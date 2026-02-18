امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ بھارت کے تجارتی معاہدے کا کیا اثر ہو گا؟
بھارت نے چند ہفتوں کے اندر دو اہم تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پہلے یورپی یونین (EU) کے ساتھ اور پھر امریکہ کے ساتھ متوقع عبوری معاہدہ۔ اگرچہ دونوں معاہدوں پر برسوں سے کام جاری تھے، تاہم امریکہ کی بدلتی ہوئی ٹیرف پالیسیوں کی وجہ سے عالمی تجارتی سفارت کاری میں بے مثال رفتار آئی ہے۔
اس صورت حال نے ممالک کو نئے معاہدے کرنے، اپنی منڈیوں کو متنوع بنانے اور بڑے اقتصادی مراکز خصوصاً امریکہ اور چین پر سپلائی چین کا انحصار کم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کئی برسوں سے امریکی پالیسی نے "چین پلس ون" حکمت عملی کو فروغ دیا تاکہ پیداوار کے لیے صرف چین پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی سے یہ حساب کتاب مزید بدل گیا ہے۔
واشنگٹن اب اپنے اتحادیوں کو نہ صرف اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور کر رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنی تجارتی مصروفیات کو بھی بڑھا رہا ہے۔ اس نئی حکمت عملی کے نتائج ممالک کے معاشی حجم، طاقت اور کھلے پن کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
بھارت کے معاملے میں یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ اور کینیڈا اور خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) جیسے شراکت داروں کے ساتھ جاری بات چیت نے واشنگٹن (امریکہ) کو نئی دہلی کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر مجبور کیا ہے۔ یہ دونوں معاہدے اس لحاظ سے یکساں ہیں کہ یہ بھارت کو دنیا کے سب سے بڑے اور دوسرے بڑے اقتصادی گروپوں سے جوڑتے ہیں۔
یوروپی یونین کے ساتھ یہ انتظام بھارت کو تقریباً 24 ٹریلین ڈالر کے مشترکہ اقتصادی زون سے جوڑتا ہے جس سے تقریباً دو ارب لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ وقت کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر مالیت کی مارکیٹ کے مواقع کھولنے کا وعدہ کرتا ہے۔ دونوں معاہدوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھارت کے محنت کش شعبوں جیسے کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات، سمندری مصنوعات، چمڑے، جوتے، کیمیکلز، پلاسٹک اور ربڑ کے سامان، کھیلوں کا سامان، کھلونے، اور جواہرات اور زیورات پر گہرا اثر پڑے گا۔
گھریلو سیاسی مسابقت کے دور کے باوجود امریکی معاہدہ اقتصادی تناؤ کو کم کرنے اور ان رشتوں میں تیزی لانے کا بھروسہ دیتا ہے جن میں کچھ عرصے سے کشیدگی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان معاہدوں کی سیاسی اور اقتصادی اہمیت نہ صرف تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی اور تزویراتی حالات کی عکاسی کرتی ہے بلکہ یہ بھارت کی اپنی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل بھی ہے۔
چین کا عروج یہاں ایک مفید مثال فراہم کرتا ہے۔ جب چین نے 1978 میں معاشی اصلاحات شروع کیں تو وہ عالمی سطح پر تقریباً 11ویں نمبر پر تھا۔ جب کہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں جب بھارت نے لبرلائزیشن کو اپنایا تو وہ 17ویں نمبر پر تھا۔ فی کس آمدنی کے تناظر میں یہ فرق اور بھی چونکا دینے والا ہو جاتا ہے۔
تحفظ پسند رجحانات اور تزویراتی مسابقت کی وجہ سے آج کی دنیا میں یہ حقیقتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ٹیکس بڑھانے کی امریکہ کی پالیسی نے بھارت کے لیے چیلنجز اور مواقع دونوں پیدا کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، اس نے ملکوں کو اپنے 'کمفرٹ زونز' سے باہر نکلنے اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ جاپان، جرمنی اور برازیل جیسی بڑی معیشتیں اور یورپی یونین جیسے اقتصادی گروپ شاید بھارت کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کرنے میں اتنی جلد بازی نہ کرتے اگر ان پر امریکی پالیسیوں کا دباؤ نہ ہوتا۔
بھارت کا دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بننا اور تیسرے نمبر کی طرف بڑھنا ایک انتہائی ہنگامہ خیز بین الاقوامی ماحول کے درمیان ہو رہا ہے۔ اسی وقت جب بھارت کی ترقی کی رفتار تیز ہو رہی تھی، دنیا کو کئی بڑے جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کورونا وبائی بیماری، روس-یوکرین جنگ اور غزہ-اسرائیل جنگ جیسے واقعات نے مل کر عالمی نظام کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔
پچھلی تین دہائیوں میں چین کی ترقی کے برعکس، جو کھلے مغربی تجارتی نظام میں بغیر کسی رکاوٹ کے پھلی پھولی، بھارت کا عروج سٹریٹجک مسابقت اور محدود اقتصادی کھلے پن کے درمیان ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت (امریکہ) اب اپنے اتحادیوں کو مارکیٹ تک غیر مشروط رسائی دینے کے حق میں نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات سرحدی تنازعات سے گھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رشتہ ایک بڑی تبدیلی کے بجائے محض 'مینیج' کیا جانے والا تعلق بن کر رہ گیا ہے۔
بھارت طویل وقت سے امریکہ کے ساتھ تجارتی طور پر وسیع تر سازگار تعلقات کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ ان تعلقات کو سیاسی مساوات، ایک بڑے مہاجر بھارتی کمیونٹی، مضبوط عوامی رابطوں اور ہند-بحرالکاہل کے خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ مفادات سے مضبوطی ملی ہے۔ پھر بھی، ان تعلقات کی شرائط اب تبدیل ہو رہی ہیں کیونکہ تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے لیے واشنگٹن کا نقطہ نظر زیادہ 'لین دین' والا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، حالیہ برسوں نے بیرونی اقتصادی دباؤ کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کی بھارت کی صلاحیت کو ثابت کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ بھارت کی تاریخی طور پر محفوظ گھریلو معیشت کے ذریعہ بنایا گیا حفاظتی گھیرا بھی ہے۔
یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ نئے معاہدوں کے ساتھ ساتھ حالیہ برسوں میں طے پانے والے کئی آزاد تجارتی معاہدوں اور جاری مذاکرات کے ذریعے، بھارت اب واضح طور پر زیادہ کھلی اقتصادی پالیسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اس تبدیلی میں ناگزیر طور پر کچھ چیلنجز بھی آئیں گے، جس میں بڑھتی مسابقت اور ریگولیٹری تبدیلیوں کے ساتھ تال میل بٹھانا شامل ہے۔ تاہم، ایک بڑی اور ابھرتی ہوئی معیشت کے لیے جو عالمی ویلیو چین میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ معاہدے ایک ایسی اسٹریٹجک قیمت ہو سکتے ہیں جسے بھارت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
