مغربی ایشیا کے بحران پر برکس کی ایک آواز کتنی ضروری؟ جانیں بھارت کے سامنے سفارتی مواقع اور چیلنجز
بھارت کا ایران جنگ پر برکس ممالک میں اتفاق رائے پر زور رہے گا، تاہم ارکان کے بیچ توازن بنانا ایک چیلنج ہو گا۔
Published : March 16, 2026 at 10:17 AM IST
مغربی ایشیا میں امریکہ اسرائیل اتحاد اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سفارتی حلقوں میں تمام نظریں برکس گروپ کے ممکنہ مشترکہ بیان پر جمی ہوئی ہیں۔
یہ دیکھتے ہوئے کہ اس گروپ کے متعدد ارکان یا تو براہ راست تنازع میں شامل ہیں یا اس میں شامل فریقوں کے قریبی اتحادی ہیں۔ ایسے میں اتفاق رائے پر مبنی جغرافیائی سیاسی طور پر کافی اہم ہو سکتا ہے۔ ایسا بیان یہ بھی طے کر سکتا ہے کہ ترقی پذیر دنیا اس بحران پر کیا ردعمل ظاہر کرتی ہے۔
اس سال گروپ کے سربراہ کے طور پر بھارت ایک مشترکہ بیان تیار کرنے کے لیے رکن ممالک کے درمیان بات چیت کو مربوط کر رہا ہے۔ یہ مشق اس اسٹیج کے استعداد کا امتحان لے سکتی ہے جس میں الگ الگ اسٹریٹجک مفادات رکھنے والے ملکوں کے درمیان ایک مشترکہ رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سنیچر کے روز خطے کی صورت حال کے بارے میں بریفنگ کے دوران کہا کہ "جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مغربی ایشیا کی موجودہ صورت حال میں برکس کے کچھ ممبران براہ راست شامل ہیں۔ اس وجہ سے جاری تنازع پر برکس کے ایک متفقہ نقطہ نظر کو تشکیل دینے میں چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں۔ برکس کے صدر کے طور پر ہم 'شیرپا چینل' کے ذریعے رکن ممالک کے درمیان بات چیت کو مربوط کر رہے ہیں۔"
جیسوال نے نوٹ کیا کہ برکس شیرپاؤں کی پچھلی میٹنگ ورچول طریقے سے 12 مارچ کو ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم ایک مشترکہ موقف تیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ مختلف نقطہ نظر کی وجہ سے یہ مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ مزید برآں، ہماری قیادت برکس کے رکن ممالک کے ساتھ بھی بات چیت میں مصروف ہے، اور ہم اس مسئلے پر ایک حتمی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں ان کے ساتھ رابطہ برقرار رکھیں گے۔"
برکس کا ممکنہ مشترکہ بیان اتنا اہم کیوں؟
برکس 11 ابھرتی ہوئی معیشتوں پر مشتمل ایک بڑی بین الحکومتی تنظیم ہے جس میں برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ یہ ممالک مجموعی طور پر دنیا کی 40 فیصد آبادی اور عالمی جی ڈی پی کے 37.3 فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ گروپ اقتصادی تعاون، جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ اور عالمی طرز حکمرانی میں اصلاحات کو فروغ دیتا ہے۔
اصل میں سال 2006 میں برک (BRIC) کے نام سے تشکیل دیے گئے اس گروپ میں سال 2010 میں جنوبی افریقہ کی شمولیت کے بعد یہ برکس (BRICS) بن گیا۔ مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا کے الحاق کے ساتھ 2024-2025 میں اس میں مزید توسیع ہوئی۔
یہی وجہ ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے حوالے سے برکس بلاک کا متفقہ بیان اہم سفارتی اور جغرافیائی سیاسی وزن کا حامل ہوگا۔ یہ گروپ تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں اور 'گلوبل ساؤتھ' (ترقی پذیر ممالک) کے لیے ایک بااثر پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ اس کی اجتماعی رائے اکثر سلامتی، گورننس اور کثیرالجہتی سے متعلق مسائل پر عالمی بحث کو سمت دینے کا کام کرتی ہے۔
برکس چیئر کے طور پر ایران بھارت سے کیا چاہتا ہے؟
سنیچر کے روز رندھیر جیسوال کے تبصرے ان رپورٹس کے بعد سامنے آئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے فوجی جارحیت کے خلاف برکس اتحاد کا مطالبہ کیا ہے، کیوں کہ اس سال اس کی صدارت بھارت کر رہا ہے، لہٰذا 12 مارچ کو وزیر اعظم نریندر مودی نے خطے کی صورت حال پر تبادلہ خیال کے لیے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ اس بات چیت کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق "صدر پیزشکیان نے وزیر اعظم کو ایران کی موجودہ صورت حال پر بریفنگ دی اور خطے کی حالیہ پیش رفت پر اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں سکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورت حال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور بھارت کے مستقل موقف کا اعادہ کیا کہ تمام مسائل کو اعلیٰ سطح پر بات چیت اور سلامتی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔" وزیر اعظم نے ایران سمیت پورے خطے میں بھارتی شہریوں کی حفاظت اور بہبود بھارت کی ترجیح بتایا، اسی کے ساتھ توانائی اور تجارتی سامانوں کی بلا روک ٹوک ٹرانزٹ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔''
Had another conversation with Iranian FM @araghchi yesterday night.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 13, 2026
Discussed bilateral matters as also BRICS related issues.
مودی-پیزشکیان کی بات چیت کے بعد، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب سید عراقچی سے گذشتہ دو ہفتوں میں چوتھی بار بات کی۔ جے شنکر-عراقچی بات چیت کے بعد ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل پر ایک پوسٹ کیا۔
پوسٹ میں کہا گیا کہ "ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مذمت کریں۔ کثیرالجہتی تعاون کو فروغ دینے کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر برکس کی اہمیت اور قد کو اجاگر کرتے ہوئے عراقچی نے علاقائی اور عالمی استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں ادارے کے تعمیری کردار کو اس وقت ناگزیر قرار دیا۔"
مشترکہ بیان برکس کے لیے پیچیدہ معاملہ کیوں؟
یہ دیکھتے ہوئے کہ گروپ سے وابستہ کچھ ممالک اس بحران میں براہ راست شامل ہیں، برکس کے اتفاق رائے پر مبنی بیان کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران خود برکس کا رکن ہے۔ روس اور چین کے ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ دریں اثنا، بھارت تمام فریقوں بشمول اسرائیل، ایران اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھتا ہے۔
تاہم، ایران نے مسلسل برکس کے رکن ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں واقع امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں برکس کا مشترکہ بیان غیر معمولی سفارتی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اپنی توسیع شدہ رکنیت کے ساتھ برکس اب عالمی آبادی، اقتصادی پیداوار، اور توانائی کے وسائل میں ایک بڑے حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی اجتماعی آواز تیزی سے 'گلوبل ساؤتھ' کے مسائل، خاص طور پر بین الاقوامی سلامتی اور جغرافیائی سیاسی استحکام سے متعلق ایشوز پر خدشات کو ظاہر کرتی ہے۔
لیکن برکس کے ممکنہ مشترکہ بیان کی اہمیت گروپ کے اندر موجود پیچیدہ جغرافیائی سیاسی تعلقات سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ بہت سے مغربی اتحادوں کے برعکس، جو مشترکہ سکورٹی فریم ورک کے ارد گرد بنائے گئے ہیں، برکس ان ممالک کو اکٹھا کرتا ہے جن کی اسٹریٹجک ترجیحات اور خارجہ پالیسیاں نمایاں طور پر ایک دوسرے سے کافی الگ ہیں۔ ایسے تناظر میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ پر اتفاق رائے قائم کرنا ایک یادگار سفارتی مشق ہوگی۔
یہاں بھارت کے لیے چیلنجز اور مواقع
برکس کے موجودہ صدر کے طور پر بھارت کا کردار اس پورے عمل کو ایک نئی جہت دیتی ہے۔ نئی دہلی نے روایتی طور پر مغربی ایشیا میں ایک نازک سفارتی توازن برقرار رکھا ہے۔ اسرائیل، ایران، اور خلیج تعاون کونسل (GCC) ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرتے ہوئے اس نے بیک وقت امریکہ کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو بھی محفوظ رکھا ہے۔
'کثیر فریقی سفارت کاری' کا یہ نقطہ نظر بھارت کو برکس کے اندر ایک منفرد مقام پر رکھتا ہے، جس سے وہ تنازع کے متعدد فریقوں سے جڑنے کے ساتھ ساتھ رکن ممالک کے درمیان بات چیت کو مربوط کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ممکنہ مشترکہ بیان کے لیے بات چیت کی قیادت کرتے ہوئے بھارت بین الاقوامی سفارت کاری میں 'پل بنانے والے' کے طور پر اپنی شبیہ کو مزید مستحکم کر سکتا ہے۔
حالیہ برسوں میں، نئی دہلی نے 'گلوبل ساؤتھ' کی آواز کے طور پر اور جغرافیائی سیاسی تقسیم کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے کے قابل ایک ملک کے طور پر اپنے کردار پر تیزی سے زور دیا ہے۔ مغربی ایشیا میں تنازع جیسے حساس مسائل پر برکس کے اندر بات چیت کا انعقاد بھارت کے اس وسیع تر سفارتی نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہے۔
مجموعی طور پر جیسے جیسے یہ تنازعہ آگے بڑھ رہا ہے، دنیا اس بات پر گہری نظر رکھے گی کہ آیا برکس اپنے بڑھتے جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ کو ایک واضح اور متحد سفارتی آواز میں بدل سکتا ہے۔ ایک تیزی سے بڑھتے ہوئے کثیر قطبی بین الاقوامی نظام میں بڑے بحرانوں پر اجتماعی موقف کو واضح کرنے کے لیے ان گروہوں کی صلاحیت عالمی سفارت کاری کی ایک اہم خصوصیت بن سکتی ہے۔
مزید پڑھیں:
مغربی ایشیا کے بحران پر ہندوستان کا بیان موجودہ جغرافیائی سیاست کے بارے میں ایک سفارتی اشارہ ہے
ایران کی جنگ بندی سے انکار پر بھارت کی توانائی سلامتی کو خدشات
ایران جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا
ایران میں فتح کے دعووں کے باوجود ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا واضح راستہ بتانے میں ناکام
ایران کی جنگی طاقت: ہتھیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کا ذخیرہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے ایک طاقتور ہتھیار
ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے ہندوستانی زرعی پیداوار پر اثرات