امریکی وسط مدتی انتخابات کا تجزیہ: ہدف ایران تھا لیکن واشنگٹن اس کا شکار ہو گیا
ٹرمپ کا قد چھوٹا ہو گیاہے۔ وہ بادشاہ رہیں گےلیکن اب شان و شوکت سےحکومت نہیں کر سکیں گے۔ سی آر سوکمار کا مضمون پڑھیں۔
Published : November 10, 2026 at 2:11 PM IST
حیدرآباد: ریاستہائے متحدہ میں وسط مدتی انتخابات نے نہ صرف کانگریس کے ڈھانچے اور ساخت کو تبدیل کر دیا ہے، بلکہ واشنگٹن میں سیاسی ماحول کو بھی تبدیل کر دیا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کمزور کر دیا ہے، اور دنیا بھر کے رہنماؤں کو ایک انتباہ بھیجا ہے: غیر ملکی جنگیں بھاری گھریلو سیاسی قیمت پر آتی ہیں۔
ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان نمائندگان اور سینیٹ دونوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس سے پوری وفاقی حکومت پر ریپبلکن کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے سینیٹ کی سات نشستیں اور ایوان کی دو درجن سے زائد نشستیں جیتیں، جن میں وہ حلقے بھی شامل ہیں جنہوں نے 2024 میں ٹرمپ کی بھرپور حمایت کی تھی۔ یہ نتیجہ صدر اور ان کی پارٹی کے لیے سخت سرزنش ہے۔
ووٹرز نے بغاوت کیوں کی؟
اس کی فوری وجہ زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے۔ پٹرول، ڈیزل اور گروسری کی بلند قیمتوں سے امریکی ناراض تھے۔ فروری کے آخر میں شروع ہونے والی ایران کے ساتھ جنگ نے توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا، جس سے روزمرہ کی زندگی مہنگی ہو گئی۔
رپورٹس کے مطابق ستمبر میں ڈیزل کی قیمتیں 6.50 ڈالر فی گیلن سے تجاوز کر گئیں، جب کہ جون میں پٹرول 5 ڈالر فی گیلن سے بڑھ گیا۔ افراط زر اب نومبر 2024 کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک معاشی تجزیہ کا اندازہ ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے توانائی کی بلند قیمتوں کی وجہ سے اوسط امریکی خاندان نے تقریباً $1,230 کا نقصان کیا ہے۔
ٹرمپ نے "کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں" کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ انہوں نے خود ایران کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی، جس کا خاتمہ آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی ممکن نہیں۔ رائے دہندگان اصولی طور پر ہر فوجی کارروائی کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن انہیں پیٹرول پمپ پر، فریٹ چارجز اور گھریلو بجٹ میں جو قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، وہ انہیں پسند نہیں تھی۔
ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں نے ان کی پارٹی کی کارکردگی کو نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ وہ اب بھی جنگ کا جواز پیش کرتے ہیں۔ یہ فرق اہمیت رکھتا ہے۔ ایک صدر کو یقین ہو سکتا ہے کہ جنگ حکمت عملی سے ضروری ہے، پھر بھی ووٹر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
ڈیموکریٹس کے پاس کیا اختیارات ہیں؟
ڈیموکریٹک جیت ٹرمپ کو عہدے سے نہیں ہٹاتی ہے۔ وہ صدر رہیں گے، ویٹو پاور برقرار رکھیں گے، ایگزیکٹو برانچ چلائیں گے اور امریکی خارجہ پالیسی کی قیادت کریں گے۔ لیکن اب ان کی آزادی پر قدغن لگا دیا گیا ہے۔
ڈیموکریٹس کسی بھی قانون سازی کو روک سکتے ہیں یا اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ وہ کانگریسی کمیٹیوں کے ذریعے انتظامیہ کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ وہ حکام کو پیش کر سکتے ہیں، دستاویزات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور عوامی سماعت کر سکتے ہیں۔
سینیٹ اعلیٰ عہدوں، سفیروں اور ججوں کی تقرریوں کی بھی منظوری دیتی ہے۔ یہ ڈیموکریٹس کو انتظامیہ کی تشکیل اور سمت پر حقیقی اثر و رسوخ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ ایوان نمائندگان میں مواخذے کا امکان باقی ہے، لیکن عہدے سے ہٹانے کے لیے سینیٹ میں دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوگی، جو کہ زیادہ مشکل کام ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے دو سالوں کے دوران، غیر مقبول پالیسیوں کو ایک دوستانہ کانگریس سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ وہ عذر اب ختم ہو گیا ہے۔ اب سے، ہر بڑے فیصلے کو سخت جانچ پڑتال، گفت و شنید اور ممکنہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایران کا مسئلہ
اس چناؤ سے ایران جنگ کی سیاست بھی بد جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹرمپ اسے ختم ہی کر دیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کانگریس میں ٹرمپ کی شکست کا اس تنازعہ پر کیا اثر پڑے گا، لیکن جنگ سے ووٹرز کی تھکاوٹ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔
جنگ نے خلیجی تیل اور مائع قدرتی گیس (ایل این جی) کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں خام تیل اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح سے تقریباً 40 فیصد زیادہ ہیں، جو خطے سے توانائی کی نقل و حمل کے مسلسل خطرات کی عکاسی کرتی ہیں۔
یہ وائٹ ہاؤس کے لیے ایک مشکل انتخاب پیش کرتا ہے۔ جنگ جاری رکھنے سے مزید معاشی اور سیاسی نقصانات کا خطرہ ہے۔ اس کا اچانک خاتمہ شکست کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو مذاکراتی انجام زیادہ دلکش ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ سفارت کاری کی ضرورت ہوگی۔
یہ نتیجہ اسرائیل کے لیے بے چینی بھرا ہے۔ وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو طویل عرصے سے ایران کے خلاف مضبوط امریکی حمایت کے خواہاں ہیں۔ وہ حمایت مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیل کی حمایت امریکی سیاست میں دونوں بڑی جماعتوں کے اندر گہری ہے۔ لیکن کانگریس اب جنگ کی لاگت، شہریوں پر اس کے اثرات، فوجی امداد، اور واضح سیاسی اختتامی کھیل کی عدم موجودگی کے بارے میں مزید سخت سوالات پوچھ سکتی ہے۔
دنیا کے لیے ایک انتباہ
بڑا سبق واشنگٹن سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ فوجی طاقت اہداف کو تباہ کر سکتی ہے، لیکن یہ آسانی سے سیاسی نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ حکومت کی تبدیلی کوئی میزائل حملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے قانونی حیثیت، مقامی رضامندی اور ایک قابل اعتماد سیاسی متبادل کی ضرورت ہے۔
ایرانی مہم نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ملٹری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن وہ تہران میں خود بخود حکومت نہیں بنا سکتے جس کی وہ خواہش کرتے تھے۔
یہ ان تمام حکومتوں کے لیے ایک انتباہ ہے جو جنگ کو فوری خارجہ پالیسی کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ جنگیں بے یقینی پیدا کرتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتیں غصے کو جنم دیتی ہیں، اور یہ غصہ بالآخر انتخابات میں اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔
عالمی معیشت
عالمی معیشت نے لچک دکھائی ہے، لیکن یہ بھاری قیمت پر آ رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے 2025 میں 3.5 فیصد سے کم ہونے کے بعد 2026 میں عالمی شرح نمو 3.1 فیصد رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے بعد 2027 میں معمولی بحالی متوقع ہے، جس کی شرح نمو 3.4 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش ایک بڑا دھچکا تھا۔ ری روٹ کرنے، ذخائر کو جاری کرنے، اور اضافی پیداوار کے بغیر، تیل کی قیمتیں اوسطاً 110 ڈالر فی بیرل ہو سکتی تھیں اور عالمی نمو کو 0.9 فیصد پوائنٹس تک کم کر سکتا تھا۔ ان ایڈجسٹمنٹ کے بعد بھی، خلل نے اس سال متوقع عالمی نمو کو تخمینہ 0.3 فیصد پوائنٹس تک کم کر دیا ہے۔
درد یکساں نہیں ہے۔ مضبوط ٹکنالوجی کی سرمایہ کاری والی دولت مند معیشتوں نے اسے بہتر انداز میں برداشت کیا ہے۔ توانائی درآمد کرنے والے ترقی پذیر ممالک کو ایک سخت حقیقت کا سامنا ہے: زیادہ مہنگا ایندھن، زیادہ درآمدی بل، کمزور کرنسی، اور عوامی بجٹ پر زیادہ دباؤ۔ آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی توانائی اور خوراک کی قیمتوں کو بلند رکھ سکتی ہے، مہنگائی کو ہوا دے سکتی ہے اور ترقی کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔
دوسرے لفظوں میں، عالمی معیشت دو غیر یقینی ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے: امیر ممالک میں مصنوعی ذہانت کی سرمایہ کاری اور خلیج سے توانائی کا مسلسل بہاؤ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کمزور ہوا تو اس کے نتائج عالمی ہوں گے۔
بھارت کا مفاد
اس نتیجے میں بھارت کا براہ راست حصہ ہے۔ مغربی ایشیا میں ایک طویل تنازعہ خام تیل کی قیمتوں، شپنگ کے اخراجات اور افراط زر میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ حکومتوں کو خاندانوں کی حفاظت کے لیے سبسڈی پر زیادہ خرچ کرنے یا ایندھن کے ٹیکس میں کمی کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔
ہندوستان کے لیے وسط مدتی انتخابات کا اہم اقتصادی سبق یہ ہے: دور دراز کی جنگیں معاشی طور پر دور نہیں ہوتیں۔ خلیج میں کوئی بھی تنازعہ ہندوستانی ایندھن کی قیمتوں، نقل و حمل کے اخراجات، خوراک کی افراط زر، اور حکومت کے مالی حساب کتاب کو متاثر کر سکتا ہے۔
لہٰذا، ہندوستان کو کشیدگی میں کمی، محفوظ توانائی کی فراہمی اور مستحکم عالمی تجارت کی توقع کرنی چاہیے۔ اسے اپنے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانا اور گھریلو لچک میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ملک توانائی کے کسی بڑے عالمی چوکی پر لگنے والے جھٹکے سے خود کو مکمل طور پر نہیں بچا سکتا، لیکن تیاری نقصان کو کم سے کم کر سکتی ہے۔
ایک بدلا ہوا ورلڈ آرڈر
وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ دنیا سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی طاقت کو اندرون ملک چیلنج کیا جائے گا اور بیرون ملک پوچھ گچھ کی جائے گی۔ امریکی کانگریس وضاحت طلب کرے گی۔ ووٹر پوچھیں گے کہ جنگوں کی قیمت کیا رہی ہے۔ اتحادی سوچیں گے کہ کیا امریکی حکومت کے وعدے ملکی سیاست میں زندہ رہیں گے۔
یہ ضروری نہیں کہ برا ہی ہو۔ جمہوری احتساب لاپرواہی مہم جوئی کو روک سکتا ہے۔ لیکن یہ امریکی پالیسی کو کم پیشین گوئی بھی بنا سکتا ہے۔ اتحادی اپنی حفاظت کے لیے دوسرے طریقے تلاش کر سکتے ہیں۔ مخالفین حدود کی جانچ کر سکتے ہیں۔ مارکیٹوں کو زیادہ غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
گہری تبدیلی یہ ہے: دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جس میں اب صرف فوجی طاقت کو سیاسی غلبہ یا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اقتصادی سلامتی، توانائی کا استحکام، اور گھریلو اتفاق رائے اب اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ طیارہ بردار بحری جہاز اور درست ہتھیار۔
ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں نے ایران کے مستقبل کی تشکیل کا کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے برعکس ایران جنگ نے امریکی سیاست کو نئی شکل دی ہے۔ بیلٹ باکس نے وائٹ ہاؤس کو یاد دلایا ہے کہ بالآخر ووٹر لیڈروں کو نہ صرف ان کی بیرون ملک تباہی سے، بلکہ اس قیمت سے بھی جانچتے ہیں جو وہ اندرون ملک اپنے لوگوں کو دیتے ہیں۔
(مصنف تلنگانہ ہائی کورٹ میں وکیل ہیں اور دی اکنامک ٹائمز کے سابق سینئر ایڈیٹر ہیں۔ اس مضمون میں بیان کردہ خیالات مصنف کے ہیں۔ یہاں شیئر کیے گئے حقائق اور آراء ای ٹی وی بھارت کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتے۔)