قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال کا دورۂ کینیڈا کیوں اہم ہے؟

قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال کا دورۂ کینیڈا کیوں اہم ہے؟
بھارت اور کینیڈا کشیدگی کے دور سے نکل کر باہمی مفاہمت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
Published : October 7, 2026 at 10:59 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور کینیڈا نے سیکورٹی تعاون کے نئے شعبوں کو تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے کیونکہ ہر دو ممالک اپنے وسیع تر ملکی مفاد میں سیاسی، سیکورٹی اور تجارتی سطحوں پر آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ امریکہ کے ساتھ انکا تعلق تناؤ کا شکار رہا۔ اس پس منظر میں بھارت اور کینیڈا کا ساتھ ملکر کام کرنا اجاگر ہوچکا ہے۔
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور کینیڈا کے وزیر اعظم کے سینئر سفارتی اور بین الاقوامی امور کے مشیر ڈیوڈ موریسن کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات نے سیکورٹی تعلقات میں بڑھتی ہوئی تعلق داری کا اشارہ دیا ہے حالانکہ ماجی قریب میں یہ تعلق انٹیلی جنس اور سیکورٹی کے معاملات پر بعض واقعات کی وجہ سے کافی کشیدگی کا شکار رہا۔
اے این آئی نے رپورٹ کیا کہ اگرچہ یہ میٹنگ باقاعدہ دو طرفہ سیکورٹی ڈائیلاگ کا حصہ تھی، دونوں فریقوں نے دو طرفہ سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے تعاون میں پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے عملی تعاون کے لیے اضافی شعبوں کی نشاندہی کرنے پر اتفاق کیا۔
یہ ملاقات دسمبر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے کینیڈا کے ممکنہ دورے سے پہلے بھی ہوئی ہے۔ تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کا ئیہ عمل ایک ایسے وقت میں کیا جارہا ہے جب دنیا کے کئی خطے جغرافیائی سیاسی تصادم میں گھرے ہیں اور اسی دوران رمیانی اور ابھرتی ہوئی طاقتیں تجارتی، سیاسی اور سیکورٹی شراکت داری کو فعال طور پر متنوع بنا رہی ہیں۔
نتیجے کے طور پر، ہندوستان-کینیڈا سیکورٹی ڈائیلاگ بھی تعلقات میں ایک بڑے ری سیٹ کا حصہ ہے، دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کے دیگر پہلوؤں میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔
دونوں ممالک اس وقت ایک جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں اور اب تک مذاکرات کے پانچ دور ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے 2026 کے آخر تک ایک تجارتی معاہدہ کرنے کا ہدف رکھتے ہیں، جو 2025 میں 13.6 بلین ڈالر تھی۔
یہ سب دونوں فریقوں کی جانب سے تعلقات میں ماضی کے تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ موجودہ مصروفیت سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دور میں 2023 اور 2024 کے درمیان تعلقات میں شدید تناؤ سے بہت مختلف ہے۔ یہ وہ دور ہے جب اوٹاوا نے بھارتی حکومت کے اہلکاروں پر سکھ علیحدگی پسند لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں کردار ادا کرنے کا الزام لگایا، جسے کینیڈا میں ایک گرودوارے کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
یہ تنازع کشیدہ صورت اختیار کرگیا جب نئی دہلی نے الزامات کو "مضحکہ خیز" قرار دیا اور 2024 کے آخر میں کینیڈا نے جوابی وار کرتے ہوئے اس وقت کے ہندوستانی ہائی کمشنر کو اس معاملے میں ایک "دلچسپی والا شخص" قرار دیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں طرف کے اعلیٰ سفارت کاروں کو بے دخل کر دیا گیا، تجارتی مذاکرات اور ویزے کے اجراء کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا۔
مزید پڑھیں: مغربی ایشیا میں کشیدگی کے دوران قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کی سعودی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات
لیکن ٹروڈو کے اخراج کے بعد تعلقات مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔ یہ تبدیلی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے فروری میں ہندوستان کے دورے کے دوران واضح ہوئی جب دونوں ممالک نے 2.6 بلین ڈالر کے کثیر سالہ یورینیم کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے اور خفیہ اور حساس سرکاری یا فوجی معلومات کے محفوظ طریقے سے اشتراک، ہینڈلنگ اور تحفظ سے متعلق معلومات کے عمومی تحفظ کے معاہدے پر بات چیت کی۔
گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران دونوں فریقوں نے مختلف سطحوں پر متعدد دوروں کا تبادلہ کیا ہے۔ "میرے خیال میں ہم نے گزشتہ ایک سال کے دوران کینیڈا-بھارت تعلقات میں قابل ذکر مثبت رفتار دیکھی ہے۔ خاص طور پر اہم بات یہ ہے کہ اب ایک ہی وقت میں کئی راستوں پر پیشرفت ہو رہی ہے،" وینا نادجیبلا، سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹیٹ کرافٹ کی شریک بانی اور سی ای اوپبلک پالیسی تھنک ٹینک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔نادجیبلا کے مطابق زیادہ مشکل سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے معاملات پر باقاعدگی سے بات چیت اور پیشرفت ہوتی ہے جو تعلقات میں خرابی کا مرکز تھے۔
انکے مطابق اس ہفتے ہندوستان میں اجیت ڈوبھال اور ڈیوڈ موریسن کے درمیان ہونے والی ملاقات سمیت جاری اعلیٰ سطحی مکالمے اس بات کا اہم ثبوت ہیں کہ دونوں حکومتیں ان مسائل کو براہ راست حل کرنے کے لیے میکانزم تیار کر رہی ہیں بجائے اس کے کہ انہیں وسیع تر تعلقات کو زیر کرنے کی اجازت دی جائے۔
لیکن تعلقات کی بحالی کو ایک غیر یقینی جغرافیائی سیاسی ماحول سے بھی مدد مل رہی ہے جو دونوں ممالک کو تعلقات کی تجدید پر مجبور کر رہی ہے۔ کارنی کے دور اقتدار میں صورتحال ایک ایسی نہج پر پہنچی ہے جہاں اسے ازسر نو ترتیب دینا ناگزیر ہوا ہے کیونکہ عالمی نظریات بھی بدل رہے ہیں اور دونوں ممالک کو ہندوستان اور کینیڈا دونوں کو صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے تحت امریکہ کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات میں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
کینیڈا اور امریکہ ایک نازک تجارتی جنگ میں مصروف ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کا اپنا تجارتی معاہدہ ایک رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہے، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ دونوں فریق ایک ایسی سطح پر پہنچ گئے ہیں جس سے آگے دینا یا لینا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ایک قانون بھی منظور کیا ہے جو ٹرمپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ روس سے تیل خریدنے پر ہندوستان سمیت دیگر ممالک پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کر سکے۔
اگست میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی مذاکرات ٹوٹ گئے جس کے نتیجے میں سیاسی کشمکش کے درمیان باہمی محصولات اور درآمدی پابندیاں لگیں۔ امریکہ نے تقریباً 20 بلین ڈالر سے لے کر 28 بلین ڈالر مالیت کی کینیڈین اشیا پر 50 فیصد محصولات عائد کیے ہیں۔
نادجیبلا نے نوٹ کیا کہ اس پس منظر میں تزویراتی منطق کا تقاضہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا عمل شروع کریں۔
کینیڈا اور ہندوستان دونوں کے پاس اپنی اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو ایک ایسے وقت میں متنوع بنانے کی مضبوط وجوہات ہیں جب ہر ایک کو اپنے بنیادی اقتصادی شراکت دار، ریاستہائے متحدہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں اہم چیلنجوں کا سامنا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: امریکہ۔ایران مفاہمتی یادداشت کا بھارت نے خیر مقدم کیا، اجیت دوول نے توانائی اور عالمی تجارت کے لیے خوش آئند قرار دیا
انہوں نے کہا، "یہ نہ صرف تجارت اور سرمایہ کاری، بلکہ توانائی، اہم معدنیات، ٹیکنالوجی اور وسیع تر جغرافیائی سیاسی تعاون کے شعبوں میں بھی کہیں زیادہ ٹھوس تعلقات استوار کرنے کا موقع ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اگرچہ ان تعلقات میں اب بھی کچھ پیچیدہ مسائل موجود ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پیش رفت کی سمت واضح طور پر مثبت ہے اور اس میں ہونے والی ترقی کی رفتار شاندار رہی ہے۔
ایران اور یوکرین میں جاری تنازعات کے باعث بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال اور بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشمکش کے تناظر میں کارنی کا یہ نظریہ کہ درمیانی درجے کی عالمی قوتوں کو متحد ہونا چاہئے، بھارت میں بھی پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔
جنوری میں ڈیووس میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم کے دوران کارنی نے کہا تھا کہ بڑی طاقتوں کی باہمی رقابت کے نتیجے میں عالمی نظام میں پیدا ہونے والے دراڑ کے ماحول میں، درمیانے درجے کی طاقتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل کر کام کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان ممالک کو کمزور پوزیشن سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔
اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اتوار کو میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں کہا کہ امریکہ "جان بوجھ کر ایک تنہا طاقت بن گیا ہے" اور نشاندہی کی کہ امریکہ کی بدلتی ہوئی پوزیشن اور چین کے عروج کی وجہ سے عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے۔
جے شنکر نے کہا کہ اسی پس منظر میں درمیانی اور ابھرنے والی عالمی قوتیں ہر لحاظ سے متنوع تعلقات پر توجہ مرکوز کررہی ہیں تاکہ نہ صرف معیشت یا سیکیورٹی کے شعبوں میں انکا رسک بھی کم ہوجائے بلکہ انہیں مزید مضبوط اور مستحکم سپلائی چینز بھی دستیاب ہوجائیں۔
یہ بھی پڑھیں:
واشنگٹن سے 'تعلقات کے مستقبل کے رخ' پر سوالات کے بیچ امریکی کانگریس کے وفد کا بھارت دورہ
بھارت-چین سفارت کاری: حل طلب سرحد اور واشنگٹن کا سایہ
بائیو ٹیکنالوجی اور اے آئی انقلاب: نئے مواقع، نئی ذمہ داریاں
برکس کانفرنس: بھارت کی ایرانی تعلقات، توانائی سکیورٹی اور اسٹریٹجک خودمختاری کے مابین توازن قائم رکھنے کی کوشش
چین سے 'سخت سبق' کے بعد یورپ ہندوستان میں دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے؟