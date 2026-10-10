زاہد مختار کو پہلی برسی پر ادیبوں، شاعروں اور قلم کاروں کا شاندار خراجِ عقیدت
ادبی وثقافتی میدان میں زاہد مختار کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کی ہمہ جہت شخصیت اور ناقابلِ فراموش ادبی ورثے کو سراہا گیا۔
Published : October 10, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 7:02 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں 9 اکتوبر کو معروف ادیب، شاعر اور اداکار زاہد مختار کی پہلی برسی کے موقعے پر ایک تعزیتی و یادگاری تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ادبی، ثقافتی اور تخلیقی شعبوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کر کے مرحوم کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اس موقعے پر مقررین نے زاہد مختار کی ادبی خدمات، شاعرانہ صلاحیتوں اور فنونِ لطیفہ کے مختلف شعبوں میں ان کی گراں قدر شراکت کو یاد کرتے ہوئے اپنے گہرے احترام اور محبت کا اظہار کیا۔
یہ یادگاری تقریب گذشتہ روز نئی بستی، اننت ناگ میں واقع مرحوم کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس کا اہتمام ادبی تنظیم 'محفلِ فکر و فن' کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تقریب میں معروف ادیب بشیر دادہ، ڈاکٹر مشتاق احمد، محمد شفیع ایاز اور مراض ادبی سنگم کے اراکین سمیت متعدد ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم زاہد مختار کی یاد میں گلباری کی اور ان کی ادبی و ثقافتی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
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تقریب کے دوران مقررین نے زاہد مختار کی ہمہ جہت شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک ادیب، شاعر اور اداکار کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت قائم کی تھی۔ ان کی تخلیقی صلاحیتیں اور ادب و ثقافت سے گہری وابستگی انہیں اپنے ہم عصروں میں نمایاں کرتی تھی۔ مقررین نے مزید کہا کہ زاہد مختار کی ادبی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں، شاعری اور فنی صلاحیتوں کے ذریعے ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کو جلا بخشی اور اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی مایہ ناز شخصیات کے کام کو نئی نسل تک پہنچانا معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
مقررین کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے کی تہذیبی شناخت اور فکری ترقی میں ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کا کردار کلیدی ہوتا ہے کیونکہ یہ شخصیات اپنے تخلیقی کام کے ذریعے معاشرتی احساسات، انسانی جذبات اور تہذیبی اقدار کو اجاگر کرتی ہیں۔ تقریب میں موجود دانشوروں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرحوم زاہد مختار کی ادبی میراث کو محفوظ رکھنے اور نوجوان قلم کاروں کو ادب و ثقافت کی جانب راغب کرنے کے لیے ایسے پروگراموں کا انعقاد جاری رہنا چاہیے۔
اس تقریب کا بنیادی مقصد مرحوم زاہد مختار کی ادبی و ثقافتی خدمات کو یاد کرنا اور ان کے چھوڑے ہوئے تخلیقی ورثے کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ وہ ادبی سرگرمیوں کے فروغ اور مرحوم ادبی شخصیات کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ زاہد مختار کی پہلی برسی پر منعقدہ یہ تقریب ان کے چاہنے والوں اور ادبی حلقوں کی جانب سے ان کے لیے گہری وابستگی، محبت اور احترام کا منہ بولتا ثبوت تھی۔
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