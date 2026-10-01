واشنگٹن سے 'تعلقات کے مستقبل کے رخ' پر سوالات کے بیچ امریکی کانگریس کے وفد کا بھارت دورہ
امریکی ایوانِ نمائندگان کے وفد نے ڈیفنس سیکریٹری راجیش کمار سنگھ سے ملاقات کی اور دفاعی، صنعتی اور تکنیکی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : October 1, 2026 at 1:55 PM IST
نئی دہلی: امریکی ایوانِ نمائندگان کی دونوں جماعتوں پر مشتمل ایک وفد کے بھارت دورے نے دہلی اور واشنگٹن کے درمیان مسلسل جاری روابط کو نمایاں کیا ہے، جس میں بات چیت کا محور "تعلقات کا مستقبل" رہا۔
تاہم، یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات میں کافی حد تک غیر یقینی صورت حال پائی جاتی ہے۔ امریکہ ایک طرف چین اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی شکل دے رہا ہے، جب کہ اسی دوران بھارت پر اضافی ٹیرف کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔
یہ صورت حال یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا یہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں ایک عارضی کشیدگی ہے یا پھر وہ بنیاد ہی تبدیل ہو رہی ہے جس نے کبھی چین کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ کے طور پر بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو اہم بنایا تھا۔
تاہم، اس تمام غیر یقینی صورت حال کے باوجود، دفاعی تعاون دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کا ایک ایسا شعبہ ہے جو اب بھی مضبوط ہے۔ وزارتِ دفاع کے مطابق، ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین، نمائندے برائن ماسٹ کی سربراہی میں آنے والے وفد نے پیر کے روز ڈیفنس سیکریٹری راجیش کمار سنگھ سے ملاقات کی اور "دفاعی، صنعتی اور تکنیکی تعاون پر خصوصی توجہ" کے ساتھ ابھرتی ہوئی جامع سٹرٹیجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکہ اپنی گھریلو صنعتی بنیاد کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے اور بھارت، جو دنیا میں ہتھیار خریدنے والے سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے، ٹیکنالوجی اور مشترکہ پیداوار کی تلاش میں ہے۔
لیکن اگر دفاعی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، تو وہ بھی تعلقات میں سب سے بڑی کشیدگی والے شعبے 'تجارت' سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ ٹرمپ کے دورِ حکومت میں، ٹیرف اور پابندیاں جیو پولیٹیکل دباؤ کے لیے امریکہ کا پسندیدہ ہتھیار بن چکے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کے حریفوں اور دوستوں دونوں کو یکساں طور پر ٹیرف کی دھمکیوں اور اضافے کا سامنا ہے۔
اتوار کے روز، ایوانِ نمائندگان کے وفد نے فارن سیکریٹری وکرم مصری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو میں "سینکشننگ روس اینڈ ایران ایکٹ (ایس آر آئی اے) 2026" بھی شامل تھا، جو امریکی صدر کو روسی تیل کے خریداروں پر 100 فیصد تک ٹیرف لگانے کا اختیار دیتا ہے۔
بھارت کا دورہ کرنے والے وفد کے سربراہ، ماسٹ، اور ان کے پانچ رکنی وفد کے بیشتر ارکان نے پابندیوں والے اس قانون کی حمایت کی، جسے ایوانِ نمائندگان میں 159 کے مقابلے میں دو جماعتوں کے 262 ووٹوں سے منظور کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے 18 ستمبر سال 2026 کو اس بل پر دستخط کر کے اسے قانون بنا دیا تھا۔
اس پس منظر میں، وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے واضح کیا کہ وکرم مصری اور امریکی وفد کے درمیان ملاقات کے دوران اس بل پر بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا کہ "بات چیت میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا، جس میں حال ہی میں نافذ کردہ ایس آر آئی اے قانون بھی شامل ہے۔"
روس سے تیل کی درآمد کے باعث بھارت کے روس کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی توانائی ملی ہے۔ لیکن یہی معاملہ، جس نے بھارت اور روس کے تعلقات کو مضبوط کیا، بھارت اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا سبب بھی بن گیا ہے۔ امریکی کانگریس کے اراکین بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں۔
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یہ نیا قانون بھارت کے لیے ایک ایسے انتہائی نامناسب وقت پر سامنے آیا ہے جب وہ اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کو چلانے کے لیے روس سے تیل کی خریداری بڑھا کر، ایران تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورت حال سے بچنے میں کامیاب رہا ہے۔
پابندیوں کے اس قانون کے نتیجے میں، اطلاعات کے مطابق بھارتی ریفائنریاں روسی تیل کی سپلائی میں ممکنہ خلل کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ ایک طرف امریکی پابندیوں کا خطرہ ہے تو دوسری طرف چین کی جانب سے روسی تیل کی خریداری میں اضافہ بھی ہے۔ جون میں روس سے بھارت کی خام تیل کی درآمدات بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں، جہاں یہ حجم یومیہ ریکارڈ 26 لاکھ (2.6 ملین) بیرل تک جا پہنچا تھا۔
توانائی کی سلامتی کے حوالے سے یہ غیر یقینی صورت حال ایک ایسی چیز ہے جس کا بھارت کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتا۔ چین کے بعد تیل کے دوسرے سب سے بڑے درآمد کنندہ بھارت کے لیے، تیل کی درآمدات میں کوئی بھی خلل فوری طور پر ملک کی توانائی کی سلامتی کو چیلنج کرتا ہے۔
جیسوال نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ "توانائی کا حصول" بھارت کے قومی مفاد پر مبنی ہے۔ انہوں نے 18 ستمبر کو ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ "ہم نے کہا ہے کہ اپنے 140 کروڑ لوگوں کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا ایک ایسا لازمی امر ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہی ہے۔ اور ہم مختلف ذرائع سے توانائی کی خریداری جاری رکھیں گے۔"
اگرچہ بھارت نے وینزویلا سے تیل کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے—جہاں جنوری سال 2026 میں فوجی مداخلت کے بعد امریکہ نے اس کے تیل کے وسیع ذخائر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا—تاہم روسی تیل کے حصول کے معاملے پر نئی دہلی پر واشنگٹن کا دباؤ اب بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔
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تجزیہ کاروں نے واضح کیا کہ امریکی وفد کے اس دورے کا ایک مقصد بھارت میں سیاسی درجۂ حرارت (سیاسی صورت حال اور رجحانات) کا اندازہ لگانا بھی ہو گا۔
تجارت کے ماہر بسواجیت دھر کا کہنا ہے کہ "اس دورے کے پیچھے ایک حکمتِ عملی ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ برکس اور روس پر پابندیوں کے بل کے بعد کیا صورت حال بنی ہے۔ یہ دونوں واقعات یکے بعد دیگرے سامنے آئے ہیں۔"
"وزارتِ خارجہ کی جانب سے یہ کہنا کہ تیل اور توانائی کی سلامتی کا معاملہ ہمارا خودمختار فیصلہ ہے، بنیادی طور پر یہ پیغام دینا ہے کہ ہم روس سے دوریاں اختیار نہیں کریں گے۔"
بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو امریکہ میں ہمیشہ دونوں بڑی جماعتوں (ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز) کی حمایت حاصل رہی ہے، جہاں کئی سیاست دانوں نے ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پر تنقید بھی کی ہے، بشمول دوست ممالک کے خلاف ان کی ٹیرف سے متعلق پالیسیوں پر۔
اس کے باوجود، ٹرمپ کے دوسرے دورِ اقتدار میں اس تعلق کی کچھ بنیادیں متزلزل نظر آئی ہیں۔ امریکہ طویل عرصے سے بھارت کو چین کے ابھار کے خلاف ایک مضبوط ڈھال کے طور پر دیکھتا آیا ہے، جب کہ دوسری طرف سال 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی نیوی سیلز کے حملے میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد سے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں گراوٹ آئی تھی۔
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لیکن ٹرمپ نے، جیسا کہ شی جن پنگ کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات سے ظاہر ہوا، چین کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے اور اس رشتے میں مخاصمت کے عنصر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔
اگرچہ امریکہ اور چین کے درمیان رقابتوں کو سنبھالا جا رہا ہے اور یہ ختم نہیں ہوئی ہیں، تاہم اس صورت حال نے یہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا چین اور امریکہ کے گہرے ہوتے تعلقات بھارت پر اثر انداز ہوں گے اور کیا واشنگٹن کم از کم ٹرمپ کے دور میں نئی دہلی کو بیجنگ کے خلاف ایک متبادل یا دفاعی رکاوٹ کے طور پر دیکھنا جاری رکھے گا؟
شی جن پنگ کے دورۂ امریکہ کے دوران، دونوں ممالک نے "احترام، انصاف اور باہمی تعاون پر مبنی تزویراتی استحکام کے حامل تعمیری چین-امریکہ تعلقات" پر اتفاق کیا، اس کے علاوہ 30 ارب ڈالر کی باہمی ٹیرف تخفیف اور تجارتی جنگ بندی (ٹریف معاہدہ)—جو نومبر میں ختم ہو رہی ہے—میں دو ماہ کی توسیع پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ اس پیش رفت نے یہ سوالات اٹھا دیے ہیں کہ کیا واشنگٹن روسی تیل خریدنے کی پاداش میں بیجنگ پر 100 فیصد تک ٹیرف لگا کر چین کے ساتھ اس تجارتی جنگ بندی کو سبوتاژ کر دے گا؟
یہی حساب کتاب شاید بھارت پر لاگو نہ ہو، کیونکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس کو تجارتی مسائل پر بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود، امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کے استحکام نے اس بحث کو بھی جنم دیا ہے کہ یہ ایک ممکنہ جی-2 فارمولا ہے، جس کا اظہار ٹرمپ خود بھی ماضی میں کئی مواقع پر کر چکے ہیں۔
تزویراتی امور کے ماہر برہما چیلانی نے ایکس پر لکھا کہ "امریکہ اور چین کے درمیان ایک غیر رسمی 'جی-2' کے اصل نقصان دہندگان خود امریکہ کے اپنے دوست ممالک ہیں، جو امریکہ کے غیر متوقع رویے کے خلاف اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوں گے۔"
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"بھارت 'جی-2' کے اس ڈھانچے کو بنیادی طور پر ایک حقیقی کثیر قطبی ایشیا کے اپنے وژن سے بالکل متصادم دیکھتا ہے۔"
اس سب کے باوجود، امریکہ کے ساتھ تعلقات اب بھی بھارت کے لیے سب سے اہم ہیں، کیونکہ دونوں ممالک ٹیکنالوجی، چار رکنی سیکیورٹی فورم 'کواڈ' کے ذریعے اہم معدنیات کی سپلائی چین کی تشکیل، خلائی تعاون اور دفاعی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔
جون میں، امریکہ نے بھارت کے ایم-777 اے-2 الٹرا لائٹ ہاوٹزر توپوں کے لیے 23 کروڑ ڈالر کے امدادی پیکج کی فروخت کا اعلان کیا تھا، جس کی تخمینہ لاگت 48.22 کروڑ ڈالر ہے، اور اس کے علاوہ اے ایچ-64 ای اپاچی ہیلی کاپٹروں کی سپورٹ سروسز کے لیے الگ سے تخمینہ ساڑھے 19 کروڑ ڈالر کا اعلان کیا تھا۔
دونوں ممالک ایک تجارتی معاہدے پر بھی مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اس کی حتمی شکل اس غیر یقینی صورت حال کی وجہ سے التوا کا شکار ہے۔ "یہ تجارتی کشیدگی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ٹرمپ (امریکہ کے) تجارتی خسارے کو کم کرنے اور بھارت کو امریکہ سے خریداری پر مجبور کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ وہ ہم پر طرح طرح کے مطالبات کی بوچھاڑ جاری رکھیں گے اور ہر قسم کے ٹیرف کی دھمکیاں دیتے رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں، (دونوں ممالک کے درمیان) اعتماد کا فقدان پیدا ہو جائے گا۔"
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