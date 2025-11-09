عالمی یوم اردو 2025: لکھنؤ کی سرزمین سے پھیلا الفاظ کا جادو، اردو نے یہاں پایا اپنا رنگ اور انداز
شاعر مشرق علامہ اقبال نے اردو کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے دنیا بھر میں ایک نئی پہچان بھی دی۔
Published : November 9, 2025 at 3:13 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 3:19 PM IST
لکھنؤ: عالمی یوم اردو آج 9 نومبر کو منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد اردو زبان کو عوام کے لیے قابل رسائی بنانا ہے، تاکہ نہ صرف اردو بولنے والے بلکہ غیر اردو داں طبقے بھی اس زبان کو سیکھ اور سمجھ سکیں۔ یہ دن اردو کے عظیم شاعر اور مفکر ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم پیدائش بھی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اردو کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے دنیا بھر میں ایک نئی پہچان بھی دی۔ اردو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زبان نے لکھنؤ میں اپنا رنگ اور انداز پایا۔
لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر جانثار عالم نے کہا کہ آج کے دور میں اردو سیکھنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ آج کے نوجوانوں میں اردو سیکھنے کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے۔ ادب، اداکاری، شاعری یا صحافت کی دنیا کے خواہشمندوں کو اردو میں حقیقی سہارا ملتا ہے۔ اردو سیکھے بغیر ان شعبوں میں کامیابی مشکل ہے۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ ہندی صحافت میں بھی اردو کا اثر بڑھ گیا ہے۔ آج 50 سے 60 فیصد سرخیاں اردو الفاظ پر مشتمل ہیں۔ اردو ٹی وی اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی نظر آتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر عالم نے وضاحت کی کہ اقبال نے اردو کو صرف ایک زبان نہیں بلکہ قومی جذبہ بنا دیا۔ "سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا" ان کا ترانہ ہے جس نے ہندوستان کو اتحاد کا پیغام دیا۔ یہاں تک کہ 1984 میں جب ہندوستان کا پہلا خلاباز خلا میں گیا تو اس نے بھی یہی کہا تھا ’’سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا‘‘۔
لکھنؤ کی اردو کا ایک اسلوب اور ایک شناخت ہے: جانثار عالم بتاتے ہیں کہ اردو کی بنیاد دہلی میں پڑی، دکن تک پھیلی، اور پھر لکھنؤ میں اس کا اپنا ذائقہ اور اسلوب پایا۔ لکھنؤ کی اردو کا لہجہ، ثقافت اور مٹھاس کو آج بھی دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔
اردو مذہب سے بالاتر ہے: معروف شاعر اظہر اقبال کہتے ہیں کہ آج اردو کسی مذہبی شناخت تک محدود نہیں رہی۔ ہم بہت سے ہندو نوجوانوں کو جانتے ہیں جو اردو میں شاعری کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے زبان کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ آج نوجوان آن لائن اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دنیا میں پہچان بنا رہے ہیں۔
اردو میں مٹھاس ہے: لکھنؤ کی نوجوان شاعرہ سائرہ روبینہ ایاز کہتی ہیں، " عالمی یوم اردو ہمارے لیے صرف ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک احساس ہے۔ مجھے بچپن سے ای ٹی وی اردو کے مشاعرے سن کر شاعری کا شوق پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنا پہلا مشاعرہ دہلی میں سنایا، اور اب ملک بھر میں سنا رہی ہوں۔ سوشل میڈیا نے نئی نسل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔" لوگ کہتے ہیں کہ اردو کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرے کا ہر طبقہ اس زبان کی مٹھاس کی طرف مائل ہے۔
مشاعرے ایک ایسا پلیٹ فارم ہیں جو اردو کی روح کو زندہ رکھتا ہے: نوجوان شاعر یاسر صدیقی کہتے ہیں، "مشاعروں نے اردو کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی ہندوستان اور بیرون ملک منعقد ہونے والے مشاعروں میں ہندوستانیوں کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ اردو ہماری ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ اردو شاعری کے چاہنے والے بیرون ملک بھی موجود ہیں۔"
دانش محل: ایک کتاب، ایک جذبہ: دانش محل، لکھنؤ کے امین آباد میں کتابوں کی مشہور دکان ہے، جس نے 1939 سے اردو کی خدمت کی ہے، اب مولوی گنج منتقل ہو گئی ہے۔ دکان کے مالک محمد نعیم جذباتی انداز میں کہتے ہیں، "یہ صرف ایک دکان نہیں، یہ ایک جذبہ ہے۔ میرے والد محمد نسیم نے اسے شروع کیا تھا۔ یہاں ادیب، شاعر اور پروفیسر بیٹھا کرتے تھے۔ اب جب ہم دکان خالی کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دور ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر میں زندہ ہوں تو دانش محل زندہ رہے گا۔" اب دانش محل ایک نئے مقام پر دوبارہ کھلے گا اور اس بار مذہبی کتابوں کے ساتھ اردو ادب کی نئی کتابیں بھی وہاں دستیاب ہوں گی۔
اردو کا سفر: مورخین کے مطابق، اردو کی ابتدا 12ویں صدی میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے ہوئی۔ یہ ایک رابطہ زبان تھی، جسے اس وقت ہندوی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زبان مختلف ناموں سے جانی جانے لگی، جیسے ہندوی، ریختہ، دکنی، ہندوستانی، دہلوی، زبان ہندوستان اور دکنی جیسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ مغلوں کی راجدھانی دہلی کو اس زبان کی ترقی کے لیے ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: