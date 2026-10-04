امریکی افواج کا عراق سے انخلا؛ خودمختاری کے لیے ایک مشکل امتحان
سال 2003 سے غیر ملکی مداخلت کے سائے میں جی رہے عراقیوں کے لیے یہ لمحہ کافی علامتی اہمیت کا حامل ہے۔
Published : October 4, 2026 at 9:12 AM IST
30 ستمبر کو عراق سے آخری امریکی فوجیوں کی روانگی کے ساتھ ہی ایک طویل فوجی مہم اپنے اختتام کو پہنچی۔ سال 2003 سے غیر ملکی مداخلت کے سائے میں جی رہے عراقیوں کے لیے، یہ لمحہ کافی علامتی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کیا بغداد بیرونی فوجی موجودگی کے خاتمے کو اپنی سرزمین اور مسلح گروہوں پر مؤثر اور حقیقی تسلط میں تبدیل کر سکتا ہے؟
یہ انخلا اس مرحلہ وار انتظام کے تحت ہوا ہے جو سال 2024 میں واشنگٹن اور بغداد کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے میں ستمبر سال 2025 تک عراق میں اتحادی افواج کا فوجی مشن ختم کرنے کا تصور پیش کیا گیا تھا، جب کہ ستمبر سال 2026 تک عراقی سرزمین سے شام میں داعش کے خلاف کارروائیوں کے لیے مدد کی اجازت دی گئی تھی۔ اس میں دوطرفہ سکیورٹی شراکت داری کی گنجائش بھی رکھی گئی تھی۔ یہ فرق اہمیت رکھتا ہے۔ اتحادی افواج کی تعیناتی کے خاتمے کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ سکیورٹی تعاون یا واشنگٹن کے ساتھ عراق کے تعلقات کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔
امریکی شمولیت پہلے بھی کئی بار ختم ہونے کے مراحل سے گزر چکی ہے۔ سال 2003 کے حملے نے صدام حسین کو اقتدار سے تو ہٹا دیا، لیکن اس نے ریاست کی تباہی اور شورش کا ایک تباہ کن سلسلہ شروع کر دیا۔ امریکی افواج سال 2011 میں واپس چلی گئیں، لیکن سال 2014 میں بغداد کی دعوت پر انہیں اس وقت دوبارہ لوٹنا پڑا جب اسلامک داعش نے ملک کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ مختلف مقاصد کے لیے مختلف تعیناتیاں تھیں۔ انہیں ایک مسلسل اور بلا تعطل قبضہ قرار دینا حملے کے نتائج اور بعد میں مدد کے لیے عراقی مطالبے، دونوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
تاریخی ستم ظریفی اب بھی واضح ہے۔ واشنگٹن نے ایک ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیا جو ایران کی ایک بڑی حریف تھی، اور اس طرح ایسے حالات پیدا کرنے میں مدد کی جن میں تہران اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے۔
فوجی برتری نے حکومت تو بدل دی لیکن وہ سیاسی نظام قائم نہ کر سکی جس کی امریکی پالیسی سازوں کو توقع تھی۔ یہ سبق صرف عراق تک محدود نہیں ہے۔ کسی حکومت کو ہٹانا، عوامی اعتماد حاصل کرنے والے اور طاقت کے حریف مراکز کو قابو میں رکھنے والے ادارے بنانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان کام ہے۔
یہ بھی پڑھیں: حوثیوں کے خطرے کے بیچ سعودی عرب کو اتحادیوں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا
وہ نامکمل جدوجہد مسلح دھڑوں (ملیشیاؤں) کے معاملے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) کے مطابق، عراقی حکومت نے ابتدا میں امریکی افواج کے انخلا کی آخری تاریخ کو غیر ریاستی مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنے سے مشروط کیا تھا۔ تاہم، اب غیر مسلح کرنے کی اس آخری تاریخ کو بڑھا کر جون سال 2027 کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب غیر ملکی افواج ملک چھوڑ رہی ہیں، ایران کے ساتھ قربت رکھنے والے طاقتور دھڑے اپنے ہتھیار برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے خودمختاری کا ان کا جشن باریک بینی سے جائزے کا متقاضی ہے۔ کوئی بھی ریاست اس وقت تک مکمل اختیار کا استعمال نہیں کر سکتی جب تک مسلح تنظیمیں اس کے احکامات کو مسترد کرنے یا اس کی حکومت کو دھمکانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ انخلا اسی صورت میں خودمختاری کو مضبوط کرتا ہے جب بغداد طاقت کے استعمال سے متعلق فیصلوں پر زیادہ کنٹرول حاصل کرے۔
کردستان کا خطہ اس منتقلی کا ایک دوسرا رخ ظاہر کرتا ہے۔ کرد حکام نے امریکی فضائی دفاعی نظام کو ہٹائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کی یہ بے چینی اس انخلا کو پورے ملک کے لیے یکساں اطمینان کا لمحہ بنا کر پیش کرنا مشکل بناتی ہے۔ عراقی عوام غیر ملکی فوجی مداخلت کو تشدد کے اپنے تجربات اور وفاقی تحفظ پر اپنے اعتماد کے لحاظ سے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ بغداد کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کرد خطے کی سکیورٹی محض وہاں کی علاقائی انتظامیہ کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک قومی ذمہ داری ہے۔
مزید پڑھیں: شیخ خالد پیزشکیان ملاقات: گہرے ہوتے مغربی ایشیائی بحران کے درمیان ایک سفارتی اقدام
داعش ایک اور بڑا امتحان پیش کرتی ہے۔ اس کی علاقائی شکست کے بعد بھی ایسے خفیہ نیٹ ورکس باقی ہیں جو سکیورٹی کوآرڈینیشن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی افواج انٹیلی جنس اور فضائی نگرانی فراہم کرتی تھیں جس سے عراقی آپریشنز کو مدد ملتی تھی۔ ان صلاحیتوں کی جگہ لینے کے لیے مستقل وسائل اور وفاقی و کرد افواج کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ شورش کا دوبارہ سر اٹھانا ناگزیر نہیں ہے، لیکن محض مشن کے خاتمے کا اعلان کر دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے۔ کامیابی کا معیار اس بات سے ناپا جانا چاہیے کہ عراق وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دوبارہ منظم ہونے کو روکنے میں کتنا کامیاب رہتا ہے۔
فوجی انخلا کے باوجود ایک اہم معاشی رشتہ بدستور برقرار ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی تیل کی آمدنی اب بھی نیویارک کے فیڈرل ریزرو بینک میں اس کے مرکزی بینک کے اکاؤنٹ کے ذریعے رکھی جاتی ہے۔ تیل ریاستی بجٹ کی آمدنی کا تقریباً 90 فیصد حصہ فراہم کرتا ہے۔ یہ انتظام واشنگٹن کو اپنی افواج کے چلے جانے کے بعد بھی نمایاں مالیاتی فائدہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈالر تک رسائی اور مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نتیجتاً، بغداد کو ان معاشی انتظامات کو متاثر کیے بغیر اپنی وابستگی کو کم کرنے کے ایک مشکل چیلنج کا سامنا ہے جن پر عوامی اخراجات اور درآمدات کا انحصار ہے۔
یہ بھی پڑھیں: چین سے 'سخت سبق' کے بعد یورپ ہندوستان میں دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے؟
ایران اور اس کے اتحادی اس انخلا کو ایک اسٹریٹجک فتح کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ انخلا ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب رواں سال کی جنگ کی وجہ سے علاقائی سطح پر شدید ہلچل مچی ہوئی ہے، جس میں امریکہ، اسرائیل اور ایران شامل ہیں۔ عراقی رہنماؤں کے پاس اب بھی انتخاب کے راستے موجود ہیں، اور تہران کے اثر و رسوخ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کا وہاں مکمل اور غیر متنازع کنٹرول ہے۔ اصل خطرہ ایک ایسے سیاسی تصفیے میں ہے جو مسلح دھڑوں کو اس بات کی اجازت دے دے کہ وہ انخلا کو یقینی بنانے میں اپنے کردار کو ریاستی اختیار سے مزید استثنیٰ حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ بغداد کے لیے فیصلے کرنے کی گنجائش کا دارومدار اس بات پر ہوگا کہ آیا وہ اس تبدیلی کے خلاف مزاحمت کر سکتا ہے یا نہیں۔
بھارت کے لیے، اس صورت حال سے عملی مفادات وابستہ ہیں۔ عراق خام تیل کا ایک اہم ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھارتی کارکنوں اور زائرین کی ایک بڑی منزل بھی ہے۔ نئی دہلی کو عراقی اداروں کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی حمایت کرنی چاہیے اور پورے ملک کے ساتھ اپنے رابطے برقرار رکھنے چاہئیں۔ ایک مستحکم عراق جو اپنے فیصلے کرنے میں زیادہ آزاد ہو، بھارت کے مفادات کے لیے اس میدان سے کہیں بہتر ہے جہاں حریف طاقتیں مقامی مسلح کٹھ پتلیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔
30 ستمبر ایک بامنی موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ آیا عراقی ادارے، جانے والی افواج کی روانگی کے بعد، اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے اور فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ کامیابی اس خودمختاری کو حقیقی معنی فراہم کرے گی جس کا آج جشن منایا جا رہا ہے۔
(مصنف جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی کے سینٹر فار ویسٹ ایشن اسٹڈیز میں پروفیسر ہیں۔)
مزید پڑھیں:
ٹرمپ کا ایران مخمصہ: نہ آگے بڑھنے کی راہ، نہ پیچھے ہٹنا آسان
واشنگٹن سے 'تعلقات کے مستقبل کے رخ' پر سوالات کے بیچ امریکی کانگریس کے وفد کا بھارت دورہ