خوف یا قبولیت۔۔ دو راہے پر کھڑا بنگال کا مسلمان کیا سوچ رہا ہے؟
وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے ماضی کے اپنے بیانات سے ہٹ کر " سب کا ساتھ، سب کا وکاس" پر مبنی تازہ بیان دیا ہے۔
Published : May 11, 2026 at 3:13 PM IST
کولکاتہ: جیسے ہی 9 مئی کو جنوب مغربی کولکاتہ میں مٹیابروج پر شام ڈھل گئی، بھیڑ بھاڑ والے ریستورانوں کے اندر ٹیلی ویژن اسکرینوں پر سویندو ادھیکاری کے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کے ویڈیو کو دوبارہ چلایا گیا۔ کئی دہائیوں سے بی جے پی مخالف جذبات کے لیے مشہور ریاست میں یہ لمحہ سیاسی طور پر ناقابل تصور لگتا تھا۔
شہر اور اضلاع کے بہت سے مسلم محلوں میں، ردعمل نہ تو ڈرامائی تھا اور نہ ہی خلاف ورزی۔ یہاں لوگ چوکنا تھے۔
ریاست کی 30 فیصد مسلم آبادی کے لیے بی جے پی حکومت کی آمد نے بے چینی، عملیت پسندی اور محتاط توقعات کو جنم دیا ہے۔
ان میں نمائندگی اور سیکورٹی کو لے کر خدشات ہیں، خاص طور پر اس وجہ سے کہ بی جے پی نے اسمبلی انتخابات میں ایک بھی مسلم امیدوار کو چناوی میدان میں نہیں اتارا۔ تاہم، یہاں کے مسلمانوں میں پرسکون جذبات یہ بھی ہیں کہ فیصلے کو جمہوری طریقے سے قبول کیا جانا چاہیے اور بیان بازی کے بجائے گورننس کے ذریعے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔
آل بنگال مینارٹی یوتھ فیڈریشن کے جنرل سکریٹری محمد قمرالزمان نے کہا کہ "ہم جمہوری طرز حکمرانی، قیادت اور مساوات پر یقین رکھتے ہیں۔ جمہوریت میں حکومت کو سب کے لیے کام کرنا چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا، "پہلے، ہمارے پاس ممتا بنرجی تھی، اور اب سویندو ادھیکاری، جو ایک جمہوری مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ ہم حکومت سے 'راج دھرم' کو برقرار رکھنے اور تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کو یقینی بنانے کی توقع رکھتے ہیں۔"
یہ جذبات بنگال کے مسلم ووٹروں کے اندر بدلتے موڈ کی عکاسی کر رہے ہیں، ایک ایسے الیکشن کے بعد جس نے پچھلی دہائی کے دوران بنائے گئے سیاسی مفروضوں کو توڑ دیا ہے۔ برسوں سے مسلم رائے دہندگان بڑی حد تک ترنمول کانگریس کے پیچھے کھڑے تھے۔ 2021 کے انتخابات میں، اسی استحکام نے بھگوا پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے فائر وال کا کام کیا تھا۔
دیکھا جائے تو یہ الیکشن مختلف انداز میں سامنے آیا۔ مرشد آباد، مالدہ، اتر دیناج پور اور جنوبی 24 پرگنہ کے کچھ حصوں میں، اقلیتی ووٹ اب یکساں طور پر ٹی ایم سی کے حق میں نہیں گئے۔ مسلم کمیونٹی کے ایک بڑا طبقے نے کانگریس اور بائیں بازو کو ووٹ دیا، جب کہ مقامی تنظیمیں جیسے کہ ہمایوں کبیر کی اے جے یو پی اور آئی ایس ایف نے حکمران جماعت (ٹی ایم سی) کی بنیاد میں دراڑ پیدا کر دی۔
مرشد آباد میں مسلمانوں کی آبادی کا تقریباً دو تہائی حصہ ہے، یہاں 2021 میں ٹی ایم سی نے 20 نشستوں پر قبضہ کیا تھا جو اب کم ہوکر نو رہ گئی۔ یہاں بی جے پی دو سیٹوں سے بڑھ کر نو پر پہنچ گئی۔ مالدہ اور اتر دیناج پور میں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں سامنے آئیں۔
مغربی بنگال میں اب مسلم ایم ایل ایز کی تعداد 44 سے کم ہوکر 40 رہ گئی ہے، اور ان میں ٹی ایم سی کا غلبہ تیزی سے کمزور ہوا ہے۔ چھ مسلم قانون ساز اب ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں سے باہر کی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ تبدیلی کئی عوامل کی وجہ سے ہوئی۔ ٹی ایم سی کے اندر علامتی سیاست اور مقامی دھڑے بندی کو لے کر اقلیتی ووٹر ناراض تھا۔
کئی حلقوں میں، کانگریس اور بائیں بازو کے امیدواروں نے اقلیتوں کی کافی حمایت حاصل کی اور جو کبھی مضبوط بی جے پی مخالف بلاک رہا تھا وہ تقسیم کا شکار ہوگیا۔
انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) نے بھی مسلم کمیونٹی کو سیاسی سطح پر کمزور کرنے کا کام کیا۔ ریاست بھر میں تقریباً 91 لاکھ ناموں کو حذف کر دیا گیا۔ اگرچہ سرکاری طور پر مذہب کے حساب سے اعداد وشمار نہیں ہیں لیکن اپوزیشن جماعتوں کا اندازہ ہے کہ ہٹائے جانے والوں میں سے ایک بڑا حصہ ان اضلاع کے مسلمان تھے جو روایتی طور پر ٹی ایم سی کے حق میں تھے۔
پھر بھی، اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ صرف ناموں کو حذف کرنا نتیجہ کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ مسلم اکثریتی نشستوں پر جہاں ٹرن آؤٹ مضبوط رہا، ٹی ایم سی کو واضح تقسیم کا سامنا کرنا پڑا۔
مرشد آباد کے رانی نگر میں، کانگریس نے ٹی ایم سی کو شکست دی، جبکہ سی پی آئی (ایم) نے اقلیتی ووٹوں کو تقسیم کرتے ہوئے کافی ووٹ شیئر حاصل کیا۔ مخلوط آبادی والے حلقوں میں، بی جے پی کو بیک وقت ہندو ووٹروں کے درمیان اتحاد نے فائدہ پہنچایا۔
سیاسی تجزیہ کار معید الاسلام کا کہنا ہے کہ، "بی جے پی کی فوری ترجیح گورننس اور ترقی ہو گی۔ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اقلیتوں کو کوئی اضافی سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے زیادہ سطحی کھیل کا میدان ہو سکتا ہے جہاں ترقی پر توجہ دی جائے۔"
اس امکان پر مسلم متوسط طبقے کے طبقوں میں احتیاط سے بات کی جا رہی ہے، خاص طور پر نوجوان ووٹروں میں جو کہتے ہیں کہ وہ انتظامی استحکام اور روزگار کے مواقع چاہتے ہیں۔
کمیونٹی کے بہت سے رہنما نجی طور پر نمائندگی پر خدشات کو تسلیم کر رہے ہیں اور خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سماجی پولرائزیشن مزید گہرا ہو سکتا ہے۔
اقلیتی امور کے محکمہ کے بارے میں پوچھے جانے پر بی جے پی کے سینئر لیڈر دلیپ گھوش نے اس بات پر سیدھا جواب دینے سے گریز کیا کہ اس کا سربراہ کون ہوگا، جبکہ اصرار کیا کہ ترقی کو مذہبی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہئے۔
حالانکہ متعدد مسلم تنظیموں کی جانب سے بھی فوری کشیدگی سے بچنے اور نئی حکومت سے عوامی توقعات کا اظہار کرنے کی شعوری کوشش سامنے آئی ہے۔
کولکاتہ کی ناخودہ مسجد کے امام مولانا شفیق قاسمی کا کہنا ہے کہ، منتخب حکومت کو ترقیاتی کاموں کو ہر کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیے اور نظریاتی اختلافات ترقی کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ " اس حکومت کے لیے سب برابر ہونا چاہیے۔"
مغربی بنگال امام ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد یحییٰ نے کہا کہ کمیونٹی کو امید ہے کہ بی جے پی کے 'سب کا ساتھ، سب کا وکاس' کے نعرے کو صرف تحریری الفاظ سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے نافذ کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ لوگ خوف کے بغیر اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔"
بنگال کے مسلمانوں کے لیے بی جے پی کی جیت سیاسی بحالی سے زیادہ نظریاتی تبدیلی کو اجاگر کررہی ہے۔
جیسا کہ بنگال اپنی پہلی بی جے پی حکومت کے تحت ایک غیر مانوس سیاسی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اقلیتی کمیونٹی کا ایک بڑا طبقہ نہ تو کھلے تصادم کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی بلاشبہ قبولیت کے لیے۔
فی الحال، ریاست کے مسلمان احتیاط اور حساب کتاب کے درمیان پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں - اس بارے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ نیا سیاسی نظام آخر کار کیا لے کر آئے گا، پھر بھی خوف کی اس سیاست میں وہ مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ بنگال اپنی پہلی بی جے پی حکومت کے ساتھ تاریخی صفحہ پلٹ رہا ہے اور یہاں کی سب سے بڑی اقلیتی برادری اسے قریب سے دیکھ رہی ہے۔
اسی بیچ سوشل میڈیا پر اپنے سخت بیانات کو لے کر وائرل وزیراعلیٰ سویندو ادھیکاری نے پیر کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 'سب کا ساتھ سب کا وکاس' وژن ریاست میں نئی بی جے پی حکومت کے لیے رہنما اصول ہے۔
کولکاتہ کے نیو ٹاؤن علاقے میں اپنی رہائش گاہ سے نکلنے سے پہلے ادھیکاری نے صحافیوں سے کہا، "ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔" انھوں نے مزید کہا، "ہمارا رہنما اصول وزیر اعظم مودی کا 'سب کا ساتھ سب کا وکاس' ویژن ہوگا۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
