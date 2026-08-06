جموں و کشمیر میں اردو زبان کی تاریخ اور اس کے فروغ کی ضرورت پر خصوصی رپورٹ
سابق صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ ،پروفیسر چمن لال بھگت، اور ریسرچ سکالر وجے کمار سے اردو زبان کو لیکر خاص بات چیت
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 6, 2026 at 4:58 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): اردو زبان جس کی آبیاری میں مختلف مذاہب اور طبقات کے افراد نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آج اردو زبان کے فروغ کے لیے کیا، کیا جانا چاہیے؟ اس ضمن میں ای ٹی وی بھارت نے اردو زبان کے معلمین اور طلبہ اور سابق صدر ریاست جموں کشمیر ڈاکٹر کرن سنگھ سے ردعمل جانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اردو زبان کو کسی ایک مذہب، فرقے یا خطے سے جوڑنا تاریخی حقائق سے انحراف ہے۔ یہ زبان ہندوستان کی مشترکہ تہذیب، ثقافت، قومی یکجہتی اور گنگا جمنی روایت کی علامت رہی ہے، جبکہ جموں و کشمیر میں اس کے فروغ میں ڈوگرہ حکمرانوں، ہندو، مسلمان اور سکھ دانشوروں نے یکساں کردار ادا کیا۔ ان خیالات کا اظہار جموں یونیورسٹی کے شعبۂ اردو کے پروفیسر چمن لال بھگت، شعبۂ اردو کے ریسرچ اسکالر وجے اور سابق صدرِ ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں کیا۔
پروفیسر چمن لال بھگت نے کہا کہ اردو کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے اور جموں و کشمیر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ڈوگرہ حکمرانوں نے اردو کی سرپرستی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1846 میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور سے اردو کی ترقی کے لیے اقدامات شروع ہوئے، جنہیں مہاراجہ رنبیر سنگھ نے مزید وسعت دی۔ بعد ازاں 1889 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے اردو کو ریاست جموں و کشمیر کی سرکاری زبان قرار دیا، جس سے اس زبان کو انتظامی اور تعلیمی سطح پر غیر معمولی فروغ ملا۔ ان کے مطابق اگر اردو کسی مخصوص مذہب کی زبان ہوتی تو ڈوگرہ حکمران اسے سرکاری زبان کا درجہ نہ دیتے۔
انہوں نے کہا کہ اردو صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تہذیب اور ثقافتی ورثہ ہے، جس نے آزادی کی جدوجہد، حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1857 کی جنگِ آزادی کے دوران اردو شاعری اور نثر نے عوام میں اتحاد اور آزادی کا جذبہ پیدا کیا، جبکہ مولوی محمد باقر، محمد حسین آزاد اور دیگر اہلِ قلم نے اردو کے ذریعے قوم کی رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا کہ اردو نے ہر دور میں معاشرے کو جوڑنے اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا فریضہ انجام دیا۔
ادبی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر بھگت نے علامہ اقبال، فیض احمد فیض، سعادت حسن منٹو، حبیب جالب، خواجہ الطاف حسین حالی اور دیگر عظیم ادیبوں اور شاعروں کی خدمات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کا کلام، خصوصاً "سارے جہاں سے اچھا" اور رام چندر جی و گرو نانک دیو جی کو خراجِ تحسین پیش کرنے والی نظمیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اردو ہمیشہ قومی ہم آہنگی اور مشترکہ ثقافت کی زبان رہی ہے۔ ان کے مطابق منٹو کے افسانوں اور حالی کی نظموں میں بھی انسان دوستی، حب الوطنی اور سماجی اصلاح کا واضح پیغام ملتا ہے۔
پروفیسر چمن لال بھگت نے مزید کہا کہ جموں یونیورسٹی کے شعبۂ اردو کی بنیاد رکھنے اور اسے فروغ دینے والوں میں پروفیسر گیان چند جین، جگن ناتھ آزاد، پروفیسر سکھ چین سنگھ، پروفیسر شام لال کارا اور دیگر غیر مسلم اساتذہ شامل رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو ہمیشہ سب کی زبان رہی ہے۔
سابق صدرِ ریاست جموں کشمیر ڈاکٹر کرن سنگھ نے ائ ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں اردو کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ڈوگرہ دور میں فارسی کے بعد اردو ریاست کی سرکاری زبان بنی اور سرکاری ریکارڈ، ریونیو دستاویزات اور انتظامی امور اردو میں انجام دیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اردو، ڈوگری، پنجابی، ہندی اور سنسکرت سمیت تمام زبانوں سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی زبان کی مخالفت درست نہیں کیونکہ ہر زبان علم اور تہذیب کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر کرن سنگھ نے علامہ اقبال کی شاعری کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا جیسی نظم ہندوستانی قوم پرستی اور قومی یکجہتی کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اقبال کے شعر "مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا" کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اپنے دور میں تھا۔
اردو کے مستقبل پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہا کہ اس زبان کے احیاء کے لیے حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ جموں و کشمیر کی تمام جامعات میں ہندی کے ساتھ اردو کی تدریس کو بھی لازمی اہمیت دی جائے تاکہ نئی نسل اس زبان سے جڑی رہے ان کا کہنا تھا کہ اگر نئی نسل علاقائی زبانیں نہیں سیکھے گی تو وقت کے ساتھ یہ زبانیں معدوم ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اردو سمیت تمام ہندوستانی زبانوں کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔
جموں یونیورسٹی کے شعبۂ اردو سے پی ایچ ڈی کرنے والے ریسرچ اسکالر وجے کمار نے بھی اس مؤقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اردو کسی مخصوص مذہب یا علاقے کی زبان نہیں بلکہ ہندوستانیوں کی مشترکہ زبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو محبت، ادب اور ثقافت کی زبان ہے اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو ادیبوں اور شاعروں نے اس کی ترقی میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے منشی پریم چند، رام بابو سکسینہ، گیان چند جین، جگن ناتھ آزاد اور دیگر اہلِ قلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اردو کو مذہبی عینک سے دیکھنا تاریخی ناواقفیت کی علامت ہے۔
وجے کمار نے کہا کہ جموں و کشمیر میں بھی اردو کو فروغ دینے کا سب سے بڑا کردار ڈوگرہ حکمرانوں نے ادا کیا، جنہوں نے اسے سرکاری زبان بنایا۔ انہوں نے معروف شاعر گلزار کے اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ زبانوں پر جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ اردو دراصل ہندوستانیوں کی مشترکہ شناخت کی زبان ہے۔
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