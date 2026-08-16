معروف صوفی بزرگ وہاب کھار کا کلام منظر عام پر، مقررین نے بیاضِ وہاب کھار کی اشاعت کو اہم ادبی کاوش قرار دیا
تقریب میں وادیٔ کشمیر کے معروف شعراء، ادیبوں، قلمکاروں، دانشوروں، علمائے کرام اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔
Published : August 16, 2026 at 10:47 PM IST
پلوامہ: (شبیر بھٹ) وادیٔ کشمیر کے معروف صوفی بزرگ و شاعر وہاب کھارؒ کی کتاب ’’بیاضِ وہاب کھار‘‘ کی رسمِ رونمائی آج وہاب کھار ہال، شار شالی میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران انجام دی گئی۔
تقریب کی صدارت معروف دانشور و ادیب ڈاکٹر ستیش ومل نے کی، جبکہ وادیٔ کشمیر کے نامور شعراء، ادیبوں، قلمکاروں، دانشوروں، علمائے کرام اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈاکٹر مشتاق برق، ڈاکٹر غلام نبی حلیم، فیاض عارف، پروفیسر جاوید احمد ڈار، شری کرشن جی لنگو اور ایڈووکیٹ عاشق حسین سمیت کئی اہم شخصیات موجود تھیں۔
اس موقع پر مقررین نے وہاب صاب کھارؒ کی شاعری، صوفیانہ فکر اور ادبی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کلام کشمیر کی عظیم صوفی و ادبی روایت کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاب کھارؒ نے اپنی شاعری کے ذریعے روحانیت، محبت، انسانیت اور اخلاقی اقدار کا پیغام عام کیا۔
مقررین نے ’’بیاضِ وہاب کھار‘‘ کی اشاعت کو ایک اہم ادبی کاوش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب نئی نسل کو معروف صوفی شاعر کی فکر، شاعری اور روحانی پیغام سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ کشمیر کے صوفی شعراء اور ادیبوں کے علمی و ادبی ورثے کو محفوظ کرنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ایسی کاوشوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔
تقریب کے دوران ایک خصوصی محفلِ موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں فنکاروں نے صوفیانہ کلام، بالخصوص وہاب صاب کھارؒ کے منتخب کلام پیش کرکے حاضرین کو محظوظ کیا۔ صوفیانہ کلام کی پیشکش نے تقریب کی روحانی و ادبی فضا کو مزید پُراثر بنا دیا۔
آخر میں منتظمین نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں، شعراء، ادیبوں، فنکاروں اور دیگر شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہاب کھارؒ کی ادبی، صوفیانہ اور روحانی خدمات کو محفوظ کرکے انہیں آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے معروف مصنف اور براڈکاسٹر ستیش ومل نے بتایا کہ ووہاب صاحب کے کلام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب آج ریلیز کی گئی ہے جو کہ ایک اچھی پہل ہے اور ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔
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