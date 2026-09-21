اراولی بحران: مستقبل کا فیصلہ 30 نومبر کو ہوگا، سائنسی سوچ اور عوامی شرکت کیوں ضروری ہے؟
اراولی رینج صحرائے تھر کے مشرق کی طرف پھیلنے کو روکنے کے لیے ایک اہم ماحولیاتی رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 5:30 AM IST
اراولی پہاڑی سلسلہ، جو دنیا کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے، اس وقت ایک بڑی قانونی اور ماحولیاتی بحث کے مرکز میں ہے۔ یہ بحث سپریم کورٹ کے اپنے 20 نومبر 2025 کے حکم پر روک لگانے کے بعد شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کے حکم نے اراولی رینج کی ایک حکومتی تعریف کو قبول کیا، جس میں صرف ان پہاڑیوں کی تعریف کی گئی تھی جو آس پاس کی زمین سے 100 میٹر یا اس سے زیادہ اونچی تھیں، اور ایک دوسرے سے 500 میٹر کے اندر تھیں۔
کیا ہےتنازعہ؟
ماحولیاتی گروپوں اور ماہرین نے اس تعریف پر سخت تنقید کی ہے۔ فاریسٹ سروے آف انڈیا (ایف ایس آئی) کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اگر 100 میٹر کی ضرورت کو لاگو کیا جاتا ہے، تو بہت سی چھوٹی پہاڑیاں تعریف سے خارج ہو جائیں گی۔
ایک اندرونی جائزے کے مطابق، راجستھان کی 12,081 اراولی پہاڑیوں میں سے جو 20 میٹر یا اس سے زیادہ ہیں، صرف 1,048 پہاڑیاں (یا صرف 8.7 فیصد) 100 میٹر کے معیار پر پورا اترتی ہیں۔ تاہم، اگر ہم اراولی کی تمام 118,575 پہاڑیوں پر غور کریں، تو 90 فیصد سے زیادہ اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔
اس نے راجستھان اور ہریانہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا ہے۔ لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ معیار ماحولیاتی نقصان کا باعث بنے گی اور غیر قانونی کان کنی میں اضافہ کرے گی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ معیار اراولی خطے کے بڑے حصوں میں چونے کے پتھر کی کان کنی اور پتھر کے کرشرز کے لیے راہ ہموار کرے گی، جو ممکنہ طور پر مقامی دیہاتیوں کے لیے صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔
سپریم کورٹ کی مداخلت
29 دسمبر 2025 کو چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی چھٹی بنچ نے 20 نومبر کے حکم پر روک لگا دی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ماہرین ماحولیات میں 100 میٹر کے اصول کی غلط تشریح اور غلط استعمال کے امکانات کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔
عدالت نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا اور اس تعریف کے ماحولیاتی اثرات کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی آزاد ماہر کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عدالت نے خاص طور پر کئی سنگین خامیوں کی نشاندہی کی۔
-کیا پہاڑیوں کے درمیان 500 میٹر کا فاصلہ طے کرنے سے محفوظ علاقے میں نمایاں کمی آئے گی؟
-کیا یہ تعریف اراولی کے بہت سے علاقوں کو غیر اراولی بنا دے گی، وہاں کان کنی اور تجارتی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرے گی؟
-کیا یہ دعویٰ کہ اراولی کی تعریف میں صرف 1,048 پہاڑیاں سائنسی طور پر درست ہیں؟
جب تک یہ نئی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، پورے اراولی خطے میں کان کنی کی کوئی نئی لیز نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اس کی تجدید کی جائے گی۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی مرکزی وزارت نے کان کنی کے نئے لیز پر مکمل پابندی عائد کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں، اور یہ پابندی پوری اراولی رینج پر یکساں طور پر لاگو ہوتی ہے۔
اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے بارے میں جانیں
انڈین کونسل آف فاریسٹری ریسرچ اینڈ ایجوکیشن (آئی سی ایف آر ای) کی ڈائریکٹر جنرل کنچن دیوی کی سربراہی میں اس آزادانہ جائزہ کے لیے ایک پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے ارکان میں شامل ہیں:
-ڈاکٹر سبھاش آشوتوش، فارسٹ سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل
-ڈاکٹر راجندر کمار شرما، جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر
-برج موہن سنگھ راٹھور، سابق جوائنٹ سکریٹری، وزارت ماحولیات
-پروفیسر اشوک کے بھٹناگر، دہلی یونیورسٹی کے شعبہ نباتیات کے سابق سربراہ
انڈین انسٹی ٹیوٹ فار ہیومن سیٹلمنٹس، بنگلور کے پروفیسر جگدیش کرشن سوامی اور سنٹرل یونیورسٹی آف ہریانہ کے پروفیسر لکشمی کانت شرما کو خصوصی مدعو کیا گیا ہے۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نئے ضوابط وضع کرے جن میں ارضیاتی، ہائیڈرولوجیکل اور ماحولیاتی عوامل کو شامل کیا گیا ہو، نہ کہ صرف اونچائی کے معیار پر انحصار کیا جائے۔
-کمیٹی کی اہم ذمہ داریوں میں جانچ کرنا شامل ہے
-کیا 100 میٹر اونچائی کی ضرورت سائنسی طور پر درست ہے؟
-کیا اراولی کی پہاڑیاں 500 میٹر سے زیادہ فاصلے پر ہونے کے باوجود ایک قدرتی نظام کی تشکیل کرتی ہیں؟
-کیا دو پہاڑیوں کے درمیان خلا میں کان کنی کی اجازت ہونی چاہیے؟
کمیٹی کی ٹائم لائن اور حالیہ پیشرفت
سپریم کورٹ نے ابتدائی طور پر کمیٹی کو 31 اگست 2026 تک اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی تھی، جب کمیٹی نے 28 فروری 2027 تک مزید چھ ماہ کا وقت دینے کی درخواست کی، تو عدالت نے 7 ستمبر 2026 کو اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس دوران چیف جسٹس سوریہ کانت نے ریمارکس دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ کمیٹی میرے معاملے کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔
بنچ نے سختی سے کمیٹی کو 30 نومبر 2026 تک اپنی حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور متنبہ کیا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کی تشکیل نو کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ اراولی معاملے پر اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے دن رات کام کرے۔ عدالت نے کمیٹی کو راجستھان اور گجرات میں قبائلی برادریوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع مشاورت کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اگر ضروری ہو تو اس نے مخصوص مسائل پر عبوری رپورٹس کی اجازت دی۔
اراولی پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے؟
صحرائے تھر کو مشرق کی طرف پھیلنے سے روکنے کے لیے اراولی پہاڑی سلسلہ ایک اہم قدرتی رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ یہ زمینی پانی کے ذرائع کو ری چارج کرتا ہے جو راجستھان، ہریانہ، دہلی اور گجرات میں زراعت اور پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں۔ یہ منفرد حیوانات اور نباتات کا گھر ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پہاڑی سلسلے کو "شمال مغربی ہندوستان کی ضروری ماحولیاتی اور سماجی اقتصادی ریڑھ کی ہڈی" کے طور پر تسلیم کیا ہے۔
اس ماہرانہ جائزے کا نتیجہ اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا اراولی پہاڑوں کو ایک مسلسل، باہم جڑے ہوئے قدرتی نظام کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا، یا اس کے بڑے حصے کو کان کنی اور تعمیرات کے لیے خطرے سے دوچار کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا اپنے ہی حکم پر روک لگانے اور ایک نئے سائنسی جائزے کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ مسئلہ کی سنگینی اور ہندوستان کے سب سے قدیم اور قدرتی طور پر اہم خطوں میں سے ایک کے لیے اعلیٰ داؤ پر روشنی ڈالتا ہے۔
مجوزہ 100 میٹر کی حد بلندی پر مبنی، کمزور ڈھلوانوں اور بفر زونوں کو تباہ کن تجارتی کان کنی اور رئیل اسٹیٹ کی ترقی سے خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ دیہی برادریوں اور ماحولیاتی ماہرین نے طویل عرصے سے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کی تنگ تعریف پہاڑی سلسلے کے بڑے حصوں کو چونا پتھر کی کان کنی اور پتھر کی کرشنگ سے بے نقاب کر سکتی ہے۔
اس کے نتائج پہلے ہی نظر آ رہے ہیں: مقامی دیہاتیوں میں سانس اور دیگر صحت کے سنگین مسائل، زیر زمین پانی کی گرتی ہوئی سطح، حیاتیاتی تنوع کا نقصان، اور قدیم قدرتی علاقے کو ناقابل واپسی نقصان۔ صرف بلندی پر مبنی معیار اراولی کے ماحولیاتی، ہائیڈرولوجیکل اور ارضیاتی تسلسل کو حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اس سے ایک زندہ پہاڑی نظام کو الگ الگ چھوٹی پہاڑیوں میں تقسیم کرنے کا خطرہ ہے جو ایک ایک کرکے تباہ ہو سکتے ہیں۔
اراولی رینج کی بہتر وضاحت کرنے کے لیے، ارضیاتی معیار میں چٹان کا تسلسل، ساختی خصوصیات (جیسے فالٹ لائنز اور فولڈ بیلٹ)، زمینی پانی کے ریچارج زونز، اور مخصوص معدنیات کی موجودگی جیسے عوامل کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ عوامل بلندی سے زیادہ حد کی وضاحت کے لیے زیادہ مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، آزاد سائنسدانوں (بشمول میں) نے پچھلے پینل کی تشکیل کے خلاف درخواست کی، ماحولیاتی اور ہائیڈرولوجیکل معاملات میں متنوع مہارت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے حالیہ اخباری رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ دیہاتی تکنیکی کمیٹی کے ساتھ ان کے محدود تعامل سے ناخوش ہیں۔ ایک کمیٹی جس کو پورے پہاڑی سلسلے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کام سونپا گیا ہے اسے دور، مبہم یا غیر نمائندہ نہیں ہونا چاہیے۔ مؤثر ہونے کے لیے، اس کمیٹی کو عوامی اعتماد حاصل کرنے اور ان شکایات کو دور کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔
کمیٹی کو نچلی سطح کے رہائشیوں کے ساتھ براہ راست مشغول ہونا چاہیے، جیسے کہ منظم بات چیت، جامع عوامی سماعت، اور وسیع فیلڈ دوروں کے ذریعے۔ اہم سائنسی سوالات کے جوابات کے لیے ٹھوس تاثرات اور ضروری ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اراولی کی ایسی تعریف جس میں پہاڑی سلسلے پر انحصار کرنے والے لوگوں کے حقیقی تجربات کو شامل نہ کیا گیا ہو سائنسی طور پر نامکمل اور سماجی طور پر ناانصافی ہوگی۔
ایک جامع اور سائنس پر مبنی نقطہ نظر اختیار کریں
مغربی گھاٹ ایکولوجی ایکسپرٹ پینل، مادھو گڈگل کی قیادت میں، پورے پہاڑی سلسلے کو ایک واحد اور نازک ماحولیاتی نظام کے طور پر دیکھ کر ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک نیا معیار قائم کیا۔اس کی سفارشات سائنس پر مبنی اور باٹم اپ فریم ورک پر مبنی تھیں جس میں سخت ماحولیاتی ضوابط اور کمیونٹی کی زیر قیادت گورننس کو ترجیح دی گئی تھی۔
اس نقطہ نظر کی ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے فیصلہ سازی کا اختیار مقامی اداروں جیسے گرام سبھاوں اور پنچایتوں کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کی سفارش کی، بجائے اس کے کہ اعلیٰ عہدے داروں کے ذریعہ مقرر کردہ اصول ہوں، تاکہ وہ اپنے مقامی وسائل کا خود انتظام کرسکیں۔ ڈبلیو جی ای ای پی نے یہ ظاہر کیا کہ ماحولیاتی تحفظ اور جمہوری شرکت الگ الگ مقاصد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اور یہ کہ کسی بھی قدرتی وسائل کے قریب رہنے والے لوگ اکثر اس کے بہترین محافظ ہوتے ہیں۔
لہذا، میں موجودہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کو مشورہ دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درج ذیل تجاویز پر غور کریں:
اراولی پہاڑی سلسلے کی ایک کثیر معیاری سائنسی تعریف قائم کی جانی چاہیے، جس میں پورے پہاڑ کو ایک واحد ماحولیاتی نظام کے طور پر پیش کیا جائے اور ارضیاتی، ہائیڈرولوجیکل، قدرتی اور ثقافتی پیرامیٹرز کو شامل کیا جائے۔
-حساس بفر زونز، زمینی پانی کے ریچارج ایریاز اور جنگلی حیات کی راہداریوں کی نشاندہی اور حفاظت کی جانی چاہیے۔
-ایک شرکتی نقشہ سازی کی مشق کی جانی چاہیے جس میں مقامی کمیونٹیز، آزاد سائنسدانوں اور متعلقہ سرکاری ایجنسیوں کو شامل کیا جائے۔
-شفاف اور بروقت عوامی سماعتوں اور مشاورتی عمل کو اپنایا جائے۔
-ایک وکندریقرت حکمرانی کے ڈھانچے کی سفارش کی جانی چاہئے جو گرام سبھا اور مقامی اداروں کو قانونی طور پر بااختیار بنائے۔
اراولی سلسلہ دنیا کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے اور صحرائے تھر کے مشرق کی طرف پھیلنے کو روکنے کے لیے ایک اہم قدرتی رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو ایک تنگ نظری کے ذریعے تباہ کرنے کی اجازت دینا نہ صرف ماحولیاتی پالیسی کی ناکامی ہوگی بلکہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی سراسر ناانصافی ہوگی۔
مجھے پوری امید ہے کہ یہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی اپنی تاریخی ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ نبھائے گی۔ اس قدیم اور قدرتی طور پر اہم علاقے کے طویل مدتی تحفظ کا انحصار اب کیے گئے فیصلوں پر ہے اور آیا یہ فیصلے سائنس، جامعیت کے جذبے، اور عوامی مفاد کے لیے حقیقی عزم پر مبنی ہیں۔
(اعلان دستبرداری: اس مضمون میں بیان کردہ خیالات مصنف کے ذاتی خیالات ہیں۔ یہاں بیان کردہ حقائق اور آراء ای ٹی وی بھارت کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتے۔)