تجزیہ: بی جے پی کی خواتین کو بااختیار بنانے کی اسکیم ذات پات کے مساوات کو چیلنج کرتے ہوئے منافع بخش ثاب ہو رہی ہے
این ڈی اے کا مینڈیٹ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بہار کے ووٹر بھی باقی سب کی طرح بہتر زندگی چاہتے ہیں۔
By Bilal Bhat
Published : November 14, 2025 at 10:33 PM IST
حیدرآباد: اس سے پہلے کہ یہ ایک اچھی طرح سے قبول شدہ حقیقت بن جائے کہ ایگزٹ پول کا اصول بے معنی ہو گیا ہے، کیونکہ وہ رائے دہندوں کی نبض جانچنے میں مسلسل غلط ثابت ہوئے ہیں، رائے دہندگان کو نمونے کے لیے ایک بہتر طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔چاہے وہ عام انتخابات ہوں یا ریاستی اسمبلی کے انتخابات، پولسٹرز کا حریف جماعتوں کی کارکردگی کا امتیازی جائزہ اکثر ووٹ کے دن الٹ جاتا ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کا محاسبہ کرنے سے قاصر ہیں جو مجموعی سیاسی منظر نامے کو متاثر کرتے ہیں اور ایک نئی ترتیب کو جنم دیتے ہیں۔ بہار، بھارت کی غریب ترین ریاست، اپنی قسمت کا فیصلہ صرف ذات پر ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بڑے مسائل کو مقبولیت حاصل کرنے سے پہلے یہ تھوڑی دیر کے لئے ہوسکتا ہے، لیکن اس کے بعد سے بہت کچھ ہو چکا ہے۔
ذات سے بڑھ کر، لوگوں کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہار کے انتخابی نتائج کے مطابق۔ وعدوں سے زیادہ، لوگ نتائج کی جلدی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہار ایک ایسی ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے جو بہت سے مسائل کو اپنی زندگی کے لیے اہم سمجھتی ہے اور اپنے منتخب کردہ لوگوں کی طرف سے مناسب نمائندگی کا مستحق ہے۔ این ڈی اے کا مینڈیٹ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بہار کے ووٹر بھی باقی سب کی طرح بہتر زندگی چاہتے ہیں۔ خواتین کی تجوریاں بھرنا خواتین کی طاقت کی حوصلہ افزائی اور پہچان کا ثبوت تھا، جو گرینڈ الائنس پارٹیوں کی پوری انتخابی مہم سے غائب تھا۔ خواتین نے این ڈی اے کو ووٹ دیا اور اپنے مردوں کو راضی کیا کہ وہ انہیں ووٹ دیں، جس کی وجہ سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کچھ خواتین مردوں کے غصے کا نشانہ بنیں جب وہ نشے میں گھر واپس آتے، اور نتیش کمار ان کے نجات دہندہ بن گئے۔ انہوں نے ریاست میں امتناع کا نفاذ کیا، جس سے ان کی تکالیف میں نمایاں کمی ہوئی۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے مطابق خواتین پر تشدد کی بنیادی وجہ شراب تھی۔ اگرچہ بہت سے دوسرے عوامل نے اس میں حصہ لیا، شراب سب سے اہم عنصر تھا۔
قابل ذکر مسلم آبادی والے حلقوں کو چھوڑ کر، زیادہ تر ووٹروں نے بہتر زندگی میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ایسے علاقے ہیں، اور ہوتے رہیں گے، جہاں وسیع تر کمیونٹی کے مفادات، نظریات وغیرہ اہم ہوں گے۔ لیکن نیپال، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اتر پردیش کی سرحدوں سے متصل نو ڈویژنوں والی ریاست کو ایک نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے تنوع کو متوازن کرنے کے لیے اسے ترقی پسند نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جب نیپال کی جنریشن Z (جنریشن Z) حالات بدل رہی تھی، بہار کے سرحدی علاقوں کے لوگ اس تبدیلی کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ جب مغربی بنگال خواتین کے خلاف ہولناک تشدد کی لپیٹ میں تھا، یہاں کے لوگ بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ اور جب جھارکھنڈ ابھی نکسل ازم کی سانس لے رہا تھا، جنوبی بہار کے لوگ ان سیاہ دنوں کو یاد کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔
بہار میں انتخابی مساوات کو درست کرنے کے لیے انتخابات کے ایک یا دو اور دور لگ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ انتخابی ماہرین اس بھرم کو ختم کر دیں کہ بہار کے انتخابات کی قسمت کا فیصلہ کوئی ایک عنصر ہی کرتا ہے۔ بلرام پور اور سمستی پور ان کی مختلف حرکیات کی وجہ سے موازنہ نہیں ہیں۔ بلرام پور میں، تین مسلم امیدواروں نے سب سے اوپر تین پوزیشنوں پر ڈیڑھ لاکھ ووٹوں کا اشتراک کیا۔ اس رپورٹ کے لکھے جانے کے وقت دوسری پارٹی کی ایک خاتون آگے چل رہی تھی جس نے صرف 79 ہزار ووٹ حاصل کیے تھے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے 18 امیدواروں میں سے صرف چھ دیگر برادریوں سے تھے۔ سمستی پور میں، صرف دو مسلم امیدوار تھے - ایک 81,000 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، اور میدان میں کسی دوسرے امیدوار کو ان سے زیادہ ووٹ نہیں ملے۔
اسی طرح قصبہ کا پٹنہ صاحب حلقہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ قصبہ میں، اے آئی ایم آئی ایم کے ذریعہ میدان میں اتار گیا مسلم امیدوار ایک اور مسلم آر جے ڈی امیدوار کے پیچھے تیسرے نمبر پر رہا، جس نے جیت کے فرق سے تین گنا زیادہ ووٹ حاصل کئے اور ایل جے پی کے امیدوار ایک غیر مسلم، کی سیٹ جیتنے میں مدد کی۔ پٹنہ صاحب میں ایسا نہیں تھا، جہاں مسلم امیدوار زیادہ اثر ڈالنے میں ناکام رہے۔
اسی طرح جنوبی بہار کے اپنے مسائل ہیں، جو موتیہاری کے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ان میں مشترکات یہ تھی کہ موجودہ حکومت فوری ریلیف دینے میں کامیاب رہی۔
تین ہزار روپے ماہانہ آمدنی والے شخص کے لیے دس ہزار روپے ملنا ایک اہم کامیابی ہے۔ مزید برآں، این ڈی اے منقسم مہاگٹھ بندھن (عظیم اتحاد) کے خلاف متحد جنگ لڑ رہی تھی۔ این ڈی اے کی طرف سے سیٹوں کی تقسیم کے انتظامات سائنسی اور عقلی تھے۔ پچھلے انتخابات میں، چراغ پاسوان کی قیادت والی ایل جے پی نے جے ڈی یو کے ووٹ شیئر کو کم کیا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ جے ڈی یو، بی جے پی اور ایل جے پی نے منقسم مہاگٹھ بندھن (عظیم اتحاد) کے خلاف ایک دوسرے کی حمایت کی۔ کانگریس نے ایک پائی مانگی جو اس کی جیب کے لیے بہت زیادہ تھی۔ لالو پرساد یادو کو کسی غیر معمولی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔وہ ایک وقت میں تین فرنٹ پر لڑ رہے تھے۔ ایک اپنے خاندان کے اندر، ایک اپنے حمائتیوں کے ساتھ اور ایک این ڈی اے کے خلاف۔سیٹوں کی تقسیم کے بعد بھی کچھ سیٹیں ایسی تھیں جہاں وہ ایک دوسرے کے خلاف چناؤ لڑ رہے تھے۔
این ڈی اے نے ہمیشہ کی طرح اپنی نشستوں کی تقسیم کے انتظامات کا عوامی طور پر اعلان کرنے سے پہلے مکمل تیاری کی تھی۔ اس کے برعکس، گرینڈ الائنس، یا انڈیا بلاک، انتخابات کی تاریخوں کے قریب آنے تک منقسم رہا۔ آر جے ڈی لیڈر کانگریس کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم کے معاہدے سے ناخوش تھے، لیکن تیجسوی یادو کا اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر آغاز ایک راحت کے طور پر آیا، حالانکہ ان کے خدشات جائز تھے۔ انہوں نے کانگریس کے امیدواروں کو کراری شکست کا اندازہ تھا۔
جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے، یہ واحد سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری، جس نے 101 سیٹوں پر امیدوار اتارے تھے اور ان میں سے 91 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ مدھیہ پردیش میں اس کے "لاڈلی بہنا" کا تجربہ کامیاب رہا۔ مہاراشٹر میں اسے دہرایا گیا۔ بہار میں اس کا تجربہ اس سے بھی زیادہ موثر تھا۔ لہذا، پارٹی کو ووٹروں کو جیتنے اور ایک "انتخابی سپر پاور" رہنے کے لیے مسلسل حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہوگی اور یہ اس کی انتخابی کارکردگی کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔