وزیراعظم مودی کی دعوت کے باوجود طارق رحمان کا دورہ بھارت غیر یقینی، جانیں ماہرین کی رائے
بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کے ہندوستان کےپہلے سرکاری دورے سےعین قبل دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔
Published : August 17, 2026 at 5:19 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کے ہندوستان کے پہلے سرکاری دورے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ رکاوٹ ڈھاکہ کا مطالبہ ہے کہ نئی دہلی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کے دیگر سینئر رہنماؤں کی حوالگی کے عمل کو تیز کرے۔
جب کہ دونوں پڑوسی ممالک اس ممکنہ دورے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، بنگلہ دیش یہ واضح کر رہا ہے کہ سیاسی تعلقات میں بہتری کو اگست 2024 میں اقتدار سے سبکدوش ہونے کے بعد شیخ حسینہ کے دورہ بھارت کے حل طلب مسئلے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے ترجمان اے کے ایم شاہد الکریم نے اتوار کو ڈھاکہ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش اور بھارت کئی ہفتوں سے رحمان کے مجوزہ دو طرفہ دورے پر بات کر رہے تھے۔ تاہم، شیخ حسینہ کو دہلی میں عوامی طور پر میڈیا سے خطاب کرنے کی اجازت دینے کے حالیہ فیصلے سے اس عمل میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔
شاہدول نے کہا کہ ہم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے، ہم نے بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ شیخ حسینہ اور دیگر مفرور افراد کی حوالگی کے لیے ہماری درخواستوں پر فوری طور پر کارروائی کریں۔
شیخ حسینہ، جنہوں نے ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے، نے 5 اگست کو نئی دہلی میں فارن کرسپانڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا میں میڈیا سے عملی طور پر خطاب کیا۔ انہوں نے عوامی لیگ کے مفاد میں بنگلہ دیش واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر ڈھاکہ کی حکمران حکومت کی جانب سے شدید ردعمل اور تنقید کا آغاز ہوا۔
اس واقعے کے بعد بنگلہ دیش میں ہندوستان کے نئے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے وزیر اعظم رحمان سے ملاقات کی تاکہ ان کے دورہ ہندوستان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جاسکے۔ ہندوستان نے رحمن کو دو الگ الگ دعوتیں بھیجی ہیں - ایک دو طرفہ سرکاری دورے کے لیے، اور دوسرا بمسٹیک کے چیئر کے طور پر، جب نئی دہلی ستمبر میں برکس سربراہی اجلاس کے دوران ایک آؤٹ ریچ سیشن کی میزبانی کرے گا۔
رحمان سے ملاقات کے اگلے دن، ترویدی نئی دہلی گئے اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ڈھاکہ میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ جمعہ کو یہاں ایک باقاعدہ میڈیا بریفنگ کے دوران، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان نے رحمن کو دو طرفہ دورے کی دعوت دی ہے۔
جیسوال نے کہاکہ ہم نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو برکس سربراہی اجلاس کے آؤٹ ریچ سیشن کے لیے ہندوستان آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس لیے یہ دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، اور میں اس سلسلے میں کسی بھی پیش رفت کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا۔
اتوار کو بنگلہ دیش نے رحمان کے دورہ ہندوستان کے لیے ایک اور شرط رکھی۔ ڈھاکہ بھارت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عثمان ہادی کے قاتلوں کو حوالے کرے۔ عثمان ہادی ایک ممتاز بنگلہ دیشی سیاسی کارکن، مصنف، اور جولائی 2024 کی عوامی تحریک کے ایک اہم نوجوان رہنما تھے جو حسینہ حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔
رپورٹس کے مطابق، اس سال مارچ میں، ہادی کے قتل کی سازش میں مبینہ طور پر ملوث دو افراد کو مغربی بنگال پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد کے قریب سے حراست میں لیا تھا۔ ڈھاکہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے ترجمان کریم نے کہا کہ بھارت دوطرفہ حوالگی معاہدے کے تحت عثمان ہادی کے قتل کے ملزمان کو حوالے کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔
دریں اثنا، اتوار کو ڈیلی سٹار نیوز ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک رائے میں، وزیر اعظم رحمٰن کے خارجہ امور کے مشیر، ایم ہمایوں کبیر نے کہا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اس وقت ایک اہم موڑ پر ہیں جہاں اس تعلقات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی واضح ضرورت ہے۔
کبیر نے لکھا کہ ہندوستان-بنگلہ دیش تعلقات کو جولائی-اگست 2024 کے بعد کے نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہئے، جو باہمی احترام، باہمی اعتماد، وقار اور خود مختار مساوات پر مبنی ہے۔ بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت کو ایک سازگار ماحول بنانے میں بھی مدد کرنی چاہیے جس میں دونوں ممالک بات چیت کر سکیں اور اپنے تعلقات کو معمول پر لا سکیں۔ تاہم یہ رشتہ فی الحال جمود کا شکار ہے۔ انتخابات اور نئی حکومت کے قیام کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ تعلقات جلد معمول پر آجائیں گے۔ لیکن چھ ماہ گزرنے کے باوجود ایسا نہیں ہوا۔انہوں نے مزید کہا کہ سرحدی ہلاکتوں کو بنگلہ دیش کے عوام مثبت انداز میں نہیں دیکھتے ہیں۔
آرٹیکل میں کہا گیا ہے اس کے بجائے، ان واقعات نے اس تاثر کو تقویت بخشی ہے کہ ہندوستان بنگلہ دیش کی حساسیت اور خواہشات کا مناسب احترام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم طارق رحمٰن کو ہندوستان کی دعوت کو دو زاویوں سے دیکھا جانا چاہیے۔ ہندوستان نے انہیں بمسٹیک کے سربراہ کی حیثیت سے دہلی میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ نئی حکومت اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان آنے کی دعوت دی۔
ڈھاکہ کا یہ تازہ ترین پیغام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رحمان کے دورے کا وقت اب محض سفارتی نظام الاوقات کا معاملہ نہیں رہا۔ سازگار ماحول کی تلاش میں اور بھارت پر اپنی حوالگی کی درخواستوں کو تیز کرنے کے لیے دباؤ ڈال کر، بنگلہ دیش کی حکومت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اس انتہائی متوقع ملاقات سے قبل نئی دہلی سے ٹھوس کارروائی دیکھنا چاہتی ہے۔
اس طرح یہ مسئلہ اب اس بات کا امتحان بن گیا ہے کہ کیا دونوں ملک اس سیاسی مساوات سے آگے بڑھ سکتے ہیں جس نے حسینہ واجد کے دور میں اپنے تعلقات کا تعین کیا تھا۔
یہ الجھن دونوں دارالحکومتوں (نئی دہلی اور ڈھاکہ) کے درمیان گہری دراڑ کو ظاہر کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت باہمی احترام، اعتماد، وقار اور خود مختار مساوات کے "جولائی-اگست 2024 کے بعد کے تناظر" کے ساتھ تعلقات کی تجدید کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب بھارت کا موقف ہے کہ شیخ حسینہ کی حوالگی ایک قانونی معاملہ ہے جس سے قابل اطلاق طریقہ کار کے مطابق نمٹا جائے گا۔
جب تک دونوں فریق ان متضاد پوزیشنوں پر مصالحت کا راستہ تلاش نہیں کرتے، رحمان کا ہندوستان کا مجوزہ دورہ اس انتہائی متنازعہ سیاسی بحران کا یرغمال رہے گا جس نے دو سال قبل ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔
بنگلہ دیش نے بارہا دوطرفہ حوالگی کے معاہدے کو شیخ حسینہ کو واپس لانے کا قانونی طریقہ کار قرار دیا ہے۔ لیکن اس معاہدے میں وہ بنیادیں بھی شامل ہیں جن کے تحت حوالگی سے انکار کیا جا سکتا ہے۔
معاہدے کا آرٹیکل 6 حوالگی سے انکار کی اجازت دیتا ہے جب جرم سیاسی نوعیت کا ہو۔ تاہم، یہ معاہدہ واضح طور پر قتل، مجرمانہ قتل، بڑھتا ہوا حملہ، اغوا، اور دہشت گردی سے متعلقہ بعض جرائم کو سیاسی جرائم کے زمرے سے خارج کرتا ہے۔ اس معاہدے میں الزامات کی نیک نیتی کی بنیاد پر اور حوالگی سے انکار کرنے کے دیگر قواعد کے حوالے سے دفعات بھی شامل ہیں۔
لہٰذا، یہ قانونی سوال ڈھاکہ کی اس دلیل سے زیادہ پیچیدہ ہے کہ حوالگی کا معاہدہ موجود ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ خاصا حساس ہو جاتا ہے کیونکہ شیخ حسینہ اور ان کے حامی ان مقدمات کو سیاسی طور پر محرک قرار دیتے ہیں، جب کہ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت ان مقدمات کو 2024 کی عوامی تحریک کے دوران ہونے والے تشدد کے لیے جوابدہی کو یقینی بنانے کے طریقے کے طور پر پیش کرتی ہے۔
اس کے نتیجے میں، بھارت کو نہ صرف معاہدے کی نوعیت پر غور کرنا پڑے گا بلکہ عدالتی عمل کی منصفانہ اور سزائے موت کا سامنا کرنے والے سابق سربراہ مملکت کو وطن واپس بھیجنے کے نتائج پر بھی غور کرنا پڑے گا۔
بنگلہ دیشی صحافی سیف الرحمان تپن کے مطابق اس وقت بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی رسہ کشی جاری ہے۔ تپن نے ڈھاکہ سے فون پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بھارت بنگلہ دیش کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وزیر اعظم رحمان ہندوستان کا دورہ کریں۔ لیکن، دوسری طرف، بنگلہ دیش کی حکمران جماعت کی طرف سے اختیار کی جانے والی پالیسیاں ہمیشہ ہندوستان کے خلاف کسی حد تک مخالف رہی ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں ان میں رحمان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش جماعت اسلامی، اور نو تشکیل شدہ نیشنل سٹیزنز پارٹی شامل ہیں۔
تپن نے کہا کہ جہاں تک ہندوستان اور بنگلہ دیش تعلقات کا تعلق ہے یہ تمام جماعتیں کم و بیش ایک ہی صفحے پر ہیں۔ ان کا ووٹ بینک تقریباً ایک جیسا ہے۔ اس لیے بی این پی کے لیے اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ تینوں جماعتیں بنگلہ دیشی سیاست میں اپنا تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں جو عوامی لیگ کے دوبارہ متحرک ہونے کی صورت میں بکھر سکتی ہے۔
لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی بنگلہ دیشی حکومت ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو نظر انداز کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی جب ملک چلانے کی بات آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کی حفاظت، طبی ضروریات اور مجموعی معیشت کے معاملے میں ہندوستان بنگلہ دیش کے لیے انتہائی اہم ہے۔ رحمان کو ہندوستان ضرور جانا چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش اس وقت تقریباً تمام شعبوں میں گہرے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔
بنگلہ دیش کی سیاست اور معیشت کے ایک ہندوستانی ماہر نے تپن سے اتفاق کیا۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے ماہر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بی این پی اپوزیشن جماعتوں کے شدید سیاسی دباؤ میں ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات گنگا کے پانی کے معاہدے پر منحصر ہیں، جو اس سال دسمبر میں تجدید ہونے والا ہے، اور خوراک اور توانائی کے تحفظ پر بھی۔
تاہم، ماہر نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، جیسا کہ ترکی کا ہے۔ "یہ پاکستان-بنگلہ دیش-ترکی تکون نئی دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان تعلقات کے خلاف کام کر رہا ہے،" ماہر نے وضاحت کی۔ "اب، یہ سفارت کاروں پر منحصر ہے کہ وہ رحمان کے لیے ہندوستان آنے کا راستہ تلاش کریں۔"
تاہم، ماہر نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، جیسا کہ ترکی کا ہے۔ ماہر نے وضاحت کی کہ یہ پاکستان بنگلہ دیش ترکی تکون نئی دہلی اور ڈھاکہ کے تعلقات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب یہ سفارت کاروں پر منحصر ہے کہ وہ رحمان کے دورہ ہندوستان کو آسان بنانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں۔
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