ویشو ادبی و تجارتی میلے کا تیسرا اور اختتامی دن اختتام پذیر، ادیبوں اور شاعروں نے ادبی و ثقافتی پلیٹ فارمز کی اہمیت کو اجاگر کیا
میلے کے آخری روز منعقد ہونے والی اہم سرگرمیوں میں ملاقاتِ مصنف کل ہند مشاعرہ اور دیگر ادبی و ثقافتی پروگرام شامل تھے۔
Published : November 13, 2026 at 8:38 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منعقدہ تین روزہ ویشو ادبی و تجارتی میلے کا تیسرا اور اختتامی دن گورنمنٹ ڈگری کالج کولگام میں جوش و خروش اور ادبی سرگرمیوں کے درمیان اختتام پذیر ہوا۔ مختلف ادبی، ثقافتی اور تبادلۂ خیال پر مبنی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جن میں ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔
میلے کے آخری روز منعقد ہونے والی اہم سرگرمیوں میں ملاقاتِ مصنف کل ہند مشاعرہ اور دیگر ادبی و ثقافتی پروگرام شامل تھے۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے نامور ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو اپنے خیالات، تجربات اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کیا گیا، جبکہ شرکاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ادبی و فکری تبادلۂ خیال کرنے کا بھی موقع ملا۔
اس موقع پر ادبی و ثقافتی پلیٹ فارمز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ ایسے پروگرام معاشرے میں ادب، زبان، ثقافت اور تخلیقی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کے میلوں کے انعقاد سے نہ صرف نوجوان نسل کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے بلکہ انہیں ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
واضح رہے کہ تین روزہ ویشو ادبی و تجارتی میلے کے انعقاد کا بنیادی مقصد ضلع کولگام کے مالا مال تہذیبی، ثقافتی اور ادبی ورثے کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی تجارت، فنونِ لطیفہ اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔
میلے میں معاشرے کے مختلف طبقوں کی فعال شرکت نے اس تقریب کو مزید اہمیت بخشی۔ اس موقع پر اس امید کا اظہار کیا گیا کہ مستقبل میں بھی ایسے ادبی و ثقافتی پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ خطے کے ادبی ورثے کو محفوظ رکھنے، مقامی صلاحیتوں کو آگے لانے اور نئی نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت سے جوڑنے میں مدد مل سکے۔