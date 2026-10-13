بنگال اور آسام ضمنی انتخابات 2026: کیا بی جے پی اب اقلیتی ووٹرز کے لیے اچھوت نہیں رہی؟
ووٹرز کے سامنے کسی اہم چہرے کی عدم موجودگی کے باعث، پولرائزیشن نے بی جے پی کے حق میں اور اپوزیشن کے خلاف کام کیا۔
By Bilal Bhat
Published : October 13, 2026 at 10:16 AM IST
مغربی بنگال اسمبلی کی دو نشستوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی شاندار اور یکطرفہ جیت، جہاں تاریخی طور پر اقلیتی ووٹوں کو فیصلہ کن سمجھا جاتا رہا ہے، ایک اہم سوال کھڑا کرتی ہیں: کیا ووٹروں نے چاہے خوشی سے یا مجبوری میں، انتخابی میدان میں موجود دیگر جماعتوں پر بی جے پی کو ترجیح دی؟ یہاں تک کہ مذہبی عنصر بھی دونوں انتخابی حلقوں میں توقع کے مطابق کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔
نندی گرام اور ریجی نگر میں بی جے پی اتنے بڑے فرق سے جیتی کہ اگر دیگر تمام پارٹیاں اور امیدوار متحد بھی ہو جاتے، تب بھی وہ بی جے پی کے امیدوار کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔
ریجی نگر سے انتخابی میدان میں اترنے والے پندرہ امیدواروں میں سے دس کا تعلق اقلیتی برادریوں سے تھا۔ ایسے تمام امیدواروں کے مجموعی طور پر حاصل کردہ کل ووٹ بھی بی جے پی امیدوار کو ملنے والے ووٹوں کی تعداد سے بہت کم تھے۔ یہ نتیجہ بالکل نندی گرام جیسا ہی تھا۔ اس سے یہ اشارہ مل سکتا ہے کہ مسلم برادری سمیت تمام برادریوں کے ووٹروں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، جیسا کہ سوویندو نے دونوں نشستوں پر پارٹی کی جیت کے بعد اپنے ریمارکس میں کہا تھا۔ تاہم، صرف انتخابی نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلم ووٹروں نے کس طرح ووٹ دیا۔
دونوں نشستیں خالی ہونے کے بعد وہاں ضمنی انتخابات کرائے گئے تھے۔ سوویندو ادھیکاری نے سال 2026 کے اسمبلی انتخابات میں جن دو نشستوں پر جیت حاصل کی تھی، ان میں سے انہوں نے بھوانی پور اپنے پاس رکھی اور نندی گرام کو خالی چھوڑ دیا۔ اسی طرح، عام جنتا اونیان پارٹی (اے جے یو پی) کے سربراہ ہمایوں کبیر، جنہوں نے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، نے نوادہ کی نشست برقرار رکھی اور ریجی نگر کو چھوڑ دیا، جس کے باعث یہ نشست خالی ہوئی تھی۔
وزیر اعظم نے مغربی بنگال کی دو اسمبلی نشستوں اور آسام کی ایک لوک سبھا نشست پر بی جے پی کی کامیابی کا سہرا بی جے پی کارکنوں کی سخت محنت کے سر باندھا۔
Gratitude to the people for their continuous blessings! The Lok Sabha result of Nagaon (Assam) and Assembly results of Nandigram as well as Rejinagar (West Bengal) show yet again that the people have a deep-rooted connect with the good governance agenda of BJP-NDA. I congratulate the victorious BJP candidates and also applaud the hardwork of our Party Karyakartas. I also congratulate our valued NDA ally, the AINRC, for their win in Thattanchavady in Puducherry. This mandate will give us added strength as we work tirelessly for the welfare of the people and to fulfil their aspirations for a brighter and more prosperous future. @BJP4Assam @BJP4Bengal— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2026
آسام کی ناگاؤں لوک سبھا نشست نے مغربی بنگال کی دو اسمبلی نشستوں کے مقابلے میں کچھ حد تک مختلف تصویر پیش کی۔ ان تینوں سیٹوں پر ہوئے انتخابی مقابلوں میں دو باتیں مشترک تھیں: بی جے پی کی آسان جیت اور اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی بڑی تعداد۔ ناگاؤں کے انتخابی میدان میں موجود پندرہ امیدواروں میں سے گیارہ کا تعلق اقلیتی برادریوں سے تھا۔
ناگاؤں وہی جگہ ہے جہاں سے ممتاز بیگم نام کی خاتون کو غیر ملکی قرار دے کر بنگلہ دیش بھیج دیا گیا تھا۔ گوہاٹی ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کا پتہ لگائے اور ان کی واپسی میں سہولت فراہم کرے۔ عدالت نے ان کے شوہر کے لیے دو لاکھ روپے عبوری معاوضے کا بھی حکم دیا۔
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بنگال کے ضمنی انتخابات کے برعکس، آسام میں اقلیتی عنصر بی جے پی کے خلاف کام کر سکتا تھا اگر اپوزیشن جماعتیں، بشمول اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار، ایک متحدہ محاذ کے طور پر لڑتے۔
آسام میں کانگریس اور اے آئی یو ڈی ایف نے مل کر 48.24 فیصد یا 7,01,617 ووٹ حاصل کیے، جو بی جے پی امیدوار کے حاصل کردہ 7,14,349 ووٹوں سے 12,732 کم تھے۔ آزاد امیدواروں کو مجموعی طور پر 23,763 ووٹ ملے، جو کل ووٹوں کا تقریباً 1.6 فیصد ہے۔ اگر یہ ووٹ بھی اپوزیشن کے کسی واحد امیدوار کو مل جاتے تو انتخابی حساب کتاب بدل جاتا۔ لیکن یہ ایک فرضی حساب کتاب ہی ہے؛ اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ایک متفقہ امیدوار کے مقابلے میں ان ووٹروں نے کس طرح ووٹ دیا ہوتا۔
مغربی بنگال میں، اگر تمام اپوزیشن جماعتیں اور آزاد امیدوار اپنے کل ووٹوں کو ملا بھی لیتے، تب بھی دونوں نشستیں بی جے پی کے کھاتے میں ہی جاتیں۔
بھاجپا امیدوار ہاسی رانی رتھ نے اپنے قریبی حریف کو 1,22,753 ووٹوں سے شکست دی۔ سوویندو ادھیکاری نے سال 2016 میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) میں رہتے ہوئے نندی گرام سے جیت حاصل کی تھی۔ اس انتخابی حلقے میں کل تقریباً 27 فیصد اقلیتی ووٹ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ادھیکاری نے اس نتیجے کو اس بات کا ثبوت قرار دیا کہ اقلیتی ووٹروں نے بی جے پی کی حمایت کی ہے۔ بی جے پی کے امیدوار، شنکھاراو سرکار نے ریجی نگر حلقے میں اقلیتوں کی بڑی آبادی کے باوجود یہ نشست 75,816 ووٹوں سے جیت لی۔
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اقلیتی برادریوں کے ووٹروں نے انتخاب سے قبل سوویندو کی جانب سے کی گئی (بی جے پی کو ووٹ دینے کی) اپیل پر عمل کیا یا نہیں، اس سے قطعِ نظر ایک بات واضح ہے کہ بی جے پی نے یہ نشستیں جیت لیں۔ جب لوگوں کو لگے کہ جمہوری عمل میں ان کے پاس کوئی حقیقی انتخاب نہیں ہے، تو وہ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں یا وقت کے دھارے کے ساتھ بہہ سکتے ہیں۔ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے رہنے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، لوگوں کو 'کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے' کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ حکمران جماعت کو، اپنے اقتدار اور ان حالات کی وجہ سے جو ٹی ایم سی کے دورِ حکومت میں اور اس کی شکست کے بعد پیدا ہوئے، قدرتی طور پر ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اقلیتی ووٹروں کو ووٹ دینا ہی تھا، کیونکہ یہی وہ واحد چیز تھی جو انہیں ان لوگوں سے الگ کرتی تھی جن کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا اور وہ شک کے دائرے میں تھے۔ 'میاں مسلم' کے نعرے نے اصل ہندوستانی اور مبینہ ہندوستانی کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی۔ اگرچہ دونوں ہی ہندوستانی ہو سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس ناقص یا نامکمل دستاویزات ہیں، انہیں متنازع کیسز کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور وہ بھارتی ہونے اور مبینہ بھارتی سمجھے جانے کے بیچ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔"
صابر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، نندی گرام میں سات ضمنی فہرستوں سے خارج کیے گئے ووٹروں میں مسلمانوں کی تعداد 95.5 فیصد تھی۔ انسٹی ٹیوٹ کا یہ تجزیہ صرف ان مخصوص ضمنی فہرستوں پر مبنی تھا، نہ کہ حلقے میں ہونے والے مکمل اخراج پر۔ جن لوگوں نے اپنے ووٹ کا حق برقرار رکھا ہے، وہ شاید اس بات کی کم پرواہ کرتے ہوں کہ اقتدار میں کون آتا ہے، بلکہ انہیں اپنے ہی ملک میں بھارتی ہونے کے اعتبار سے اپنی ساکھ کی زیادہ فکر ہے۔ آسام اور بنگال میں ایسے بھارتی شہری شدید دباؤ میں ہیں، خاص طور پر "میاں مسلم" کے نعرے کے بعد۔ جب کسی کی شناخت خطرے میں ہو یا شک کے دائرے میں ہو، تو یہ ان کے فیصلوں یا انتخاب کی اصل اہمیت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔
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ایک ساتھ چلے متنازع نعروں، فہرستوں سے ناموں کے اخراج اور انتخابی مہموں نے اقلیتی برادری کے پاس صرف ایک ہی راستہ چھوڑا، یہ کہ وہ خود کو کسی بھی مذہبی عنصر سے وابستہ نہ کرے۔ پولرائزیشن نے بی جے پی کے حق میں اور اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف کام کیا، کیونکہ ووٹروں کے پاس ایسا کوئی چہرہ نہیں تھا جس کے پیچھے وہ متحد ہو سکتے۔ وہ مغربی بنگال اور آسام دونوں جگہوں پر بغیر چہرے کے تھے۔ اور جہاں اے آئی یو ڈی ایف جیسی جماعت موجود بھی تھی، وہ خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔
مغربی بنگال اور آسام دونوں جگہوں پر مذہبی ایجنڈے چلانے والی جماعتیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، سوائے بی جے پی کے، جس کے رہنماؤں کو بھی اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ زبان، خاص طور پر آسام میں، تنازع کی جڑ بن چکی ہے۔ جن لوگوں کی آسامی زبان میں بنگلہ کا اثر یا لہجہ پایا جاتا ہے، انہیں "میاں مسلم" کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کب ہجرت کی تھی یا وہ بنگال کے کس حصے سے آئے تھے؛ وہ چاہے مغربی بنگال سے ہی کیوں نہ آئے ہوں، لیکن آسام میں وہ محض اپنے جغرافیائی شناخت کی وجہ سے دباؤ میں ہیں۔
بنگال اور آسام میں اقلیتی برادریوں کے لوگ، جو شناخت و بقا کے بحران اور انتخابی فیصلوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، انہیں معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ تب ہی یہ لوگ ایسے فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں گے جو دیگر تحفظات یا مجبوریوں کے بجائے ان کی حقیقی ترجیحات کی عکاسی کریں گے۔ نندی گرام، ریجی نگر اور ناگاؤں اس صورت حال کی کلاسک مثالیں ہیں۔
(مضمون نگار ای ٹی وی بھارت کے نیٹ ورک ایڈیٹر ہیں۔)
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