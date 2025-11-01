ہیروشیما بم سے سو گنا زیادہ طاقتور روس کا سپر ٹارپیڈو پوسیڈون، جانیے اس کے متعلق پوری تفصیل
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جوہری توانائی سے چلنے والے زیر آب سپر ٹارپیڈو پوسیڈون کا کامیاب تجربہ کرکے دنیا کو خبردار کیا ہے۔
Published : November 1, 2025 at 11:39 AM IST
حیدرآباد: روس نے ایٹمی طاقت سے چلنے والے سپر ٹارپیڈو پوسیڈون کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ صدر ولادیمیر پوتن نے 29 اکتوبر 2025 کو یہ بات کہی۔ فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تارپیڈو بڑے پیمانے پر تابکار سمندری لہریں پیدا کرنے اور ساحلی علاقوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
Poseidon کیا ہے؟
ٹارپیڈو، جسے Poseidon کہا جاتا ہے، ایک بغیر پائلٹ پانی کے اندر چلنے والی گاڑی ہے۔ اس میں نیوکلیئر پروپلشن سسٹم بھی ہے۔ پوزیڈن ان چھ نئے روسی اسٹریٹجک ہتھیاروں میں سے ایک ہے جن کی نقاب کشائی روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 1 مارچ 2018 کو کی تھی۔
پوزیڈن ایک ٹارپیڈو کی شکل والی روبوٹک منی آبدوز معلوم ہوتی ہے جو 185 کلومیٹر فی گھنٹہ (100 ناٹس) کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ (54 ناٹس) ہے۔ اس کی حد 10,000 کلومیٹر (5,400 nmi; 6,200 mi) ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 1,000 میٹر (3,300 فٹ) ہے۔
پرائمری فنکشن
پوزیڈن آخری حربے کا ایک روک تھام کرنے والا ہتھیار معلوم ہوتا ہے۔ ایک طیارہ بردار جنگی گروپ کو اس سے بچنے کا بہت کم موقع ملے گا۔ یہ ڈرون اسٹینڈ آف رینج پر اپنے بڑے وار ہیڈ کو دھماکے سے اڑا سکتا ہے اور اس کی رفتار کی وجہ سے اینٹی سب میرین وارفیئر یونٹوں کے پاس ردعمل میں جواب دینے کے لیے بہت کم وقت ہوگا۔
Poseidon کا بنیادی مقصد
Poseidon کا مقصد امریکی میزائل دفاعی نظام، جیسے اینٹی بیلسٹک میزائل، ریل گنز یا لیزر ہتھیاروں کو ایک غیر متناسب کاؤنٹر فراہم کرنا ہے۔ یہ روس کی ایسے نظاموں پر قابو پانے کی صلاحیت کو یقینی بناتا ہے۔ فوجی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ یہ تارپیڈو بڑے پیمانے پر تابکار سمندری لہروں کو متحرک کر کے ساحلی علاقوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
کیا چیز ہتھیار کو مہلک بناتی ہے
پوسیڈن کا بنیادی مشن بغیر کسی وارننگ کے ساحلی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے۔ دوسری آبدوزوں کی طرح پوسیڈن بھی اسٹیلتھ ہتھکنڈے استعمال کرتی ہے۔ اس کی اہم اسٹیلتھ خصوصیت ہدف کے علاقے تک پہنچنے سے پہلے اس کی بہت کم رفتار ہے۔ اس کا تیز رفتار موڈ ایک مختصر رینج (2-3 کلومیٹر) تک پہنچنے پر چالو ہوجاتا ہے، جب ڈرون کا پتہ لگانے کا امکان نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔
یہ دشمن کے بندرگاہی شہروں کی طرف ہفتوں تک سفر کر سکتا ہے، صرف آخری مراحل کے دوران تیز رفتاری تک پہنچ سکتا ہے۔ پوسیڈن وار ہیڈ تابکاری سے ایک بڑے علاقے کو آلودہ کر سکتا ہے۔ نیوک میپ (Nukemap) کے تخروپن کے مطابق، تابکار زون کا سائز تقریباً 1700 × 300 کلومیٹر ہوگا۔ اس مقصد کے لیے، خیال کیا جاتا ہے کہ پوسیڈن کوبالٹ 60 پر مشتمل زہریلے کوبالٹ وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے۔
پوزیڈن کی ابتدا اور کردار
جوہری ہتھیاروں سے لیس ٹارپیڈو کا خیال سب سے پہلے 1950 کی دہائی میں سامنے آیا، جب سوویت یونین نے آبدوز سے شروع ہونے والے جوہری ٹارپیڈو تیار کرنے کے لیے دو الگ الگ پروگرام شروع کیے: ایک تو T-5 اور دوسرے T-15۔ یہ پروگرام سوویت یونین کی جوہری صلاحیتوں کو بڑھانے اور جوہری بحران میں برتری حاصل کرنے کی ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ تھے۔
اکتوبر 1962 میں، کیوبا کے میزائل بحران کے دوران، ایک سوویت آبدوز جو T-5 نیوکلیئر ٹپڈ ٹارپیڈو سے لیس تھی، امریکی افواج پر حملہ کرنے والی تھی کیونکہ اس کے کمانڈر ویلنٹن ساوِٹسکی کا خیال تھا کہ امریکہ اور سوویت جنگ شروع ہو چکی ہے۔
آبدوز کے ڈپٹی کمانڈر واسیلی آرکھیپوف نے دوسرے اعلیٰ افسران کو قائل کیا کہ ٹارپیڈو لانچ کرنا ایک مہلک غلطی ہوگی۔ اس نے ممکنہ ایٹمی تباہی کو روک دیا۔ تاہم، پوزیڈن ٹارپیڈو (Poseidon torpedo) کے لانچ ہونے کے بعد اہم فیصلے کرنے کے لیے بورڈ میں کوئی انسان نہیں ہوگا۔ اسے ریموٹ کمیونیکیشنز اور آن بورڈ آٹومیشن کے امتزاج سے کنٹرول کیا جائے گا۔
پوزیڈن ٹارپیڈو کی تفصیلات
اصل ملک: روس
قسم: بغیر پائلٹ پانی کے اندر گاڑی
ڈویلپر: روبن ڈیزائن بیورو
ٹوٹل بلٹ: 30-32 Poseidon UUVs بنانے کا منصوبہ
پرائمری فنکشن: سیکنڈ سٹرائیک تابکار سونامی شروع کرنے والا اور/یا فلیٹ ڈسٹرائر
عملہ: بغیر پائلٹ
ترسیل کی گاڑی
تحقیق اور ترقی کے لیے B-90 Sarov اور Zvezdochka 600، اور Oscar-class آبدوزیں پروجیکٹ 09852، Belgorod، اور Project 09851، Khabarovsk۔ ہر ایک 400 میگاٹن کی کل پیداوار کے ساتھ چار Poseidon UUV لے سکتا ہے۔
اسٹیلتھ ٹیکنالوجی
اس ترقی میں صوتی ٹریکنگ آلات سے بچنے کے لیے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی شامل ہے۔ دیگر آبدوزوں کی طرح، پوسیڈن خاموش چالوں کی حکمت عملی استعمال کرتی ہے۔
اس کی اہم اسٹیلتھ خصوصیت ہدف کے علاقے تک پہنچنے سے پہلے اس کی بہت کم رفتار ہے۔ اس کا تیز رفتار موڈ مختصر رینج (2-3 کلومیٹر) تک پہنچنے پر چالو ہو جاتا ہے، جب ڈرون کا پتہ لگانے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔
ڈرون کا پتہ لگانے میں روسی ڈیزائنرز کا اندازہ
یہ دشمن کے بندرگاہی شہروں کی طرف ہفتوں تک سفر کر سکتا ہے، صرف آخری مراحل کے دوران تیز رفتاری تک پہنچ سکتا ہے۔ روسی ڈیزائنرز کا اندازہ ہے کہ ڈرون کا پتہ لگانے کا رداس 55 کلومیٹر فی گھنٹہ (34 میل فی گھنٹہ) پر تقریباً 2-3 کلومیٹر (1.2-1.9 میل) ہے۔
ڈرون کی دوسری اہم اسٹیلتھ خصوصیت اس کا خصوصی پمپ جیٹ ڈیزائن ہے جو شہری جہازوں کے شور کی نقل کرنے کے لیے ڈرون کے صوتی دستخط کو پھیلاتا ہے۔