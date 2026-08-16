طالبان کے تحت افغانستان: پانچ سال کی حکمرانی، عالمی تنہائی اور علاقائی سفارت کاری
طالبان نے طاقت تو مضبوط کر لی ہے لیکن افغانستان معاشی طور پر کمزور ہے۔
Published : August 16, 2026 at 9:09 PM IST
نئی دہلی: طالبان کی اقتدار میں واپسی کے پانچ سال بعد، افغانستان کی اب اگست 2021 میں امریکی حمایت یافتہ حکومت کے اچانک خاتمے سے وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اس کی تعریف اب اس کی جگہ لینے والے نئے نظام کی پائیداری سے ہوتی ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے ہفتے کے روز افغانستان میں اپنی حکمرانی کے پانچ سال مکمل ہونے کا جشن منایا۔ جھنڈے اٹھائے گئے اور فوجی گاڑیوں کا قافلہ نکالا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، "افغان پرچم سے مزین رکشوں اور موٹر سائیکلوں پر کابل سے گزرے۔
حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ دن افغانستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ سینکڑوں افغان سابق امریکی سفارت خانے کے قریب ایک چوراہے پر جمع تھے، مرد، لڑکے اور لڑکیاں پک اپ ٹرکوں میں سوار تھے اور طالبان حکومت کے سفید جھنڈے لہرا رہے تھے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک اور رپورٹ کے مطابق، طالبان حکمران اور دیگر حکام ہفتے کے روز افغانستان کے روایتی لویہ جرگہ اسمبلی ہال میں جمع ہوئے تاکہ اقتدار میں اپنی واپسی کی پانچویں سالگرہ منائیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دہائیوں کے ہنگاموں کے بعد استحکام آیا ہے۔
دریں اثنا، 15 اگست کی سالگرہ سے قبل نیویارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے اور افغانستان کے معدنی وسائل اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری سمیت سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دے۔
متقی نے کہا کہ افغانستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی نئے تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا دور ختم ہو چکا ہے۔ متقی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کا باب ختم ہو گیا ہے۔
طالبان نے اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے لیکن افغانستان بدستور اقتصادی طور پر کمزور ہے۔ یہ انسانی امداد پر بہت زیادہ منحصر ہے اور سفارتی طور پر الگ تھلگ ہے۔ خواتین اور لڑکیوں پر سخت پابندیوں نے کابل اور عالمی برادری کے درمیان تقسیم کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
کابل کے بارے میں بین الاقوامی تاثرات بھی بدل رہے ہیں۔ وہ ممالک جنہوں نے پہلے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اب انہوں نے دہشت گردی، نقل مکانی، تجارت، علاقائی استحکام اور انسانی امداد کی ترسیل جیسے مسائل کو حل کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ عملی روابط بڑھا دیئے ہیں۔ بھارت اس تبدیلی کی ایک اہم مثال ہے۔ نئی دہلی، جس نے ابتدا میں طالبان سے محتاط فاصلہ برقرار رکھا تھا، اب آہستہ آہستہ عملی مصروفیات کی طرف بڑھ رہا ہے، حالانکہ اس نے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔
2021 کے بعد کا سیاسی نظام مسابقتی انتخابات کے ساتھ ایک جامع جمہوریہ نہیں ہے۔ طالبان نے اسلامی قانون کی اپنی تشریح کی بنیاد پر ایک اسلامی امارت تشکیل دی ہے اور تمام طاقت تنظیم کی مذہبی اور سیاسی قیادت میں مرکوز کر دی ہے۔
اس حکومت کی ترجیحات بین الاقوامی حمایت یافتہ افغان جمہوریہ کی ترجیحات سے کافی مختلف ہیں۔ کوئی بامعنی قومی انتخابی عمل نہیں ہے، سیاسی اپوزیشن پر سخت پابندیاں عائد ہیں، اور آزاد سول سوسائٹی کو بری طرح سے روک دیا گیا ہے۔
طالبان کا استدلال ہے کہ وہ کئی دہائیوں کی لڑائی کے بعد سلامتی لائے ہیں، اور یہ کہ افغانستان اب خودمختار اور غیر ملکی فوجی قبضے سے آزاد ہے۔ تاہم طالبان کی حکمرانی کی سب سے نمایاں خصوصیت خواتین اور لڑکیوں پر منظم پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
لڑکیوں کو پرائمری اسکول کی عمر کے بعد ثانوی تعلیم سے روک دیا گیا ہے، اور خواتین کو یونیورسٹیوں اور لیبر مارکیٹ کے بڑے حصوں سے باہر رکھا گیا ہے۔ خواتین کی نقل و حرکت، عوامی مقامات، لباس اور عوامی زندگی میں شرکت پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔
اقوام متحدہ کی خواتین کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سروے میں شامل نصف افغان خواتین اب مہینے میں صرف ایک یا دو بار گھر سے نکلتی ہیں، جب کہ صرف 7 فیصد ملازم ہیں۔ رپورٹ میں خواتین کی ذہنی صحت میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی۔
متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور عمان میں ہندوستان کے سابق سفیر تلمیز احمد نے کہا کہ اسلام کے بارے میں طالبان کی سمجھ "بہت پرانی اور قرون وسطی" ہے۔ احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ دراصل بہت پسماندہ سوچ ہے۔"
تزویراتی امور کے ماہر اور نئی دہلی میں قائم امیگڈیا تھنک ٹینک کے صدر رابندر سچدیو کے مطابق، ابھرتے ہوئے کچھ اعداد و شمار اور رپورٹیں افغانستان کے بعض پہلوؤں، خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے کافی مایوس کن ہیں۔ سچدیو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "لہذا، ان پیرامیٹرز پر، میرے خیال میں طالبان حکومت کی کارکردگی بہت حوصلہ افزا نہیں رہی۔"
اس کے ساتھ ساتھ معاشی صورت حال طالبان کے امید افزا دعووں اور افغانستان کی معیشت مکمل تباہی کا دعویٰ دونوں سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ طالبان کے اقتدار پر قبضے کے فوراً بعد ہونے والی زبردست زوال سے معیشت بحال ہو گئی ہے۔ ورلڈ بینک کا تخمینہ ہے کہ حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو 4.8 فیصد کے آس پاس ہے، حالانکہ اسے توقع ہے کہ یہ نمو 2026 تک 4 فیصد کے قریب رہ جائے گی۔ تاہم، اگر آبادی میں اضافے اور معیار زندگی کو مدنظر نہیں رکھا گیا تو، جی ڈی پی کی نمو کے اعداد و شمار گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔
تقریباً 3.7 ملین افغانوں کی واپسی سے آبادی میں تقریباً 11 فیصد اضافہ ہوا ہے، جو کہ اقتصادی توسیع کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں فی کس جی ڈی پی میں 5.6 فیصد کمی آئی ہے۔ افراط زر میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ کم سرمایہ کاری، گرتی امداد، اور ساختی رکاوٹیں معیشت پر وزن ڈال رہی ہیں۔
2026 میں افغانستان کی بین الاقوامی صورتحال کو مکمل طور پر تسلیم کیے بغیر ایک مصروفیت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ طالبان کو وسیع پیمانے پر سفارتی شناخت نہیں ملی ہے۔ روس اور چین واحد ممالک ہیں جنہوں نے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے، جب کہ کئی دیگر نے کابل کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات برقرار رکھے ہیں لیکن اسے مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔
تاہم، احمد کے مطابق، ایسا نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت بین الاقوامی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس ہے۔ بین الاقوامی برادری افغانستان کے ساتھ اس کی جغرافیائی سیاسی طور پر حساس پوزیشن کی وجہ سے مصروف عمل ہے۔ اس کی سرحدیں ایران اور پاکستان کے ساتھ ساتھ تین وسطی ایشیائی ممالک سے ملتی ہیں۔
احمد نے کہا کہ ان دنوں اہم معدنیات پر کافی بحث ہو رہی ہے، اور افغانستان کے پاس ان کے لیے وافر وسائل موجود ہیں۔ فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تسلیم کرنا ایک سیاسی فیصلہ ہے، جبکہ بات چیت یا رابطہ برقرار رکھنا ایک عملی ضرورت ہے۔
دہشت گردی اور انتہا پسندی کے نیٹ ورکس، مہاجرین اور تارکین وطن کی نقل و حرکت، منشیات کی اسمگلنگ، تجارت اور راہداری، سرحدی سلامتی، انسانی امداد، کان کنی اور قدرتی وسائل اور علاقائی روابط جیسے مسائل کے لیے ممالک کو افغانستان پر کنٹرول کرنے والے کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ 2021 سے طالبان کے زیر اقتدار افغانستان کے بارے میں ہندوستان کے موقف میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔
ابتدا میں، نئی دہلی نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے بغیر انسانی امداد فراہم کرنے اور افغان عوام کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کی محتاط پالیسی اپنائی۔ یہ نقطہ نظر 2021 سے پہلے کی افغان حکومت کے ساتھ ہندوستان کے دیرینہ تعلقات اور دہشت گردی، پاکستان میں مقیم انتہا پسند نیٹ ورکس اور طالبان کے سیاسی نظریے کے بارے میں اس کے خدشات کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم بھارت نے افغانستان کو کبھی نہیں چھوڑا۔
نئی دہلی نے گندم اور ادویات سمیت انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھی۔ وزارت خارجہ کے ریکارڈ کے مطابق، اگست 2021 سے ہزاروں ٹن گندم اور بڑی مقدار میں ادویات کی ترسیل کی گئی۔ گزشتہ اکتوبر میں جب وزیر خارجہ متقی نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کے لیے نئی دہلی کا دورہ کیا تو ہندوستان نے کابل میں اپنے تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے دیا۔ بھارت نے طالبان کو نئی دہلی میں اپنے سفارت خانے میں چارج ڈی افیئرز (سفارتی نمائندہ) مقرر کرنے کی بھی اجازت دی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان 17 اگست کو نئی دہلی میں اپنے سفارت خانے میں پہلی بار یوم فتح کی تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں۔جمعہ کو یہاں ایک میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند ماہ اور ایک سال کے دوران افغانستان کے ساتھ کئی مذاکرات اور رابطے کیے ہیں۔
جیسوال نے کہا کہ افغانستان سے ہندوستان کے کئی وزارتی دورے ہوئے ہیں۔ ان سے کئی شعبوں میں ہماری شراکت داری کو تقویت ملی ہے، جیسے ترقیاتی تعاون، تجارت اور رابطے۔ ہمارے افغانستان اور اس کے عوام کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، اور ہم ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے منتظر ہیں۔"
تاہم احمد نے کہا کہ یہ طالبان ہی ہیں جو انسانی اور ترقیاتی امداد کے لیے ہندوستان کی پہچان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت آسانی سے فنڈز جاری نہیں کر رہا ہے کیونکہ نئی دہلی کو یقین نہیں ہے کہ فنڈز صحیح منزل تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں کچھ نئے منصوبے شروع کیے جائیں۔
سچدیو کے مطابق ہندوستان کے وسیع تر جغرافیائی سیاسی مفادات کے پیش نظر افغانستان کے ساتھ عملی تعلقات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں ابھی ہماری پوزیشن یہی ہے۔کابل کے ڈرامائی زوال کے پانچ سال بعد، افغانستان بدستور پریشان ہے لیکن اب یہ صرف امریکہ کی طویل ترین جنگ یا طالبان کی واپسی کی کہانی نہیں ہے۔
یہ اس بات کا امتحان بن گیا ہے کہ کیا یہ خطہ، جس کی قیادت اس کی اپنی فوجیں کر رہی ہے، ایک ایسے افغانستان کو سنبھال سکتا ہے جو خودمختار اور تزویراتی طور پر اہم ہے، لیکن معاشی طور پر کمزور ہے اور ایک ایسی حکومت کے تحت ہے جسے دنیا کا بیشتر حصہ اب بھی پوری طرح سے قبول کرنے کو تیار نہیں۔
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