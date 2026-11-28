سمندری عدم استحکام: بھارت بحرِ ہند کی تنظیموں کے ذریعے علاقائی تعاون مضبوط بنانے میں سرگرم
کولمبو سکیورٹی کانکلیو اور انڈین اوشین رم ایسوسی ایشن کے اجلاسوں میں سمندری تحفظ کا معاملہ قدر مشترک رہا۔
Published : November 28, 2026 at 1:32 PM IST
نئی دہلی: مالدیپ میں منعقد ہونے والا کولمبو سکیورٹی کانکلیو (سی ایس سی) کا قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح کا آٹھواں اجلاس اور بھارت میں ہونے والا انڈین اوشین رم ایسوسی ایشن (آئی او آر اے) کی وزرائے کونسل کا 25واں اجلاس، جنوبی ایشیا اور وسیع تر خطہ بحرِ ہند (آئی او آر) میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی مسابقت کے درمیان خاص اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔
جمعرات کو ہونے والے کولمبو سکیورٹی کانکلیو میں بھارت، مالدیپ، ماریشس اور سری لنکا نے متفقہ نکات پر دستخط کیے اور 2026–27 کے لیے تعاون کا روڈ میپ اپنایا۔
اس روڈ میپ میں پانچ بنیادی شعبوں کے تحت اہداف مقرر کیے گئے ہیں جن میں سمندری تحفظ اور سلامتی؛ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ؛ اسمگلنگ اور بین الاقوامی منظم جرائم کی روک تھام؛ سائبر سیکیورٹی اور اہم انفراسٹرکچر و ٹیکنالوجی کا تحفظ؛ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے اقدامات شامل ہیں۔
تربیت، بہترین طریقوں کے تبادلے اور صلاحیت سازی پر زور دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سفارتی وعدوں کو عملی تعاون میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جمعہ کو منعقدہ 'آئی او آر اے' کے اجلاس میں شریک ممالک—جن میں ایران، ملائیشیا، ماریشس اور انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک شامل ہیں—نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ "بحرِ ہند کو امن، استحکام اور خوشحالی کا خطہ برقرار رکھا جائے گا اور قابلِ اطلاق بین الاقوامی قوانین، بشمول سمندری قوانین، کی پاسداری کی جائے گی تاکہ جہاز رانی اور فضائی پروازوں کی آزادی، بلا روک ٹوک تجارت، تنازعات کے پرامن حل اور سمندر کے دیگر جائز استعمال کو یقینی بنایا جا سکے"۔
'آئی او آر اے' اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ "بحرِ ہند عالمی تجارت، توانائی کے تحفظ، رابطہ کاری اور معاشی خوشحالی کا مرکز ہے، اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پرامن، مستحکم، محفوظ اور ترقی کے لیے سازگار بنائے رکھیں۔"
بحرِ ہند بطور مرکزی اسٹریٹجک میدان
جنوبی ایشیا کی جغرافیائی و سیاسی اہمیت وسیع سمندری تجارت اور توانائی کی گزرگاہوں کے عین وسط میں اس کے محلِ وقوع سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ بحرِ ہند خلیجِ فارس اور مغربی ایشیا کو مشرقی ایشیا اور بحرالکاہل سے جوڑتا ہے۔
Joint Press Statement of the 8th NSA-Level Meeting of the Colombo Security Conclave. https://t.co/bPfOIAuyJK @presidencymv @MoFAmv https://t.co/PMuVQ672cq— India in Maldives (@HCIMaldives) November 26, 2026
آبنائے ہرمز، خلیجِ عدن، باب المندب اور آبنائے ملاکا بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری گزرگاہیں ہیں۔
بھارت کے لیے درآمدی خام تیل پر انحصار، وسیع سمندری تجارت اور افریقہ، مغربی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط کی بدولت ان پانیوں سے بلا تعطل جہاز رانی ایک قومی ترجیح بن چکی ہے۔
بحرِ ہند کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے متعدد خطرات کا سامنا ہے، جن میں بحری قزاقی، جہازوں پر مسلح ڈکیتی، سمندری دہشت گردی، غیر قانونی اسمگلنگ، غیر قانونی و غیر منظم ماہی گیری اور اہم سمندری ڈھانچے کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات شامل ہیں۔
مغربی ایشیا اور بحیرہ احمر میں جاری عدم استحکام کی وجہ سے مغربی بحرِ ہند کی صورت حال خاص طور پر پیچیدہ ہو گئی ہے۔ تجارتی جہازوں پر حملوں، ملاحوں کو لاحق خطرات اور بین الاقوامی جہاز رانی میں تعطل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سمندری سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے محض کسی ایک ملک کے انفرادی اقدامات ناکافی ہیں۔
اس پس منظر میں، یہ اجلاس بھارت کو ایک ایسا ادارہ جاتی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ مشترکہ سلامتی کے خدشات پر اپنے سمندری پڑوسیوں کے ساتھ تعاون کو مزید گہرا کر سکتا ہے، جب کہ اس کے ساتھ ساتھ رکن ممالک کی اسٹریٹجک خودمختاری بھی برقرار رہتی ہے۔
بھارت کے سمندری پڑوس کو مستحکم کرنا
کولمبو سکیورٹی کانکلیو، جس میں بھارت کی نمائندگی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کی، ابتدا میں بھارت، سری لنکا اور مالدیپ کے درمیان ایک سہ فریقی سمندری سلامتی کے انتظام کے طور پر شروع ہوا تھا۔ بعد ازاں اس میں ماریشس شامل ہوا، اور پھر سال 2024 میں بنگلہ دیش نے شمولیت اختیار کی۔ نومبر سال 2025 میں ہونے والے ساتویں این ایس اے سطح کے اجلاس میں سیشلز کی مکمل رکنیت کی منظوری دی گئی۔
اس گروپ کو اگست سال 2024 میں اس وقت ادارہ جاتی استحکام حاصل ہوا جب بھارت، مالدیپ، ماریشس اور سری لنکا نے اس کے چارٹر اور کولمبو میں ایک مستقل سیکرٹریٹ کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔
اس تنظیم کا جغرافیائی پھیلاؤ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مالدیپ اور سری لنکا برصغیر پاک و ہند کے جنوب میں واقع اہم بحری گزرگاہوں کے قریب ہیں، جب کہ ماریشس اور سیشلز جنوب مغربی بحرِ ہند میں واقع ہیں۔ بنگلہ دیش اس گروپ کو خلیج بنگال اور مشرقی بحرِ ہند سے جوڑتا ہے۔
یہ تعاون سمندری نگرانی، معلومات کے تبادلے اور کوسٹ گارڈز کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنا سکتا ہے، جس سے مشکوک جہازوں کی نقل و حرکت، غیر قانونی ماہی گیری اور اسمگلنگ کا سراغ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ کوئی بھی ایک ملک تنہا پورے سمندر کی نگرانی نہیں کر سکتا، جب کہ چھوٹی جزیرہ نما ریاستوں کے پاس اکثر اپنے سمندری علاقوں کے تحفظ کے لیے درکار ٹیکنالوجی اور عملے کی کمی ہوتی ہے۔
جمعہ کے روز نئی دہلی میں منعقد ہونے والا 'آئی او آر اے' کی وزرائے کونسل کا 25واں اجلاس خطہ بحرِ ہند میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی مسابقت، سمندری سلامتی کے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور بحرالکاہل و بحرِ ہند (انڈو پیسیفک) کے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشمکش کے پس منظر میں غیر معمولی اسٹریٹجک اور سفارتی اہمیت کا حامل ہے۔
وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر کی صدارت میں ہونے والا یہ اجلاس اس لیے بھی خاص طور پر اہم تھا کیونکہ اس نے بھارت کو 'آئی او آر اے' کے دیگر 23 رکن ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی روابط کو مستحکم کرنے، علاقائی ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور ایک کھلے، جامع، پرامن اور قواعد پر مبنی بحرِ ہند کے اپنے وژن کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کیا۔
سال 2025–2027 کے لیے "خطہ بحرِ ہند میں جدت، کشادگی، لچک اور مطابقت" کے موضوع کے تحت 'آئی او آر اے' کی دو سالہ صدارت، نئی دہلی کے اس موقف کی عکاسی کرتی ہے کہ بحرِ ہند اب محض ایشیا، افریقہ اور مشرقِ وسطیٰ کو جوڑنے والا ایک جغرافیائی خطہ نہیں رہا، بلکہ یہ جغرافیائی و سیاسی مسابقت، بین الاقوامی تجارت، توانائی کے تحفظ، سمندری رابطہ کاری اور اسٹریٹجک شراکت داری کا ایک انتہائی اہم میدان بن کر ابھرا ہے۔
لہٰذا، 'آئی او آر اے' اجلاس کی اہمیت کسی علاقائی کثیرالجہتی تنظیم کے محض معمول کے غور و خوض سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک سرکردہ سمندری طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے، بحرِ ہند کے ساحلی ممالک کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے اور ایک ترجیحی سلامتی و ترقیاتی شراکت دار کے طور پر اپنے کردار کو مستحکم کرنے کی بھارت کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔
چین کا عنصر اور وسیع تر انڈو پیسیفک مسابقت
اگرچہ کولمبو سکیورٹی کانکلیو (سی ایس سی) کو کسی بھی ملک کے خلاف اتحاد کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو بحرالکاہل و بحرِ ہند کے خطے میں جاری اسٹریٹجک مسابقت سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بحرِ ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی، بندرگاہوں میں سرمایہ کاری، بحری صلاحیتوں اور دفاعی شراکت داریوں نے برصغیر پاک و ہند کے گردونواح کے ممالک کے ساتھ اس کے روابط کو بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ چین کے اسٹریٹجک تعلقات—بشمول گوادر اور چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پی ای سی)—کے بھارت کی مغربی زمینی سرحد اور سمندری گزرگاہوں پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
Delighted to meet the Foreign Ministers and Heads of Delegation of the 23 Indian Ocean Rim Association Member-States participating in the 25th Meeting of the IORA Council of Ministers in New Delhi. The Indian Ocean has connected our people for millennia. As Chair of IORA, India looks forward to working closely with all partners to advance its vision of MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) and to strengthen peace, security, stability and prosperity in the Indian Ocean Region. @IORAofficial— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026
تاہم، اس گروپ کو محض چین کا راستہ روکنے کی کوشش کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے رکن ممالک کے سیاسی نظام، ترجیحات اور بیرونی شراکت داریاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ مدِمقابل بڑی طاقتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔
آسٹریلیا کی شرکت سے کولمبو سکیورٹی کانکلیو کا علاقائی دائرہ کار مزید وسیع ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے بحرِ ہند اور انڈو پیسیفک خطے میں اہم مفادات وابستہ ہیں اور وہ جاپان اور امریکہ کے ساتھ مل کر 'کواڈ' کے ذریعے بھارت کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ اس کی موجودگی سمندری سلامتی، انسدادِ دہشت گردی اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔
دنیا کی ایک انتہائی اہم سمندری گزرگاہ آبنائے ملاکا کے قریب ملائیشیا کا محلِ وقوع اسے علاقائی سمندری سلامتی میں ایک اہم فریق بناتا ہے۔ اس کی موجودگی جنوبی ایشیا سے باہر کے بین الاقوامی خطرات پر ہونے والی بات چیت کو مزید وسعت دے سکتی ہے، تاہم بطور مہمان اس کی شرکت کا مطلب کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کی رکنیت میں باضابطہ توسیع نہیں ہے۔
اسی طرح، انڈین اوشین رم ایسوسی ایشن کے ساتھ بھارت کی وابستگی کے پیچھے کارفرما سب سے اہم جغرافیائی و سیاسی محرکات میں سے ایک بحرِ ہند میں چین کا بڑھتا ہوا معاشی، سفارتی اور سمندری اثر و رسوخ ہے۔
اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو (بی آر آئی) اور میری ٹائم سلک روڈ کے ذریعے بیجنگ نے خطے کے کئی ممالک کے ساتھ بنیادی ڈھانچے اور رابطہ کاری کی وسیع شراکت داریاں قائم کی ہیں۔ پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار اور مشرقی افریقہ میں بندرگاہوں کے ڈھانچے، لاجسٹکس اور سمندری رابطوں میں چین کی شمولیت نے اس کی اسٹریٹجک رسائی کو مزید بڑھا دیا ہے۔
بھارت کے لیے چین کا چیلنج
چین کی بڑھتی ہوئی بحری تعیناتیوں، بندرگاہوں کے دوروں اور لاجسٹک انتظامات نے بھی بحرِ ہند میں اس کی مستقل موجودگی برقرار رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ نومبر سال 2026 میں 'یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سکیورٹی ریویو کمیشن' کی ایک جائزہ رپورٹ میں بحرِ ہند میں چین کی بندرگاہوں اور لاجسٹک سہولیات کے نیٹ ورک سے بھارت کی روایتی سمندری پوزیشن پر مرتب ہونے والے اسٹریٹجک اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔
نئی دہلی کے لیے چیلنج محض فوجی تعیناتیوں یا اسٹریٹجک مسابقت کے ذریعے چین کی موجودگی کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ بحرِ ہند کے ممالک کو ایسی قابلِ اعتماد معاشی، تکنیکی، ترقیاتی اور سلامتی کی شراکت داریاں فراہم کی جائیں جو ان کی خودمختاری اور اسٹریٹجک آزادی کا احترام کرتی ہوں۔
بھارت کا نقطہ نظر اس سمجھ بوجھ پر مبنی ہے کہ چھوٹے جزیرہ نما ممالک اور ترقی پذیر ساحلی ریاستوں کو مدِمقابل بڑی طاقتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کی ترقیاتی ترجیحات، معاشی ضروریات اور سلامتی کے خدشات کو باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داریوں کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔
انڈین اوشین رم ایسوسی ایشن بھارت کو اس نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ اس کی رکنیت میں ایسے ممالک شامل ہیں جن کے بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اور ساتھ ہی وہ ریاستیں بھی شامل ہیں جو چین اور دیگر بڑی طاقتوں کے ساتھ وسیع معاشی اور اسٹریٹجک روابط برقرار رکھتی ہیں۔ 'سی ایس سی' اور 'آئی او آر اے'، انڈین اوشین نیول سمپوزیم، بمسٹیک اور کواڈ کی تکمیل کرتے ہیں۔
عمل درآمد کلیدی حیثیت رکھتا ہے
کولمبو سکیورٹی کانکلیو کے سال 2026–27 کے روڈ میپ کو اپنانا اس تنظیم کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے، تاہم اس کی ساکھ کا انحصار اس پر ہونے والے عملی نفاذ پر ہوگا۔ کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کے پہلے سیکرٹری جنرل گھورماڈے کا جائزہ اور کولمبو سیکرٹریٹ اس عمل میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مؤثر طریقہ کار فراہم کرتے ہیں۔
تاہم، ادارہ جاتی اور تکنیکی صلاحیتوں، سیاسی ترجیحات اور بیرونی شراکت داریوں میں پائے جانے والے اختلافات باہمی تعاون کی رفتار کو سست کر سکتے ہیں۔ چھوٹی جزیرہ نما ریاستوں کو سمندری نگرانی، سائبر سکیورٹی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح معلومات کے تبادلے کے لیے قومی خودمختاری اور حساس سکیورٹی ڈیٹا کے تحفظ کی ضمانتیں بھی درکار ہوں گی۔
چھوٹے رکن ممالک کے لیے کولمبو سیکیورٹی کانکلیو اپنی اسٹریٹجک آزادی برقرار رکھتے ہوئے بھارت کی سمندری صلاحیتوں، مہارت اور تربیت تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ 'سی ایس سی' تنہا خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن یہ باہمی اعتماد پیدا کر سکتا ہے، ہم آہنگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور مشترکہ خطرات کے خلاف اجتماعی ردعمل کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت تعاون، مشترکہ ذمہ داری اور خودمختاری کے احترام پر مبنی ایک ایسے علاقائی ڈھانچے کو آگے بڑھانے میں مضمر ہے جو بحرِ ہند کو مسابقتی اسٹریٹجک مفادات کا اکھاڑا بننے کے بجائے امن، استحکام اور معاشی مواقع کا خطہ بنائے رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
نئی دہلی میں قائم تھنک ٹینک 'وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن' کی سینئر فیلو اور افریقی امور کی ماہر روچیتا بیری نے وضاحت کی کہ پڑوس اور وسیع تر بحرِ ہند میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے 'سی ایس سی' بھارت کے لیے ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔
بیری نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا کہ "خطہ بحرِ ہند میں سمندری سلامتی کے چیلنجز اور جغرافیائی و سیاسی مسابقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 'سی ایس سی' رکن ممالک کو سلامتی کے ان بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے اور تیاری کرنے کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھارت کے 'ساگر' (خطے میں سب کے لیے سلامتی اور ترقی) اور 'مہا ساگر' (تمام خطوں میں سلامتی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع پیش رفت) کے وژن کو بھی آگے بڑھاتا ہے، جو خطے میں سمندری سلامتی کو مزید مستحکم کرنے کی بات کرتا ہے۔
متنوع ترقیاتی ترجیحات پر توجہ دینے کی ضرورت
انڈین اوشین رم ایسوسی ایشن کے اجلاس میں رکن ممالک نے 'دہلی اعلامیہ 2026' منظور کیا، جو اس لیے نہایت اہم ہے کیونکہ یہ ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال بحرِ ہند کے لیے رکن ریاستوں کے اجتماعی سیاسی عزم کی تجدید کرتا ہے۔ یہ اعلامیہ بھارت کو یہ موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی صدارت کی ترجیحات کو ایک طویل مدتی علاقائی ایجنڈے میں ڈھال سکے۔
اس سلسلے میں سال 2028–2032 کے لیے آنے والا 'آئی او آر اے ایکشن پلان' خاص طور پر اہم ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت تنظیم کے طے شدہ ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ان ابھرتے ہوئے چیلنجز کو بھی شامل کیا جانا چاہیے جو اب زیادہ اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔
رکن ممالک نے معلومات کے تبادلے کے نظام، سمندری حدود کی نگرانی اور تلاش و بچاؤ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل رابطہ کاری کو فروغ دینے، قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری کے لیے علاقائی طریقہ کار وضع کرنے اور تجارت میں سہولت کاری کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔
بھارت کے لیے اصل چیلنج یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ ایکشن پلان محض اس کے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کا عکاس بننے کے بجائے رکن ممالک کی متنوع ترقیاتی ترجیحات کی نمائندگی کرے۔ اس کے ساتھ ہی، 'آئی او آر اے' جیسی اتفاقِ رائے پر مبنی تنظیم اسی صورت میں مؤثر رہ سکتی ہے جب تمام اراکین کو اس میں شمولیت سے ٹھوس اور عملی فوائد حاصل ہوتے نظر آئیں۔
نئی دہلی کے لیے ایک مضبوط 'آئی او آر اے' اس کی دوطرفہ شراکت داریوں، 'نیبرہڈ فرسٹ' (پڑوس پہلے) پالیسی، وسیع تر انڈو پیسیفک روابط اور اس کے 'مہا ساگر' وژن کی بھی تکمیل کرے گا۔
یہ ان ممالک کی اجتماعی قوتِ عمل کو مضبوط بنا کر بیرونی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے میں ایک اہم سفارتی توازن بھی فراہم کرے گا، جن کا دارومدار براہِ راست بحرِ ہند پر ہے۔
تاہم، بھارت کو اپنی صدارت کی کامیابی کو محض اپنے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کو بڑھانے کی صلاحیت کے پیمانے پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ایک علاقائی رہنما کے طور پر اس کی ساکھ کا دارومدار اس بات پر ہوگا کہ آیا وہ چھوٹے ممالک کے مفادات کو سمو سکتا ہے، مساوی ترقی کو فروغ دے سکتا ہے اور ایسے ادارے تعمیر کر سکتا ہے جو اس کی مدتِ صدارت ختم ہونے کے بعد بھی مؤثر اور فعال رہیں۔
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