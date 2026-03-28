کیا ایران قانونی طور پر آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جانیں بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟
28 فروری 2026 کو ایران پر امریکی-اسرائیلی اتحاد کے حملے کے بعد اب یہ آبنائے ہرمز عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔
Published : March 28, 2026 at 1:23 PM IST
حیدرآباد، (ارونیم بھویان): 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ نے پورے مغربی ایشیا میں تناؤ کو جنم دیا ہے۔ دریں اثنا، سفارت کاری اب جس عالمی بحری نظام میں سب سے زیادہ حساس قانونی تنازعہ (Strait of Hormuz) میں الجھ گئی ہے۔ وہ آبنائے ہرمز کی صورتحال ہے۔
امریکا کی 15 نکاتی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے ایران نے بدلے میں پانچ مطالبات پیش کیے ہیں۔ اہم مطالبات میں سے ایک اس تنگ سمندری راستے پر ایران کی خودمختاری کو باضابطہ بین الاقوامی تسلیم کرنا ہے۔ دنیا کی تیل اور گیس کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ روزانہ اس راستے سے گزرتا ہے۔
With Strait of Hormuz blocked by Iran, India will be worst affected! pic.twitter.com/2Kv1A39jDV— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 2, 2026
پہلی نظر میں ایران کی دلیل جغرافیہ اور سمندری قانون پر مبنی معلوم ہوتی ہے
آبنائے ہرمز خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان ایک سمندری راستہ ہے۔ ایران اپنے شمالی ساحل پر واقع ہے، جبکہ جزیرہ نما مسندم، جو متحدہ عرب امارات اور عمان کے صوبہ مسندم کے درمیان مشترک ہے، اس کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ آبنائے تقریباً 104 میل (167 کلومیٹر) لمبی ہے، جس کی چوڑائی تقریباً 60 میل اور 24 میل کے درمیان ہے۔
خلیج فارس سے کھلے سمندر تک یہ واحد سمندری راستہ ہے اور دنیا کے اہم ترین اسٹریٹجک مرکزوں میں سے ایک ہے۔ 2023 اور 2025 کے درمیان، دنیا کی مائع قدرتی گیس کا 20 فیصد اور سمندری تیل کی تجارت کا 25 فیصد ہر سال اس راستے سے گزرے گا۔ یہ یورپ اور ایشیا کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور اسے یورپ کی توانائی کی سلامتی کے لیے "اہم" قرار دیا گیا ہے۔ یہ کئی خلیجی ممالک (جی سی سی) جیسے قطر، کویت اور بحرین کے لیے واحد سمندری راستہ بھی ہے اور کسی بھی طرح کی رکاوٹیں سپلائی میں نمایاں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔
تاریخی طور پر، مغربی ایشیا میں تنازعات کے دوران آبنائے کو طویل عرصے تک کبھی بند نہیں کیا گیا، حالانکہ ایران نے کبھی کبھار اسے بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور یہاں تک کہ اسے بارودی سرنگوں سے بھرنے کی تیاری بھی کی ہے۔ تاہم، 28 فروری 2026 کو ایران پر امریکی-اسرائیلی اتحاد کے حملے کے بعد، یہ عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔
چونکہ ایک طرف ایران اور دوسری طرف عمان ہے، اس لیے تقریباً پوری آبی گزرگاہ ان کے علاقائی پانیوں میں آتی ہے۔ تہران کا مؤقف ہے کہ اس سے اسے وسیع حقوق اور وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ تاہم، بین الاقوامی سمندری قانون کے وسیع فریم ورک کے اندر یہ تشریح درست ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا تنازعہ ہے۔
بین الاقوامی سمندری قانون کے مطابق ساحلی ممالک اپنے ساحلوں سے 12 ناٹیکل میل تک علاقائی پانیوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے ساحلوں اور خلیج کے داخلی راستے پر جزائر کے گرد حدود قائم کر رکھی ہیں، اپنے علاقائی پانیوں کو وسعت دی ہے اور اسے وسیع سمندری حقوق عطا کیے ہیں۔
ایران آبنائے ہرمز میں کئی تزویراتی جزیروں پر کنٹرول رکھتا ہے، جن میں قشم، ہرمز، لاراک اور متنازعہ ابو موسیٰ اور تنب جزائر شامل ہیں۔ یہ جزائر ایران کی بحری طاقت کے لیے اہم فوجی اڈے، میزائل بیٹریاں اور تیز حملہ کرنے والے کشتی اڈے ہیں۔ قشم سب سے بڑا اور ایک بڑا لاجسٹک مرکز ہے۔
اگرچہ جزیرہ خرگ اس سمندری راستے میں براہ راست نہیں ہے لیکن یہ ایران کی تیل کی برآمدات کا ایک بڑا مرکز ہے۔ امریکی اسرائیلی اتحاد نے اس جزیرے پر حملہ کیا ہے اور واشنگٹن نے اس پر قبضے کی دھمکی دی ہے۔
سمندر کے قانون پر اقوام متحدہ کے کنونشن (UNCLOS) کے تحت، "ٹرانزٹ پاسیج" کا قاعدہ ان تنگ سمندری راستوں پر لاگو ہوتا ہے جو دو کھلے سمندروں یا خصوصی اقتصادی زونز (EEZs) کو جوڑتی ہیں، اور ساحلی ممالک اسے روک نہیں سکتے۔ اس سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز بغیر کسی رکاوٹ کے گزر سکتے ہیں۔ تاہم، ایران نے صرف اس معاہدے (UNCLOS) پر دستخط کیے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کی توثیق نہیں کی ہے۔
تہران نے تمام ممالک کے لیے اس "ٹرانزٹ پاسیج" کے اصول کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بجائے، ایران اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اس کی علاقائی پانیوں سے گزرنے والے بحری اور فوجی جہازوں کے لیے اس کی پیشگی اجازت یا ضابطہ لازمی ہے۔
ناٹنگھم لا سکول کے پرنسپل لیکچرر مارک چاڈوک کے مطابق، ایران کو اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کا محدود حق حاصل ہے، لیکن یہ صرف فوجی اہداف کے خلاف اور سخت حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کی کسی بھی کوشش کا جواز پیش کرنا مشکل ہوگا۔
چاڈوک نے ناٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا، "اقوام متحدہ کے سمندری قانون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو ٹرانزٹ کا حق حاصل ہے، جس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور آبنائے سے متصل ممالک کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اگرچہ ایران اس معاہدے کا فریق نہیں ہے، لیکن وہاں کیے گئے انتظامات کو روایتی بین الاقوامی قانون کا حصہ سمجھا جاتا ہے- اور اس لیے سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ایران نے ماضی میں اشارہ دیا ہے کہ وہ اس موقف کو قبول کرتا ہے۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ: کیا ایران پر حملے اس موجودہ صورتحال کو بدلیں گے؟"
مارک چاڈوک کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملے کی قانونی حیثیت "انتہائی قابل اعتراض" ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ " آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر، ایران کو اپنے دفاع کے لیے، اگر ضرورت پڑی تو، حملہ کرنے کی اجازت دی جائے گی:
(a) امریکی اور اسرائیلی فوجی جہاز؛
(b) سامان یا تیل لے جانے والے کارگو جہاز جو ایران پر حملہ کرنے والے ممالک کے ذریعے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیے جائیں (اگر وہ فوجی کارروائی میں مدد کر رہے ہیں اور انہیں تباہ کر رہے ہیں تو ایران کو واضح فوجی فائدہ ملے گا)؛
(c) کوئی بھی جہاز 'قافلے میں گزر رہا ہے' (دوسرے لفظوں میں، اس راستے سے امریکی یا اسرائیلی بحریہ کی طرف سے لے جانے والا کوئی بھی جہاز ایران کی طرف سے جائز ہدف سمجھا جا سکتا ہے)۔
حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ایران نے سمندر کے قانون کے معاہدے کی باضابطہ طور پر توثیق نہیں کی ہے، لیکن زیادہ تر قانونی ماہرین اور ممالک آبنائے سے گزرنے کو روایتی بین الاقوامی قانون کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ممالک، چاہے وہ اس معاہدے کے فریق ہوں یا نہ ہوں، اس معاہدے کے حقدار ہیں۔ اس کا اطلاق آبنائے ہرمز پر ہوتا ہے۔
یہ بندوبست UNCLOS کے آرٹیکل 37-44 میں بیان کیا گیا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز جیسی اہم گزرگاہیں عالمی تجارت کے لیے کھلی رہیں۔ اس شق کے تحت نہ تو ایران اور نہ ہی عمان یکطرفہ طور پر آبنائے کو روک سکتے ہیں، چاہے سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ اس کے ذریعے بحری جہازوں کا گزرنا مسلسل اور بلا تعطل ہونا چاہیے اور ساحلی ممالک اسے معطل نہیں کر سکتے۔
یونیورسٹی ملایا میں فیکلٹی آف لاء کے سینئر لیکچرر اور بحری قانون کے ماہر ریڈزا زکریا کے مطابق، UNCLOS بین الاقوامی آبنائے کو سمندری علاقوں کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے جو بلند سمندروں یا Exclusive Economic Zones (EEZs) کے درمیان "ٹرانزٹ گزرنے" کی اجازت دیتا ہے۔
زکریا نے ملائیشیا کی نیوز ویب سائٹ "بزنس ٹوڈے" کے لیے ایک مضمون میں لکھا، "مختصر یہ کہ اگرچہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور وہ اپنی ملکی قانونی بنیادوں اور قومی سلامتی کا حوالہ دے کر جہاز رانی پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا اقدام کیا جاتا ہے تو اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔" اسے UNCLOS اور روایتی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔'
لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران آبنائے ہرمز پر مکمل خودمختاری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟
وسیع پیمانے پر قبول شدہ بین الاقوامی قانون کے تحت، جواب نہیں ہے! ایران ایسی مطلق خودمختاری کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو اسے اس سمندری راستے کو یکطرفہ طور پر کنٹرول کرنے یا بند کرنے کی اجازت دے سکے۔
موجودہ قانونی فریم ورک (روایتی قانون اور UNCLOS اصول) تمام ممالک کے لیے مفت ٹرانزٹ گزرنے کی حفاظت کرتا ہے۔ ایران کے ملکی قانونی دلائل اور سیاسی دعوے ان بین الاقوامی اصولوں سے متصادم ہیں، جس سے اس کے یکطرفہ دعوے قانونی طور پر کمزور ہیں۔
تاہم، ایران اپنی فوجی طاقت، جغرافیائی پوزیشن، اور زبردستی اقدامات کے ذریعے ٹریفک کو متاثر کر سکتا ہے اور اسے ایک اسٹریٹجک فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
یہ اثر و رسوخ عملی طور پر 'کنٹرول' کی طرح محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ اب بھی تمام جہازوں کے لیے اس سمندری راستے کو بند کرنے یا ان کو منظم کرنے کے ایک تسلیم شدہ قانونی خود مختار حق کے برابر نہیں ہے۔