجود کی سب سے مضبوط دلیل اس کے اتحاد اور تزویراتی شراکت داری کے منفرد نیٹ ورک میں مضمر ہے۔ آج، یورپ اور ہند-بحرالکاہل تک پھیلے ہوئے معاہدے کے اتحادیوں کا ایسا نیٹ ورک کسی دوسری طاقت کے پاس نہیں ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، اور شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم کے ارکان کے ساتھ تعلقات واشنگٹن کو سیاسی، فوجی اور اقتصادی مدد کا وسیع میدان فراہم کرتے ہیں۔ اس وقت نہ چین اور نہ ہی روس اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتحاد کا ڈھانچہ امریکہ کے سب سے زیادہ پائیدار اسٹریٹجک فوائد میں سے ایک ہے اور اس کے عالمی اثر و رسوخ کا ایک اہم ستون ہے۔
مزید برآں، چین کے سب سے بڑے تجارتی تعلقات میں امریکہ، یورپی یونین اور بڑی ایشیائی معیشتیں شامل ہیں۔ لہٰذا، بیجنگ کے پاس ماسکو کے جغرافیائی سیاسی ایجنڈے کے ساتھ خود کو مکمل طور پر ہم آہنگ کرنے سے بچنے کی مضبوط وجوہات ہیں۔
بین الاقوامی سیاست کئی بڑی طاقتوں کے درمیان شدید مقابلے کے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ چین اور روس اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور موجودہ ترتیب کے بعض پہلوؤں کو چیلنج کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس بے پناہ اقتصادی، فوجی، تکنیکی اور اتحاد کے فوائد ہیں۔ فی الحال، کسی بھی فریق کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کن طور پر بین الاقوامی نظام کو اپنے طور پر تشکیل دے سکے۔ نتیجے کے طور پر، تزویراتی مقابلہ کئی سالوں تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے ایک ایسی دنیا بنتی ہے جو تیزی سے کثیر قطبی، مسابقتی اور غیر متوقع ہے۔
ہندوستان کے لیے سب سے اہم پیش رفت روس کے چین پر بڑھتے ہوئے انحصار کا طویل مدتی رجحان ہے۔ اگر ماسکو تجارت، ٹیکنالوجی اور مالیات کے لیے چین پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرتا ہے، تو روس کی آزاد اسٹریٹجک سرگرمیوں کی گنجائش آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، بھارت کو چین اور روس کے تعلقات کو ایک اٹوٹ اتحاد کے طور پر دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمایاں تفاوت اور بنیادی تناؤ سطح کے نیچے موجود ہیں۔ نئی دہلی کے لیے بہترین راستہ اسٹریٹجک خودمختاری برقرار رکھنا، روس کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کو بڑھانا اور اپنی اقتصادی اور فوجی صلاحیتوں کو مستحکم کرنا جاری رکھنا ہے۔