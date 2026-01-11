سرینگر میں تازہ شمارہ" گوشہ فیاض دلبر "کی رسم رونمائی انجام
سہ ماہی کوہ ماراں کے تازہ شمارے کی رسم رونمائی سے قبل سارہ سلطان نے ڈاکٹر شاہ فیصل کا تحریر کردہ تبصرہ پیش کیا۔
Published : January 11, 2026 at 10:08 PM IST
سرینگر(پرویز الدین ): سہ ماہی کوہ ماراں کے زیر اہتمام سرینگر کے ایک مقامی ہوٹل میں اتوار کو ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس دوران سہ ماہی کوہ ماراں کے تازہ شمارے گوشہ فیاض دلبر کی رسم رونمائی انجام دی گئی ۔ تقریب کی صدارت سابق صدر شعبہ صحافت پروفیسر ناصر مرزا معروف صحافی انجام دی جبکہ ان کے ہمراہ ایوان صدرات میں نامور صحافی جاوید آزر ،فکشن نگار محی الدین ریشی اور غلام نبی شاہد بھی موجود رہے ۔تقریب کے آغاز میں سہ ماہی کوہ ماراں کے مدیر اعلیٰ سہیل سالم نے سبھی مہمانوں کا استقبال کیا۔
تقریب کے دوران سہ ماہی کوہ ماراں کے تازہ شمارے کی رسم رونمائی سے قبل سارہ سلطان نے ڈاکٹر شاہ فیصل کا تحریر کردہ تبصرہ پیش کیا۔ اس موقعے پر مقررین نے فیاض دلبر کی ادبی خدمات کا اعتراف ان کے تئیں خراج تحسین پیش کیا اور سہیل سالم کی اس کاوش کو سراہا۔ اپنے صدارتی کلمات میں پروفیسر ناصر مرزا نے فیاض دلبر کی علمی و ادبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے سہ ماہی کوہ ماران کو ان پر خصوصی گوشہ شائع کرنے پر مبارکباد پیش کیا۔
پروفیسر ناصر نے کہا کہ فیاض دلبر کی ہمہ جہت شخصیت پر عمدہ گوشہ تیار کیا ہے جو کہ ایک تاریخی دستاویز پر مبنی ہے۔اپنے خطاب کے دوران جاوید آزر ،محی الدین ریشی اور غلام نبی شاہد نے فیاض دلبر سے وابستہ یادوں کو پھر سے تازہ کیا اور ان کی ادبی شخصیت پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا
یہ بھی پڑھیں: کشمیری شاعر عبدالاحد آزاد کی ادبی خدمات پر یک روزہ سیمنار منعقد
تقریب میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ادباء و شعراء اور معزز شخصیات نے شرکت کی ۔آخر پر کوہ ماراں کے مدیر اعلیٰ سہیل سالم نے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر شہزادہ سلیم نے انجام دیے۔