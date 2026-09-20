بائیو ٹیکنالوجی اور اے آئی انقلاب: نئے مواقع، نئی ذمہ داریاں

بائیو ٹیکنالوجی اور اے آئی انقلاب: نئے مواقع، نئی ذمہ داریاں
ہندوستان کو اپنی حیاتیاتی تنوع، آئی ٹی طاقت اور اپنےسائنسدانوں کی طاقت کافائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا اے آئی پر مبنی بائیوٹیک سسٹم تیار کرنا چاہیے۔
Published : September 20, 2026 at 5:30 AM IST
حیدرآباد: حیاتیات آج بالکل نئے دور میں داخل ہورہی ہے۔ صدیوں سے، سائنسدانوں نے بنیادی طور پر پودوں، جانوروں، مائکروجنزموں اور انسانوں کو سمجھنے کے لیے ان کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے۔ پھر ڈی این اے کی دریافت سے حیاتیات کا چہرہ ہی بدل گیا، کیونکہ یہ دریافت ہوا کہ کسی بھی جاندار کو بنانے اور چلانے کے لیے درکار تمام معلومات اس کے جینیاتی مواد میں موجود ہوتی ہیں۔ اب ایک اور انقلاب آ رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت (اے آئی)، جینومکس، بائیوٹیکنالوجی، اور مصنوعی حیاتیات کے ساتھ مل کر، صرف حیاتیات کا مطالعہ کرنے سے آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ حیاتیاتی نظام کو سمجھنے، پیشین گوئی کرنے، اور یہاں تک کہ ڈیزائننگ بھی کر رہی ہے۔
اس تبدیلی کے ادویات، زراعت، دواسازی اور ماحولیاتی تحفظ پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے لیے اور خاص طور پر آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لیے ایک غیر معمولی موقع ہے۔ تاہم، اس موقع کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری آتی ہے۔ جیسے جیسے زندگی کو ڈیزائن کرنے کی ہماری طاقت بڑھتی جائے گی، اس طاقت کو احتیاط کے ساتھ منظم کرنا ضروری ہوتا جائے گا۔
ڈی این اے پڑھنے سے لے کر اس کی زبان کو سمجھنے تک
ہر زندہ سیل اپنی ہدایات ڈی این اے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ ہدایات چار منفرد حروف کا استعمال کرتے ہوئے لکھی گئی ہیں: اے، ٹی، جی، اورسی۔ جینز حیاتیات کے اس وسیع جسم کے حصے ہیں جن میں پروٹین بنانے اور سیل کے اندر مختلف افعال انجام دینے کی ہدایات موجود ہیں۔ تاہم، جین اکیلے کام نہیں کرتے ہیں۔ ڈی این اے کے دوسرے حصے سوئچ کی طرح کام کرتے ہیں، اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ جین کب، کہاں، اور کتنی مضبوطی سے آن یا آف ہے۔ اس لحاظ سے ڈی این اے زبان سے مشابہت رکھتا ہے۔ جینز الفاظ کی طرح ہیں، اور ریگولیٹری ترتیب گرامر اور اوقاف کی طرح ایک کردار ادا کرتی ہے۔
کئی سالوں سے، سائنسدانوں نے بنیادی طور پر ان جینز پر توجہ مرکوز کی جو پروٹین کے لیے کوڈ کرتے ہیں۔ جینوم کے بڑے حصے جو براہ راست پروٹین نہیں بناتے تھے اکثر صرف ردی ڈی این اے کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اب، ہم جانتے ہیں کہ اس نان کوڈنگ ڈی این اے کا ایک بڑا حصہ اہم ریگولیٹری کردار ادا کرتا ہے۔
جب اے آئی حیاتیاتی نمونوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے
آج کے اے آئی سسٹمز وسیع حیاتیاتی ڈیٹاسیٹس کے ذریعے چھانٹ سکتے ہیں اور ایسے رشتوں کو پہچان سکتے ہیں جن کو پہچاننا انسانوں کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ وہ ڈی این اے کی ترتیب کا تجزیہ کر سکتے ہیں، پروٹین کے ڈھانچے کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، بیماریوں سے منسلک تغیرات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور جین کے درمیان تعلقات کو ننگا کر سکتے ہیں۔
اگلا مرحلہ اور بھی دلچسپ ہے
جینوم لینگویج ماڈل کہلانے والے اے آئی سسٹم ڈی این اے کی ترتیب کو کسی حد تک انسانی زبان کی طرح دیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک زبان کا ماڈل الفاظ اور جملوں کے درمیان پیٹرن سیکھتا ہے، اسی طرح یہ نظام ڈی این اے کی ترتیب کے اندر پیٹرن سیکھتا ہے۔ کافی جینومک معلومات کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ پیشین گوئی کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ کون سے سلسلے کارآمد ہو سکتے ہیں اور، بڑھتی ہوئی صلاحیت کے ساتھ، یہاں تک کہ نئی ترتیبیں بھی بنا رہے ہیں۔
یہ کمپیوٹر اور حیاتیات کے درمیان تعلقات میں ایک بنیادی تبدیلی ہے
اب ہم دیکھیں، سمجھیں، تبدیلی کے راستے سے پڑھ کر، اندازہ لگانے، ڈیزائن کرنے، جانچنے، سیکھنے اور پرکھنے کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
ایلومینیم سے تیار کردہ اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ
اس نئی صلاحیت کی سب سے نمایاں مثال حال ہی میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور آرک انسٹی ٹیوٹ کے محققین کے کام میں سامنے آئی ہے۔ انہوں نے دنیا کے بڑھتے ہوئے صحت کے خطرات میں سے ایک کا جائزہ لیا۔ اینٹی بائیوٹکس نے طب کی دنیا کو بدل دیا، لیکن بیکٹیریا مسلسل ان کے خلاف مزاحمت پیدا کر رہے ہیں۔ انفیکشن جو کبھی آسانی سے قابل علاج تھے اب ان پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
قدرت نے ہمیں ایک اور ہتھیار دیا ہے جسے بیکٹیریوفیجز کہتے ہیں، جسے مختصراً "فیجز" کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وائرس ہیں جو بیکٹیریا کو متاثر کرتے ہیں اور انہیں مار سکتے ہیں۔ وائرسوں کے برعکس جو انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، بیکٹیریوفیجز کسی خاص بیکٹیریم کے لیے انتہائی مخصوص ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے، سائنسدان اینٹی بائیوٹکس کے متبادل یا تکمیل کے طور پر فیز کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
یہ حالیہ پیش رفت اس خیال کو بالکل نئے علاقے میں لے جاتی ہے۔ محققین نے اے آئی ماڈلز کا استعمال کیا جسے ایوو ون اور ایوو ڈو کہا جاتا ہے، جو جینوم کی ترتیب کے بہت بڑے ذخیرے سے پیٹرن سیکھتے ہیں۔ فطرت میں پہلے سے موجود بیکٹیریوفیج کو تلاش کرنے کے بجائے، محققین نے اے آئی سے کہا کہ وہ ایک مکمل طور پر نیا بیکٹیریوفیج جینوم ڈیزائن کرے۔
لیبارٹری میں اے آئی سے تیار کردہ سیکڑوں ڈیزائن تیار اور جانچے گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان جینوموں میں سے 16 نے فنکشنل بیکٹیریوفیجز تیار کیں جو ای کولی کو متاثر اور مار سکتے ہیں۔ کچھ ظاہر کردہ حیاتیاتی خصوصیات قدرتی وائرس سے مختلف ہیں جو ابتدائی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مزید برآں، نئے فیز کے امتزاج نے لیبارٹری کے تجربات میں بیکٹیریا کی مزاحمت پر قابو پا لیا، جو ایک قابل ذکر تصوراتی کامیابی کی نمائندگی کرتا ہے۔
پہلی شکست: اے آئی نے حیاتیاتی ترتیبوں کا تجزیہ کرنے اور ایک مکمل، فعال وائرل جینوم لکھنے میں مدد کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ نتیجے میں پیدا ہونے والا وائرس صرف ایک کمپیوٹر کا سیمولیشن نہیں ہے۔ یہ لیبارٹری میں تخلیق اور جانچ کے بعد کام کرتا ہے۔ اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ یہ بیکٹیریوفیجز بیکٹیریا کے خلاف تھے، یعنی وہ وائرس نہیں تھے جو انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اپنی حفاظتی حکمت عملی کے حصے کے طور پر، محققین نے جان بوجھ کر اپنے کام کو بیکٹیریل اہداف تک محدود رکھا۔ تاہم، اس کامیابی کی اہمیت فیز تھراپی سے کہیں زیادہ ہے۔
زندگی کو ڈیزائن کرنے کی ایک نئی جہت
تصور کریں کہ مستقبل کے سائنسدان ایک اے آئی نظام کو حیاتیاتی مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، "مجھے ایسی فصل کی ضرورت ہے جو بیکٹیریا کے خلاف مزاحمت کر سکے اور خشک سالی اور زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کر سکے۔ یا مجھے ایک مالیکیول کی ضرورت ہے جو کینسر سے منسلک اس پروٹین کو منتخب طور پر نشانہ بنا سکے۔" یا، "مجھے ایک حیاتیاتی سینسر کی ضرورت ہے جو اس آلودگی کا پتہ لگا سکے۔" اس کے بعد اے آئی وسیع حیاتیاتی ڈیٹاسیٹس کو کھوج سکتا ہے، نمونوں کی شناخت کرسکتا ہے، ممکنہ حل پیدا کرسکتا ہے، اور امیدواروں کے تجربات بھی تجویز کرسکتا ہے۔ اس کے بعد لیبارٹری ان مفروضوں کی جانچ کرے گی۔ تجربات کے نتائج کو اے آئی سسٹم میں واپس کر دیا جائے گا، اس کی اگلی پیشین گوئیوں کو بہتر بنایا جائے گا۔
یہ ایک بہت طاقتور سائیکل بناتا ہے
اے آئی ڈیزائن، لیبارٹری کے تجربات، حیاتیاتی ڈیٹا، اے آئی سیکھنے، اور بہتر ڈیزائن۔
اس وجہ سے، بائیوٹیکنالوجی آہستہ آہستہ انجینئرنگ کی ایک شاخ کی طرح بن سکتی ہے، جہاں حیاتیاتی نظاموں کو ڈیزائن، جانچ اور بہتر بنایا جاتا ہے۔
ہندوستان کے لیے اہم مواقع
یہ تبدیلی ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حیدرآباد پہلے ہی جینومکس، فارماسیوٹیکل، ویکسین، بائیو ٹیکنالوجی، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایک غیر معمولی ماحولیاتی نظام کا حامل ہے۔ سی سی ایم بی، سی ڈی ایف ڈی، یونیورسٹی آف حیدرآباد، اے آئی جی ہاسپٹلس، اور آئی کریساٹ جیسے ادارے، جینوم ویلی اور وہاں کی بایو ٹکنالوجی اور فارماسیوٹیکل صنعتوں کے ساتھ، ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
آندھرا پردیش اور تلنگانہ بھی سنگین زرعی چیلنجوں سے نبرد آزما ہیں۔ گرمی کا دباؤ، خشک سالی، پانی کی کمی، کھارا پن، اور نئے کیڑے اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ جینومکس اے آئی کے ساتھ مل کر، آب و ہوا کی لچک سے منسلک جینیاتی نیٹ ورکس کی شناخت اور فصل کی بہتر اقسام اور طریقوں کو تیزی سے تیار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
اے آئی صحت سے متعلق زراعت میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز، ڈرون فوٹوز، مٹی کی معلومات، موسم کے نمونوں اور فصلوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے سے کسانوں کو آبپاشی، غذائی اجزاء کے انتظام اور بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں علاقائی طور پر مخصوص مشورے مل سکتے ہیں۔
طب میں اے آئی سے چلنے والی جینومکس بیماری کی تشخیص، نئی ادویات کی دریافت، اور ذاتی نوعیت کے علاج کو تیز کر سکتی ہے۔ صنعتی بائیوٹیکنالوجی میں، یہ انزائمز، ویکسینز، بائیو مالیکیولز، اور مائکروبیل پروسیس کو ڈیزائن کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ماحولیاتی سائنس میں اے آئی مائکروجنزموں اور حیاتیاتی نظاموں کی شناخت کرنے میں مدد کر سکتا ہے جو آلودگی کو کم کرنے کے قابل ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بے پناہ صلاحیت ہے۔
طاقتور ٹیکنالوجی کے دو رخ
ہر طاقتور ٹیکنالوجی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ بیکٹیریوفیجز کے ساتھ حالیہ پیش رفت ایک غیر آرام دہ لیکن اہم سوال اٹھاتی ہے۔ کیا ہوگا اگر اے آئی ایک ایسے وائرس کو ڈیزائن کر سکے جو بیکٹیریا کے خلاف کام کرے؟ کیا ہوگا اگر اسی طرح کی ٹیکنالوجیز کو جان بوجھ کر نقصان دہ حیاتیاتی ایجنٹ بنانے کے لیے غلط استعمال کیا جائے؟ یہ سائنسی ترقی کو روکنے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری سے آگے بڑھنے کی وجہ ہے۔
فائدہ مند حیاتیاتی نظام کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنس میں اسے دوہری استعمال کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ خدشات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جانا چاہئے، لیکن انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ سائنسی برادری، حکومتوں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو موثر حفاظتی منصوبے تیار کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے جو اے آئی ماڈلز، جینومک ڈیٹا بیس، ڈی این اے کی ترکیب، لیبارٹری کے تجربات، اور حیاتیاتی کنٹینمنٹ سے ہر چیز کا احاطہ کرتے ہیں۔
جائز تشویش اور قیاس کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ COVID-19 کی ابتدا اور ووہان لیبارٹری میں کی گئی تحقیق کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کی ابتدا سائنسی تحقیقات اور بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ وبائی مرض کی تشریح اس ثبوت کے طور پر کرنا غلط ہو گا کہ یہ جان بوجھ کر لیبارٹری سے تخلیق یا جاری کیا گیا تھا۔ تاہم، ایک اہم سبق سکھا گیا ہے۔ نئی حیاتیاتی مواد بنانے کے قابل ٹیکنالوجیز کو مضبوط بایو سیفٹی اور بائیو سیکیوریٹی سسٹم کے ساتھ تیار کیا جانا چاہیے۔ ہمیں کسی حادثے یا جان بوجھ کر غلط استعمال ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تمام حفاظتی اقدامات پہلے سے ہی رکھنے چاہئیں۔
سائنسدانوں کی ایک نئی نسل
اے آئی بائیو ٹیکنالوجی کا انقلاب تعلیم میں بھی تبدیلیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ مستقبل کا ماہر حیاتیات صرف روایتی مضامین کی حدود میں رہ کر کام نہیں کر سکتا۔ آج کے بایو ٹکنالوجی کے طالب علم کو حیاتیات، جینومکس، شماریات، کمپیوٹر سائنس، اور اے آئی کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح، حیاتیات میں کام کرنے والے کمپیوٹر سائنسدانوں کو نظام زندگی کی بنیادی سمجھ کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹیوں کے پاس اس تبدیلی کی قیادت کرنے کا موقع ہے۔ وہ بین الضابطہ نصاب تشکیل دے سکتے ہیں جو حیاتیات، AI، جینومکس، انجینئرنگ، اور ڈیٹا سائنس کو یکجا کرتا ہے۔
ہندوستان میں وسیع حیاتیاتی تنوع، ایک بڑی سائنسی افرادی قوت، عالمی سطح کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صلاحیتیں، اور تیزی سے بڑھتا ہوا بائیو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے۔ ملک کو دوسروں کی تیار کردہ ٹیکنالوجیز کا محض صارف بننے کے بجائے اپنا اے آئی سے چلنے والا بائیو ٹیکنالوجی ایکو سسٹم بنانے کے لیے ان طاقتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
زندگی کی کتاب پڑھنے سے لے کر نئے باب لکھنے تک
صدیوں سے انسانوں نے زندگی کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پہلے جانداروں کا مشاہدہ کرنا سیکھا، پھر خلیات، کروموسوم، جینز اور ڈی این اے دریافت کیا۔ ہم نے جینوم پڑھنا، جینز کو ایڈٹ کرنا سیکھا، اور اب اے آئی کی مدد سے، ہم بائیولوجیکل سیکونسز ڈیزائن کر رہے ہیں جن کے فنکشن کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔
لہذا اے آئی کے ڈیزائن کردہ بیکٹیریوفیجز کی حالیہ کامیابی اینٹی مائکروبئل مزاحمت کے خلاف صرف ایک امید افزا قدم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے مستقبل کی جھلک ہے جس میں اے آئی اور بیالوجی مل کر انسانیت کے کچھ مشکل ترین مسائل کو حل کریں گے۔
بائیوٹیکنالوجی انقلاب کا مرکزی چیلنج صرف وہی نہیں ہے جو اے آئی بنا سکتا ہے۔ اتنا ہی اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا بنانا چاہیے، اور کن حفاظتی تدابیر کے ساتھ؟ اگر ہم اس سوال کا دانشمندی سے جواب دے سکتے ہیں تو اے آئی اور بائیوٹیکنالوجی کا امتزاج 21ویں صدی کے سب سے واضح سائنسی مواقع میں سے ایک بن سکتا ہے، اور ہندوستان کو اپنے سرکردہ ممالک میں شامل ہونے کی خواہش کرنی چاہیے۔
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