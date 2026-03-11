آگرہ میں کوی سمیلن و مشاعرہ، ڈاکٹر ہری اوم پنوار نے سنایا، پاکستانی قبضے والا سب کشمیر ہمارا ہے...
Published : March 11, 2026 at 1:54 PM IST
آگرہ: ضلع کے فتح آباد روڈ پر واقع ٹاٹا گراؤنڈ میں منعقد تاج مہوتسو میں جمعرات کی دیر رات تک لفظوں کا جادو پھیل گیا۔ ملک بھر کے نامور شاعروں اور ادیبوں نے یہاں منعقدہ شاعری سمیلن اور مشاعرہ میں اپنی شاعری اور اشعار سے سامعین کو مسحور کیا۔ تاج مہوتسو کے اوپن ایئر اسٹیج پر جگل بندی نے سامعین کو مسحور کردیا۔ اسٹیج سے سنائی گئی نظموں، گیتوں، غزلوں اور اشعار نے حاضرین کو محظوظ کیا۔
واضح رہے کہ آگرہ میں بین الاقوامی میلہ تاج مہوتسو کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو 27 فروری تک جاری رہے گا۔ تاج مہوتسو کے دوسرے دن کھلے میدان میں ایک شعری سمپوزیم اور مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بھر کے نامور شاعروں اور ادیبوں نے شرکت کی۔
معروف بہادر شاعر ڈاکٹر ہریوم پنوار نے سٹیج سے تلاوت کی، "بھارتی پارلیمنٹ نے حلف اٹھایا اور مان لیا کہ تمام پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے، ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب دہلی مزید برداشت نہیں کرے گا، پاک مقبوضہ کشمیر ہمارا ہو گا"۔
کانپور سے لافٹر چیمپیئن مقابلہ کرنے والے ہیمنت پانڈے نے ویلنٹائن ڈے پر محبت کا اظہار کرنے والوں کی حالت زار کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "میں نے آپ کو دینے کے لیے ایک پھول سستے میں خریدا تھا، میں نے اسے اپنے بیگ میں رکھا تھا تاکہ کوئی اسے نہ دیکھے۔ میں آپ کو پھول دینے جا رہا تھا، میری پیاری، لیکن بجرنگ دل کے ارکان اسے راستے میں لے گئے۔" ڈاکٹر روچی چترویدی نے فیسٹیول کے تھیم پر ایک گانا گایا، "وندے ماترم، روایت اور قومی فخر"، "وندے ماترم ملک کا آفاقی تعریفی گیت ہے، وندے ماترم ہر شخص کے دل اور روح ہے۔" وندے ماترم نئی زندگی کا پیار ہے، یہ پوجا کا نیا ہندوستانی گانا ہے۔' شاعرہ پدما گوتم نے یہ سطریں سنائیں، 'محبت کا کردار بونا نہیں ہو سکتا، محبت سونے کی طرح قیمتی نہیں ہو سکتی'۔
شاعر ششانک پربھاکر نے پڑھا، 'میرے گھر میں تقسیم کا چرچا شروع ہو گیا، مجھے لگتا ہے جیسے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔' شویتا سنگھ نے پڑھا، 'جب زہر اگلنے والے دماغ کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ منگوز یہاں سانپ پالتے ہیں۔' جے پور سے آئے ماروتی نندن نے کہا، 'ہم نے جناح کی یادوں پر سدرشن چکر کا استعمال کیا، ہم نے برہموس کے ساتھ چینی ڈرون میزائل کو مار گرایا۔' مزاحیہ شاعروں پرتاپ فوجدار، انیل اگروال، مدن موہن دانش، سشیل سریت، دان بہادر، اور سچن سارنگ نے مکتکاش اسٹیج سے رات گئے تک شاعری کی۔