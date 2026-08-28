ایران تنازعہ کے درمیان ہندوستان-امریکہ تجارت سب سے نچلی سطح پر
امریکہ کی طرف سے عائد پابندیوں کے خطرے کی وجہ سے ہندوستان کی تجارت پہلے ہی نقصان جھیل رہی ہے۔
Published : August 28, 2026 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ چھیڑنے کی دھمکی دی ہے اور اس کے "حامیوں" پر پابندی لگانے کا عزم کیا ہے، اس طرح ان ممالک اور کمپنیوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے جو ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے بھی یہ دلیل دی ہے کہ ایران کو اقتصادی طور پر تنہا کرنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں میں بھارت اور چین اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
اگرچہ اس کی وجہ سے واشنگٹن میں تہران نئی دہلی تعلقات کے حوالے سے جانچ پڑتال میں اضافہ ہوا ہے، حالیہ برسوں میں ایران کے ساتھ ہندوستان کے اقتصادی تعلقات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع کے آغاز اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹوں نے تجارت کو مزید کم کر دیا ہے۔ اس کے باوجود، ہندوستان اس کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ پابندیوں کے خطرے کے ساتھ ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور مالیاتی لین دین کو روکنے کے فیصلے سے ہندوستانی برآمد کنندگان متاثر ہونے کا خدشہ ہے جو اب بھی ملک کے ساتھ کاروبار کررہے ہیں۔
ہندوستان ایران تجارت پہلے ہی زوال کا شکار ہے۔ دیرینہ تعلقات کا اشتراک کرنے والے ہندوستان اور ایران نے تنازع کے دوران بھی سفارتی رابطہ برقرار رکھا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ تاہم، اقتصادی تعلقات ماضی کے مقابلے میں کافی کمزور ہوئے ہیں۔
ہندوستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت مالی سال 2018-19 میں 17.03 بلین ڈالر کی چوٹی سے کم ہو کر 1.63 بلین ڈالر رہ گئی ہے۔ ہندوستان کسی زمانے میں ایرانی تیل کا بڑا خریدار تھا لیکن موجودہ تنازع سے پہلے ہی امریکی پابندیوں نے ہندوستانی کمپنیوں کے لیے ایران سے تیل درآمد کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ واشنگٹن کی جانب سے ایرانی خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات پر سے عارضی طور پر پابندیاں ہٹانے کے بعد، ہندوستان نے سات سالوں میں پہلی بار اپریل 2026 میں ایرانی تیل کی خریداری دوبارہ شروع کی۔ تاہم، ہندوستان نے اس کے بعد سے تیل کی درآمد کے لیے روس کا رخ کیا ہے۔ نتیجتاً، دونوں ممالک کے درمیان تجارت اب بنیادی طور پر زرعی مصنوعات اور دواسازی تک محدود ہے۔
چاول ہندوستان اور ایران کے درمیان تجارت کا ایک مرکزی جز ہے، لیکن یہ شعبہ مال برداری کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے دباؤ میں آ گیا ہے۔ ہندوستان سالانہ 10 لاکھ ٹن باسمتی چاول ایران کو برآمد کرتا ہے، جو اس کی کل چاول کی برآمدات کا 20 فیصد بنتا ہے۔ تاہم، یہ حجم ایران کے ساتھ تنازع کے آغاز اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے۔ انڈین رائس ایکسپورٹرز فیڈریشن کے نائب صدر دیو گرگ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایران کو برآمدات نہ صرف تنازعہ سے منسلک مال برداری کے بڑھتے ہوئے اخراجات بلکہ جہازوں کی آمد کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال سے بھی متاثر ہوئی ہیں۔
گرگ نے کہا، "تجارت جاری ہے، لیکن بہت کم حجم میں۔ لوگ ادائیگیوں اور ترسیل کے پھنس جانے سے پریشان ہیں۔ مشرق وسطیٰ کو باسمتی کی برآمدات میں کمی آئی ہے، اور باسمتی کی پیداوار میں بھی کمی آئی ہے۔" برآمد کنندگان کو خدشہ ہے کہ یہ پیش رفت - بشمول متحدہ عرب امارات کے ذریعے مالی لین دین پر حالیہ پابندیاں - تیسرے ممالک کے ذریعے ہونے والی تجارت کو مزید کم کر دے گی۔
ایران کے ایک برآمد کنندہ وکاس کمار نے کہا، "برآمدات میں کمی آ رہی ہے۔ یہ متوقع رفتار سے نہیں ہو رہا، لیکن ہاں، رجحان نظر آ رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ اگلے مہینے کے لئے ان کی کھیپ واقعی بھیجی جا سکتی ہے۔
واشنگٹن نے ہندوستانی کمپنیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور اس سے قبل امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے ساتھ ہندوستان کی تجارت پہلے ہی سست پڑ گئی تھی۔ ایسے میں، منگل کو امریکی محکمہ خارجہ نے 'آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ' کے تحت ایرانی تیل کی تجارت میں ملوث چار ہندوستانی کمپنیوں اور تین ہندوستانی شہریوں پر پابندیاں عائد کر دیں ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق، بھارت میں قائم کمپنی "Prakritis Infra Impex India Private Limited" پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس نے مئی 2023 اور فروری 2026 کے درمیان متعدد کمپنیوں سے 25 ملین ڈالر مالیت کی ایرانی نژاد پیٹرولیم مصنوعات درآمد کیں ہیں۔ ہندوستان میں ایرانی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی متعدد کھیپوں کی درآمد کے ساتھ ساتھ دو متعلقہ ہندوستانی شہریوں کو بھی سہولت فراہم کی ہے۔
بھارت میں قائم کمپنی پی آر سوفٹیک پرائیوٹ لمیٹیڈ پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس نے کمپنی کے ہندوستانی ڈائریکٹر کے ساتھ جنوری 2024 اور جون 2025 کے درمیان تقریباً 25 ملین ڈالر کی ایرانی نژاد پیٹرولیم مصنوعات درآمد کیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ، "ہم شپرز اور بروکرز کے ایک وسیع نیٹ ورک کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ایرانی پیٹرولیم کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کو متحدہ عرب امارات، چین، سنگاپور اور یورپ کے راستے اسلامی انقلابی گارڈ کور قدس فورس (IRGC-QF) کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے منتقل کر رہے ہیں، جسے امریکہ اور حکومت کے دیگر عناصر نے نامزد کیا ہے۔"
چابہار سے ہندوستان کے اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں۔ تاہم، تجارت بھارت کے لیے بنیادی تشویش نہیں ہو سکتی۔ ماہر اقتصادیات بسواجیت دھر نے تبصرہ کیا، "سرمایہ کاری مکمل طور پر رک گئی ہے، اور برآمدات یا درآمدات کے حوالے سے، ایران پر طویل پابندیوں کی وجہ سے حجم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہندوستانی کاروبار پہلے ہی صورتحال کا اندازہ لگا چکے ہیں۔"
بھارت نے چابہار بندرگاہ پر شاہد بہشتی ٹرمینل کو افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کے لیے گیٹ وے کے طور پر تیار کرنے میں سرمایہ کاری کی ہے، اس لیے کہ پاکستان سے گزرنے والا راستہ ناقابل رسائی ہے۔ تاہم، 26 اپریل کو امریکی پابندیوں میں چھوٹ ختم ہونے کے بعد ایران کی چابہار بندرگاہ پر ترقیاتی کام تعطل کا شکار ہو گئے۔ ایران کے ساتھ تنازع سے قبل بھی، بھارت نے پابندیوں سے متعلق خدشات کی وجہ سے اپنے اہلکاروں کو واپس بلا لیا تھا اور بجٹ میں کٹوتی کر دی تھی۔
چین زیادہ کمزور ہے۔ ہندوستان کے اس وقت ایران کے ساتھ اتنے وسیع تعلقات نہیں ہیں جتنے چین کے ہیں۔ چین مبینہ طور پر ایران کا 80 فیصد تیل خریدتا ہے۔ ثانوی پابندیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے، چین نے کہا کہ وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے "تمام ضروری اقدامات" کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے خبردار کیا کہ "چین اور ایران کے درمیان تعاون ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کے دائرہ کار میں رہا ہے اور اس میں مداخلت یا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔"
ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ جہاں فوجی کارروائی ناکام ہوئی وہاں ٹرمپ کی معاشی جنگ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اس کی سختی سے مخالفت کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ثانوی پابندیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ امریکی رہنما پرانے منصوبوں کو بحال کر رہے ہیں- فوجی کارروائیوں سے دور ہو رہے ہیں- جو ان کی مایوسی کی عکاسی کرتا ہے۔"
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