پروفیسر سیف الدین سوز کی تصنیف ’سردار پٹیل اور کشمیر‘ کی رسم رونمائی انجام
پٹیل کی شیخ محمد عبداللہ اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ تعلقات پر بھی کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔
سرینگر (پرویز الدین): سابق رکن پارلیمنٹ اور سینئر کانگریس لیڈر پروفیسر سیف الدین سوز کی تصنیف ’’سردار پٹیل اور کشمیر‘‘ نامی کتاب کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ بدھ کو سرینگر میں منعقدہ ایک ادبی تقریب میں اس کتاب کی رسم رونمائی کی گئی۔
رسم رونمائی کے دوران پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا کہ ’’اگرچہ جواہر لعل نہرو کو ایک ایسے اسکالر کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کشمیر کو گہرائی سے سمجھتے تھے، لیکن سردار پٹیل کی کشمیر کے تئیں دلچسپی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب تھیں۔‘‘ مصنف نے اپنی تخلیق کے ذریعے سردار پٹیل کو کشمیر سے متعلق معلومات ان کے خیالات اور کشمیری قیادت خصوصاً اُس وقت کے نیشنل کانفرنس کے صدر شیخ محمد عبدللہ کے ساتھ ان کے تعلقات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔
مصنف کے مطابق ’’کتاب میں سردار پٹیل کو درست تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔‘‘ جبکہ لکھنے والے کے مطابق ’’سردار پٹیل ہمیشہ کشمیر کے بارے میں صاف گوئی سے اپنی رائے دیتے رہے اور اسی صاف گوئی کی قدر کی جانی چاہیے۔‘‘
اس کے علاوہ کتاب میں دو دیگر کشمیری اسکالرز - دوارکا ناتھ کاچرو اور پریم ناتھ بزاز - کے خیالات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پٹیل اور جموں کشمیر کے آخری ڈوگرہ مہاراجہ ہری سنگھ کے باہمی تعلقات اور کشمیر سے متعلق ان کے خیالات کو بھی نمایاں طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
واضح رہے کہ ادبی تقریب میں وادی کشمیر کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی، جبکہ صوفی غلام رسول، نور احمد بابا، پروفیسر گل محمد وانی اور محمد سعید ملک مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔
