پوگلی بزم ادب پروگرام میں منشیات سے پاک معاشرے کے لیے عہد کیا گیا
جموں میں بزم ادب پروگرام میں ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے منشیات سے پاک معاشرے بنانے کی ترغیب دی۔
Published : November 18, 2025 at 5:05 PM IST
رامبن ( نواز رونیال ): مرکزی زیر اہتمام جموں وکشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کے سب ضلع رام سو پوگلی میں بزم ادب کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول رامسو میں یک روزہ متاثر کن ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیاگیا۔ اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان و سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رامبن ارون گپتا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔
پروگرام میں روایتی رقص، روح پرور موسیقی، اور شاعری کی تلاوت کا ایک بھرپور سلسلہ پیش کیا گیا جو پوگل پارستان کے علاقے اور وسیع تر ضلع رامبن کے متنوع ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے اس تقریب کو ایک حصے کے طور پر تمام شرکاء سے نشا مکت بھارت (منشیات سے پاک بھارت) کا عہد لیا گیا۔
مقررین نے منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے خطرے پر بھر پور روشنی ڈالی اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے معاشرے بالخصوص نوجوانوں اور انکے والدین کی اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا۔ اس مواقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان اپنے خطاب میں پوگلی بزم ادب کی ثقافتی اقدار کو پروان چڑھانے اور نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں میں شامل کرنے کی قابل ستائش کوششوں کی تعریف کی۔
انہوں نے اسی طرح کے ثقافتی اور سماجی اقدامات کے لیے ضلعی انتظامیہ کی حمایت کی تصدیق کی۔جبکہ ضلع پولیس سربراہ رامبن شری اورن گپتا نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ ثقافتی پلیٹ فارم سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے، کمیونٹی بانڈز کو مضبوط بنانے اور نوجوانوں کو منفی اثرات سے دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں
پروگرام میں معززین اور حاضرین کا خیرمقدم کرتے ہوئے پوگلی بزم ادب کے صدر گلزبیر ڈائنگ نے انتظامیہ، سول سوسائٹی کے اراکین اور مقامی کمیونٹی کا تہہ دل سے شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تقریب کو کامیاب بنانے پر منتظمین، رضاکاروں اور طلباء کو سراہا۔معززین نے فنکاروں اور شرکاء کو ان کی شاندار خدمات پر مبارکباد بھی دی۔
پروگرام کے اختتام پر فنکاروں، شاعروں سماجی کارکنان کو سند و ایوارڈ سے نوازا گیا پوگلی زباں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بزم ادب پوگلی کے متظمین و ضلع رامبن کے ڈپٹی کمشنر و پولیس سربراہ سے گزارش کی کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرکے نوجوان نسل کو منشیات سے دور کرنے کے اس طرح کے پروگراموں کا اہتمام کریں۔