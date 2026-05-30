کرناٹک میں کانگریس ہائی کمان کے لیے ایک نیا چیلنج: سدارامیا، شیوکمار اور کھرگے کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا؟
کرناٹک میں اسمبلی انتخابات 2028 میں ہیں۔ نتیجتاً، اس موڑ پر کیے گئے کسی بھی فیصلے کو غور و فکر کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔
Published : May 30, 2026 at 2:24 PM IST
نئی دہلی: ریاست کرناٹک میں اقتدار کی کامیاب منتقلی کے بعد، پارٹی نے ممکنہ کابینہ کے وزراء، قانون ساز کونسل کے اراکین (ایم ایل سی)، اور راجیہ سبھا کے امیدواروں کے ناموں کے بارے میں مشاورت کی ہے۔
پارٹی ذرائع نے اشارہ کیا کہ سابق وزیر اعلی سدارامیا اور ان کے نائب ڈی کے شیوکمار کے درمیان طویل عرصے سے قیادت کی لڑائی چل رہی ہے جو کہ اب حل ہو گیا ہے۔ تاہم، ہائی کمان کے لیے اصل چیلنج انتظار کر رہا ہے: سابق وزیر اعلیٰ سدارامیا، نئے وزیر اعلیٰ اور پارٹی صدر ملکارجن کھرگے کے درمیان ایک نازک توازن برقرار رکھنا — کیونکہ یہ تینوں انتہائی بااثر شخصیات ہیں جن کا تعلق کرناٹک سے ہے۔
اس سے پہلے، جمعہ کو سدارامیا نے دہلی میں کھرگے سے ملاقات کی، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور ممبر قانون ساز کونسل (ایم ایل سی) یتیندرا موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر کھرگے کے بیٹے پرینک کھرگے بھی موجود تھے۔ الگ سے، ڈی کے شیوکمار نے کھرگے، راہل گاندھی اور پارٹی جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال کے ساتھ انفرادی ملاقاتیں بھی کیں۔ یہ تبدیلی ایک نازک موڑ پر واقع ہو رہی ہے، کیونکہ پارٹی ہائی کمان 2028 کے اسمبلی انتخابات کے لیے سرگرمی سے تیاری کر رہی ہے اور حکومتی انتظامیہ کے ساتھ ریاستی یونٹ کی تنظیم نو کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
نئے چیف منسٹر کی مدت ملازمت صرف دو سال ہوگی اور امکان ہے کہ وہ اپنی کابینہ کے ارکان کی اکثریت کو ذاتی طور پر منتخب کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اس سلسلے میں سابق وزیر اعلیٰ سدارامیا کے خدشات کو دور کرنا چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ نئی کابینہ میں نوجوان چہروں کو جگہ دینے کے لیے گنجائش پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کئی قانون سازوں نے دہلی میں ڈیرے ڈالے تھے اور کھرگے سے کابینہ میں ردوبدل کرنے کی اپیل کی تھی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئے ممبران حکومت کے اندر عہدہ حاصل کر سکیں۔
مزید برآں، موثر حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے، ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کو اپنے نائب کے طور پر کام کرنے کے لیے قابل اور نوجوان رہنماؤں کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ذرائع نے اشارہ کیا کہ شیوکمار 2023 سے واحد نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے تھے، موجودہ صورتحال میں ایک سے زیادہ نائب کی تقرری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس عمل میں ذات پات کی بنیاد پر توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ووکلیگا لیڈر شیوکمار نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں جبکہ او بی سی لیڈر سدارامیا وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ اب جب کہ ووکلیگا کے ایک لیڈر نے وزارت اعلیٰ سنبھال لی ہے، اس کے نائبین کو لنگایت، دلت اور اقلیتی برادریوں سے منتخب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے نوٹ کیا کہ نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے پہلے ہی کئی دعویدار ہیں، جن میں تجربہ کار لیڈران جیسے جی پرمیشورا، ایم بی۔ پاٹل، کے جے جارج، اور ضمیر احمد، پریانک کھرگے کے نام شامل ہیں۔
مزید برآں، ووکلیگا کے ایک رہنما (جو اس وقت ریاستی یونٹ کے سربراہ بھی ہیں) کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، پارٹی ہائی کمان کو لنگایت، دلت، یا او بی سی برادریوں سے تعلق رکھنے والے نئے ریاستی یونٹ کے سربراہ کا تقرر کرکے حکومت اور پارٹی کے درمیان طاقت کے ڈھانچے میں توازن پیدا کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ اس عہدہ کے لیے فی الحال جن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے ان میں دلت لیڈر ستیش جارکی ہولی - سدارامیا کے قریبی ساتھی - اور لنگایت لیڈر ایم بی۔ پاٹل اور ایشور کھنڈرے کے نام شامل ہیں۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کی ایک عہدیدار اور سابق قانون ساز انجلی نمبالکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کیرالہ میں حال ہی میں ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی ہے، جس میں نوجوان اور تجربہ کار لیڈروں کا امتزاج شامل ہے۔ انہوں نے کہا، "مجھے یقین ہے کہ ہائی کمان کرناٹک کے لیے بھی ایک مضبوط ٹیم کو حتمی شکل دے گی۔ نئی کابینہ کا اعلان بھی آنے والے دنوں میں متوقع ہے۔
نئی کابینہ کے علاوہ پارٹی ممکنہ ایم ایل سی امیدواروں کے ناموں پر بھی غور و خوض کر رہی ہے۔ گورنر قانون ساز کونسل کے لیے پانچ اراکین کو نامزد کریں گے، جب کہ کانگریس پارٹی کو ان سات ایم ایل سی سیٹوں میں سے پانچ جیتنے کا یقین ہے جن کے لیے انتخابات شیڈول ہیں۔ مزید برآں، کانگریس کرناٹک سے راجیہ سبھا کی تین سیٹیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، ان سیٹوں کے لیے انتخابات 18 جون کو ہونے والے ہیں۔ جبکہ کھرگے کے لیے ایک سیٹ یقینی ہے، پارٹی کو اب بھی باقی دو سیٹوں کے لیے ناموں کو حتمی شکل دینے کی ضرورت ہے۔
اے آئی سی سی کے کارکن سورج ہیگڑے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ، اس وقت، بنیادی توجہ کابینہ کی تشکیل پر ہے۔ دیگر فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ’’ہمیں ایم ایل سی کی سات سیٹوں میں سے پانچ جیتنے کا یقین ہے۔ نئی حکومت اور نئی ریاستی سطح کی ٹیم 2028 کے اسمبلی انتخابات کا مرحلہ طے کرے گی۔ پارٹی اس منتقلی کو انتہائی ہموار اور پیشہ ورانہ انداز میں نافذ کر رہی ہے، اور تمام زیر التوا مسائل جلد ہی حل ہونے کی امید ہے۔ کے سدارامیا نے 2023 میں اپنی دوسری میعاد کے لیے عہدہ سنبھالا اور 28 مئی 2026 کو عہدہ چھوڑ دیا، اس طرح ان کے نائب ڈی کے شیوکمارکے لیے راہ ہموار ہوئی، جنہوں نے پہلے کانگریس کو بی جے پی کے خلاف 224 میں سے 135 سیٹوں پر تاریخی فتح دلائی تھی لیکن سی ایم کی کرسی سے دور رکھے گئے تھے۔
