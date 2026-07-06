تاریخ کے سب سے خطرناک 'ال نینو' کی دستک، کیا ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟
ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق بہت تیزی سے ال نینو کے حالات بن رہے ہیں، جس کے برقرار رہنے کے 90 فیصد امکانات ہیں۔
Published : July 6, 2026 at 12:55 PM IST
ال نینو (El Niño) اب ایک معروف اصطلاح بن چکا ہے۔ اس سے متعلق اکثر خبروں میں اس کے ساتھ لفظ "سپر" بھی شامل کیا جاتا ہے، جس سے اس کے شدید اثرات کے خدشات کا اظہار ہوتا ہے۔
اگرچہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کا خیال ہے کہ اس ال نینو کے نتائج بہت سنگین ہوسکتے ہیں، تاہم اس نے "سپر" کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ یہ اصطلاحات کی سرکاری فہرست میں موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف، عالمی موسمیاتی تنظیم (ڈبلیو ایم او) کی تازہ ترین رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ال نینو کی صورت حال تیزی سے بن رہی ہے، اور اس بات کا 90 فیصد امکان ہے کہ یہ سال کے بقیہ حصے تک برقرار رہے گی۔
اس واقعے کی پہچان وسطی اور مشرقی گرم علاقوں والے بحر الکاہل خطے میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت بڑھنے سے ہوتی ہے۔ ہر دو سے سات سال بعد ہونے والا، یہ واقعہ دنیا بھر میں ہواؤں اور موسم کے نمونوں میں خلل ڈالتا ہے، جو اکثر شدید بارشوں، خشک سالی اور گلوبل وارمنگ کا باعث بنتا ہے۔ سمندر کی حرارت کو فضا میں بھیج کر، ایل نینو گلوبل وارمنگ کو بڑھاتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر 2027 اب تک کے گرم ترین سالوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔
ایک "سپر ال نینو" اس واقعے کی سب سے خطرناک شکل ہے، جس میں وسطی اور مشرقی بحر الکاہل خطے میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت معمول سے 2 ° C یا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے "سپر" کا نام دیا گیا ہے کیونکہ سمندر کی یہ شدید گرمی عام واقعات سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر عالمی ماحول کو متاثر کرتی ہے، جس سے دنیا بھر میں شدید خشک سالی، سیلاب اور ریکارڈ توڑ گرمی کی لہریں آتی ہیں۔
اس کے اثرات اکثر بارشوں میں کمی، شدید گرمی کی لہروں، اور پانی کے ذخائر کی سطح کو شدید طور پر ختم کرنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ عالمی سطح پر، یہ زرعی سپلائی چین میں خلل ڈالتا ہے اور بڑے فصل برآمد کرنے والے ممالک میں خشک سالی اور فصل کی پیداوار کو کم کر کے غذائی قلت میں اضافہ کرتا ہے۔
بھارت میں، یہ 'سپر ال نینو' جنوب مغربی مانسون کو کمزور کر سکتا ہے، جس سے آبی ذخائر میں پانی کی سطح کم ہو سکتی ہے اور فصلوں کی پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جون میں، بھارت نے سرکاری طور پر تقریباً 40% مانسون کا خسارہ ریکارڈ کیا، جس میں کئی مقامی علاقوں جیسے مہاراشٹر، گجرات اور تلنگانہ میں 75% اور 85% کے درمیان شدید خسارے کا سامنا ہے۔
عام طور پر تجارتی ہوائیں (trade winds) گرم پانی کو مغربی بحرالکاہل کی طرف دھکیلتی ہیں۔ تاہم، ایک سپر ال نینو کے دوران، یہ ہوائیں نمایاں طور پر کمزور یا الٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گرم پانی کا ایک بڑا حصہ امریکہ کی طرف واپس بہہ جاتا ہے۔ یہ گرم پانی طوفان کے نظام کو مشرق کی طرف منتقل کرتا ہے، ہواؤں کو مزید کمزور کرتا ہے۔
یہ خود کو تقویت دینے والا سائیکل — جسے "بائرن فیڈ بیک" کہا جاتا ہے — درجہ حرارت کو معمول سے کہیں زیادہ بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں، ہر ایک سپر ال نینو پہلے سے بلند عالمی درجہ حرارت کے درمیان ہوتا ہے، جس سے پیدا ہونے والی گرمی گلوبل وارمنگ کو مزید بڑھاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پہلے سے نظر نہ آنے والے، خطرناک موسمی نمونے سامنے آتے ہیں۔
فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا بحر ہند کا ڈوپول جو بحر ہند میں ال نینو کی طرح ایک سمندری اور ماحولیاتی واقعہ ہے، آیا جنوبی ایشیا کے موسمی نمونوں پر مثبت یا راحت دینے والا اثر ڈالے گا۔
آئی او ڈی اور ال نینو عالمی موسم کو متاثر کرنے والے دو بڑے عوامل ہیں۔ جب کہ ال نینو کی ابتدا استوائی بحرالکاہل میں ہوتی ہے، آئی او ڈی بحر ہند میں جوڑی کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ دونوں اکثر ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں، جس سے بعض اوقات خطرناک موسمی حالات جیسے خشک سالی اور بھاری بارش یا پھر بارش کو کم کر دیتے ہیں۔
آئی او ڈی مغربی اور مشرقی استوائی بحر ہند کے درمیان سطح سمندر کی حرارت میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثبت IOD (+IOD) کے دوران، مغربی بحر ہند گرم ہوتا ہے جب کہ مشرقی حصہ (انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے قریب) ٹھنڈا ہوتا ہے۔ موسم کا یہ نمونہ عام طور پر نم ہوا کو برصغیر پاک و ہند کی طرف کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر معمول سے زیادہ مون سون کی بارشیں ہوتی ہیں۔
اس کے برعکس، منفی آئی او ڈی (−IOD) کے دوران، مشرقی بحر ہند مغربی حصے سے زیادہ گرم ہوتا ہے، بارش کا رخ انڈونیشیا اور آسٹریلیا کی طرف موڑتا ہے اور ممکنہ طور پر بھارتی مانسون کو کمزور کرتا ہے۔
ایک مثبت آئی او ڈی ہوا کا بہاؤ بنا کر ال نینو کے اثرات کو کم کر سکتا ہے جو بحر الکاہل کی گرمی کی وجہ سے خشک سالی کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ ریلیف دو اہم مراحل میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے، مغربی بحر ہند کی گرمی سے کم دباؤ کا علاقہ بنتا ہے، جو نم ہوا کو ہندوستان کی طرف کھینچتا ہے۔ اس مقامی دباؤ کے نظام سے برصغیر پاک و ہند میں بارشوں میں اضافہ متوقع ہے، جو ایل نینو کی وجہ سے ہونے والی موسمی خشک سالی کو بڑی حد تک پورا کرتا ہے۔ تاہم، چونکہ ال نینو عام طور پر آئی او ڈی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، آئی او ڈی صرف جزوی طور پر اس کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے۔ جب یہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک پیچیدہ رسہ کشی شروع ہوجاتی ہے۔
ایک مضبوط مثبت آئی او ڈی بھارتی مانسون کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے روک سکتا ہے، چاہے اس سے انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں خشک سالی کی صورتحال مزید خراب ہو جائے۔ اس کے برعکس، ایک منفی آئی او ڈی ال نینو کے خشک سالی کے اثرات کو بڑھا دیتا ہے۔
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ان حالات کے باوجود، بھارتی محکمہ موسمیات نے معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس میں 60 فیصد تک کی ممکنہ کمی واقع ہوسکتی ہے۔ اس طرح کی نمایاں کمی ملک کے زرعی شعبے کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی کی سطح، دریاؤں اور آبپاشی کے نظام کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔
سب سے حالیہ ال نینو واقعہ، جو جون سال 2023 سے اپریل 2024 تک پیش آیا، نے پہلے سے ہی گرم ہو رہے سیارے پر گرمی میں زبردست اضافہ کیا — جس سے 2024 کو ریکارڈ میں گرم ترین سال بن گیا۔
سال 2024 1.5 ° C (2.7 ° F) گلوبل وارمنگ کی حد سے تجاوز کرنے والا پہلا سال بھی بن گیا، جو پیرس معاہدے کے ذریعے طے کردہ ایک اہم حفاظتی حد ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس حد سے آگے بڑھنے پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور بھی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اب، موجودہ ال نینو اس سال اور اگلے سال عالمی درجہ حرارت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو اس خدشے کو بڑھاتا ہے کہ زمین ان نئے قائم کیے گئے ریکارڈز کی برابری کرے گی یا انہیں توڑ کر نئے ریکارڈ قائم کرے گی۔
یورپ میں گرمی کی حالیہ لہر نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ براعظم کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے پیچھے موسمیاتی تبدیلی ایک اہم عنصر ہے، جس کی وجہ سے اب تک کا سب سے شدید گرمی کا دباؤ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ڈبلیو ایچ او کے مطابق، ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
تاریخ ہمیں پہلے کے واقعات کی یاد دلاتی ہے، جیسے کہ 1875-77 کا عظیم قحط، جو ایک شدید ال نینو کی وجہ سے ہوا تھا۔ حقیقی زندگی میں بارش کے اعداد و شمار اور درختوں کی رنگ کے تجزیے کا استعمال کرتے ہوئے، دیپتی سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے جرنل آف کلائمیٹ (1 دسمبر 2018) میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں وضاحت کی کہ 1876-78 کا یہ کثیر سالہ عالمی قحط کیوں آیا۔
انہوں نے وضاحت کی کہ قحط "بحرالکاہل میں ابتدائی سرد حالات (1870-76)، ایک ریکارڈ توڑنے والا ایل نینو (1877-78)، ایک ریکارڈ مضبوط بحر ہند ڈوپول (1877)، اور ریکارڈ گرم شمالی بحر اوقیانوس کے حالات کے غیر معمولی امتزاج سے منسلک تھا۔
طویل خشک سالی کے ساتھ اس عظیم قحط نے ہندوستان، چین، مصر، مراکش، ایتھوپیا، جنوبی افریقہ، برازیل، کولمبیا اور وینزویلا کو متاثر کیا، جس میں 50 ملین سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ دریں اثنا، 1877-78 کے دوران، شمال مغربی ساحلی علاقوں اور جنوب مشرقی جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں شدید بارشیں اور متواتر سیلاب دیکھے گئے۔
اس دوران بھارت میں، تاریخ کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک سامنے آیا جس میں ایک اندازے کے مطابق 5.6 ملین سے 9.6 ملین افراد شدید خشک سالی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ قحط نے ابتدائی طور پر جنوبی اور جنوب مغربی ہندوستان، مدراس اور بمبئی صوبوں کے ساتھ ساتھ میسور اور حیدرآباد کی شاہی ریاستوں کو تباہ کر دیا۔ 1877 تک، یہ شمال کی طرف وسطی صوبوں، شمال مغربی صوبوں اور پنجاب تک پھیل چکا تھا۔
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شدید غذائیت کی وجہ سے ہیضہ اور چیچک جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس دوران یہ بیماریاں ریلیف کیمپوں میں اتنی تیزی سے پھیلیں کہ قحط کے بعد موت کی سب سے بڑی وجہ بن گئیں۔ یہ بحران برطانوی نوآبادیاتی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے مزید بڑھ گیا، جس نے مقامی زندگیوں کو بچانے پر اناج کی مسلسل برآمدات اور آزاد منڈیوں کو ترجیح دی۔
سنگھ اور ان کے ساتھی مصنفین کے مطابق، اس عظیم خشک سالی اور عالمی قحط نے استوائی علاقوں کی سیاست اور معیشت پر دیرپا اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ مثال کے طور پر، افریقی آبادی کے درمیان فاقہ کشی نے شمالی افریقہ میں فرانسیسی نوآبادیاتی توسیع کی راہ ہموار کی۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ 1876-78 کے ال نینو اور اس سے منسلک موسمی واقعات نے دنیا میں عدم مساوات پیدا کی جو بعد میں "پہلی دنیا" اور "تیسری دنیا" کے نام سے مشہور ہوئیں۔
جدید سائنس دان اور موسمیاتی ماہرین سال 1877 کے واقعہ کو ایک معیار کے طور پر اس تباہی کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں جو انتہائی مضبوط ال نینو سائیکلوں کا سبب بن سکتا ہے۔
یہ تباہی اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ دنیا کے سمندر اور موسمی نظام آپس میں کتنے قریب سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح بحرالکاہل میں گرمی کا ایک ہی واقعہ ہندوستان اور بحر اوقیانوس میں مسلسل تباہی کا باعث بن سکتا ہے، جس سے پوری دنیا میں بیک وقت فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسمی بارشوں میں معمولی تبدیلیاں بھی ترقی پذیر استوائی علاقوں میں بارش سے چلنے والی زراعت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تاریخی واقعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ قحط صرف موسم کی شدت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ سال 1870 کی دہائی میں زیادہ تر اموات سیاسی فیصلوں، اناج کی منڈیوں میں عدم مساوات اور مقامی پانی اور اناج ذخیرہ کرنے کے نظام کی خرابی کا نتیجہ تھیں۔
ال نینو جیسے متحرک آب و ہوا کے واقعات بے مثال عالمی تعاون کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وسیع پیمانے پر خشک سالی، شدید سیلاب اور زرعی بحرانوں کو بڑھاتے ہوئے، یہ قدرتی واقعات ممالک کو جغرافیائی سیاسی اختلافات سے بالاتر ہونے، خوراک کی حفاظت کو ترجیح دینے، اور آفات کے انتظام میں مشترکہ سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔
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ال نینو جیسے بار بار چلنے والے چکر— جو عام طور پر ہر تین سے سات سال بعد ہوتے ہیں— پوری دنیا میں مستقل مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ ان کا اثر خط استوا اور استوائی علاقوں میں سب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے، بشمول کرناٹک اور پنجاب جیسی ریاستیں، جہاں یہ واقعات مانسون کے نمونوں میں نمایاں طور پر خلل ڈال سکتے ہیں۔ ایسے میں خشک سالی سے لڑنے والے بیجوں کا اشتراک، پانی کے ذخائر کی حفاظت، اور بروقت انتباہات کے لیے ڈیٹا کا اشتراک سرحدوں کے پار شفاف سائنسی تعاون کی ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ کے سینڈائی فریم ورک جیسے بڑے میکانزم بھی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور عالمی ترقی کے اہداف میں ماحولیاتی لچک کو شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
اس نازک ماحول کے درمیان، ہمیں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے شہریوں کی طرف سے وزیر اعظم نریندر مودی اور شہباز شریف سے کی گئی مشترکہ اپیل کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ دونوں رہنماؤں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جامع دوطرفہ بات چیت دوبارہ شروع کریں اور تعلقات کو معمول پر لائیں۔ ان کا پیغام واضح ہے کہ جنگیں ختم ہونی چاہئیں- اب وقت آ گیا ہے کہ مل کر مشترکہ مستقبل کی تعمیر کریں۔ دریائے سندھ سے برہم پترا تک پانی کسی کی اجازت کے بغیر بہتا رہے ہے۔ یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے نہ کہ تقسیم کا کوئی ہتھیار۔
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