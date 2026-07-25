'چنار کے نیچے گھاس اگنے کی جسارت نہیں کرتی، افسانہ نگار شکیل الرحمان
شکیل الرحمان نے 1974 میں'تبک نالن فور روکھ' کے عنوان سے کشمیری میں اپنی پہلی کہانی لکھی اور یہی ان کا پہلا افسانہ بھی ہے۔
Published : July 25, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 3:08 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): شکیل الرحمان گزشتہ تقریبا ً چھ دہائی سے کشمیری زبان وادب کی آبیاری کرتے آرہے ہیں۔ کشمیر میں جب بھی کشمیری افسانہ نگاری کی بات جائے گی تو ان کا نام لئے بغیر وہ نامکمل ہوگی۔اس افسانہ نگار اور ادبی کارناموں اور کشمیری زبان کے تئیں ان کی خدمات سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے شکیل الرحمان کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔
شکیل الرحمان اپنے بچن کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرینگر کے بٹہ مالو علاقے سے منتقلی کے بعد میری ابتدائی تعلیم شہر سرینگر کے فتح کدل کے ایک مقامی اسکول سے ہوئی ہے جہاں پڑھائی اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں بھی کرائی جاتی تھیں۔جو کہ میرے اندر کے قلمکار کو باہر نکالنے میں کافی حد تک معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔ وہیں ادبی گھرانے سے تعلق ہونے سے لکھنے کی طرف مائل ہونے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ اگرچہ میرے والد صاحب امین کامل وادی کشمیر کے بڑے شاعر اور نقاد گزرے ہیں تاہم شعر و شاعری کے بجائے میں نے افسانے نگاری پر ہی اپنی توجہ مرکوز کی۔جس کا سلسلہ آج تک برابر جاری ہے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کی بلند قد کی مثال ایسی دی کہ چنار کے درخت کے نیچے گھاس اگنے کی جسارت نہیں کرتا ہے ۔گھاس کو اگنے کی خاطر اپنی طرح کو تبدیلی کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سال 1974میں نے ' تبک نالن فور روکھ' کے عنوان سے کشمیری میں پہلی کہانی لکھی اور یہی میرا پہلا افسانہ بھی ہے۔ ایسے میں اب تک اِن کے افسانوی مجموعے کے 6 کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ جن میں' کاشر افسانہ 1990 یورکن'، برتن مژرم تار،سم دِس سدرس اور عکسن ہند انہار وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔انہون نے کہا کہ میں نے اپنے افسانوں میں لغزش آدم سے لےکر اردگرد کے حالات واقعات ، تاریخ و ثقافت اور روزمرہ کے مسائل کو کبھی سادہ بیانیہ تو کبھی علامتی اظہار اپنا کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شکیل الرحمان اپنی قاری کے سامنے دل کش اسلوب میں رکھنے کی قدرت اور مہارت رکھتے ہیں۔ایسے میں "آنگن میں وہ" افسانوی مجموعے میں ایک نئی جستجو دیکھنے کو ملتی ہے ۔
انہوں نے کہا میری افسانوی تحریریں رومانیت اور عشق و محبت کے کہانیوں کے علاوہ ارد گرد کے ماحول اور حالت و واقعات کی بھی بھر پور عکاسی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں زندگی کے ان واقعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دیتا ہوں جو کہ دل پر اثر انداز ہوں۔ ظاہری طور پر وہ موضوعات چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے میرے تحریر کردہ افسانے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔
شکیل الرحمان کہتے ہیں کہ افسانہ جس بھی زبان میں لکھا جائے زبان پر مکمل دسترس اور موضوع منفرد ہونا چاہئے تب جا کے ایک عمدہ افسانہ وجود میں آسکتا ہے۔ زندگی ہر وقت اور ہر دن ایک نئے موضوع کو جنم دیتی رہتی ہے ۔ایسا نہیں ہے کہ تلاش کرنا پڑے۔ ایک اچھے افسانہ نگار کے لیے موضوع ہمیشہ اس کے اردگرد ہی ہوتے ہیں بس پہچان آور اس کو بہتر ڈھنگ سے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اپنی مادری زبان کشمیری میں افسانے لکھنا نہ صرف اپنی مادری زبان سے محبت بلکہ والد صاحب کا اثر بھی کیونکہ وہ کشمیری زبان میں ہی لکھا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس زمانے میں میرے والد امین کامل صاحب نے کشمیری زبان و ادب کے فروغ خاطر ایک تحریک بھی چلائی۔ پھر اسی جستجو کو آگے چلاتے ہوئے میں نے ' کشمیری زبان و ادب کی ترقی اور ترویج کے لئے ' کاشر محاذ' کے نام سے تحریک چلائی ۔
کشمیری ادب اور افسانہ نگاری کے مستقبل کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تجربے کی بنیاد پر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جموں وکشمیر خاص کر وادی کشمیر میں جب تک کشمیری زبان بولنے والے اور لکھنے والے موجود ہیں تب تک کشمیری ادب اور افسانہ نگاری کا مستقبل تابناک ہے۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اردو افسانے لکھنے کا رجحان کافی برسوں سے چلا آرہا جو کہ ابھی جاری ہے۔ تاہم انہوں نے دعوی کیا کہ جس اردو زبان میں یہاں کے بیشر افسانہ نگار افسانے یا اپنی کہانیاں لکھتے ہیں وہ زبان کے اعتبار سے اصل اردو لکھنے والوں کے معیار پر کھرا نہیں اترتے ہیں۔ ہاں اگر اس معیار کا یہاں کوئی لکھتا ہے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔
شکیل الرحمن کو وزارتِ ثقافت، حکومتِ ہند کی جانب سے سینئر فیلوشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انہیں یہ اعزاز کشمیری زبان، ادب اور ثقافت کے فروغ اور تحقیق کے میدان میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ وزارتِ ثقافت ملک بھر کے ممتاز ادیبوں، محققین اور ثقافتی شخصیات کو زبان، ادب اور ثقافت کے تحفظ و ترویج کے لیے تحقیقی کام انجام دینے کی غرض سے سینئر فیلوشپ عطا کرتی ہے۔
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اس فیلوشپ پر انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز میری لیے کافی معنی رکھتا ہے ۔آج تقریبا دس برس بعد کشمیر میں یہ کسی ادیب کو دیا گیا ۔انہوں کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اطمینان ہے کسی نے زبان و ادب کی تئیں میری ادنا سی خدمت کو سراہا اور مجھے اس قابل سمجھا۔ اس پروجیکٹ کی بدولت مجھے فوک لیٹریچر پر مزید کام کرنے کا موقع ملے جوکہ میرا خاصہ رہا ہے۔ ادبی حلقوں نے بھی یہاں شکیل الرحمن کی اس کامیابی کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی جارہی ہے کہ ان کی تحقیق اور تخلیقی خدمات مستقبل میں بھی کشمیری زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔