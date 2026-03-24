گیس کی قلت: بھارت اور جنوبی کوریا نے بجلی کی پیداوار کے لیے کوئلے کا کوٹہ بڑھا دیا
کوئلے کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے ماحولیات اور صحت عامہ کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔
Published : March 24, 2026 at 11:02 AM IST
بینکاک: ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ نے عالمی سطح پر بالخصوص ایشیا میں توانائی کی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کئی ایشیائی ممالک اس وقت بڑے توانائی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ جنگ نے مائع قدرتی گیس (ایل این جی) کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے، جس سے بھارت، جنوبی کوریا اور ویت نام جیسے ممالک کو اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئلے پر واپس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔
آبنائے ہرمز: ایک بڑی رکاوٹ
ایشیا کے توانائی پر انحصار کی ایک بڑی وجہ جغرافیائی ہے۔ ایشیا کی ضرورت کا تقریباً 20% تیل اور گیس آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ جنگ نے اس سمندری راستے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، جہاز رانی ٹھپ ہو گئی ہے۔ ایل این جی گیس کوئلے کے مقابلے کم آلودگی پھیلاتی تھی، اب اس کی ممالک کو پرانے اور آلودگی پھیلانے والے ایندھن، کوئلے کا استعمال بڑھانے پر مجبور کر دیا ہے۔
بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک کی صورت حال
بھارت: بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کوئلہ استعمال کرنے والا ملک ہے۔ شدید گرمی اور بڑھتی ہوئی مانگ کے جواب میں بھارت نے کوئلے کی پیداوار اور استعمال میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس کوئلے کے تقریباً تین ماہ کے ذخائر موجود ہیں لیکن گیس کی کمی نے چھوٹی صنعتوں اور پاور پلانٹس پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔
جنوبی کوریا: حکومت نے پہلے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس پر پابندیاں عائد کی تھیں لیکن اب گیس کی قلت کے باعث ان پابندیوں کو ختم کر دیا ہے۔
انڈونیشیا: دنیا کا سب سے بڑا کوئلہ برآمد کرنے والا ملک ہونے کے باوجود انڈونیشیا اب اپنے کوئلے کو دوسرے ممالک کو فروخت کرنے کے بجائے گھریلو استعمال کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی میں کوئلے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
ویتنام اور تھائی لینڈ: یہ ممالک بجلی کی قلت سے بچنے کے لیے کوئلے کی درآمد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور پرانے پاور پلانٹس کو پوری صلاحیت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔
ماحولیات اور صحت کو لاحق خطرات
ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئلے کی طرف یہ واپسی ایک "عارضی حل" ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔
بڑھتی ہوئی آلودگی: کوئلہ جلانے سے خارج ہونے والے باریک ذرات (PM2.5) پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ بھارت اور ویتنام جیسے ممالک میں پہلے سے ہی ہوا کا معیار خراب ہے۔ کوئلے سے متعلق ضوابط میں نرمی سموگ کے مسئلے کو مزید خراب کر دے گی۔
موسمیاتی تبدیلی: کوئلہ سب سے زیادہ کاربن خارج کرنے والا ایندھن ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ کو بڑھا دے گا اور ایشیا کے آلودگی میں کمی کے اہداف کو خطرے میں ڈال دے گا۔
افراط زر: جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایشین مارکیٹ میں کوئلے کی قیمتوں میں 13 فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بجلی کی قیمتوں کے ساتھ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔
توانائی کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بحران ایک وارننگ ہے۔ پاورنگ پاسٹ کول الائنس کی جولیا سکورپسکا کہتی ہیں کہ یہ بحران ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جیواشم ایندھن پر انحصار کتنا خطرناک ہے۔ قابل تجدید توانائی (شمسی اور ہوا کی طاقت) طویل مدتی میں واحد محفوظ آپشن ہے۔
جولیا سکورپسکا کہتی ہیں کہ ایشیا کو اس وقت اپنی معیشت کو چلانے کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تاہم کوئلے کا بڑھتا ہوا استعمال نہ صرف ماحولیات کو نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ مستقبل کے بڑے بحرانوں کی بنیاد بھی رکھ رہا ہے۔ توانائی کی حفاظت کے لیے صرف درآمدی گیس یا کوئلے پر انحصار کرنے کے بجائے، ممالک کو زیادہ سے زیادہ مقامی وسائل جیسے شمسی اور ہوا کی طاقت پر توجہ دینی چاہیے۔
مزید پڑھیں:
ایران جنگ کے اثرات: گیس کی کمی کے سبب بھارت کے یوریا پلانٹس کی پیدوار گھٹ کر آدھی ہوگئی
ایران بحران کا اثر: قطر کی ایل این جی کی پیداواری صلاحیت پانچ سال کے لیے ہوئی کم، کیا بھارت کو ہونا چاہیے فکرمند؟
ایل پی جی بحران: ریاستوں کو 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی، نیا نظام 23 مارچ سے نافذ ہوگا
سطح سمندر اس سے کہیں زیادہ بلند ہے جتنا پہلے سمجھی گئی تھی، تحقیق میں انکشاف