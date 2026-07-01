چین نے بنگلہ دیش میں دریائے تیستا کے منصوبے پر اپنی حمایت کا اعادہ کیا، ہندوستان کے لئے اسٹریٹجک خدشات
بنگلہ دیش کےوزیر اعظم کے مشیر زاہد الرحمان نےکہا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد اور خودمختار ریاست کےطور پر اس منصوبے کو لاگو کرے گا۔
Published : July 1, 2026 at 6:22 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان بنگلہ دیش حکومت کے دریائے تیستا کے کمپری ہینسو مینجمنٹ اینڈ ریسٹوریشن پروجیکٹ (ٹی آر سی ایم آر پی) سے محتاط ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے اس منصوبے میں چین کی شرکت کی منظوری دے دی ہے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ نئی دہلی کو چین کے کردار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ڈھاکہ کا موقف ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے جائز سیکورٹی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے حساس معاملات پر ذمہ داری سے کام کرے گا۔ تاہم، یہ بھی سچ ہے کہ ہندوستان کے اسٹریٹجک طور پر حساس مشرقی کنارے سے بہنے والے ایک دریا پر ایک اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے میں چینی شرکت کی صلاحیت کے بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ یہ پانی کے انتظام اور سیلاب پر قابو پانے سے بہت آگے ہے۔
بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے مشیر برائے اطلاعات و نشریات زاہد الرحمان نے منگل کو ڈھاکہ میں میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر اس منصوبے کو اپنے عوام اور ملک کے مفاد میں لاگو کرے گا اور کسی دوسرے ملک کو فکر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑے گا۔
زاہد نے کہا، "ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کسی دوسرے ملک کو اس ترقیاتی پہل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہندوستان یا کوئی اور ملک ایک خودمختار ریاست کے طور پر بنگلہ دیش کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ اگر کسی کو کوئی سیکورٹی خدشات ہیں تو بنگلہ دیش ان پر غور کرے گا۔ ہم ایسے حساس معاملات پر بغیر کسی سمجھوتہ کے آگے بڑھیں گے۔
زاہد کے تبصرے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کے گزشتہ ہفتے چین کے دورے کے بعد سامنے آئے ہیں جس کے دوران ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت چین اور بنگلہ دیش کے ماہرین پہلی بار ٹی آر سی ایم آر پی پر تکنیکی فزیبلٹی اسٹڈی کریں گے۔
زاہد کے مطابق چین کے پاس اس منصوبے کے لیے وسیع مہارت اور ضروری فنڈنگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم طارق رحمان نے ہدایت کی ہے کہ اس کام کو انتہائی اہمیت دی جائے اور جلد از جلد شروع کیا جائے۔
اس سے قبل پیر کو تیستا پراجیکٹ میں چین کے کردار پر ہندوستان کے خدشات کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے ملک کا تعاون کسی بھی تیسرے فریق کے اثر و رسوخ سے پاک ہونا چاہیے۔
گو نے کہا، "میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ چین-بنگلہ دیش تعاون کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بناتا اور اسے تیسرے فریق کے اثر و رسوخ سے پاک ہونا چاہیے۔" گزشتہ سال جنوری میں، بنگلہ دیش واٹر ڈیولپمنٹ بورڈ اور چین کی سرکاری کمپنی پاور چائنا نے ٹی آر سی ایم آر پی کو آگے بڑھانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت میں توسیع کی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کے تحت پاور چائنا ایک کانسیپٹ پیپر تیار کرے گا اور 2026 میں فزیبلٹی اسٹڈی کرے گا جس کے بعد تیستا پراجیکٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ٹی آر سی ایم آر پی میں چینی شرکت کا امکان ریور انجینئرنگ کے منصوبے سے کہیں زیادہ ہے۔
ہندوستان کے لیے اس مسئلے کے جغرافیائی سیاسی، سیکورٹی، پانی کی تقسیم، اور علاقائی مضمرات ہیں، خاص طور پر دریا کے مقام اور جنوبی ایشیا میں بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول کے پیش نظر۔ نئی دہلی کے خدشات صرف چینی امداد سے چلنے والے پشتے یا ڈریجنگ کے منصوبے تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ان تزویراتی مضمرات سے متعلق ہیں جو اس صورت میں سامنے آسکتے ہیں کہ اگر چینی ایجنسیاں بھارت کے سب سے کمزور جغرافیائی علاقے سے متصل سرحد پار کے ایک حساس دریائی نظام میں گہرائی سے شامل ہوجاتی ہیں۔
دریائے تیستا سکم سے نکلتا ہے، مغربی بنگال سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے، اور پھر دریائے برہم پترا میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریا کا بنگلہ دیشی حصہ بھارت کے تزویراتی طور پر حساس سلیگوری کوریڈور سے ملحق ہے، جسے اکثر چکن نیک کہا جاتا ہے۔ یہ تنگ پٹی، اپنے تنگ ترین مقام پر بمشکل 20-22 کلومیٹر چوڑی ہے، مین لینڈ انڈیا کو شمال مشرقی ریاستوں سے جوڑتی ہے۔ اگر چینی سرکاری ادارے، انجینئرز، سروے ٹیمیں، مواصلاتی نظام، اور پراجیکٹ مینجمنٹ کے ڈھانچے تیستا طعاس میں ایک طویل مدتی موجودگی قائم کرتے ہیں، تو ہندوستانی سیکورٹی منصوبہ ساز اسے ہندوستان کے اطراف میں چین کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے ایک اور عنصر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔
بھارت کو پہلے ہی اپنی ہمالیائی سرحد پر چینی فوجی دباؤ کا سامنا ہے، اور چین کا اثر جنوبی ایشیا میں بندرگاہوں اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں بڑھ رہا ہے۔ تیستا طعاس میں چین کی شمولیت چینی عملے اور ٹیکنالوجی کو بھارت کی حساس ترین اسٹریٹجک رکاوٹوں میں سے ایک کے قریب لے آئے گی۔
دریا کے انتظام کے بڑے منصوبوں میں وسیع پیمانے پر ہائیڈرولوجیکل میپنگ، سیٹلائٹ کی تصویر کشی، خطوں کے سروے، ہائیڈروولوجیکل ماڈلنگ، اور مواصلاتی ڈھانچہ شامل ہیں۔ ہندوستانی سیکورٹی ایجنسیوں کو تشویش لاحق ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں بالواسطہ طور پر چین کو شمالی بنگلہ دیش اور آس پاس کے ہندوستانی علاقوں کے خطوں اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کر سکتی ہیں، بشمول سلیگوری کوریڈور کے ساتھ پل، سڑکیں اور فوجی رسد کے راستے، سیلاب کے انتظام کے بنیادی ڈھانچے اور پانی پر قابو پانے کے طریقہ کار، اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے پیٹرن۔
برہم پترا کے برعکس، جہاں چین اپ اسٹریم ریاست ہے، تیستا روایتی طور پر ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ مسئلہ رہا ہے۔ چین کی شمولیت بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان پانی کی تقسیم کے تنازعہ میں تیسری بڑی طاقت کو متعارف کرائے گی۔ اس سے تیستا کے پانی کے اشتراک کے مستقبل کے مذاکرات میں ہندوستان کے سفارتی اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر اس بات کو بین الاقوامی بنایا جا سکتا ہے جسے نئی دہلی دو طرفہ معاملہ سمجھتا ہے۔ کئی دہائیوں سے، بھارت کا یہ استدلال ہے کہ جنوبی ایشیا میں سرحدی دریا کے مسائل کو بیرونی طاقتوں کو شامل کرنے کے بجائے براہ راست دریا کی ریاستوں کے درمیان حل کیا جانا چاہیے۔
بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تیستا پانی کی تقسیم کا معاہدہ 2011 سے حل طلب ہے، بنیادی طور پر اس وقت کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی حکومت کے شمالی مغربی بنگال کے لیے پانی کی دستیابی کے حوالے سے اٹھائے گئے اعتراضات کی وجہ سے۔ بنگلہ دیش طویل عرصے سے اس تاخیر کو دو طرفہ تعلقات میں سب سے اہم رکاوٹوں میں سے ایک سمجھتا رہا ہے۔ تیستا منصوبے کے لیے مالی اعانت اور حمایت کے لیے چین کی رضامندی بنگلہ دیش کو تیستا سے متعلق اقتصادی اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک متبادل پارٹنر فراہم کر کے مذاکرات میں ڈھاکہ کی پوزیشن کو مضبوط کر سکتی ہے۔
تیستا منصوبے کو ایک الگ تھلگ مسئلہ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہئے بلکہ وسیع تر جغرافیائی سیاسی پیش رفت کے تناظر میں دیکھا جانا چاہئے۔ چین پہلے ہی بنگلہ دیش کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن چکا ہے اور اس کے فوجی سازوسامان اور بنیادی ڈھانچے کی مالی اعانت کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے۔ حالیہ معاہدوں نے بندرگاہوں، صنعتی زونز، نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے اور دریا کے انتظام میں تعاون کو وسعت دی ہے۔ اگر چین تیستا پراجیکٹ میں گہرائی سے شامل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے بڑھتے ہوئے پورٹ فولیو میں آبی وسائل کے انتظام کے ایک اور اسٹریٹجک شعبے کا اضافہ کر دے گا۔ TRCMRP میں پشتے، دریا کی بہتری کے کام، سیلاب پر قابو پانے کے ڈھانچے، ڈریجنگ، آبپاشی کے نظام، نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ، اور دریائی بندرگاہ اور رسد کی سہولیات جیسے اجزاء شامل ہونے کی توقع ہے۔
اس قسم کا بنیادی ڈھانچہ فطرت میں سول ہے، لیکن کچھ اثاثے نظریاتی طور پر بحرانوں یا فوجی ہنگامی حالات کے دوران دوہری استعمال کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ ہندوستان نے اپنے شمال مشرقی علاقے کو بنگلہ دیش کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے جس میں ریل رابطے، اندرون ملک آبی گزرگاہوں، بندرگاہوں تک رسائی، توانائی کی تجارت، اور سرحد پار ٹرانسپورٹ کوریڈور شامل ہیں۔
اگر بنگلہ دیش اسٹریٹجک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں چین کے ساتھ زیادہ قریب سے جڑ جاتا ہے تو ہندوستان کو ان رابطوں کے اقدامات کی طویل مدتی سلامتی اور پائیداری کے بارے میں خدشات لاحق ہوسکتے ہیں۔ تاہم، منوہر پاریکر انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ اینالائزز کے سینئر فیلو اور سرحدی پانی کے مسائل پر ایک سرکردہ مبصر، اتم کمار سنہا کے مطابق، بھارت کو تیستا پراجیکٹ پر بنگلہ دیش اور چین کی شراکت کے بارے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔
سنہا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "حقیقت یہ ہے کہ ہم نے 2011 میں تیستا معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے، حالانکہ مسودہ مکمل طور پر تیار تھا۔ لیکن ممتا بنرجی کی حکومت نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسے سبوتاژ کیا، تب سے یہ منصوبہ معدوم ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کو تیستا دریا کے پانی کو ذخیرہ کرنے، پانی ذخیرہ کرنے کی سہولیات، وغیرہ کے معاملے میں چین کے ساتھ ایک آسان پارٹنر ملا ہے۔" انہوں نے کہا کہ تیستا پراجیکٹ کا معاہدہ دو خودمختار ممالک بنگلہ دیش اور چین کے درمیان ہوا تھا اور بھارت کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، "لیکن ہمیں چوکس، محتاط اور ممکنہ حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چاہیے، صورت حال کی نگرانی کرنی چاہیے، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں بنگلہ دیش سے بات کرتے ہوئے اپنے خدشات کو بھی اٹھانا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے سلامتی کے مفادات کا خیال رکھا جائے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک واضح اشارہ بھیجنا ضروری ہے۔"
مجموعی طور پر، اگر چین کی شمولیت تکنیکی مشورے اور فنانسنگ تک محدود رہتی ہے، تو ہندوستان کے لیے اس کے نتائج قابل انتظام ہوسکتے ہیں۔ تاہم، اگر یہ منصوبہ تیستا طاس میں طویل مدتی چینی موجودگی میں ترقی کرتا ہے، جس میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، مواصلاتی نظام، اور مسلسل ادارہ جاتی شمولیت شامل ہے، بھارت اسے سلی گوڑی کوریڈور اور بھارت کے شمال مشرقی گیٹ وے سے متصل تزویراتی طور پر حساس خطے میں چینی اثر و رسوخ کی مزید نمایاں توسیع کے طور پر دیکھ سکتا ہے۔