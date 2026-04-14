تجزیہ: چھتیس گڑھ میں پانی کا بحران قومی تشویش کا باعث کیوں ہونا چاہیے؟
چھتیس گڑھ میں کافی بارشوں اور وسیع رقبے پر پھیلے جنگلات کے باوجود ریاست کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔
Published : April 14, 2026 at 12:11 PM IST
اپریل شروع ہوتے ہی چھتیس گڑھ میں ندی، نالے اور تالاب خشک ہو جاتے ہیں۔ جس پور، بلرام، امبیکا پور، سورج پور، وغیرہ سبھی مقامات پر پانی کی کمی کی اطلاع ہے۔ اب، جو چیز مسئلہ کو بہت تشویشناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ چھتیس گڑھ میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور دیگر ریاستوں کے مقابلے یہاں جنگلات بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود پانی کی قلت بڑھ رہی ہے۔
ہر سال جنگلات کی غیر قانونی کٹائی، صنعتی آلودگی، تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے پانی کی دستیابی میں تیزی سے کمی آرہی ہے۔ لہذا، وافر مقدار میں ہونے کے باوجود قلت کا ایک کلاسک معاملہ ہے۔
حقائق پر ایک نظر
چھتیس گڑھ میں اوسط بارش 1,200 ملی میٹر اور 1,400 ملی میٹر (تقریباً 50-55 انچ) کے بیچ ہوتی ہے۔ ریاست کی آب و ہوا گرم استوائی مانسون والی ہے، اس کی کل بارش کا 80-85% حصہ جنوب مغربی مانسون سے ہوتا ہے، بنیادی طور پر جون سے ستمبر تک ہوتی ہے۔
چھتیس گڑھ میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں درمیانی درجے کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن راجستھان، گجرات، پنجاب اور ہریانہ جیسی ریاستوں سے کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ اس کے باوجود چھتیس گڑھ کو مذکورہ ریاستوں کی طرح پانی کی کمی کا سامنا ہے، جو کم بارش والے علاقوں میں شمار ہوتی ہیں۔
جب کہ جنگلاتی رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چھتیس گڑھ بھارت میں تیسرے نمبر پر ہے، جو کہ پانی کی کمی والی ریاستوں جیسے راجستھان، گجرات، ہریانہ وغیرہ سے بہت آگے ہے۔ خیال رہے کہ جنگلاتی علاقے مائیکرو کلائیمیٹک زون بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں جو بارشیں لاتے ہیں، اور جنگلات زیر زمین پانی کے ذخیرے کو یقینی بنانے اور اسے روکنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چھتیس گڑھ کی ندیاں سال بھر بھری کیوں نہیں رہتیں؟ اور چھتیس گڑھ پانی کی قلت والی ریاست کیوں ہے؟
چھتیس گڑھ میں باعث تشویش مسائل
ریاست کو بہت سے قدرتی وسائل اور حیاتیاتی تنوع سے نوازا گیا ہے، جو کہ ایک نعمت ہے۔ لیکن چھتیس گڑھ کو کچھ باعث تشویش مسائل کا سامنا بھی ہے ۔ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بارودی سرنگوں کی تنصیب یا غیر قانونی کان کنی کی وجہ سے جنگلات سب سے پہلے شکار ہوتے ہیں۔ علاقے میں جنگلات/لکڑی مافیا عرصہ دراز سے سرگرم ہیں جو پرانے درختوں کو بڑی تعداد میں کاٹ رہا ہے۔
درختوں کی کٹائی کا مسئلہ
اس معاملے میں سرکاری سطح پر کوئی سختی یا سخت سزا نہ ہونے کے باعث اب عام لوگوں نے بھی نجی منافع کے لیے جنگلات کی کٹائی شروع کر دی ہے۔ یہاں تک کہ قبائلی آبادی جو کبھی جنگلوں کے محافظ تھی، انہیں بھی درخت کاٹتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ حکام سے بچنے کے لیے درختوں کو گرمیوں کے مہینوں میں کاٹتے اور جنگل میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نایاب درختوں، مذہبی اور مقامی طور پر مقدس درختوں اور حیاتیاتی تنوع کو بھی بغیر کسی چیک کے غیر قانونی کاروبار کے لیے کاٹا جا رہا ہے۔ جب کہ چند دہائیاں پہلے ایسا نہیں تھا۔
پانی اور جنگلات سے عوام کا رشتہ ختم
جیسے جیسے جنگلات اور درخت ختم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے طرح پانی اور مائیکروکلائمٹس بھی ختم ہو رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں جنگلات کی کٹائی ایک بڑا قانونی اور غیر قانونی مسئلہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گیا ہے جہاں مقامی لوگوں نے خود ہی پیسوں کے عوض جنگلات اور پانی سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ جنگلات کی کٹائی مانسون کے مہینوں میں سیلاب جیسی صورت حال پیدا کر رہی ہے، جس میں ندیاں اور نالے گنجائش سے زیادہ بھر جاتے ہیں، اور پہاڑوں اور جنگلات سے زرخیز مٹی کا کٹ کر دریاؤں اور پھر سمندر میں جا رہی ہے۔ یہ چھتیس گڑھ کی مجموعی صحت کے لیے ایک بری علامت ہے۔
پانی کے ذخیروں پر تجاوزات
دوسرا بڑا مسئلہ تجاوزات کا ہے۔ واٹر چینلز جیسے نالے اور ندی نالوں کے سکڑ جانے کی وجہ سے لوگوں نے دریائی علاقوں پر تجاوزات شروع کر دی ہیں۔ ندیوں اور نالیوں کے بیشتر سیلابی میدانوں اور آبی گزرگاہوں پر بڑے پیمانے پر تجاوزات ہیں۔ ایسا کرنے والے زیادہ تر کسان ہیں جنہوں نے دریا کا ایک حصہ قبضے میں لے لیا ہے، اور پانی کے بہاؤ کو روک دیا ہے، اور ان زمینوں کو دھان کے کھیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ شہری علاقوں میں بھی لوگوں نے سوکھے تالابوں، باؤلیوں اور دیگر آبی ذخیرہ والے مقامات پر تجاوزات کر کے مکانات تعمیر کر لیے ہیں۔
تجاوزات کو قانونی بنانا باعث تشویش
پچھلی حکومت نے ایک قانون متعارف کروا کر ان تجاوزات کو مزید ہوا دی جس کے ذریعے افراد غیر قانونی طور پر قبضے شدہ جنگل یا سرکاری اراضی کی رجسٹریشن حاصل کر سکتے تھے اور حکومت کو معاوضہ ادا کر سکتے تھے۔ چھتیس گڑھ حکومت کی طرف سے یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ نتیجے کے طور پر، تمام زمینیں جو خشک آبی گزرگاہوں پر مشتمل تھیں آسانی سے باقاعدہ طور پر قبضہ کر لی گئیں۔ اس قدم نے چھتیس گڑھ کے دریائی نظام کو بہت نقصان پہنچایا اور یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے جو سیلابی میدانوں اور دریا کے کناروں پر تعمیرات کو روکتا ہے۔
شہروں میں قدرتی کیچمنٹ اور پانی کے راستوں پر تعمیرات
ناجائز تجاوزات کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے جو سوکھے دریا اور ان کے کناروں پر بھی قبضہ کر کے کھڑی کی گئی ہیں۔ نئے مزدوروں کی آمد کے ساتھ چھتیس گڑھ میں شہری آبادی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کے شہروں کو کبھی بھی اتنی بڑی بستیوں کو سمونے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ شہری آبادی حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے، شہری مراکز میں تمام قدرتی کیچمنٹ اور پانی کے راستوں پر تعمیرات کی گئیں۔ یہاں تک کہ پرانے تالاب بھی اب تلچھٹ سے بھرے پڑے ہیں اور تعمیرات سے متاثر ہیں۔ اسی کے ساتھ کنکریٹ کے پھیلاؤ نے پانی کو زمین میں جذب ہونے سے بھی روک دیا ہے۔
صنعتوں سے پھیلتی آلودگی سنگین مسئلہ
چھتیس گڑھ بھی ایک ایسی ریاست ہے جس میں بڑی تعداد میں صنعتیں قائم کی گئیں ہیں۔ ان میں بڑی بڑی کانیں بھی شامل ہیں جن میں کھدائی ہو رہی ہے۔ ان صنعتوں میں لوہے، ایلومینیم سے لے کر بجلی کی پیداوار جیسی صنعتیں بھی شامل ہیں۔ بلاشبہ یہ صنعتیں بہت زیادہ آلودگی پھیلاتی ہیں اور مقامی پانی اور ہوا کو آلودہ کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ بلاس پور، رائے پور، رائے گڑھ وغیرہ جیسے بڑے شہر بھی آلودگی سے پاک نہیں ہیں۔
بھاری صنعتیں بھی پانی کی آلودگی کی ذمہ دار ہیں جس کی وجہ سے پانی کی دستیابی کم ہو رہی ہے۔ اب بھارت کو اس کی فکر کیوں ہونی ہے؟ چھتیس گڑھ مہاندی، اندراوتی جیسے بڑے دریائی نظاموں کا سرچشمہ ہے، گوداوری اور نرمدا کا کیچمنٹ ایریا فراہم کرتا ہے۔ اگر اوپر بتائی گئی وجوہات کی بنا پر پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے تو ان دریاؤں کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ آئے گی جس سے ڈھلان کی طرف زمین کے بڑے حصے متاثر ہوں گے۔
دوسری بات، چھتیس گڑھ زیادہ تر جنگلات پر مشتمل ہے، لیکن اب یہ جنگلات کی کٹائی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ماحولیاتی شعور بھی منفی طور پر تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت برا اشارہ ہے، کیونکہ یہ ماحولیاتی کینسر کے آخری مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے۔
اگر چھتیس گڑھ کا معاشرہ اس طرح برتاؤ کر رہا ہے تو تصور کریں کہ دوسری ریاستیں کہاں کھڑی ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں ماحولیاتی شعور مکمل طور پر زوال پذیر ہے؟
حکومت کو بدلاؤ لانے کی ضرورت
اب، اگر حکومت بدلاؤ لانا چاہتی ہے، تو پہلے اسے دریائی نظاموں اور آبی ماحولیاتی نظاموں کی ریاست بھر میں نقشہ سازی شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ضلع کلکٹرز کے ماتحت ہر ضلع کو تمام موجودہ ندیوں، نالوں، تالابوں کا نقشہ بنانے اور ضلع بھر میں پانی کے ذخیروں کی حمایت اور حفاظت کے لیے مالی طور پر ترغیب دی جانی چاہیے۔ اس مشق کے لیے مقامی لینڈ ریونیو حکام کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ کیچمنٹ ایریا کے ساتھ دریا کے نظام کے تمام ذرائع یا اصل مقامات کی حد بندی کی جانی چاہیے۔
درج ذیل اقدامات کی ضرورت
اس کے بعد، نئے ڈیٹا کا موازنہ کم از کم 25 سال پہلے کے ریموٹ سینسنگ ڈیٹا، یا تازہ ترین دستیاب ڈیٹا سے کیا جانا چاہیے تاکہ پانی کے نظام کی خرابی اور تجاوزات کا پتہ لگایا جا سکے۔ ایک بار جب تمام نقشے آ جائیں اور ڈیٹا سیٹ کا موازنہ کر لیا جائے، تو حکومت کو ہر ضلع میں دریا کے نظام کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ان علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت پالیسی متعارف کرائی جائے۔
اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام ندیوں اور معاون ندیوں پر بنے سبھی تجاوزات کو ہٹا دیا جائے۔ جہاں لوگوں نے سوکھے دریا کے کناروں پر مکانات تعمیر کیے ہیں، انہیں دیگر جہگہوں پر منتقل کیا جائے۔ آبی حیاتیاتی تنوع والے مقامی درختوں جیسے سیکوا، ارجن، سیتا اشوک، اور باز یا سہج جیسے درختوں کے ساتھ جنگلات کی بحالی کے لیے جارحانہ انداز میں مہم شروع کی جانی چاہیے تاکہ پانی کی بحالی کے قدرتی سائیکل کو دوبارہ قائم کیا جا سکے۔
لوگوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے حکومت کو دریاؤں اور نالیوں کے کناروں کی بحالی کے ساتھ ساتھ زرعی جنگلات یا باغبانی کی فصلوں اور نامیاتی کاشتکاری کے لیے مالی مراعات دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح حکومت اور عوام دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اسے سے ماحولیات و زرعی معیشت کے بیچ تال میل بنے گا نہ کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب چھتیس گڑھ ماحولیاتی لحاظ سے ملک کی رہنمائی کر سکتا اور پانی اور حیاتیاتی تنوع کی بحالی کے لیے ایک ماڈل کی نمائندگی نمائندگی کر سکتا ہے جس کی تقلید دوسری ریاستیں بھی کریں گی۔ اس ماحولیاتی عمل میں، ریاستی پالیسی ساز خود اپنے جنگلات، پانی اور معاشرے کی حفاظت کریں گے۔
(ڈسکلیمر: اس مضمون میں درج خیالات مصنف کی ذاتی کردہ آراء ہیں۔ ان سے ای ٹی وی بھارت کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔)
